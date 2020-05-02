"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко

Президент Володимир Зеленський повторює тези російської пропаганди про трагедію в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеологічні та політичні цілі тих, хто в травні 2014 року планував заколот в Одесі, відомі всім, окрім Зеленського. Це - створення "Одеської народної республіки", захоплення Бессарабії, цілковите відмежування України від виходу до Чорного моря. Тоді ж, у травні 2014-го, Путін, якому Зеленський любить заглядати в очі, на брифінгу для іноземних журналістів розповідав про "історичну Новоросію", до якої, за його версією, належали Донецька, Луганська, Миколаєвська, Херсонська, Харківська, Запоріжська, Дніпропетровська й Одеська області", - нагадує Геращенко про події шестирічної давності.

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія. Росія стояла за анексією Криму, війною на Донбасі, спробою захопити Одесу, Харків, Дніпро. Це вона планувала відчленування цих українських регіонів", - зазначає Ірина Геращенко.

Вона також нагадала, що у вересні і грудні 2019 року Зеленський обміняв моряків, яких Путін був зобов'язаний звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, на осіб, причетних до терактів в Одесі.

"Відповідь на запитання, навіщо вони Москві, очевидна: щоб сховати кінці у воду", - переконана Ірина Геращенко.

"На шосту річницю анексії Криму відосика від Зеленського із зверненням до окупованого півострова не було. Непомітно для влади минула ця дата, щоб не дратувати Путіна, якому ще в очі заглядати. А там теж, до речі, були вбиті російськими окупантами перші українці і кримські татари - жертви Путіна", - зазначає співголова фракції "Європейська Солідарність".

Ірина Геращенко подякувала патріотам, які зупинили кривавий сценарій російських спецслужб в Одесі. "Розумію, Зеленський у травні 2014-го був на корпоративах, а його найближчі соратники тужили за ПР. Але зараз хоч хтось у його фракції, хто кричить, що був на Майдані, може, ви поінформуєте Зеленського про новітні трагічні сторінки нашої історіі. Щоб він не вивчав її за лекалами Кремля", - резюмує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

