УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 394 51

Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

2 травня найманці РФ застосували безпілотний літальний апарат з гранатометним пострілом, в результаті чого поранений український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Сьогодні, 2 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Гнутове.

Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони

безпілотник (4904) поранення (2845) Донбас (22366) найманці рф (2076) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
тобто, Ізраїль не наш друг, а *****?
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
показати весь коментар
02.05.2020 15:03 Відповісти
+7
Дайте вгадаю: безпілотник у шахті знайшовся?
показати весь коментар
02.05.2020 14:57 Відповісти
+6
Ізраїль?
Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8273
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
показати весь коментар
02.05.2020 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте вгадаю: безпілотник у шахті знайшовся?
показати весь коментар
02.05.2020 14:57 Відповісти
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. 27.07.15.
показати весь коментар
02.05.2020 14:59 Відповісти
тобто, Ізраїль не наш друг, а *****?
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
показати весь коментар
02.05.2020 15:03 Відповісти
ахаха, ти єврей? Чо ти мовчав коли Рівлін в Раді опустив всіх, а "депутати" заклали язики взад?
друг, друг, розслабся. Рашці безпілотники ці ж поставляє аж бігом.
показати весь коментар
02.05.2020 15:07 Відповісти
я не питаю, чий ти Борис, бо ти ж ясно написав: козлов
показати весь коментар
02.05.2020 15:11 Відповісти
по "ніку" бачу шо ви православний, а ті хто мусульманин, католик, протестант або атеїст = "горіти вічно"
показати весь коментар
02.05.2020 15:25 Відповісти
Ізраїль?
Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8273
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
показати весь коментар
02.05.2020 15:08 Відповісти
зачем ты евреев обижаешь?)
показати весь коментар
02.05.2020 15:13 Відповісти
признали Голодомор? номер раз, два и три? =
показати весь коментар
02.05.2020 15:24 Відповісти
я не знаю... а что там?
показати весь коментар
02.05.2020 15:25 Відповісти
А то что тебе на это побоку, так как спрашиваешь, следовательно ты не украинец, либо просто гражданин уровня Януковоща.
показати весь коментар
02.05.2020 15:27 Відповісти
слава богу, що в козлів є такий талановитий аналітик!
показати весь коментар
02.05.2020 15:29 Відповісти
Я по истории смотрю - почитай про "черносвиточников" а также про то кто возродил РПЦ. м? что, лень читать? Я никогда не пишу то шо не читал или не в курсе. А ты просто нейтральными фразами оперируешь.
показати весь коментар
02.05.2020 15:34 Відповісти
наверное...
показати весь коментар
02.05.2020 15:29 Відповісти
так ти з Парижу?
товариші ж в Парижі
показати весь коментар
02.05.2020 15:32 Відповісти
ні)) як казав товариш Шаріков "господа всє в Паріже"..я з Житомирщини)))
показати весь коментар
02.05.2020 15:35 Відповісти
а я ж гадав, що це з Парижом таке сталося, що там ще читають Маяковського?
а для Житомирщини нормально
село є село
показати весь коментар
02.05.2020 15:37 Відповісти
Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера /Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
показати весь коментар
02.05.2020 15:21 Відповісти
$2 миллиона стоит весь комплекс израильского производства, а сам беспилотник, к тому же российского изготовления, оказался ценой в 200-300 тыщ. рублей....
показати весь коментар
02.05.2020 16:02 Відповісти
израильские флажки здесь растолковывали: Израиль продавал беспилотники устаревшего поколения ."Устаревшего"-т.е. как бы не и продавал, израильские беспилотники в Украине как бы и не летали и в гибели наших атошников израильтяне продавшие беспилотники Путину как бы не повинны.Наоборот, украинцы должны благодарить израильтян за продажу Путину как бы устаревших беспилотников.Иначе убитых атошников было бы больше.
показати весь коментар
02.05.2020 17:07 Відповісти
Эти беспилотники производились в РФ с 2012 года. Причем тут израильтяне и какая их в этом вина???
показати весь коментар
02.05.2020 17:19 Відповісти
Т.е то что Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII-хорошо и правильно?
показати весь коментар
02.05.2020 17:25 Відповісти
Контракт на сборку беспилотных систем был заключен в 2010 году российской корпорацией «Оборонпром» и израильской компанией IAI. В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт на сборку беспилотных систем Searcher MkII и BirdEye 400 разработки израильской компании Israel Aerospace Industries по заказу российского министерства обороны.

Далее "Форпост" считается разработкой РФ, на основе лицензии IAI.
Вы же не будете считать что к разработке ВАЗ 2105 приложили руку представители ФИАТа?
показати весь коментар
02.05.2020 17:36 Відповісти
В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт/ 07 апреля 2016, 17:46. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет /Авигдор Либерман , будучи министром обороны Израиля : Израиль сейчас поставляет России одну из лучших своих моделей беспилотников. При этом Израиль отказал в очередной раз Украине в поставках вооружения./И то , что израильские наёмники в бандформированиях ДНР убивают украинцев, хорошо и правильно?
показати весь коментар
02.05.2020 18:13 Відповісти
Эти беспилотники являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В состав комплекса входят три летательных аппарата - соответственно, в течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост».

В августе 2019 года министерство обороны России опубликовало видео первого полета модернизированного беспилотника "Форпост-Р", который должен поступить на вооружение российской армии в 2020 году.
В сообщении пресс-службы минобороны РФ было сказано: "Несмотря на внешние обводы, новый летательный аппарат изготовлен из отечественных комплектующих, программного обеспечения и двигателя АПД-85...
показати весь коментар
02.05.2020 18:29 Відповісти
Иван Петрович Сидоров -гражданин Украины, воюющей с Путиным .Израильские беспилотники и израильские наёмники убивают украинцев.Нетаньяха военный союзник Путина.Как Муссолини был военным союзником Гитлера. Что ещё не понятно?
показати весь коментар
02.05.2020 19:06 Відповісти
Порошенко был торговым партнером Путина, фабрика его работала в РФ до весны 2017 года. Почему вы претензии только к израильтянам предъявляете?
показати весь коментар
02.05.2020 20:49 Відповісти
Почему вы претензии только к израильтянам предъявляете?/ Не только.Ещё к евреям сбежавшим из Украины для воссоединения с исторической родиной. Но на полдороге призадумавшихся: на той как бы родине жара и пустыня. А я не верблюд. Там надо строить коммунизм в колхозе -кибуце.Да пусть Карл Маркс строит.Там даже женщины воюют с арабами, а мне арабы-семиты ничего плохого не сделали.Пускай антисемиты и воюют. Да видал я эту как бы родину в гробу в белых тапочках. И как матрос Железняк, шедший на Одессу а вышедший к Херсону, вышли к США, Германии, Канаде.Где никому и на хрен не нужные убеждают в украинском сайте в своей любви к Израилю и учат жизни украинцев.
показати весь коментар
02.05.2020 21:44 Відповісти
надо просто запретит беспилотники.....
показати весь коментар
02.05.2020 15:05 Відповісти
ахаха, дааааа.... нет, если на беспилотнике написали - "не предназначен для БД" - то ясно что никто не доработает, ага
показати весь коментар
02.05.2020 15:09 Відповісти
а хто сказав, що це був квадрокоптер?
модер цензора, що приляпав першу ліпшу фотку?
показати весь коментар
02.05.2020 15:14 Відповісти
когда уже некролог пуйла опубликуют...порадуют старика
показати весь коментар
02.05.2020 15:13 Відповісти
ти цим офтопом, намагаєшся сказати: я свій, я ненавиджу ***** (якого ти скромно назвав пуйлом)?
топорна робота
показати весь коментар
02.05.2020 15:35 Відповісти
я не знаю що такє офтоп
показати весь коментар
02.05.2020 15:38 Відповісти
звісно - село ж
показати весь коментар
02.05.2020 15:42 Відповісти
село це добре)))
показати весь коментар
02.05.2020 15:43 Відповісти
байрактар мордора?
показати весь коментар
02.05.2020 15:40 Відповісти
А когда родится тот главнокомандующий Украины, что разрешит Украине использовать ударные беспилотники? Турки вот в Сирии зад вагнеровцам надрали, в Ливии там же Хафтару надрали попу. У нас только сортиры от страху загрязняют. Что Петя, что Вова.
показати весь коментар
02.05.2020 15:56 Відповісти
"Турки вот в Сирии зад вагнеровцам надрали, в Ливии там же Хафтару надрали попу." - а в реальности оказалось что Турция и РФ просто поделили Сирию и Ливию на сферы влияния. А для лохтората кажется что там между ними идет термоядерная война.
показати весь коментар
02.05.2020 16:06 Відповісти
и будут загрязнять. вот когда во время войны в военкоматы будет очередь из людей, когда Андрей Лавриненко скажет что будет держать автомат, пока не придет мир, вот тогда.
Андрей собери друзей, пойди в военкомат, и этой бригадой на штурм крыма...
диванным воинам можно ставить только диванные задачи.
показати весь коментар
02.05.2020 16:30 Відповісти
А чего вы хотели? Если вы не стреляете по врагу ето не значит что враг по вас стрелять перестанет
показати весь коментар
02.05.2020 17:51 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1866
показати весь коментар
02.05.2020 20:14 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
показати весь коментар
02.05.2020 22:22 Відповісти
Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
02.05.2020 23:02 Відповісти
 
 