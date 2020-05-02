УКР
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту

Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту

Німецьке федеральне мережеве агентство не надає привілеїв кремлівському проєкту "Північний потік-2" через "його незавершеність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Проєкт "Північний потік-2" має відповідати газовій директиві ЄС, вважає німецький регулятор, пишуть ЗМІ з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Європейська директива передбачає вимоги щодо забезпечення рівного доступу до газопроводу компаній із постачання газу і обмежує можливості власника газопроводу використовувати потужності трубопроводу більше, ніж на 50%, що у випадку "Північного потоку-2" може означати, що трубопровід залишиться напівпорожнім. Компанія "Північний потік-2" заявила, що оскаржить рішення в суді, якщо його буде прийнято.

Читайте також: "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

У квітні 2019 року Європарламент поширив вимоги газової директиви ЄС на морські трубопроводи. "Північнй потік-2" подав прохання про виняток для проєкту, заявляючи, що його було завершено до набуття поправками чинності.

Трубопровід не було завершено через американські санкції, запроваджені проти проєкту. Для завершення проєкту, який наразі готовий на 90%, необхідно прокласти ще 160 кілометрів труб у водах біля Данії.

У суботу російські ЗМІ повідомили, що російський корабель "Адмірал Черський", який може прокладати труби під водою, наближається до вод Данії.

Водночас Польща пропонує арештувати активи проєкту в Європі для того, щоб забезпечити виконання рішення про сплату 1,5 мільярда доларів "Газпромом" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Читайте також: "Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG

Таку пропозицію, як повідомляють ЗМІ, озвучив заступник міністра з державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв‘ю польській газеті Wprost. "Якщо росіяни не поважають закон, то гарною ідеєю є забрати активи "Північного потоку" і "Північного потоку-2", - сказав Ковальський.

Він додав: "Це, зі свого боку, може відтермінувати проєкт "Північний потік-2".

Нагадаємо, наприкінці березня Стокгольмський суд зобов'язав російський "Газпром" сплатити 1,5 мільярда доларів за завищення ціни на газ для польської компанії PGNiG, починаючи з 2014 року.

Какое счастье, что судьба "Северного потока-2" не зависит от Зеленского. Он бы давно дал ему зеленую дорогу.
02.05.2020 19:45 Відповісти
Счастье, что судьба этого потока и от Меркель не зависит., ей выкрутили руки.
02.05.2020 19:47 Відповісти
Будь Газпром просто бизнесом, он бы, конечно, не пошел бы на строительство ни Турецкого, ни Северного потока-2. Они вообще бессмысленны со всех точек зрения. Но Газпром - это не бизнес. Это инструмент политических авантюр российского руководства, решившего, что с помощью газового шантажа оно получит возможность влияния на европейцев. Логично, что и в отношении Газпрома перестали действовать нормы и правила нормального бизнеса - с шантажистами и террористами переговоров, как известно, не ведут.
02.05.2020 19:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу .

02.05.2020 20:44 Відповісти
что не говори - Порошенко заложил основу уничтожения паРаши...

был период что я гнал на Порошенко за Роттердам, Гонтареву и т.п. (хотя было сомнение - что я ж ничего не знаю про ту кухню)

Сейчас понимаю - что Порошенко реально величайший политик - в одиночку противостоять гейРопе с Меркельшей и жабоедами и поломать планы пипец какого масштаба...
показати весь коментар
02.05.2020 20:50 Відповісти
Минфин России с 2006 года публикует «нефтегазовые доходы» федерального бюджета, которые давно стали базовым индикатором углеводородной зависимости страны. В разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете, по данным Минфина, варьировалась от 36 до 51%, а по итогам прошлого года составила 46%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de
02.05.2020 20:04 Відповісти
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 7397
02.05.2020 20:07 Відповісти
Выходит нефть+газ меньше половины экспорта паРаши? Прикольно
02.05.2020 20:29 Відповісти
А я спеціально привів табличку де видно що від газа 37 млрд, а від нафти 138 млрд, тобто ніяк не 0,7 загального. Виходить від газу 2,8 трлн рублів, виходить бюджет росії 400 трлн, правильно?
02.05.2020 20:14 Відповісти
В "Долгопрудненском"...
02.05.2020 20:33 Відповісти
в солсберійському
02.05.2020 20:39 Відповісти
https://expert.ru/2020/01/15/neftegazovyie-dohodyi-v-minuvshem-godu-upali/ Данные на 2019 год:
Доходы рф от экспорта природного газа - 37,739 млрд долларов.
Доходы рф от экспорта нефтепродуктов - 60,731 млрд долларов.
Мизерный ты кацап.
02.05.2020 20:32 Відповісти
А процент газа от нефти 4 %..
Лахтинская цифра?
02.05.2020 20:17 Відповісти
Могу привести другой пример - ты торопишься в туалет... У тебя понос, "приспичило"... (Ну, как вам, с СП-2, чтобы "хахлам" не платить за транзит, и "им было плохо..."). А "толчок" забит и туалет закрыт на ремонт... И ты идёшь в обратную сторону... Обосравшись...
показати весь коментар
02.05.2020 20:12 Відповісти
З власного досвіду?
02.05.2020 20:38 Відповісти
"Шо такое? За "братана" абидна стала?"
02.05.2020 20:44 Відповісти
Ти мені не братан
02.05.2020 21:27 Відповісти
А я "каким боком"? Ты же за "Ваньку Карманова", "вписался"...
02.05.2020 21:29 Відповісти
знову в цю щілину в землі натікло з каналізації
02.05.2020 23:01 Відповісти
Так тобі не звикать, лить сюди, з своєї "каналізації"...
03.05.2020 06:07 Відповісти
В твоем Мухосранске нет кафе? Сочувствую.
02.05.2020 20:31 Відповісти
Вам кацапам, уже и десять потоков не поможет. Хана скоро вам
02.05.2020 19:53 Відповісти
в разньіе сторони...
02.05.2020 19:53 Відповісти
То, что достраивать поток некому. А в принципе доволен, и ценой на нефть и ценой на газ и ценой на горючку. Давно так дёшево не заправлялся.
02.05.2020 19:53 Відповісти
Не пливе він в зворотній бік, там питання в сертифікації данцями.
02.05.2020 19:54 Відповісти
"Академик Черский", пройдя день назад Датские проливы, идет к Калининграду. Теперь у него осталось два этапа перед тем, как начнутся работы по завершению строительства Северного потока-2. Дооборудование и получение разрешений у датской стороны. Несколько раз за время своего движения судно проходило рядом со специализированными верфями, включая и место собственной постройки, где могло было быть проведено дополнительное оснащение, позволяющее ему работать с трубами большого диаметра, но решили не рисковать. Видимо, по той же причине "Академик Черский" несколько раз менял курс, давал ложные сообщения о пункте прибытия - Газпром опасается санкций.
02.05.2020 19:56 Відповісти
Так від санкцій вони лише крєпчають, заплутують маршрут лише коли торпеду отримати бояться))
02.05.2020 20:32 Відповісти
Ти правий , вот i yся политиkа - Бери Ванька шинель иди домой
02.05.2020 19:59 Відповісти
судно може або наближатись, або віддалятись або знаходитись на місці. можна гральний кубик покидати - якщо парне - наближатиметься, непарне віддалятиметься, на ребро - стоятиме.
02.05.2020 20:31 Відповісти
Чому москальським тролям невідомі правила пунктуації?? Людина, яка не вміє писати грамотно, корчить з себе ікспєрда...
02.05.2020 20:47 Відповісти
труба трубе
02.05.2020 19:49 Відповісти
Есть "мем" поинтереснее... Когда СССР стали "душить" низкими ценами на нефть, появилось фото - строители нефтепровода сфотографировались на фоне трубы, на которой написали: Вашей трубе - "труба", г-н Рейган... " Через несколько лет Союз развалился... Теперь можно написать на СП-2 - "Вашей трубе - "труба, г-н Путин!...". "Et cetera...".
02.05.2020 19:58 Відповісти
Поправлю,в оригинале: Вашим санкциям, господин Рейган - Труба!
02.05.2020 20:36 Відповісти
Коли Захід ввів емабрго на постачання в совок труб великого діаметру, совки малювали каритатури де лідери Західних країн були зображені у вигляді музикантів, які грали дупами на мідних духових інструментах у позах страусів. Де би знайти ті карикатури щоби перемалювати мармизи на кацапські.
02.05.2020 21:38 Відповісти
Відкрий "День опричника", в Гуглі, і почитай на сон... Піднімеш настрій... Автор,здається, Сорокін...Якраз з темою перекликається в одному місці... Концерт самодіяльності і "газова проблема"...
02.05.2020 22:02 Відповісти
Уже и забыли про него, но кацапский пароход входит в Балтику и опять напоминает, что проект будет неминуемо достроен. И что? На мой взгляд нужно радоваться, так как это окончательно разорит рассейку! Выпускайте енота!
02.05.2020 19:49 Відповісти
И, наконец, в-четвертых: до тех пор, пока "Черский" не начал прокладывать "Северный поток-2", никаких юридических оснований ввести против него санкции у США нет в принципе. Трубоукладчик мог совершенно спокойно указать местом прибытия хоть Санкт-Петербург. Де-юре это никак не свидетельствует, что судно собирается строить трансбалтийский газопровод.
02.05.2020 19:56 Відповісти
За приключениями Черского следил! Это было прикольно. Он постоянно менял маршрут, а недавно указал местом прибытия Находку! Все подумали, что возвращается в родную говень, но которые невсе понимали, что это просто трёп. Учитывая, что кацапский эсминец с припиской в Пиллау его сопровождал
02.05.2020 20:00 Відповісти
https://teknoblog.ru/2020/04/28/105213 Трубоукладчик "Черский" боится идти проливами.
02.05.2020 20:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NA0s13QUFWQ "Дорожная"
по теме поёт тварь обдолбанная
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 2806
02.05.2020 20:18 Відповісти
Все фигня чертова говорильня. С этими европейцами. надо смотреть на конкретный результат и только!!
02.05.2020 19:51 Відповісти
Толи дело в ********** https://haqqin.az/news/177047 Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт.
02.05.2020 19:52 Відповісти
Правильно! Отсутствие сети затормозит распространение вируса!
02.05.2020 19:54 Відповісти
Красавы. https://www.youtube.com/watch?v=G-hFOTHxI00
02.05.2020 20:00 Відповісти
Фильм "Пульс" - продолжение
02.05.2020 20:38 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1256221842790141961 На українській військовому заводі за десять днів розробили апарат ШВЛ, який обійшовся в 720 доларів, - це в десятки разів дешевше аналогів на міжнародному ринку. Прилад вже передали на сертифікацію в МОЗ.
02.05.2020 19:52 Відповісти
... и ты думаешь что его сертифицируют?..
02.05.2020 20:46 Відповісти
Проблема в тому, що поки МОЗ буде телитися з сертифікацією, то і епідемія закінчиться...
02.05.2020 20:48 Відповісти
А с какого перепугу она закончится? Переболело немного более трёх лимонов, население планеты более семи миллиардов, и все без иммунитета. Вакцина, в лучшем случае через год. На сегодня распространение ограничивает только карантин. С чего бы эпидемия закончилась?
02.05.2020 21:32 Відповісти
Порежьте его нахй на металлолом и конец проблеме.
02.05.2020 19:54 Відповісти
Якщо Польща отримає гру і в Європі почнуться арешти московитського майна, то той кораблик (адмірал Черський) вже приплив Хоча... Може його, десь по дорозі, спіткає доля ще одного "адмірала" - "Кузнєцова"..
02.05.2020 19:55 Відповісти
короче, путя всё.
02.05.2020 20:13 Відповісти
уже больше дохлый, чем живой
02.05.2020 21:03 Відповісти
вот попёрло так попёрло, значит смех держава будет униженна газом тоже, теперь ясно почему их академик-трубокладчик рапортует - поплыл в Кенигсберг, кстати да - в обмен на Прусию, фрицы увеличят потребление газа. Но територию, без лишнехромосомных.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:12
02.05.2020 20:15 Відповісти
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 143
02.05.2020 20:16 Відповісти
Это стих не Шевченко. Это фейк. Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте современной поэзии. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко.
03.05.2020 07:38 Відповісти
Осталось 160 км.... Надо подождать когда останется 16 км и вонзить очередные вилы им в жопу..
02.05.2020 20:17 Відповісти
ХВашисти, русоХВоби, бандЄрАвці
02.05.2020 20:21 Відповісти
На фоне таких новостей СП2- это труба, символизирующая фаллос, размер которого уже на 90% определён. А т.к. путин "обнулился" и с учётом всех затрат на неё из бюджета РФ, они таки возьмут эту высоту, да с проглотом.
02.05.2020 20:28 Відповісти
о господи
02.05.2020 20:32 Відповісти
Ну красиво Трамп пуцина кинул..Тут,казалось бы, вот вот должны были закончить СВ-2 и пустить по нему газ но США в последний момент перекрыли кислород...И в ЕС пропутинские силы оказались далеко не так сильны как казалось -- в Германии тоже накрыли СВ--2 медным тазом...Ну,пуця, какую теперь многАхАдовочку нужно применить? Можешь чесать свой лысый череп до дыр, тут уж ничем не поможешь..
02.05.2020 21:13 Відповісти
Да он просто достроит газопровод своими силами. может через пол года, мажет через год, может через два. Тогда и будут говорить об условиях. Сейчас это просто "бла бла бла".
02.05.2020 21:49 Відповісти
Даже если рукожопые достроят, то там все время катастрофы будут. Поэтому для экологии лучше , чтобы не достроили.
03.05.2020 07:41 Відповісти
После того как Германия отказалась от СП -2, скорее всего -- никогда..
03.05.2020 10:51 Відповісти
ну и кто на Меркель гундосил, в итоге Германия заработала 90 млрд, и по хрен те трубы "СП2"...
02.05.2020 21:53 Відповісти
 
 