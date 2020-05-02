Заступник голови ОП Трофімов про листування із мером Черкас Бондаренком: "Це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі"

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофимов не вів жодних листувань з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, і тим паче не погрожував йому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Трофимова, яке цитує пресслужба Офісу президента в телеграм-каналі.

"Листування, яке нібито мало місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з’ясування їхньої правдивості", – зазначив Сергій Трофімов.

За його словами, передчасне зняття карантинних обмежень на місцях – це турбота не про людей та бізнес, а про свої політичні рейтинги перед місцевими виборами.

Трофімов вважає, що таким чином деякі чиновники "використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу і підвищення свого рейтингу".

Сам факт публікації листування, заступник голови ОП відніс до спекуляції на питанні зняття карантину.

А рішення про дострокове ослабленні карантину Трофімов назвав самовільними діями місцевої влади, спрямованими на підвищення рейтингу.

Він вважає, що якщо у міських голів є предметні пропозиції з допомоги місцевому бізнесу - то завжди можна зв'язатися з прем'єр-міністром, з представниками уряду і запропонувати своє бачення деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Однак за словами Трофімова, "з боку міського голови Черкас таких дій не побачили".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко відповів на "полум'яний привіт" Зеленського: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.