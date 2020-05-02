Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони

За наявною станом на 12.00 інформацією, сьогодні окупанти вже 13 разів вели прицільні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, майже щоразу застосовуючи міномети різних калібрів. Так, від опівночі збройні формування РФ вже випустили по позиціях наших мужніх захисників 111 мін 82-го та 53 міни 120-го калібрів.

"П’ять разів під ворожими мінометними обстрілами з напрямку від Золотого-5 перебували наші оборонці Хутора Вільний, тричі — в районі Оріхового. Також 120-й міномет противник застосовував від окупованого ним н.п. Донецький по захисниках Кримського.

Російсько-окупаційні війська супроводжували мінометні обстріли в районах вказаних населених пунктів вогнем з гранатометів різних систем. Крім того, бойові дії із застосуванням гранатометів та стрілецького озброєння відбувалися зранку поблизу н.п. Південне. Ворог вів вогонь з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки.

Захисники України протистояли сьогодні збройним формування РФ й на іншій ділянці нашої оборони. Так, з 05.50 до 07.00 ворог двічі вів вогонь по оборонцях Авдіївки. З напрямку від н.п. Каштанове окупанти випустили 10 мін різних калібрів та вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, сьогодні один наш герой зазнав поранення внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Втрати окупантів уточнюються.

