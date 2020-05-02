Прикордонники і митники пункту пропуску "Бачівськ" на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ. ФОТО

У Сумській області співробітники СБУ виявили схему систематичного отримання хабарів посадовцями міжнародного пункту пропуску "Бачівськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, працівники однієї із змін посту, серед яких митники та посадовці Держприкордонслужби, обкладали "даниною" українських громадян, які у власних справах виїжджають за кордон, а також у зворотному напрямку. За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобусу посадовці обіцяли пасажирам безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину. За оперативною інформацією, за зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Під час проведення правоохоронцями спецоперації та обшуків на території посту фігуранти намагалися позбутися речових доказів протиправної діяльності, зокрема незаконно одержаних грошей.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушень.

