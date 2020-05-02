Прикордонники і митники пункту пропуску "Бачівськ" на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ. ФОТО
У Сумській області співробітники СБУ виявили схему систематичного отримання хабарів посадовцями міжнародного пункту пропуску "Бачівськ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередньою версією слідства, працівники однієї із змін посту, серед яких митники та посадовці Держприкордонслужби, обкладали "даниною" українських громадян, які у власних справах виїжджають за кордон, а також у зворотному напрямку. За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобусу посадовці обіцяли пасажирам безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину. За оперативною інформацією, за зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Під час проведення правоохоронцями спецоперації та обшуків на території посту фігуранти намагалися позбутися речових доказів протиправної діяльності, зокрема незаконно одержаних грошей.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушень.
на кухню, в наряд на 10 лет. это оно.
у нищих слуг нет.
Трішки головою подумай, що таке супровід... Це одна машина з мигалками і двома участковими в середині... Озброєння табельні пістолети...
А знаєш, що таке СБУ? Це хлопці мінімум десять - двадцять чоловік... Спецпризначення плюс озброєні до зубів... Як на фотках зверху.... Яка б... перестрілка, які трупи?))) Два участкових з пістолетами перестрілялись з працівниками СБУ... ти уявляєш який би був суспільний резонанс? Ти просто дурник, який вірить в казки...
Є ще одноіменне місто... Так стріляли прямо там?) А коли ця казка мала місце?)
для митників
бабла ...
Одна фоточка де 5, 10 і 200 гривень? І це все?
І цілий бус працівників спецслужби з середнім заробітком 50 000 гривень на місяць? А спец операція скільки коштувала бензин, дорога, транспорт, негласні слідчі дії? І в результаті спалили на мільйон, впіймали на тисячу?) Це шапіто колись закінчиться для абсолютно всіх фігурантів...
Тепер арендуйте Канадцям житло, транспорт, пошийте форму, купіть канцелярські приналежності і комп'ютери за свій рахунок
Твердо переконаний, що Канадці за такі гроші покажуть вам напрямок в якому вам іти...
Але йому слід думати і про мило, туалетний папір, дезінфікуючі засоби, маски, паливномастильні матеріали, електроенергію, ремонти і далі далі далі...
Вам слід нагадувати, що Держава на це все виділяє 0 нуль гривень...