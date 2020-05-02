УКР
Новини Трагедія в Одесі
Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України

МЗС України висловило жаль із приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати трагедію 2 травня 2014 року в Одесі для розпалювання ворожнечі та ненависті.

Пресслужба Міністерства закордонних справ України оприлюднила коментар щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, інформує Цензор.НЕТ.

"У сумний день шостих роковин трагічних подій в Одесі МЗС України висловлює жаль із приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі та ненависті.

Події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюзі провокацій РФ у межах реалізації провального проєкту "Новоросія", спрямованого на дестабілізацію українського сходу та півдня та дезінтеграції України", - наголошується в документі.

Читайте також: Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Дипломати нагадують, що в Одесі екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже було реалізовано російськими кураторами на Донбасі: проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї з допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур.

"2 травня мало стати вирішальним днем у реалізації цих планів. Напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв. Характерно, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, які передували пожежі у Будинку профспілок. Так само не згадуються встановлені факти внутрішніх займань у Будинку профспілок, а також порятунок заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України", - зазначають у МЗС.

У коментарі підкреслюється, що українські правоохоронні органи "роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб". "За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно трьох осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі.

Єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія. Москва не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д.Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції.

Дивіться також: Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

Крім того, в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні-грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових заворушень в Одесі під російськими прапорами.

Закликаємо міжнародну спільноту до подальших спільних зусиль із протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

Дивіться також: "Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

МЗС (4281) Одеса (5616) росія (67880)
Топ коментарі
+43
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 894
02.05.2020 21:23
+42
Біля ОПи сьогодні відкрився ресторан «Зелений клоун». Депутатам з фракції «Слуга якогось народу», знижки на кисіль!Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3724
02.05.2020 21:22
+38
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6120
02.05.2020 21:32
А слюги наріда чтять кацапню. сумують тварі!
02.05.2020 21:22
Хорошо что в МИДе ещё остались люди которые пришли туда при Порохе
02.05.2020 21:23
Да, уборщицы и дворники точно остались. Они то и написали это заявление втайне от бубачки и прочих реваншистов *******.
02.05.2020 21:29
Зебіл, ти не згоден з цією заявою? Ти проти МЗС, чи проти Бубачки, котрий не може винних знайти?
02.05.2020 21:48
Та не, я смеюсь с того как порохоботы пытаются натянуть сову на глобус когда рушатся их методички про реваншистов и капитуляцию - выдумывают все новые и новые отмазки почему за все плохое отвечает Зеленский, а за все хорошее - порох, даже через год после позорного проигрыша.
02.05.2020 23:36
А вот это уже интересно. Глава МИД просто открытым текстом сейчас заявил, что Нелох - дурак и понятия не имеет что происходит в стране, президентом которой он как бы является.
02.05.2020 22:37
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5381
02.05.2020 21:27
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1650
02.05.2020 21:35
02.05.2020 22:38
03.05.2020 02:29
Невже в МЗС залишилися ще притомні люди які не слухають заяв слуг уродов і нєлоха кремлівського??
03.05.2020 03:36
Біля ОПи сьогодні відкрився ресторан «Зелений клоун». Депутатам з фракції «Слуга якогось народу», знижки на кисіль!Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3724
02.05.2020 21:22
+ 1000000000000000000000000000000000! МОЛОДЧАГИ!!!!!!

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 664
02.05.2020 21:24
Так параша виновна и в трагедии крыма,и в трагедии Донбасса.Кто еще это не понял или притворяется,что это не так?
показати весь коментар
02.05.2020 21:22
Зеля.
02.05.2020 21:24
Шо и МИД бубочку в дерьме обвалял? Прям праздник какой то)))))
02.05.2020 21:23
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 894
02.05.2020 21:23
Рашистские диверсанты *********** грушники ,эти ******** и на Донбасс заезжали кучею более свободно,потому что близко и совершенно предана граница была литвином ефремовым и др тварями
02.05.2020 23:04
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

Бубачкі хтось скажить це! Бо воно все винних шукає.
02.05.2020 21:24
Вова, это заявление твоего МИДа !!!!!!!!

пц зельоное !!!!
02.05.2020 22:46
А Моника отдает русне прямых виновников попытки переворота в Одессе. И они там, на московии, даже полит.партии учреждают. И никакого передергивания - все открыто.
02.05.2020 21:25
Трагедия была не в Одессе. Теперь Одесса живет в мире. Там нет войны, людей не убивают, не похищают, не бросают на подвал. Трагедия - что этого не было в Донецке и Луганске. На фото Донецк. Людей убивали за флаг своей страны. В Одессе РФ хотела работать по тому же плану. Не вышлоРоссия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 311Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4319
02.05.2020 21:26
100й раз респект одеситам, що вони не допустили цього.
02.05.2020 22:17
Пусть МИД Украины скажет еще преЗеденту об этом, а то оно «бідолашне» ищет ответ «кто виноват».......
02.05.2020 21:27
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3036
02.05.2020 21:28
Та ти просто ідіот, якщо ліпиш таку тупорилу брехню! Іди проспись, кацапура.
02.05.2020 22:03
Всего в результате столкновений в центре города и на Куликовом поле, напомним, погибли 48 человек. Точно известно об опознании 43-х тел. Среди погибших - семь женщин и один несовершеннолетний. Большинство - жители Одессы и Одесской области, один из Николаевской области, один из Винницы, двое, как https://tiras.ru/kriminalnoe-chtivo/40372-sredi-sgorevshih-v-odesse-est-pridnestrovcy.html ранее сообщалось , - граждане Приднестровской Молдавской Республики

https://dumskaya.net/news/opublikovan-polnyj-spisok-pogibshih-v-rezultate--035688/
02.05.2020 22:15
Ти щось забув про громадян Кацапії . Чи "какаяразніца" ?
03.05.2020 01:10
смени методичку , лось
03.05.2020 08:51
Погибшие УКРАИНЦЫ были еще до дома профсоюзов - на Дерибасовской
Но вот только зе о них не знает
Да и почему он должен знать?(((((((((((((((((((
02.05.2020 22:01
https://dumskaya.net/news/opublikovan-polnyj-spisok-pogibshih-v-rezultate--035688/

Список погибших в 2014 году 2 мая.
02.05.2020 22:13
Рашкотварь,идинахер со своей брехней лахтинской,подонок
02.05.2020 23:42
отвечу как твоему коллеге, методичка у вас устарела.
03.05.2020 08:51
для индивидуумов не имеющих органов для мыслетворчества даю ссылки на источники информации.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/3/7024268/
СБУ и МИД: россияне причастны к провокациям и столкновениям в Одессе

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/

СБУ расширила список россиян, причастных к бойне в Одессе
03.05.2020 09:03
Я знаю напевно, що найкращі шашлики роблять тільки в ОДЕСІ !!!!
02.05.2020 21:29
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8957
02.05.2020 21:34
русский, соловьиный помет жри сам. Ну, или со своими болотными братьями-дикарями.
02.05.2020 21:47
О, истинный русский православный антифашист нарисовался... русский, а шо твой фюрер в бункере прячется?
02.05.2020 21:57
Ты просто животное.
02.05.2020 22:02
А ваш засратий "Путін" насправді міжнародно визнане <*******.
02.05.2020 22:04
та мне абсолютно по
02.05.2020 22:07
Так может, расскажешь, шо там за переворот?
02.05.2020 22:13
это не знают только глупые и наивные. было бы все так прекрасно, как нам впаривали - не держали бы за семью амбарными замками правду и не разворовывали дела майдана. фу
02.05.2020 22:20
Очень содержательный ответ
02.05.2020 22:39
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m Каспер

2 мая 2015г. ушла в вечность Майя Михайловна Плисецкая
«Не смиряйтесь,до самого края не смиряйтесь...Воюйте,отстреливайтесь,в трубы трубите,в барабаны бейте,до последнего мига боритесь. Даже тоталитарные режимы отступали,случалось,перед одержимостью,убежденностью,настырностью.»

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4687
02.05.2020 21:31
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6120
02.05.2020 21:32
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3942
02.05.2020 21:36
А помните, как ,еще год назад, зебоба орал:"я сейчас позвоню Баканову на счет этого черта! "...и все ему смотрели в рот, боясь что то возразить... Нда, зато теперь все срут на бубочку- мэры угрожать начали, остальные пока культурно, но срут))))
02.05.2020 21:39
Читаю последние новости Одессы:*после окончания мероприятия Куликово поле продизенфицировали* и правильно с *заразой*нужно бороться любыми доступными методами.
02.05.2020 21:42
Та шоб вы так хотели найти как Россия их прячет!
02.05.2020 21:43
«МИД Украины выразил сожаление из-за лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти. Источник: https://censor.net.ua/n3192997»
А МИД України може передати це Зеленському?
02.05.2020 21:54
Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2237
02.05.2020 21:56
Машуха так скривилась словно вместо водки - воды выпила . .
02.05.2020 22:03
02.05.2020 22:11
Як казала ваша руская красуня Масяня: пить вредно, а без сигареты ещё и противно.
03.05.2020 04:25
Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1121
02.05.2020 22:04
Господи, ну что здесь непонятно? Весь Зеленский - это продукт антиукраинской россйской пропагады, и позор тем, кто на эту пропаганду повёлся.
02.05.2020 22:11
тю... МИД розуміє хто винний в одеській пожежі, а преЗЕдент ні.. Дивно якось. Бубочка хоч знає якої країни він презЕдент?
02.05.2020 22:57
Напишите Гнусавому письмо, а то он не в курсе происходящего.
03.05.2020 00:06
*********** это нашему скажите! Хотя... какой он на фиг "наш"? Малорос епический...
03.05.2020 00:57
россия прячет? или ЗЕ СОЗНАТЕЛЬНО их ОТДАЛ при обмене пленных?
03.05.2020 02:22
Врать и воровать..это кацапское все....никак не отучатся..
03.05.2020 11:09
 
 