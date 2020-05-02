Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС
2 травня найманці РФ застосували безпілотний літальний апарат з гранатометним пострілом, в результаті чого поранений український військовослужбовець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Сьогодні, 2 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Гнутове.
Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.
Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
друг, друг, розслабся. Рашці безпілотники ці ж поставляє аж бігом.
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
товариші ж в Парижі
а для Житомирщини нормально
село є село
Далее "Форпост" считается разработкой РФ, на основе лицензии IAI.
Вы же не будете считать что к разработке ВАЗ 2105 приложили руку представители ФИАТа?
В августе 2019 года министерство обороны России опубликовало видео первого полета модернизированного беспилотника "Форпост-Р", который должен поступить на вооружение российской армии в 2020 году.
В сообщении пресс-службы минобороны РФ было сказано: "Несмотря на внешние обводы, новый летательный аппарат изготовлен из отечественных комплектующих, программного обеспечения и двигателя АПД-85...
модер цензора, що приляпав першу ліпшу фотку?
топорна робота
Андрей собери друзей, пойди в военкомат, и этой бригадой на штурм крыма...
диванным воинам можно ставить только диванные задачи.