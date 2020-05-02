УКР
21 737 238

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко

Президент Володимир Зеленський повторює тези російської пропаганди про трагедію в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеологічні та політичні цілі тих, хто в травні 2014 року планував заколот в Одесі, відомі всім, окрім Зеленського. Це - створення "Одеської народної республіки", захоплення Бессарабії, цілковите відмежування України від виходу до Чорного моря. Тоді ж, у травні 2014-го, Путін, якому Зеленський любить заглядати в очі, на брифінгу для іноземних журналістів розповідав про "історичну Новоросію", до якої, за його версією, належали Донецька, Луганська, Миколаєвська, Херсонська, Харківська, Запоріжська, Дніпропетровська й Одеська області", - нагадує Геращенко про події шестирічної давності.

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія. Росія стояла за анексією Криму, війною на Донбасі, спробою захопити Одесу, Харків, Дніпро. Це вона планувала відчленування цих українських регіонів", - зазначає Ірина Геращенко.

Вона також нагадала, що у вересні і грудні 2019 року Зеленський обміняв моряків, яких Путін був зобов'язаний звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, на осіб, причетних до терактів в Одесі.

"Відповідь на запитання, навіщо вони Москві, очевидна: щоб сховати кінці у воду", - переконана Ірина Геращенко.

"На шосту річницю анексії Криму відосика від Зеленського із зверненням до окупованого півострова не було. Непомітно для влади минула ця дата, щоб не дратувати Путіна, якому ще в очі заглядати. А там теж, до речі, були вбиті російськими окупантами перші українці і кримські татари - жертви Путіна", - зазначає співголова фракції "Європейська Солідарність".

Ірина Геращенко подякувала патріотам, які зупинили кривавий сценарій російських спецслужб в Одесі. "Розумію, Зеленський у травні 2014-го був на корпоративах, а його найближчі соратники тужили за ПР. Але зараз хоч хтось у його фракції, хто кричить, що був на Майдані, може, ви поінформуєте Зеленського про новітні трагічні сторінки нашої історіі. Щоб він не вивчав її за лекалами Кремля", - резюмує Ірина Геращенко.

Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія, - Ірина Геращенко 01

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Геращенко Ірина (1155) Зеленський Володимир (25542) Одеса (5616) росія (67880)
+60
Точно !!!!

Мегатонны вранья про себя по всем каналам придумывал и раскидывал именно Порошенко.

Ты за кого голосовал во втором туре, зебил из секты непорочной ВАНЫ ?
показати весь коментар
02.05.2020 21:52 Відповісти
+57
Это Раевский -- еще один одесский защитчег русского мира. Чтоб не забыли

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3972
показати весь коментар
02.05.2020 21:50 Відповісти
+52
Ага, это оказывается его не тупые 73% совков выбрали. Это Порох его выбрал.
показати весь коментар
02.05.2020 21:53 Відповісти
В камере Вова быстро повзрослеет,не сомневаюсь в этом.
показати весь коментар
02.05.2020 23:21 Відповісти
Вже ніколи!
Пізно Боржомі пити! Упевнений бенядиктовна нам допоможе, коли пан піде до дубочку...
показати весь коментар
03.05.2020 00:28 Відповісти
Согласна с каждым словом Ирины ! (хоть и не всегда такое бывает)
показати весь коментар
02.05.2020 23:16 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показати весь коментар
02.05.2020 23:56 Відповісти
Ирина, так и есть стоит РФ-я, не хотят признавать это, те, кто выполняет установку Путина.
показати весь коментар
03.05.2020 00:00 Відповісти
Браво, уважаемая Ирина!
Аплодирую стоя!
Этой мразине надо его пустую башку промывать каждый день такими заявлениями!
Если перефразировать: хороший малоросс - мертвый малоросс!
показати весь коментар
03.05.2020 00:06 Відповісти
а может у русских видео есть, как Зеля проводит время с афро-россиянами, и он не хочет чтобы Ленка увидела, поэтому через ермака ему передают тексты которые нужно озвучивать на видосиках
показати весь коментар
03.05.2020 00:06 Відповісти
От би коли владою були, робили такі безкомпромісні заяви, не отаке...

10.04.2015
"У мене єдине побажання по 2 травня - це більше прозорості в розслідуванні, одесити мають право знати, що відбувається і кого звинувачують, незалежно від того, яке політичне забарвлення мають ті, хто об'єктивно підозрюється в загибелі людей". - заявив Петро Порошенко.
показати весь коментар
03.05.2020 00:08 Відповісти
Ірка напиши ще про те як Петя тоді поїхав в Одесу, ще й кров здав колаборантам. Не у всіх же куряча память.
показати весь коментар
03.05.2020 00:12 Відповісти
здається він вже всіх заїб..в своїми діями і зеболтологією
Може вже пора готуватись йому зійти зі сцени в гримерку
показати весь коментар
03.05.2020 00:52 Відповісти
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6589
показати весь коментар
03.05.2020 01:04 Відповісти
Наркоман до сих пор не вышел из транса.
показати весь коментар
03.05.2020 01:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25011278.html Коридор к Приднестровью через Херсон, Николаев и Одессу

https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".

Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 289

Если следовать логике, трасса должна была пройти по территории "федеративной республики новороссия"
показати весь коментар
03.05.2020 01:24 Відповісти
https://censor.net/user/434180
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
показати весь коментар
03.05.2020 04:16 Відповісти
А Моника не знает. Нунжно разъяснить.
показати весь коментар
03.05.2020 06:59 Відповісти
Все знают это , конечно. Но и толку от этого знания. Почему при порошенко рада вынесла решение, что 'рассейского следа в событиях на майдане нет'?
Что неправильно сказал Зеленский в отношении Одессы ?
Стояла россия? И все? И никто той рассее не помогал в Одессе? Устроили массовый троллинг президента. Геращенко нужно глаза открыть, что, например, фучеджи не бежал из Одессы, отстреливаясь и взяв в заложники автобус с людьми, он спокойно выехал в Приднестровье, вернее, его перепроверили туда, Потом в Одессе все знают , что за всеми событиями массового избиения майдановцев, журналистов, второго мая и даже через год стояли труханов - лучший друг порошенко и брындвк. Скориков опять же таки , член опзж. Так с 6ими не надо разбираться?
Почему это Скорик не в тюрьме, куда его Луценко посадил?
Чуть чт* ,сразу начинается массовый визг. То есть народ требует наказать виновных , но как только говорится, что нужно разобраться, то тут же начинается поросячий визг, шо уже все ясно. А где судебные решения?
Кстати и боделан бежал, который не спешил тушить дом профсоюзов. А горевших спасали именно майлановцы, подтянули леса строительные и вытаскивали из окон людей. Есть масса видео о событиях тех дней.
показати весь коментар
03.05.2020 08:09 Відповісти
Зебил надеется, что ватный електорат его спасет!
Зебил, вата пассивна, надейся только на себя, учись быстро бегать!
показати весь коментар
03.05.2020 08:28 Відповісти
а ви це довели в суді?що це за базар?майдан,підриви складів,іловайськ,одеса і т.д.тільки бла-бла-бла.маніпулятори чортові
показати весь коментар
03.05.2020 08:36 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
показати весь коментар
03.05.2020 09:04 Відповісти
В Украине ( и в Одессе в том числе ) достаточно "своих" внутренних сил , котрые до сих пор после 2 мая 2014 года остались безнаказанными . Заказчик известен . Исполнители ушли в подполье . Без серьезных расследований все может повторится .А просто кричать путин уйло - это цинично эксплуатировать национальную идею ничего не меняя в стране ради личной наживы .
показати весь коментар
03.05.2020 09:49 Відповісти
Так и я о том же. Я лично видела, как возле здания обл совета были избиты журналисты. Все видели, что приехал автобус с титушками, они сделали дело и уехали на автобусе в санаторий. Журналисты сами провели расследование , чей санаторий, кто заказчик - и ничего! Скажу коротко, это был не путен, это был брындак и скорик. Они же имеют прямое отношение и к событиям 2 мая. Так что забыть о них? Давайте ничего расследовать не будем, все претензии к путена, которого мы не можем посадить никак. То же самое и по сливу Крыма. Послушайте Сенченко по этому поводу и о роли педалика с фирташем в событиях тех дней. Конечно, путен, но и своих гнид мы знаем в лицо. Они все неушкодженные в раде сидят или в горсоветах.
показати весь коментар
03.05.2020 11:47 Відповісти
Спасибо за пост , рад Вас читать ,не мусор , не грязь и оскорбления , которые заполонили .... все и постоянный беспричинный спам . Глоток свежего воздуха .
показати весь коментар
03.05.2020 18:18 Відповісти
Він не лох , від бовдур ! Дожити до 42 років і бути таким ідіотом - соромно !
показати весь коментар
03.05.2020 10:07 Відповісти
Вот не поверите,но на заседаниях Верховной Рады ИНОГДА проскакивают пророческие определения.Вот назвал Власенко Ирусю Геращенко подстилкой Пети и как в точку.Лижет и лижет,уже какой год.Если бы по Одессе были поставлены все точки при правлении Петюни,и названа кацапия виновником,то сейчас даже выступления президента не надо.
показати весь коментар
03.05.2020 10:09 Відповісти
Но тебя, назвали свинособакой дешёвой (11,8 ******) не в "Верховной Рады"! А в Германии ... =)
показати весь коментар
03.05.2020 11:24 Відповісти
Сочувствую товарищам Янелоху и его дружбану *****!
Для копростана точно трагедия, а для Украины - "Освобождение Одессы" от свинособак! Очень жаль что такой "трагедии" не произошло в Донецьке, Луганське, Симферополе и Севастополе!!!
Янелох, пора объявлять 2 мая национальным праздником "освобождения Одессы" и днём скорби о погибших (расстрелянных) Героев Украины!
А останки жареных жуков - на родену, на расию!
показати весь коментар
03.05.2020 10:58 Відповісти
PS: Трагедия там, где этого не произошло!
В несколько тысяч раз погибло людей, не считая свинособак...
показати весь коментар
03.05.2020 11:08 Відповісти
зеля дурачком прикидывается, типа не в курсе кто там виноват и что произошло
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3456
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти
Махно на трон.
показати весь коментар
03.05.2020 12:23 Відповісти
Та вы шо???

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8335
показати весь коментар
03.05.2020 13:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 