УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7839 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 012 8

Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони

За наявною станом на 12.00 інформацією, сьогодні окупанти вже 13 разів вели прицільні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, майже щоразу застосовуючи міномети різних калібрів. Так, від опівночі збройні формування РФ вже випустили по позиціях наших мужніх захисників 111 мін 82-го та 53 міни 120-го калібрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"П’ять разів під ворожими мінометними обстрілами з напрямку від Золотого-5 перебували наші оборонці Хутора Вільний, тричі — в районі Оріхового. Також 120-й міномет противник застосовував від окупованого ним н.п. Донецький по захисниках Кримського.

Російсько-окупаційні війська супроводжували мінометні обстріли в районах вказаних населених пунктів вогнем з гранатометів різних систем. Крім того, бойові дії із застосуванням гранатометів та стрілецького озброєння відбувалися зранку поблизу н.п. Південне. Ворог вів вогонь з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки.

Захисники України протистояли сьогодні збройним формування РФ й на іншій ділянці нашої оборони. Так, з 05.50 до 07.00 ворог двічі вів вогонь по оборонцях Авдіївки. З напрямку від н.п. Каштанове окупанти випустили 10 мін різних калібрів та вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, сьогодні один наш герой зазнав поранення внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Втрати окупантів уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

обстріл (30965) поранення (2845) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
формирования РФ выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра - 164 міни лише до половини дня.

При Пороху їх би вже вгомонили на завжди. Вже б рашкомід скиглив про застосування Україной артилерії. А ранком 04/05/2020 ще б нових санкцій добавили б.
Але на жаль президент в даний час не Порох, а кловун.
показати весь коментар
02.05.2020 13:37 Відповісти
С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4852
показати весь коментар
02.05.2020 13:37 Відповісти
Одужання......
показати весь коментар
02.05.2020 13:48 Відповісти
///
С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1163

.
В днепровскую больницу Мечникова привезли раненых бойцов, которых эвакуировали на вертолете из зоны ООС.
Уже за сегодня (02.05.2020) произошло две эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8.50 в Днепр эвакуирован раненый защитник, в сознании, но ранения очень тяжелое, нейрохирурги Мечникова сразу забрали в операционную, привлечен и специалист по областной офтальмологической больницы. В 10.00 эвакуировали пять защитников, один ранен вчера и четверо ранее.
показати весь коментар
02.05.2020 13:54 Відповісти
Одужання, нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
02.05.2020 14:09 Відповісти
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6953
показати весь коментар
02.05.2020 14:11 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9011
показати весь коментар
02.05.2020 14:35 Відповісти
Петя бы перемирие объявил, майское, яблочное или новогоднее. Вова объявит разведение сторон и трехстороннюю комиссию. Что один Путина боится, что другой. Зеля,правда, еще и Кадырова боится.
показати весь коментар
02.05.2020 16:00 Відповісти
 
 