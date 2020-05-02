Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України
МЗС України висловило жаль із приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати трагедію 2 травня 2014 року в Одесі для розпалювання ворожнечі та ненависті.
Пресслужба Міністерства закордонних справ України оприлюднила коментар щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, інформує Цензор.НЕТ.
"У сумний день шостих роковин трагічних подій в Одесі МЗС України висловлює жаль із приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі та ненависті.
Події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюзі провокацій РФ у межах реалізації провального проєкту "Новоросія", спрямованого на дестабілізацію українського сходу та півдня та дезінтеграції України", - наголошується в документі.
Дипломати нагадують, що в Одесі екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже було реалізовано російськими кураторами на Донбасі: проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї з допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур.
"2 травня мало стати вирішальним днем у реалізації цих планів. Напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв. Характерно, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, які передували пожежі у Будинку профспілок. Так само не згадуються встановлені факти внутрішніх займань у Будинку профспілок, а також порятунок заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України", - зазначають у МЗС.
У коментарі підкреслюється, що українські правоохоронні органи "роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб". "За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно трьох осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі.
Єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія. Москва не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д.Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції.
Крім того, в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні-грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових заворушень в Одесі під російськими прапорами.
Закликаємо міжнародну спільноту до подальших спільних зусиль із протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.
Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.
