Новини
Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали міжрегіональну групу осіб, яка упродовж 2018-2020 років скоїла низку крадіжок ікон із церков у різних областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора 01

"Завдяки злагодженим діям понад 70 правоохоронців на території Одеси, Києва і Хмельницького проведено понад 13 санкціонованих обшуків. За їхніми результатами виявлено і вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, гроші, автомобілі тощо", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що останню крадіжку група скоїла 30 квітня з храму в с. Михайлівка Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року.

Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора 02

Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора 03
Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора 04

Наразі затримано організатора і двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних із проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. 3, 4 ст.185 КК України). Зараз вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу і накладення арешту на майно.

злодійство (395) ікона (61) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Офіс Генпрокурора (3438)
+8
Вашу банду оборотней давно пора арестовать ! Венедиктова не видит преступления в угрозах портнова судьям , как это можно объяснить ? Прокладка фсбешная

02.05.2020 17:35 Відповісти
+3
***
похоже, что Господь Сам недоглядел,
задерганный ханжами и кликушами...
пустив гулять по Свету тыщи тел,
соплями обеспечив, а не душами

02.05.2020 17:55 Відповісти
+2
ну ничего святого

02.05.2020 17:39 Відповісти
это не первая такая банда и не последняя, такого при совке было немерено, после распада и сейчас и потом будет!! Оскотинились некоторые в конец!! Не имеют страха Божьего вот и результат, дармовую еду получат, время на осмысление поступка, грех страшный и спрос от Бога беспристрастный!!

02.05.2020 18:26 Відповісти
пріхожанє РПЦ?

02.05.2020 20:03 Відповісти
Вашу банду оборотней давно пора арестовать ! Венедиктова не видит преступления в угрозах портнова судьям , как это можно объяснить ? Прокладка фсбешная

02.05.2020 17:35 Відповісти
у меня дома есть икона. 17 век. 10Х15 см. продам дорого. если продолжат карантин.

02.05.2020 17:38 Відповісти
Не зря у тебя и фамилие такое, козёл он и в Африке козёл...

03.05.2020 21:39 Відповісти
ну ничего святого

02.05.2020 17:39 Відповісти
Клюквиники)

02.05.2020 17:42 Відповісти
Доски крашенные, прям ценность!Пусть не покупают ворованные , крашенные доски! Млрды воруются! Страдают млны людей! А здесь игры в кошки - мышки!

02.05.2020 17:46 Відповісти
Лики - как товарищи -
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.

02.05.2020 17:46 Відповісти
винницкие мыролюбцы поиздержались после изгнания народом их от корыта и решили немножко сепе нареформировать.

02.05.2020 17:49 Відповісти
не криворогатые не? )))

02.05.2020 19:27 Відповісти
***
похоже, что Господь Сам недоглядел,
задерганный ханжами и кликушами...
пустив гулять по Свету тыщи тел,
соплями обеспечив, а не душами

02.05.2020 17:55 Відповісти
кстати, "хоспоть" на 7% ********.
получается же по "канонам" так. и да, хоспоть еще и на 46% - баба

02.05.2020 18:32 Відповісти
А когда же прокурватура задержит банду, которая вот уже на протяжении почти 30 лет грабит Украину.?

02.05.2020 18:00 Відповісти
Вкрай здивований, що в Україні ще є ікони за які серйозні колекціонери платять правильні гроші. Бо іще за радянських часів, починаючи із 1985 року, із СРСР, ікони бурхливим потоком вивозились на Захід, тому що радянська влада до вивозу ікон ставилась поблажливо, гальмували тільки ікони із музеїв, які теж викрадались. Але я бачу по цим фото що поряд із солідними іконами лежать і ікони фабричного виробництва, штамповані. Видно вирішили прямо " підмести " на іконному ринку все, що під руку попало. Якщо там і є щось справді вартісне то не більше 5%. Все автохтонне, раритети, справжній антикваріат, давно вивезений ще до 1995 року.

02.05.2020 18:01 Відповісти
В нас ще багато банд залишилось...Є ще банди,які спеціалізуються по крадіжці курей з курятників,є такі у яких спеціалізація - крадіжка білизни...Вивісила жінка майтки сушитися - а банда вже розробляє операцію як їх вкрасти...Коротше,у генпрокуратури ще непочатий край роботи...

02.05.2020 18:03 Відповісти
Всех этих поддонков, на долгие года на нары, чтоб жизнь не казалась малиной.

02.05.2020 18:08 Відповісти
1) за эти досочки какой-то дурак еще и платил им?
2) дблблд©

02.05.2020 18:30 Відповісти
Наверное под разделочные кухонные доски продавали ?

02.05.2020 18:38 Відповісти
Ранійше ті хто обкрадають храми на тюрьмі/зоні , потрапляли зразу у "петушиний кут" а могли й просто вбити..... не певний що зараз так.

02.05.2020 18:53 Відповісти
 
 