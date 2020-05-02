На Львівщині прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів, які дроном переправляли партію медичних масок у Польщу. ФОТОрепортаж

У Львівській області прикордонники затримали контрабандистів при спробі дроном перемістити через державний кордон партію медичних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора ввечері, 1 травня, прикордонники Львівського загону отримали оперативне повідомлення про шум двигуна літального апарату типу "Дрон" на напрямку державного кордону.

Не гаючи часу наряди від відділу "Амбуків" виїхали для перевірки інформації.

Згодом біля одного з н.п. Іваничівського району прикордонники виявили легковик "Шкода". На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля, водій не відреагував та здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі.

За декілька хвилин охоронці кордону знайшли автомобіль у лісовому масиві. Під час спроби зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників про зупинку та вдруге здійснив спробу наїзду на прикордонників.

З метою зупинки легковика та враховуючи загрозу життю співробітникам Держприкордонслужби, наряд здійснив попереджувальні постріли та в напрямку коліс транспортного засобу. Після чого, вже з пробитими колесами, автомобіль вдалося зупинити.

До місця події було викликано наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій зазнав осколкового поранення. До приїзду швидкої, прикордонники надали правопорушнику першу медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького

Під час опитування пасажира авта з’ясувалося, що ще до приїзду військовослужбовців, дві особи, які були в цій автівці, вийшли з неї в лісовому масиві.

За результатами пошукових заходів прикордонники виявили громадянина України з документами та встановили, що раніше цю особу вже затримували польські колеги за переміщення тютюнових виробів. Також на місті події було виявлено літальний апарат та два пакунки з товарами медичного призначення, а саме – захисними масками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми здолали кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою

Зараз водій "Шкоди" - в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці подій працюють представники ДБР та Нацполіції. Тривають слідчі заходи.

За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.342 ККУ "Опір представникові влади.