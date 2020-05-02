УКР
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 травня в Києві, під будівлею Офісу президента, відбулася акція столичних рестораторів, які протестують проти закриття літніх терас через карантин. Для цього безпосередньо під ОП встановили столики і годували гостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявили організатори акції, всі столики розташовані на відстані понад півтора метра один від одного, офіціанти, вони ж кур'єри, - в масках і рукавичках.

Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 01
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 02
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 03
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 04
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 05
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 06
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 07

Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 08
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 09
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 10
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 11
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 12
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 13
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 14
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 15
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 16
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 17
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 18
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 19
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 20
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею 21

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1486) карантин (18172) ресторани (340) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+102
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой - Цензор.НЕТ 7639
показати весь коментар
02.05.2020 19:05 Відповісти
+78
На мою особисту думку, 90 % з них голосували на виборах за бубочку.
показати весь коментар
02.05.2020 19:07 Відповісти
+73
Зеленский , ты обосрался , ты сам это знаешь . Когда тебя вытрясут из президентского кресла , то не забудь за собой прибраться [ Меньдельшу свою прихвати с собой ]
показати весь коментар
02.05.2020 19:11 Відповісти
Или Зеленский, или Украина. Это было понятно ещё год назад, но, увы, не всем.
показати весь коментар
02.05.2020 20:30 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2020 21:43 Відповісти
Братству рестораторив Браво! Приклад для перукарив.
показати весь коментар
02.05.2020 20:30 Відповісти
Перукарі, проведіть конкурси і майстер - класи на відкритому повітрі після рестораторів. І заразом візитівки роздавайте перехожим.
показати весь коментар
02.05.2020 21:45 Відповісти
а чому банери на мацкаляцькому хРюському йазигу?!
показати весь коментар
02.05.2020 20:39 Відповісти
Це такий сервіс збоку рестораторів. Щоб відбондаренчиним янелохам оманским дійшло на мацкаляцком зразу до печінок...
показати весь коментар
02.05.2020 21:52 Відповісти
+++
показати весь коментар
02.05.2020 22:02 Відповісти
ресторатори сама зубожіла соціальна верства ... хочете подрочити свою уяву -- змалюйте стабільного клієнта ресторану на Пушкінській, одеській, обухівській, житомирській трасах...
показати весь коментар
02.05.2020 20:48 Відповісти
Зубожилым рестораторам,что бы дети не голодали,есть выход: До ВСУ на контракт
показати весь коментар
02.05.2020 20:59 Відповісти
а чого без зброї???? Коктейль Молотова хоча б....
показати весь коментар
02.05.2020 20:58 Відповісти
Никто уже не признает власть Зеленского!Он начал "сыпаться"!Нет способностей - уйди подобру сам!Ведь говорил об отставке лично!
показати весь коментар
02.05.2020 21:08 Відповісти
Эту суку надо гнать к отставке народной силой, иначе оно не уйдёт и продолжит просирать Украину.
показати весь коментар
02.05.2020 21:17 Відповісти
Спочатку треба посадити чоколятну брехливу падлюку, а потім, згідно с Конституцією - вибори. Чи може ти по-бєспрєделу собі індульгенції шукаєш ?
А вообще-то ржачно получилось : одни чоколятори привезли столики, плакаты подготовили
(всё за деньги Петюни), а доугие начали квакать на чоколятно-помойном "цензоре" (опять же за деньги Петюньки).... По-моему клоуны вы гораздо более тупые чем зелёные...
показати весь коментар
02.05.2020 21:21 Відповісти
Ти з себе береш приклад--працюєш за гроші на ЦН. але памятай не все і всі такі продажні як ти.
показати весь коментар
03.05.2020 10:00 Відповісти
Где ты видел чтобы за гроши писали 1 - 2 сообщения в сутки (при чём не вступая в переписку) ? Болван....
Огорчу тебя, я выбирал брехливого ворюгу-Петю-парашу в 2014г. и достаточно информирован о его "фокусах" и воровстве во время войны, а поэтому я имею полное право ТРЕБОВАТЬ чтоб его посадили...По закону, с доказами, а не по беспределу... Усёк ?
Какие проблемы ?
показати весь коментар
03.05.2020 10:06 Відповісти
Проявите милость. Дайте ему еще недели три, отпраздновать годовщину вручения булавы, о которой он с нетерпением воспрашивал. Пусть потешиться.
показати весь коментар
02.05.2020 21:21 Відповісти
За три недели ту булову бубочке в его "велюр" засунут.
И не только в "велюр".
И не один раз.
показати весь коментар
02.05.2020 22:06 Відповісти
Вы не ошиблись? Может - в ливер?
показати весь коментар
02.05.2020 22:11 Відповісти
ЗЕшмаркля скажет, что он пошутил. Беня его не отпустит, бубочка должен отработать Бенино бабло.
показати весь коментар
03.05.2020 10:50 Відповісти
Просто браво,вот это вас ЗЕбилы макнули,а прошёл только год...
показати весь коментар
02.05.2020 21:25 Відповісти
Типа протестуют, но все предусмотрительно сидят дома. Шизофрения. Вот как поступают действительно свободные люди.

Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 6846
показати весь коментар
02.05.2020 21:30 Відповісти
Мда,Коля...Нагадив ти Вовчику з "Велюром"...
показати весь коментар
02.05.2020 21:31 Відповісти
Бубочке пи.дец.
показати весь коментар
02.05.2020 21:36 Відповісти
Эх, быстрее-бы.
показати весь коментар
03.05.2020 10:47 Відповісти
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 2326
показати весь коментар
02.05.2020 21:39 Відповісти
И шо из офиса презедента никто не вышел ?
наверно свалили в презедентскую резиденцию в Гуту ( Карпаты)
показати весь коментар
02.05.2020 21:52 Відповісти
Карантин. Сидят в обсерации.
показати весь коментар
02.05.2020 22:13 Відповісти
Ну да, на дачу в Италию пока рановато😁
показати весь коментар
02.05.2020 22:50 Відповісти
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 6272
показати весь коментар
02.05.2020 21:58 Відповісти
Рядом нужно было расположиться гробовщики со своей продукцией.
показати весь коментар
02.05.2020 22:01 Відповісти
Завтра........ не все же сразу.
показати весь коментар
02.05.2020 22:41 Відповісти
Вова - это Янукович в турборежиме.
показати весь коментар
02.05.2020 22:26 Відповісти
Пора ему уже на политический трупорежим.
показати весь коментар
02.05.2020 23:11 Відповісти
Говном нужно было ОП накормить!
показати весь коментар
02.05.2020 22:48 Відповісти
Разница между Овощем 2.0 и Овощем 1 будет в том что 2.0 не успеет купить билет на Ростов и отправится в гости к президентше Южной Кореи!
показати весь коментар
02.05.2020 22:58 Відповісти
К Чаушеску, супружеский визит.
показати весь коментар
03.05.2020 00:36 Відповісти
"наша мрия"... Який телепень писав ці гасла?!
Мало того, що на мові ворога для акції у політичному центрі України, так ще й неправильно. Чи це було навмисне перекручування слова?
показати весь коментар
02.05.2020 23:09 Відповісти
идийоты хотят как в Испании.
показати весь коментар
02.05.2020 23:11 Відповісти
Good!
показати весь коментар
02.05.2020 23:21 Відповісти
во дебилы *******,
через неделю будет не 500 в день новых зараженных, а 2500,
начнется вой, что мол нечем лечить,

нехатим умирать в укрбальнице,

конченные дебилы
показати весь коментар
03.05.2020 00:43 Відповісти
Зе-шобла - позорные гниды. А шмаркля - гнида из гнид.
показати весь коментар
03.05.2020 00:49 Відповісти
Доречі, дуже добре, що Микола Котлета зі своїм «велюром» так облажався. Бо ********* його на мери планувала. Сподіваюсь, що навіть самі упороті зебіли за Миколу Вєлюрова не проголосують.
показати весь коментар
03.05.2020 01:00 Відповісти
Так ніби ж казали, що того козла обсмиканого Ткаченка пхатимуть ?
показати весь коментар
03.05.2020 01:52 Відповісти
Так, раніше про Ткаченка постійно натякали, а останнім часом Тищенка **********(азірівка).
показати весь коментар
03.05.2020 02:01 Відповісти
ЗЕбилы - это стадо тупых баранов. Половина уже разбежалась, остались самые безмозглые, которые кукарекают, что ЗЕленая срань наберется опыта, научится. В общем как этому быдлу скажут, так они и проголосуют.
показати весь коментар
03.05.2020 10:45 Відповісти
Це підприєм
То на рашці відбувається ?
Що це за вимоги на ізиґє ?
показати весь коментар
03.05.2020 01:34 Відповісти
ВЄЛЮРОВИЙ ТУМАН 🎹🐸🎹
Вєлюровий туман над Банковой витає,
Вєлюровци Слуги гуляють Дєнь труда.
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
-"Чєво атвьол глаза? Рукі не пожимаєш?
Ну вип'ю я стакан, а, може бути, й два!
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда"
- "Ой, Бубочка, прості!" у Колі з губ злітає,
В очах єво святих тривога і печаль:
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
... Аваков по Дніпру ганяє іхтіандра,
Сімнадцять тисяч штраф - канєшно, дохера!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
02.05.2020
показати весь коментар
03.05.2020 01:47 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну, у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
показати весь коментар
03.05.2020 08:24 Відповісти
Еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, я попросил наших общих знакомых прислать ему SMS-сообщения всего из двух слов: Дуду Топаз.
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
показати весь коментар
03.05.2020 08:29 Відповісти
Надо и нашего клоуна направить по этому пути. Он начало уже сам положил.
показати весь коментар
03.05.2020 10:39 Відповісти
Представляю как вся эта массовка будет огорчена когда чоколятового её спонсора посадят
в турму ....
показати весь коментар
03.05.2020 09:52 Відповісти
А ты, петушок, из турмы кукарекаешь? Или зебыдло настолько тупое, что его даже в турму не берут, а сразу в дурку?
показати весь коментар
03.05.2020 10:37 Відповісти
І зразу вірус пощезне, зарплати польські, пенсії німецькі, дірка в бюджеті затягнеться, гривні в єври перетворяться, зебіли стануть розумними, а слуги кагалу красти перестануть. Фуйло віддасть Донбас і Крим. Трумба цуци гупсаса мир дружба жвачка.
показати весь коментар
03.05.2020 11:43 Відповісти
Сегодня Порошенко гуляет. - https://nv.ua/style/showbiz/den-konditera-2020-3-maya-podborka-instagram-*********-prazdnik-50085242.html День кондитера 2020 - 3 мая
показати весь коментар
03.05.2020 10:32 Відповісти
Заздри мовчки
показати весь коментар
03.05.2020 11:57 Відповісти
Нарид зубожие!Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 2543
показати весь коментар
03.05.2020 10:32 Відповісти
Молодцы киевляне !!! Красиво поводили писей по губам ЗЕленой шмаркли и его ЗЕбанутого квартала.
показати весь коментар
03.05.2020 10:34 Відповісти
По ходу начинается обнуление зебила
показати весь коментар
03.05.2020 11:14 Відповісти
Гідний тролінг. Але естонці поки що найкращі.
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 4887
показати весь коментар
03.05.2020 11:56 Відповісти
Ахахаха))) Гарно затролили зебуїіна))
показати весь коментар
03.05.2020 11:58 Відповісти
А че ж - побегайте, пока можете. Потому, что потом осень и зима впереди.
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
а где танцы в стиле тиктоник .. о дредша..вчера видел с дредами..це редкость и то не негры а наши укры
показати весь коментар
03.05.2020 13:08 Відповісти
Циничные барыги!
Хозяевам кафе конечно пофиг, они будут дома,
а на персонал и посетителей ради денег можно и наплевать!
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 4242
показати весь коментар
03.05.2020 14:10 Відповісти
велюровый карантин
показати весь коментар
03.05.2020 16:50 Відповісти
Вирок би сів та попросив хоча б Ленку свою , хоча б на ніч, розказати йому хто був паром для роботи турбін обох майданів ... Вирок у своїх останніх відосіках обяіцяє повернути турборежим... А дурне ЗЕлене й не розуміє, що пар вже почав накопичуватись саме протестами бизнесменів. Так-так - Єрмак умєєт савєтовать только тупим Тадеєвим , та ще й будучи таємною консервою Кремля... А зараз, коли вже Грустний Кінь його розконсервував - усьо! Єрмак спікся, а вирок ПРодожує в ньго вірити ... Гончаренку Рябошапка на ютубканалі чітко відповів, хто такий Єрмак, й яку біду несе Баканов Україні, керуючи СБУ. Чи може все ж щось інше ПРацює - є за що Кремлю тримати Вирока за ПРичинне місе? А ВПРОЧЄМ, КАКАЯ РАЗНІЦА! Потяг рушив!
показати весь коментар
03.05.2020 17:10 Відповісти
Даёшь братские могилы для стариков и слабых!
показати весь коментар
03.05.2020 18:03 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 