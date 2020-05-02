Двох українських воїнів поранено, найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ від початку доби, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, використавши міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п'ять разів вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Хутір Вільний із мінометів і гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го і 84 міни 82-го калібру.

По околицях Оріхового ворог зробив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру і 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування РФ вели вогонь із 120-мм мінометів і гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, а захисників Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Унаслідок ворожих обстрілів два українські воїни зазнали поранень.

На ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримувались. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

1 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Богданівка, Водяне, Старогнатівка, Кам’янка, Тарамчук, Гнутове, Лебединське, Невельське, Кримське, Південне, Новотошківське, Травневе, Оріхове, Хутір Вільний та Миронівський.

Дивіться також: Воїн 93-ї ОМБр Олексій Лісін загинув 28 квітня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. ФОТО

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 6 крадіжок та 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 64 адміністративні правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.