УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7826 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
29 412 247

Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду"

Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду"

Мер Черкас Анатолій Богдаренко відреагував на "полум'яний привіт" від президента Володимира Зеленського в зв'язку з достроковим пом'якшенням карантинних заходів в місті.

У коментарі для Цензор.НЕТ він сказав:

"Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Якби не погрози з Києва, то можна було б подумати, що центральної влади не існує. Я знав, на що саме йду. Розповім, чим нашому місту допомогла центральна влада під час карантину. По-перше, на протиепідемічні заходи міська влада перерозподілила з бюджету міста 98 млн гривень. А обласна рада за весь карантин виділила місту всього 900 000 гривень. Порівняйте - це і вся допомога. По-друге, центральна влада скасувала кілька місцевих податків і за один лише березень позбавила Черкаси більш 100 000 000 гривень запланованих доходів. Ось така участь держави.

Тепер нам кажуть - деякі торговельні мережі можуть працювати під час карантину, а дрібним магазинам не можна. Так це ж погано - таким чином штучно створюється натовп в деяких супермаркетах. Нам треба розвантажити "Епіцентр", розвантажити "Велюр", для цього треба відкрити всі дрібні магазини і кафе. Звичайно, весь персонал має бути в захисних масках, всі мають дотримуватися соціальної дистанції, заходів гігієни. Якщо немає епідемії в "Епіцентрі" з його величезними чергами, то в маленькому магазинчику, де пара відвідувачів зайшла, загроза набагато менша. Так що Черкаси не скасували карантин - ми зробили карантин в нашому місті більш дієвим, і ми відновили соціальну справедливість. Через кілька днів магазини в місті запрацюють. А керівники хай не погрозами міряються, а думають, чим вони можуть бути корисні своєму народові, який їх на свої податки утримує вже з останніх сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

карантин (18172) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Злий мстивий недомірок.
показати весь коментар
02.05.2020 14:28 Відповісти
+48
Среди мэров, похоже, начался конкурс. Кто эффектнее пошлет на хер Зеленского. Кернес, Филатов, теперь вот Черкассы, Чернигов, Мукачево. И дело то не в карантине. А в том, что центральная власть за год полностью утратила авторитет. А значит и большую часть власти. Причины -- постоянные зашквары команды Президента. Что не удивительно, учитывая, что "команда президента" -- это реальная кунсткамера мелких мошенников и недоумков. Все эти тищенко, которым можно, когда другим нельзя. Ермаки, торгующие должностями. Мутные бакановы и шмыгали. Да и сами выступления Зеленского на ТВ -- чистый минус. Мнимое обаяние, ужимки-- уже не способны скрыть импотентность
показати весь коментар
02.05.2020 14:34 Відповісти
+43
Криворожская гопота она такая, из нафталина 90х выкопанная.
показати весь коментар
02.05.2020 14:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду" - Цензор.НЕТ 9173

...
Городской голова Днепра Борис Филатов :

«Буквально в четверг я выложил список «добрых дел» власти за неделю и задал риторический вопрос: «Боюсь даже подумать, что они могут учудить до воскресенья»
Таки учудили!!!!
Начали угрожать расправой мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.
Не извинились перед обществом за двойные стандарты.
Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин.
Не дали внятные пояснения людям, почему руководство страны с помпой встречает коммерческие рейсы, после чего товар с этих рейсов по тройной цене продаётся в частных гипермаркетах.
Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме.
Друзья мои, знаете, сейчас вокруг ситуации противостояния по линии «местное самоуправление - центральная власть» началось много досужих рассуждений.
Эксперты, журналисты и технологи наперегонки дают разные версии.
И что выборы на носу.
И что партия мэров скоро будет.
И что рейтинги все пытаются себе поднять.
Я же скажу просто.
К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли.
Видит Бог, что местное самоуправление уже сколько раз говорило: «Очнитесь, услышьте нас, мы вам не враги, давайте вместе строить страну, мы протягиваем вам руку».
Постоянно врать.
Назначать на должности друзей.
Давать преференции своим олигархам.
Плевать на мнение людей.
Давить политических оппонентов силой.
Мы это пережили уже столько раз…
Только, вы, ребятки, свернули на эту скользкую дорожку гораздо быстрее, чем все предыдущие», - написал мэр Днепра.
показати весь коментар
02.05.2020 15:09 Відповісти
"К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли."
Да не умеют они управлять!
Должностями торговать умеют, маски продавать умеют, угрожать умеют, а управлять - нет!
показати весь коментар
02.05.2020 15:27 Відповісти
***
у штурвала самолета оказались клоуны, лжецы и артисты, когда то игравшие летчиков (с)
показати весь коментар
02.05.2020 15:30 Відповісти
ну, если артист с самого начала рекомендовал детям заказывать еду родителям из ресторанов, то откуда взялся этот клоун? я за него не голосовал в первом туре, а во втором был против пороха)
показати весь коментар
03.05.2020 05:55 Відповісти
Печерська автономія в дії.
показати весь коментар
02.05.2020 15:11 Відповісти
Коронвирус бродит по паркам,скверам рынкам и базарам,вохранилищам,ищет запах шашлыка или барбекю...фашЫзд проклятый
показати весь коментар
02.05.2020 15:11 Відповісти
Красавчик,дуже Дякую Вам!Хоть Один с Яйцами нашелся ,среди шутов ,велюров, и прочих геп.
показати весь коментар
02.05.2020 15:13 Відповісти
Демарш мерів говорить про одне - Зеленський впевнено йде на ***...
показати весь коментар
02.05.2020 15:13 Відповісти
Демарш мерів говорить про одне - ПОРОШЕНКО впевнено йде на ***..
показати весь коментар
02.05.2020 18:32 Відповісти
Имитация бурной деятельности и паБЕДЫ над Короной виРУСа это сродни паБеде над нацизмом.
показати весь коментар
02.05.2020 15:16 Відповісти
Ой, держите меня. ОНО увидело "какую-то наружку"!!!
Говорят у страха глаза велики, обоссался Бондаренко, потому наверное галюники и начались.
Была, есть и остаюсь при своем мнении, перед осенними выборами мы еще не то увидим и услышим от таких вот "политиков". Которым плевать на здоровье и жизни своих граждан ради того чтобы прорваться к вожделенному креслу.
Его 4 года не видно было и не слышно, а тут вдруг появляется "защитник социальной справедливости".
Народ, ну вы же дятлы, неужели не видите что вы ему побоку? Ему и таким как он нужно еще ну хоть чуть-чуть посидеть у власти, а цена их не интересует.
показати весь коментар
02.05.2020 15:17 Відповісти
избирателей бедосика оманского видно по словарному запасу. особенно у лиц женского пола
показати весь коментар
02.05.2020 15:23 Відповісти
У тебя на ботоферме самая маленькая зарплата.Твой словарный запас смог родить всего 10 слов.Понабирал пеця бестолочь всякую ....
показати весь коментар
02.05.2020 18:36 Відповісти
"обоссался. галюники начались"
"Которым плевать на здоровье и жизни своих граждан "

Что Вы, как можно.
Срочно вызывайте Скорую помощь.
Психиатрическую.
показати весь коментар
02.05.2020 15:29 Відповісти
приостановлена до конца шабаша вирусобесия... дурантинщики своих не сдают гнусным психиаторам....
показати весь коментар
02.05.2020 15:38 Відповісти
Личный пиар продолжается.
показати весь коментар
02.05.2020 15:18 Відповісти
Зелемойским не хватает ума,чтобы понять политический процесс в Украине.Индюкович понял,Зеле еще не дошло...
показати весь коментар
02.05.2020 15:19 Відповісти
Підтримую. Хтось намагається всіляко блокувати нормалізацію життя у країні, нагнітаючи страх і істерію в українському суспільстві. І я навіть знаю ім'я цієї фсбшной Собаки, яку давно вже треба було пристрелити.(світла пам'ять справжньому патріоту України Сашку Музичко)
показати весь коментар
02.05.2020 15:22 Відповісти
Напугай дурака КоронвиРУСом все ошибки он сделает сам....
показати весь коментар
02.05.2020 15:24 Відповісти
Чем хороши маски. Не нужны тесты на IQ. Если видишь идущего по улице в маске, то его потолок где-то 90. Как у большинства "слуг".
показати весь коментар
02.05.2020 15:25 Відповісти
Чем хороши маски. Не нужны тесты на IQ. Если видишь идущего по улице в маске, то его потолок где-то 90. Как у большинства "слуг".

Согласен.
показати весь коментар
02.05.2020 16:44 Відповісти
люди как собачки , к маскам привыкли . Видел даже муж и жена в авто вдвоем и в масках , в сельской местности .Собачки Павлова !
показати весь коментар
02.05.2020 17:05 Відповісти
Здравый смысл всегда должен побеждать, но для этого таких как Бондаренко должно быть больше. Зе команда будет умнеть прямо пропорционально количеству умных людей в стране.
показати весь коментар
02.05.2020 15:26 Відповісти
знають люди що цей мер за фрукт.але як вовік вскрився з погрозами- заштатний урка.
показати весь коментар
02.05.2020 15:28 Відповісти
Зеленый чмошники методами чивокуни работают. Но надо отдать должное: у чивокуни команда более матерая была, и тех свалили с пьедестала. А этих малолетних дурачков уберут раньше, чем они думают.
показати весь коментар
02.05.2020 15:30 Відповісти
Будьте с теми людьми,которые заставляют вас улыбаться,даже в самые плохие времена,но это не про меня,я всего лишь пытаюсь понять,как найти доступ,говоря весело о грустном...
показати весь коментар
02.05.2020 15:31 Відповісти
Бондаренко все правильно сказав.Але не треба з нього ліпить нового героя,як колись з Грішина-Сємєнченка чи Савченко, щоб потім не розчаровуватись.Він на виборах клоуна підтримав.Один з авторів сьогоднішньої жопи.Живу коло Черкас єслішо,ситуацію бачу на власні очі.
показати весь коментар
02.05.2020 15:33 Відповісти
да..Владимир Александрович....вы моложе и поэтому вы не помните слова М. Горбачёва: "Кто опаздывает, того наказывает жизнь".
Вы ,Владимир Александрович, постоянно опаздываете, теряете инициативу.
показати весь коментар
02.05.2020 15:36 Відповісти
12 марта этого года Медведчук и Рабинович слетали на сходняк к Путлеру,по приезду в Киев Рабинович начал гнать волну о Самоизоляции и карантине на 112 канале и Ньюс ваван ВАН...,Совпадение? Не думаю...,случайностей в жизни не бывает...
показати весь коментар
02.05.2020 15:39 Відповісти
Не грози центру Украины, попивая чаек в ресторане "Велюр".
показати весь коментар
02.05.2020 15:42 Відповісти
Похоже перед ЗЕшоблой стоит задача ушатать экономику Украины вообще в полный 0. Автоматически это означает что и обороноспособность тоже, и моральный дух людей, а потом выйдет какой то прокремлёвский поц и скажет - а давайте мы пайдём в расиюшку расиюшка нас голодных накормит и обогреет..и быдло малоросский люмпен который за кусок колбасы и кило гречки мать родную продаст сразу же согласица. СОбссно и воевать с Украиной не надо..малоросский скот сам всё отдаст.
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
По себе не суди, мразь. Это такие, как ты, все продают.
показати весь коментар
02.05.2020 17:46 Відповісти
А как это так что авакян назначен на должность угрожает мэру, которого выбрало население, и какой *** имеет этот ***** к карантину?
ЗЕтелепень вообще ********.... Поназначал *****.

Едь в Черкассы и на стадионе ответь на теже вопросв что пороху задавал.

**** не страна, а хз что.
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
виходить черкаси це е епіцентр собитій В Украіні 28 областей чули бобіки?
показати весь коментар
02.05.2020 16:38 Відповісти
На какие дела идут наши налоги? Стыд и срам, страна нищая,экономика сырьевая,а они то рюкзаки продают,то травлей самостоятельных людей занимаются.Я за отставку правительства и досрочные выборы.
показати весь коментар
02.05.2020 16:02 Відповісти
И такой придурок как бондаренко руководит таким большим городом???
показати весь коментар
02.05.2020 16:07 Відповісти
А то шо тупой клоун полностью проф непригодный руководит всей страной тебя значит не напрягает?
показати весь коментар
02.05.2020 16:08 Відповісти
Ну ,если сравнивать с Бубочкой,то Бондаренко гений.
показати весь коментар
02.05.2020 16:14 Відповісти
Как Юля пользует петиков - любо-дорого посмотреть!
показати весь коментар
02.05.2020 16:16 Відповісти
У твоєму дурдомі вихідний, чи санітари заснули?
показати весь коментар
02.05.2020 16:49 Відповісти
Гнать пора зелёную погань!!! Пока не поздно!
показати весь коментар
02.05.2020 16:52 Відповісти
Вполне возможно, что этот Бондаренко где-то попался на крючок, и, чтобы избежать наказания, стал действовать по принципу: "Лучшая защита- нападение".
Если на него есть какой-то компромат, он теперь будет кричать, что его политически преследуют.
Кто о нем что-то слышал до этого? Оно сидело и молчало.
А теперь, накануне осенних выборов, решило распустить петушиные крылья.
Во, мрази, - ничем не гнушаются. Так хочется удержаться у власти.
показати весь коментар
02.05.2020 17:43 Відповісти
Как пел Высоцкий "Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков!" По больше бы таких меров.
показати весь коментар
02.05.2020 17:54 Відповісти
Готуватись до чергового Майдану ( слово майдан, на санскриті, перекладається як місце прийняття найважливіших рішень громади), а "Велесова книга" пише, що праукраїнці 2 тис. років успішно правили державою за допомогою Ради Старійшин та Віча ( Майдану).Щорічно слід, до Дня Незалежності проводити Віча в Києві, заслуховуючи звіт влади ! При негативних результатах "карати на горло", як це робили наші пращури, тоді і у владі будуть патріоти, а не українофоби.
показати весь коментар
02.05.2020 23:02 Відповісти
Наружке надо предложить оплатить стоянку.
Или вызвать эвакуатор.
показати весь коментар
03.05.2020 11:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 