Двох українських воїнів поранено, найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ від початку доби, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, використавши міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п'ять разів вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Хутір Вільний із мінометів і гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го і 84 міни 82-го калібру.

По околицях Оріхового ворог зробив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру і 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування РФ вели вогонь із 120-мм мінометів і гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, а захисників Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Унаслідок ворожих обстрілів два українські воїни зазнали поранень.

На ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримувались. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

1 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Богданівка, Водяне, Старогнатівка, Кам’янка, Тарамчук, Гнутове, Лебединське, Невельське, Кримське, Південне, Новотошківське, Травневе, Оріхове, Хутір Вільний та Миронівський.

Дивіться також: Воїн 93-ї ОМБр Олексій Лісін загинув 28 квітня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. ФОТО

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 6 крадіжок та 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 64 адміністративні правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

Топ коментарі
+15
найскорішого одужання нашим захисникам... і посного відновлення !
найскорішого одужання нашому народу... і повного розуміння хто є хто, а хто є просто галограма...
02.05.2020 18:16
02.05.2020 18:16 Відповісти
+6
зеленський не хоче залишатись президентом.....
02.05.2020 18:31
02.05.2020 18:31 Відповісти
+5
Якщо Зеленський хоче лишитись Президентом і добути свій термін до кінця, в нього є тільки один вихід - активні бойові дії на фронті! Всі інші можливості Зеленський вже втратив і провал голосування за Саакашвілі показало відсутність більшості в парламенті і початок політичної парламентської кризи яка має привести до дострокових виборів ВРУ та Президента!
02.05.2020 18:10
02.05.2020 18:10 Відповісти
02.05.2020 18:10
02.05.2020 18:31
Після того як Зеленський звільнив Нефьодова і я вже не хочу щоб Зеленський продовжував бути Президентом! Не можна брати слабкого менеджера, а потім звільняти його за першої нагоди! Це непослідовність, що для реформатора найгірше зі всіх можливих смертних гріхів!
показати весь коментар
02.05.2020 18:39 Відповісти
якого "реформатора"??? де ви тут бачите реформи???
02.05.2020 18:44
показати весь коментар
02.05.2020 18:44 Відповісти
02.05.2020 18:16
поВного* (пардон)
показати весь коментар
02.05.2020 18:41 Відповісти
контрбатарейные радары сразу засекли цели и дали координаты дежурящим в небе байрактарам?
02.05.2020 19:02
показати весь коментар
02.05.2020 19:02 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
показати весь коментар
02.05.2020 19:14 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
02.05.2020 20:13

02.05.2020 20:13
02.05.2020 20:13 Відповісти
Зеленский - подельник путина и соучастник в убийствах наших воинов - героев. Ответить за это придётся...
02.05.2020 21:12
показати весь коментар
100%..
02.05.2020 21:59
100%..
показати весь коментар
02.05.2020 21:59 Відповісти
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
02.05.2020 22:57

показати весь коментар
02.05.2020 22:57 Відповісти
 
 