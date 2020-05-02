Затримано банду, що займалася крадіжкою ікон із церков у різних областях України, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Правоохоронці затримали міжрегіональну групу осіб, яка упродовж 2018-2020 років скоїла низку крадіжок ікон із церков у різних областях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Завдяки злагодженим діям понад 70 правоохоронців на території Одеси, Києва і Хмельницького проведено понад 13 санкціонованих обшуків. За їхніми результатами виявлено і вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, гроші, автомобілі тощо", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що останню крадіжку група скоїла 30 квітня з храму в с. Михайлівка Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року.
Наразі затримано організатора і двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних із проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. 3, 4 ст.185 КК України). Зараз вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу і накладення арешту на майно.
