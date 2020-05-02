УКР
На Львівщині прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів, які дроном переправляли партію медичних масок у Польщу. ФОТОрепортаж

У Львівській області прикордонники затримали контрабандистів при спробі дроном перемістити через державний кордон партію медичних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора ввечері, 1 травня, прикордонники Львівського загону отримали оперативне повідомлення про шум двигуна літального апарату типу "Дрон" на напрямку державного кордону.

Не гаючи часу наряди від відділу "Амбуків" виїхали для перевірки інформації.

Згодом біля одного з н.п. Іваничівського району прикордонники виявили легковик "Шкода". На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля, водій не відреагував та здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі.

За декілька хвилин охоронці кордону знайшли автомобіль у лісовому масиві. Під час спроби зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників про зупинку та вдруге здійснив спробу наїзду на прикордонників.

З метою зупинки легковика та враховуючи загрозу життю співробітникам Держприкордонслужби, наряд здійснив попереджувальні постріли та в напрямку коліс транспортного засобу. Після чого, вже з пробитими колесами, автомобіль вдалося зупинити.

До місця події було викликано наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій зазнав осколкового поранення. До приїзду швидкої, прикордонники надали правопорушнику першу медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького

Під час опитування пасажира авта з’ясувалося, що ще до приїзду військовослужбовців, дві особи, які були в цій автівці, вийшли з неї в лісовому масиві.

За результатами пошукових заходів прикордонники виявили громадянина України з документами та встановили, що раніше цю особу вже затримували польські колеги за переміщення тютюнових виробів. Також на місті події було виявлено літальний апарат та два пакунки з товарами медичного призначення, а саме – захисними масками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми здолали кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою

Зараз водій "Шкоди" - в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці подій працюють представники ДБР та Нацполіції. Тривають слідчі заходи.

За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.342 ККУ "Опір представникові влади.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) контрабанда (1834) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) маски (118) Львівська область (2555)
+38
А контрабандиста, переправляющего Мрией партию медицинских масок в Украину, чего со стрельбой не задержали?
02.05.2020 14:03 Відповісти
+14
Тысячу тонн из госзапаса Галабародьке можно было за кордон продать, а украинцам купленные за свои бабки тысячу масок низзя.
02.05.2020 14:04 Відповісти
+9
Куда они сунулись. В Украине монополия на торговлю масками.
02.05.2020 14:23 Відповісти
А контрабандиста, переправляющего Мрией партию медицинских масок в Украину, чего со стрельбой не задержали?
02.05.2020 14:03 Відповісти
они в "законе"
02.05.2020 14:05 Відповісти
скорее в Велюре, в шоколаде сейчас не комильфо
показати весь коментар
Кстати, которые "в шоколаде" бесплатно помогают людям и больницам. Называйте это пиаром, не пиаром или еще как хотите, но судят по делам, а не по названиям.
02.05.2020 14:15 Відповісти
там "интересы" - а они ВЕЧНЫ- все обо всем договорятся....
02.05.2020 14:17 Відповісти
Неприкосновенность, Венедиктова не подписывает))
02.05.2020 15:36 Відповісти
Видно потому же почему не задержали контрабандиста переправившись на оккупированную территорию оккупантам два арткатера в 2018-м. "Рука руку моет".
02.05.2020 22:20 Відповісти
Дожились...Наркота и сигареты уже в прошлом.Теперь маски ходовой товар.Кто бы мог подумать полгода назад
02.05.2020 14:04 Відповісти
"ходовое" все - где есть большая ценовая РАЗНИЦА...
02.05.2020 14:06 Відповісти
Почем маски в Украине ?Я покупаю в Польше по 1.62 зл. Это примерно 10-10.5 гр.
02.05.2020 15:46 Відповісти
возможно не маски - у нас таким ( одним из) способом одно время "перекидывали " курево - одна "связка" ( там и у нас) имела по 500 евро за ночь...
02.05.2020 19:13 Відповісти
Ну эпицентровские бубочкины где-то по 10 центов. Так что, ему выгодно. Дронами попробуют, Мриями закинут.
02.05.2020 20:14 Відповісти
Маски маскам рознь. Можно купить китайфон за 1000 грн. а можно айфон за 1000 дол. и то и другое можно назвать просто - телефон.
02.05.2020 22:22 Відповісти
Создали рынок сбыта ( коронопсихоз) , и под него весь медицинский неликвид уходит на *Ура.*
02.05.2020 14:13 Відповісти
Наші Люди
02.05.2020 14:04 Відповісти
Тысячу тонн из госзапаса Галабародьке можно было за кордон продать, а украинцам купленные за свои бабки тысячу масок низзя.
02.05.2020 14:04 Відповісти
Зачем Польше эти тряпки? Ладно там ещё FFP3
02.05.2020 14:07 Відповісти
у них наверное дороже.
02.05.2020 15:01 Відповісти
тобі ще не набридло мій нік тролити ?
показати весь коментар
02.05.2020 15:27 Відповісти
Ты ещё кто такой?
02.05.2020 15:40 Відповісти
тобі зміст питання незрозумілий ?
02.05.2020 15:42 Відповісти
Віддайте вилучені маски крадуцькому, він знає, що з ними робити.
02.05.2020 14:08 Відповісти
порошата, плохо что задержали или маски плохие? вы определитесь.
02.05.2020 14:08 Відповісти
Погано, що Радуцького не затримали... Ці затримані - діти порівняно з ним!
02.05.2020 14:26 Відповісти
Да шо вы за теми масками гоняетесь, карантин через пару дней сам отвалится, придется маски на свалку выкидывать, как овощи, выращенные фермерами.
02.05.2020 14:09 Відповісти
Та не , карантин думаю послабят, а масками душить нас будут долго. Это ж святое. В Мрию вон скока влазит.
02.05.2020 20:16 Відповісти
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОДАВАТЬ МАСКИ ЭТО ВЫСШЕЕ ЗЛО !!!
02.05.2020 14:11 Відповісти
І в Гішпанію теж.
02.05.2020 14:13 Відповісти
правда. правдивая. только орать не надо.
02.05.2020 14:13 Відповісти
а заставлять покупать по супєрспєкулятівним ценам в условіях іскуствєнного діфцита, угрожая нєпємєрнимі штрафамі?
02.05.2020 14:16 Відповісти
ЭТО МАРАДЕРСТВО !!!
02.05.2020 14:24 Відповісти
поший і не купляй
02.05.2020 15:28 Відповісти
простадобавьвади
02.05.2020 16:22 Відповісти
полегчало?
02.05.2020 16:37 Відповісти
вот и я думаю, где у нас иванычи.
02.05.2020 14:14 Відповісти
админ, это тебе. чтоб не удалял правду. это вики.
Ива́ничи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Іваничі) - посёлок городского типа, административный центр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Иваничевского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волынской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
02.05.2020 14:24 Відповісти
прісєклі доставку гуманітарного груза. А шо вони дроном? тра' "мрією"
02.05.2020 14:13 Відповісти
посмотрите видео ниже о дронах-убийцах.... мурашки по коже.... не завидую нашим детям и детям наших детей....
https://www.youtube.com/watch?v=4W3s0xh32Ag
02.05.2020 14:14 Відповісти
маски типа купили в эпицентре
02.05.2020 14:20 Відповісти
поставщики

На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу - Цензор.НЕТ 9903
02.05.2020 14:23 Відповісти
Куда они сунулись. В Украине монополия на торговлю масками.
02.05.2020 14:23 Відповісти
Одни самолетами, другие дронами, да вот только наказания разные, кто самолетами, тем порицание, ну а этим штраф впаяют.
02.05.2020 14:32 Відповісти
Ибо нефих Корову, которую зовут " Машска" у нас доят другие.
02.05.2020 14:57 Відповісти
Два львів'янина не схотіли платити хабар обнаглівшим митникам і вирішили перевести маски безпілотником. Митники офігєлі від такого зухвальства і зробили цих двох львів'ян бандитами, гвалтівниками, вбивцями і зрадниками Батьківшини
Пєця привів Зєлю і Зєля рулить.
Зєлю геть. Дострокові.
02.05.2020 15:02 Відповісти
зелю привели кугути і рагулі, яких виробляє школа.
02.05.2020 15:48 Відповісти
последователи свинарчуков.
02.05.2020 15:17 Відповісти
какая прелесть
02.05.2020 15:28 Відповісти
Дрібні націонал-барижки і землю мішками вивозили б, і попіл власної матері на ложки продавали б, аби це продавалося. Бо гроші не пахнуть, а собачу будку з глазурованої цегли будувати треба, кований паркан трьохметровий будувати треба. Щоб було як в людей.
02.05.2020 15:40 Відповісти
Вот какие на Львовщине живут патриоты! И за кого ж они голосовали?
02.05.2020 17:29 Відповісти
Дроном...маски...на очах у прикордонників...Для чого?..В Польщі масок нема?..
02.05.2020 18:23 Відповісти
Не розумію нашо затримували . За спробу наїзду - пристрілити на місці . Самозахист , **** .
02.05.2020 18:36 Відповісти
 
 