Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту

Німецьке федеральне мережеве агентство не надає привілеїв кремлівському проєкту "Північний потік-2" через "його незавершеність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Проєкт "Північний потік-2" має відповідати газовій директиві ЄС, вважає німецький регулятор, пишуть ЗМІ з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Європейська директива передбачає вимоги щодо забезпечення рівного доступу до газопроводу компаній із постачання газу і обмежує можливості власника газопроводу використовувати потужності трубопроводу більше, ніж на 50%, що у випадку "Північного потоку-2" може означати, що трубопровід залишиться напівпорожнім. Компанія "Північний потік-2" заявила, що оскаржить рішення в суді, якщо його буде прийнято.

У квітні 2019 року Європарламент поширив вимоги газової директиви ЄС на морські трубопроводи. "Північнй потік-2" подав прохання про виняток для проєкту, заявляючи, що його було завершено до набуття поправками чинності.

Трубопровід не було завершено через американські санкції, запроваджені проти проєкту. Для завершення проєкту, який наразі готовий на 90%, необхідно прокласти ще 160 кілометрів труб у водах біля Данії.

У суботу російські ЗМІ повідомили, що російський корабель "Адмірал Черський", який може прокладати труби під водою, наближається до вод Данії.

Водночас Польща пропонує арештувати активи проєкту в Європі для того, щоб забезпечити виконання рішення про сплату 1,5 мільярда доларів "Газпромом" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Таку пропозицію, як повідомляють ЗМІ, озвучив заступник міністра з державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв‘ю польській газеті Wprost. "Якщо росіяни не поважають закон, то гарною ідеєю є забрати активи "Північного потоку" і "Північного потоку-2", - сказав Ковальський.

Він додав: "Це, зі свого боку, може відтермінувати проєкт "Північний потік-2".

Нагадаємо, наприкінці березня Стокгольмський суд зобов'язав російський "Газпром" сплатити 1,5 мільярда доларів за завищення ціни на газ для польської компанії PGNiG, починаючи з 2014 року.