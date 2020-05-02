УКР
Прикордонники і митники пункту пропуску "Бачівськ" на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ. ФОТО

У Сумській області співробітники СБУ виявили схему систематичного отримання хабарів посадовцями міжнародного пункту пропуску "Бачівськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Прикордонники і митники пункту пропуску Бачівськ на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ 01

За попередньою версією слідства, працівники однієї із змін посту, серед яких митники та посадовці Держприкордонслужби, обкладали "даниною" українських громадян, які у власних справах виїжджають за кордон, а також у зворотному напрямку. За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобусу посадовці обіцяли пасажирам безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину. За оперативною інформацією, за зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів, які дроном переправляли партію медичних масок у Польщу. ФОТОрепортаж

Прикордонники і митники пункту пропуску Бачівськ на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ 02

Під час проведення правоохоронцями спецоперації та обшуків на території посту фігуранти намагалися позбутися речових доказів протиправної діяльності, зокрема незаконно одержаних грошей.

Прикордонники і митники пункту пропуску Бачівськ на Сумщині організували схему поборів за перетин кордону, - СБУ 03

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав прикордонників із професійним святом: "Віримо, що незабаром наші кордони знову стануть мирними"

хабар (4789) прикордонники (1126) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Сумська область (4237)
+9
а что, это когда-то прекращалось? в чем суть новости?
показати весь коментар
02.05.2020 15:44 Відповісти
+5
Всех тварей разжаловать, конфисковать всё имущество и отправить на фронт рядовыми на 10 лет.
показати весь коментар
02.05.2020 15:32 Відповісти
+4
было бы странно если бы не организовали))))
показати весь коментар
02.05.2020 15:31 Відповісти
Правда що шмаркля дозволить коцобам гумконвой провезти в Київ?
показати весь коментар
02.05.2020 15:28 Відповісти
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/80017
показати весь коментар
02.05.2020 15:55 Відповісти
было бы странно если бы не организовали))))
показати весь коментар
02.05.2020 15:31 Відповісти
Всех тварей разжаловать, конфисковать всё имущество и отправить на фронт рядовыми на 10 лет.
показати весь коментар
02.05.2020 15:32 Відповісти
не. они облажаются в первый день.
на кухню, в наряд на 10 лет. это оно.
показати весь коментар
02.05.2020 15:45 Відповісти
На фронт очереди из нормальных людей стоят, отправить на Запад в горы - или на Север в болота вот это будет наказание.
показати весь коментар
02.05.2020 22:10 Відповісти
а что, это когда-то прекращалось? в чем суть новости?
показати весь коментар
02.05.2020 15:44 Відповісти
Пусть лучше напишут о погран.пропускном пункте, где не было и нет системы поборов.
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Это как больница или школа без взяток - невощможно представить.
показати весь коментар
02.05.2020 22:11 Відповісти
Опять с сбушниками не поделились.
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
так было. в мостисках гаишники сопровождали контрабас. их пасли сбу. ну и перестрелка, раненые и погибшие.
показати весь коментар
02.05.2020 15:54 Відповісти
Брехня. ) Мостиська це залізничний пункт пропуску...
показати весь коментар
02.05.2020 18:39 Відповісти
мостиська это населенный пункт, а не переход. где и произошло событие. учи географию, философ.
показати весь коментар
02.05.2020 18:42 Відповісти
Факти перестілки будуть, а сказочнік?)
показати весь коментар
02.05.2020 18:44 Відповісти
тебя в гугле забанили?
у нищих слуг нет.
показати весь коментар
02.05.2020 18:46 Відповісти
Ні. Я живу в Мостиськах. Просто смішно з дурників і таких історій. Через це й написав. Що мостиська це залізнодорожний перехід. Митниця у нас в селі Шегині. Вони знаходяться на відстані 20 км. А казки свої залиш для себе.
показати весь коментар
02.05.2020 18:51 Відповісти
та ти дурне спало и не знаэш. а у мене тем загинули знайоми. лошара ти.
показати весь коментар
02.05.2020 18:56 Відповісти
Дурне ти. Знаєш чому? Бо у нас так рішали лохів (клієнтів) розводять... Шоб більше бабла за коробку збрити...
Трішки головою подумай, що таке супровід... Це одна машина з мигалками і двома участковими в середині... Озброєння табельні пістолети...
А знаєш, що таке СБУ? Це хлопці мінімум десять - двадцять чоловік... Спецпризначення плюс озброєні до зубів... Як на фотках зверху.... Яка б... перестрілка, які трупи?))) Два участкових з пістолетами перестрілялись з працівниками СБУ... ти уявляєш який би був суспільний резонанс? Ти просто дурник, який вірить в казки...
показати весь коментар
02.05.2020 19:24 Відповісти
http://lv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/mitni-punkti/377210.html
Є ще одноіменне місто... Так стріляли прямо там?) А коли ця казка мала місце?)
показати весь коментар
02.05.2020 18:46 Відповісти
Нет, новые пришли не успели занести, теперь новые сразу занесут.
показати весь коментар
02.05.2020 22:11 Відповісти
твари седят в сбу
показати весь коментар
02.05.2020 15:49 Відповісти
Вот сук на второй фотке с автомата очередью, чтоб другим не повадно было, с быдлом у власти только такие методы, раз судовой системы нет.
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Может всіх громадян так, які хоч раз давали на лапу лікарю чи в школу? А тих хто це створив при владі залишити чистими? Їх хтось призначив на посади - а за це треба платити, систему не міняв Порошенко, побачимо чи змінить Зеленський, але якщо міняв, уже б змінив, а то одних прибирають - інші приходять.
показати весь коментар
03.05.2020 09:38 Відповісти
це кінець епохи бідності
для митників
показати весь коментар
02.05.2020 15:55 Відповісти
теперь поонятно, чего хотел пристайко за вылет чартера,
бабла ...
показати весь коментар
02.05.2020 17:29 Відповісти
Цікаво... А де фото з купюрами крупним планом, які так ******* силовики?
Одна фоточка де 5, 10 і 200 гривень? І це все?
І цілий бус працівників спецслужби з середнім заробітком 50 000 гривень на місяць? А спец операція скільки коштувала бензин, дорога, транспорт, негласні слідчі дії? І в результаті спалили на мільйон, впіймали на тисячу?) Це шапіто колись закінчиться для абсолютно всіх фігурантів...
показати весь коментар
02.05.2020 18:37 Відповісти
Твердо переконаний, що на пункти пропуску треба наймати іноземців. Наприклад, канадців українського походження. Буде і дешевше, і якісніше, і ефективніше. Починати слід з начальників пунктів пропуску.
показати весь коментар
02.05.2020 18:57 Відповісти
Зарплата у працівника пункту пропуску за квітень 2020 року 5000 гривень...

Тепер арендуйте Канадцям житло, транспорт, пошийте форму, купіть канцелярські приналежності і комп'ютери за свій рахунок
Твердо переконаний, що Канадці за такі гроші покажуть вам напрямок в якому вам іти...
показати весь коментар
02.05.2020 19:27 Відповісти
Не ври, у рядового, если заступает в смену минимум 11000 гривен.
показати весь коментар
02.05.2020 22:13 Відповісти
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2662789117326492&id=100007862888945&set=a.1700944250177655&source=48
показати весь коментар
02.05.2020 22:49 Відповісти
Ти читати вміеш? Там логотип митниці до чого тут прикордонники? Читати навчись спочатку, а то пишеш фігню всіляку і вказуеш на ссилку не потемі.
показати весь коментар
03.05.2020 09:28 Відповісти
У начальника пункту пропуску зарплата 9000 грн.
Але йому слід думати і про мило, туалетний папір, дезінфікуючі засоби, маски, паливномастильні матеріали, електроенергію, ремонти і далі далі далі...
Вам слід нагадувати, що Держава на це все виділяє 0 нуль гривень...
показати весь коментар
02.05.2020 19:30 Відповісти
Откуда такие данные? Из кацапстана? Капитан - нас випс получает минимум 14000.
показати весь коментар
02.05.2020 22:14 Відповісти
Скинув вам посилання на спеціалізований митний форум в фейсбук.
показати весь коментар
02.05.2020 22:50 Відповісти
При чому тут митниця коли мова про прикордонників? Чи ти не відрізняєш?
показати весь коментар
03.05.2020 09:30 Відповісти
Ну да, ох*****я новость-один из скольки пунктов. А то что на каждую таможню сверху под предводительством Авакова скатываются планы по откатам и даже рекомендации как действовать в период карантина, когда была специально введена процедура не пропуска пеших, а только на авто, хотя авто через границу практически нет, и если Вы поедите за родственником, Вас даже на ноль не выпустят. Пропускают только таксистов, которые выезжают на ноль, разворачиваются, берут с человека по 500грн. (сам ездил в марте встречал подружку), это у нас в Харькве на Гоптовке в марте, потом сразу же на глазах отдаёт погранцу при рукопожатии мзду, и спокойно провозит через таможню и высаживает. На прошлой неделе был в Луганской обл., там на пункте Меловое таксисты с въезжающих берут по 100 баксов, тут же платят погранцам и спокойно проезжают, таможеникам на тот момент не платили, но теперь со сменой Нефёдова наверное будут платить и им, как псам Авакова.
показати весь коментар
02.05.2020 20:16 Відповісти
Причем таможня и Аваков? Аваков Нацбанк или МОЗ данью не обложил?
показати весь коментар
02.05.2020 22:17 Відповісти
Це людина про прикордонників говорить. Людина пересічна, тому для нього митниця = прикордонники.
показати весь коментар
02.05.2020 22:51 Відповісти
Якщо для людини лікар і продавець одне й те саме - то краще мовчати. Бо виходить що якщо обоє в білих халатах і стоять - то однакові. Я кщо я не лікар то лікарів ні з ким не порівнюю.
показати весь коментар
03.05.2020 09:32 Відповісти
Читайте внимательно новость - поораничники и таможенники организовали схему поборов с украинских граждан пытающихсю попасть домой во время карантина, причём здесь нацбанк и моз. И
показати весь коментар
03.05.2020 08:57 Відповісти
Таможенникам по большому вообще пофиг кто и как пересекает,у них другие задачи.
показати весь коментар
03.05.2020 09:01 Відповісти
Читай внимательно, что ты написал Аваков - таможню, также можно было написать Аваков - банкиров. Одинаково не в тему.
показати весь коментар
03.05.2020 09:34 Відповісти
 
 