Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду"
Мер Черкас Анатолій Богдаренко відреагував на "полум'яний привіт" від президента Володимира Зеленського в зв'язку з достроковим пом'якшенням карантинних заходів в місті.
У коментарі для Цензор.НЕТ він сказав:
"Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Якби не погрози з Києва, то можна було б подумати, що центральної влади не існує. Я знав, на що саме йду. Розповім, чим нашому місту допомогла центральна влада під час карантину. По-перше, на протиепідемічні заходи міська влада перерозподілила з бюджету міста 98 млн гривень. А обласна рада за весь карантин виділила місту всього 900 000 гривень. Порівняйте - це і вся допомога. По-друге, центральна влада скасувала кілька місцевих податків і за один лише березень позбавила Черкаси більш 100 000 000 гривень запланованих доходів. Ось така участь держави.
Тепер нам кажуть - деякі торговельні мережі можуть працювати під час карантину, а дрібним магазинам не можна. Так це ж погано - таким чином штучно створюється натовп в деяких супермаркетах. Нам треба розвантажити "Епіцентр", розвантажити "Велюр", для цього треба відкрити всі дрібні магазини і кафе. Звичайно, весь персонал має бути в захисних масках, всі мають дотримуватися соціальної дистанції, заходів гігієни. Якщо немає епідемії в "Епіцентрі" з його величезними чергами, то в маленькому магазинчику, де пара відвідувачів зайшла, загроза набагато менша. Так що Черкаси не скасували карантин - ми зробили карантин в нашому місті більш дієвим, і ми відновили соціальну справедливість. Через кілька днів магазини в місті запрацюють. А керівники хай не погрозами міряються, а думають, чим вони можуть бути корисні своєму народові, який їх на свої податки утримує вже з останніх сил".
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Городской голова Днепра Борис Филатов :
«Буквально в четверг я выложил список «добрых дел» власти за неделю и задал риторический вопрос: «Боюсь даже подумать, что они могут учудить до воскресенья»
Таки учудили!!!!
Начали угрожать расправой мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.
Не извинились перед обществом за двойные стандарты.
Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин.
Не дали внятные пояснения людям, почему руководство страны с помпой встречает коммерческие рейсы, после чего товар с этих рейсов по тройной цене продаётся в частных гипермаркетах.
Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме.
Друзья мои, знаете, сейчас вокруг ситуации противостояния по линии «местное самоуправление - центральная власть» началось много досужих рассуждений.
Эксперты, журналисты и технологи наперегонки дают разные версии.
И что выборы на носу.
И что партия мэров скоро будет.
И что рейтинги все пытаются себе поднять.
Я же скажу просто.
К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли.
Видит Бог, что местное самоуправление уже сколько раз говорило: «Очнитесь, услышьте нас, мы вам не враги, давайте вместе строить страну, мы протягиваем вам руку».
Постоянно врать.
Назначать на должности друзей.
Давать преференции своим олигархам.
Плевать на мнение людей.
Давить политических оппонентов силой.
Мы это пережили уже столько раз…
Только, вы, ребятки, свернули на эту скользкую дорожку гораздо быстрее, чем все предыдущие», - написал мэр Днепра.
