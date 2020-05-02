УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 103 80

Заступник голови ОП Трофімов про листування із мером Черкас Бондаренком: "Це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі"

Заступник голови ОП Трофімов про листування із мером Черкас Бондаренком: "Це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі"

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофимов не вів жодних листувань з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, і тим паче не погрожував йому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Трофимова, яке цитує пресслужба Офісу президента в телеграм-каналі.

"Листування, яке нібито мало місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з’ясування їхньої правдивості", – зазначив Сергій Трофімов.

За його словами, передчасне зняття карантинних обмежень на місцях – це турбота не про людей та бізнес, а про свої політичні рейтинги перед місцевими виборами.

Трофімов вважає, що таким чином деякі чиновники "використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу і підвищення свого рейтингу".

Сам факт публікації листування, заступник голови ОП відніс до спекуляції на питанні зняття карантину.

А рішення про дострокове ослабленні карантину Трофімов назвав самовільними діями місцевої влади, спрямованими на підвищення рейтингу.

Він вважає, що якщо у міських голів є предметні пропозиції з допомоги місцевому бізнесу - то завжди можна зв'язатися з прем'єр-міністром, з представниками уряду і запропонувати своє бачення деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Однак за словами Трофімова, "з боку міського голови Черкас таких дій не побачили".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко відповів на "полум'яний привіт" Зеленського: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

карантин (18172) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58) Трофімов Сергій (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2463
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
+23
Чергова отвєточка від Бондаренка:https://www.facebook.com/100003268733364/videos/2941355869316675/
Сценаристи Зєлєнского СОСУТ.Нєжно сосут.
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2200
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
+23
а как быть с вот этим ? "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - сказал президент.Источник: https://censor.net/n3192914
президент может общаться в такой манере ? делая прозрачные намеки на репресии силовиков ? вы там уже вообще с катушек слетели в своем шапито
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щас журики (та й політики) постараються довести, що "Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" є фейком... І я чомусь думаю, що доказова база в них знайдеться...
показати весь коментар
02.05.2020 15:45 Відповісти
я уже даже не знаю, вот эта статья и интервью точно не пранк?
а то может это тоже пранк?
показати весь коментар
02.05.2020 17:39 Відповісти
"Менятамнет" )))
показати весь коментар
02.05.2020 15:45 Відповісти
Для этого надо быть хотя бы просто мужчиной
показати весь коментар
02.05.2020 15:54 Відповісти
***
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
(песня)
показати весь коментар
02.05.2020 15:45 Відповісти
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
Станислав Ежи Лец
показати весь коментар
02.05.2020 18:35 Відповісти
Обделался
показати весь коментар
02.05.2020 15:46 Відповісти
100%..
показати весь коментар
02.05.2020 22:02 Відповісти
Бывает неполный фейк?
показати весь коментар
02.05.2020 15:46 Відповісти
Бывает еще коцапский фейк,под корейским флагом.😂🌷
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
Безоговорочно верю этому святому человеку!!!!!!!
показати весь коментар
02.05.2020 15:47 Відповісти
😁
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2020 16:17 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов - "....такие информационные вбросы могут быть частью политических технологий."

Найкраще алібі - бути жертвою.
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
А Зєля став презом за якими технологіями? Трофімов не хоче розказати?
показати весь коментар
02.05.2020 17:31 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2463
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
интересно, зеля донесёт анализы или, как обычно?!
показати весь коментар
02.05.2020 17:41 Відповісти
Это понятно шо 100-200-300 зашкваров = "злые все взломали и выставили нас клоунами"
Та уже мона и не взламывать даже - что не действие, то "зашквар". Даже Дуинский обосрался не раз уже, вытягивая Зелю, которая "не видит" то шо поставленные ей портфеленосители = туп** б**** и должны сидеть уже на пара**.
В мире мы уже первые(по зашкварам)
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
верю. вот сейчас - верю 100 %
показати весь коментар
02.05.2020 15:49 Відповісти
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
показати весь коментар
02.05.2020 15:49 Відповісти
Омар Хаям и Конфуций позавидовали бы твоей мудрости)))))
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
Бери пример... "Я ещё и "крестиком" вышивать могу...". (А ещё неплохо готовлю на кухне - бабы завидуют...).
показати весь коментар
02.05.2020 16:23 Відповісти
Круто пистолетов,тебя у зедебилов можно как самого умного,министром ставить!
показати весь коментар
02.05.2020 17:38 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 1221
показати весь коментар
02.05.2020 15:50 Відповісти
Трофімов звільнився з посади ще за день до погроз Бондаренку.
показати весь коментар
02.05.2020 15:51 Відповісти
Чергова отвєточка від Бондаренка:https://www.facebook.com/100003268733364/videos/2941355869316675/
Сценаристи Зєлєнского СОСУТ.Нєжно сосут.
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2200
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Черкассы - моя Родина, родился и вырос на Урицкого, теперешний Хрещатик
показати весь коментар
02.05.2020 17:43 Відповісти
обосрался зеленожопый...
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Мэр Черкасс может отменить любое незаконное решение Кабмина или президента.,а то что самоизоляция и карантин незаконны можете найти в Конституции...
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Как в велюре общаются видели, может у вы жопой не вышли, раз по ихнему не общаетесь.
показати весь коментар
02.05.2020 15:54 Відповісти
Та ну... что ты рассказываешь)) Зе!ля вот, например, общается, а ты нет?
показати весь коментар
02.05.2020 15:56 Відповісти
Момент істини тут, чи наріт нарешті зрозумів, що весь той бруд, що лився на Порошенка, то робота русскіх пропаГандонів, їх шісток, і ХОХЛОМАНКУРТІВ.
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
Всегда можно связаться с премьер министром,?,а ещё позвонить на горячую линию кабинета шмыгаля, тока ни .уя не дозвониться,а так связаться можно. Главное верить. Шапито продолжает свои гастроли для 75% дыбилов,и вместе с ними для остальных.Абонементами все запаслись? Продолжение следует.....
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
а как быть с вот этим ? "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - сказал президент.Источник: https://censor.net/n3192914
президент может общаться в такой манере ? делая прозрачные намеки на репресии силовиков ? вы там уже вообще с катушек слетели в своем шапито
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
вроде всё правильно написано, а как по другому?
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
Трусоваты Зельонкины коллеги.
показати весь коментар
02.05.2020 15:58 Відповісти
Давайте мыслить практично. Пусть мэр обнародует номер телефона, с которого шли угрозы, а дальше посмотрим.
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
Так он скрин уже опубликовал,там все видно,даже рожа работника опг.Все остальное .очень легко проверить.Черт со своими чертятами ,может это сделать в течении 10-20 минут и опубликовать! Ну почему то не делает этого.Там даже будут координаты работника опг в момент отправки,так что все сразу откроется.Кто этого не знает?
показати весь коментар
02.05.2020 17:45 Відповісти
Там видно только текст, подпись контакта и аватарку в WhatsApp - это всё можно сделать самому за 5 минут, имея второй телефон. Но не видно главного, что нельзя подделать - номера, к которому привязан контакт. И что-то мэр не особо спешит его показывать, хотя в этом случае Тимошенко уже было бы не отвертеться.
показати весь коментар
02.05.2020 17:53 Відповісти
А для чего это меру? Особенно подделывать.Если бы он сомневался никогда бы это не опубликовал.Для проверки есть черти.
показати весь коментар
02.05.2020 18:03 Відповісти
Как для чего, для прикрытия своей шкуры, когда с местными братками в доле по рынкам - их надо срочно открывать, бо теряется бабло, а знает что будут проблемы с законом - надо прикрыться угрозами из ОП и "политическими преследованиями" - популярная и уже испробованная другими схема.
Или мэр должен что-то бездоказательно высрать - а другие должны проверять и взламывать сквозное шифрование whatsapp-а?
показати весь коментар
02.05.2020 18:14 Відповісти
Суходрукий ,тебе из америки виднее, особенно Черкассы ты от туда исследовал.Ты смотрю кацарылый америкос спец по всем вопросам,видно сам возглавляешь какое ни будь опг у зедебилов.
показати весь коментар
02.05.2020 18:22 Відповісти
Лаптеногий. Ты защищаешь зеленого клоуна неубедительно. Почему бы МВД СБУ и прокуратуре не установить, с какого номера пришел сей «пранк»? У них, походу, возможностей для этого поболе чем у мера Черкас. Но поди ж ты, все молчат, будто зеленого говна в рот набрали. С чего бы это, лаптеногий?
показати весь коментар
02.05.2020 18:45 Відповісти
Каким образом это могут установить СБУ и МВД, если сообщение пришло через интернет-мессенджер, который привязывается к номеру телефона, но не использует сотовую связь? И это никакой не пранк, контакт был подписан самим мэром как знакомый - значит или мэр сам это выдумал, или писал настоящий Тимошенко. Для доказательства второго достаточно предоставить номер телефона.
показати весь коментар
02.05.2020 19:05 Відповісти
Ну понятно, у вас, зеленых слизняков, СБУ и МВД может только с женщинами воевать, с как Федыной и Чорновил. А установить с какого номера пришло сообщение - это для зеленых слизняков невыполнимая задача. Новых лиц, мля, набрали, президент теперь у нас клоун, все чиновники сплошь Сваты, и вся страна 95 квартал.
показати весь коментар
03.05.2020 09:59 Відповісти
Слово САМОИЗОЛЯЦИЯ в Конституции отсутствует от слова совсем,Режим ЧС есть,но его ловко заменили Карантином...так что Зеля попал...
показати весь коментар
02.05.2020 16:00 Відповісти
Я верю, что Трофимов больше так не будет!
показати весь коментар
02.05.2020 16:00 Відповісти
Он считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели". - вот это указывает ,что это не фейк , поскольку городской голова не связался с премьер- министром, он решил городскому голове напомнить об этом угрозами,,,,
показати весь коментар
02.05.2020 16:01 Відповісти
18 апреля 2019 года Зеля в видосике заявил,если нарушу закон.....Ютьюб в помощь...
показати весь коментар
02.05.2020 16:07 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад?
показати весь коментар
02.05.2020 16:07 Відповісти
Все Зелины видосики я записую...как Шурик в Кавказской пленнице...
показати весь коментар
02.05.2020 16:08 Відповісти
каждую брехню записывать серверов Google не хватит.... ))
показати весь коментар
02.05.2020 16:17 Відповісти
Зато как хорошо "долбить", оппонента, на телемарафонах, его же "обещалками"!... Да и в судебных заседаниях - тоже...
показати весь коментар
02.05.2020 16:27 Відповісти
а вот тут уже все зафиксировано, архивчик поднимаешь и вперед! )
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9d1nJcwcw
показати весь коментар
02.05.2020 16:37 Відповісти
шо не зеленая рожа, то очередная "мама любит скорость"....
показати весь коментар
02.05.2020 16:22 Відповісти
поздравляю
показати весь коментар
02.05.2020 16:50 Відповісти
Так это легко проверить, ждёмс.
показати весь коментар
02.05.2020 16:45 Відповісти
Зе брехуны,ведь это легко проверить! И если это не так ,то опубликовать ,результаты проверки! А не придумывать ,очередную брехню.Не все в Украине зедебилы!!
показати весь коментар
02.05.2020 17:05 Відповісти
тока 25%
показати весь коментар
02.05.2020 17:13 Відповісти
Раньше вы говорили, что вас, ублюдков ЗЕленых, аж 73%. Мельчаете...
показати весь коментар
02.05.2020 17:24 Відповісти
Проверь и расскажи нам.
показати весь коментар
02.05.2020 17:14 Відповісти
Для этого есть рюкзаков и черт на побегушках бакланов.Ну я уже не говорю про сепарское гбр.
показати весь коментар
02.05.2020 17:31 Відповісти
Ну не может же представитель такой солидной партии с незапятнанной за год репутацией откровенно врать, которую даже представляет ни разу не солгавший президент ЗЕ.
показати весь коментар
02.05.2020 17:27 Відповісти
тю, так сам великий и ужасный президент в видосике меру угрожал.
показати весь коментар
02.05.2020 17:37 Відповісти
Сцыкло включило заднюю. Бггг
показати весь коментар
02.05.2020 17:37 Відповісти
Год назад было верю, не верю. Сказкам уже никто не верит
показати весь коментар
02.05.2020 17:38 Відповісти
та да,потомственный пушкинизд...
если надо трофимов и справку принесёт...
показати весь коментар
02.05.2020 17:39 Відповісти
Такое же сцекливое говно как и его патрон Моника..
За хвост схватили, начал скулить..
показати весь коментар
02.05.2020 17:44 Відповісти
Точно в такой же манере общается зеленский (и с народом , и с военными, и с гос.чиновниками) , поэтому тебе, трофимов, никто уже не верит
показати весь коментар
02.05.2020 17:44 Відповісти
Ну трофимов,ну ловкач.Став таки призером конкурсу "Розсміши клоуна".
показати весь коментар
02.05.2020 17:56 Відповісти
Всрався Трофімов.
показати весь коментар
02.05.2020 18:26 Відповісти
Вся наша влада - ФЕЙК!
показати весь коментар
02.05.2020 19:13 Відповісти
Ваша банда на цих фейках до влади пролізла.Доручіть СБУ знайти пранкера чи це так складно?
показати весь коментар
02.05.2020 19:36 Відповісти
Сам он фейк, но багодка четенькая, и зеленых идеек полно.
показати весь коментар
02.05.2020 20:33 Відповісти
Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета

----------------------------------
Вообщето в нормальной стране, если ктото подделал Офис Президента - начинается работа для всех спецслужб этой страны...
Находят того, кто подделывает и сообщают, что найден такойто, который подделал...
Я очень сомневаюсь что мэр Черкасс подделал переписку....
Ведь это надо быть неадекватом...
Если какойто пранкер писал мэру от имени Офиса Президента, то спецслужбы ищут его и предьявляют...
В итоге похоже на тупую отмазку...
Такого себе не позволял даже Янукович...
показати весь коментар
02.05.2020 21:04 Відповісти
Столько украинцы кормят служб - МВС ГПУ НАБУ ГБР И Т Д
И эти службы надо толкать в спину, шоб они разобрались в жтой странной переписке
А ведь на кону фейс ЗЕ 😀
показати весь коментар
02.05.2020 22:05 Відповісти
 
 