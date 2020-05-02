Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

2 травня найманці РФ застосували безпілотний літальний апарат з гранатометним пострілом, в результаті чого поранений український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Сьогодні, 2 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Гнутове.



Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.



Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

