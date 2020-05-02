"Батьківщина" вимагає, щоб Зеленський та ОП не чинили тиску на органи місцевого самоврядування, зокрема на мера Черкас, - заява партії
Партія "Батьківщина" обурена грубим тиском, що чиниться останніми днями президентом на органи місцевого самоврядування.
Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій пресслужбою, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не дозволимо Володимиру Зеленському зробити місцеву владу та всенародно обраних міських голів відповідальними за провали у боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою, до якої призвели некомпетентність та безхребетність команди президента.
"Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала.
Людина, яка прийшла до найвищої в країні посади на гаслах народовладдя та обіцянках зробити нарешті всіх рівними перед законом, щодень все дужче доводить, що не має ні найменшого уявлення ані про законність, ані про поведінку глави держави", - впевнені в політсилі.
Зазначається, що замість того, щоб покарати власників та відвідувачів елітного ресторану "Велюр", "злодіїв із податкової та митниці", чиновників, які не забезпечили медиків захисними костюмами, "він хоче карати мерів, які зробили і продовжують робити для захисту українців від епідемії все. Людей, які сьогодні фактично виконують роботу, з якою не впоралися президент, його більшість і його уряд".
"Люди бачать, що замість встановлення жорсткого контролю за "групами ризику", проведення загального тестування, забезпечення дотримання санітарних норм у громадських місцях, влада пішла шляхом зупинки вітчизняної економіки та залякування українців.
Усім також очевидно, що президент скористався карантином для проведення антиконституційних рішень в інтересах міжнародних спекулянтів та легалізації крадіжок національного надбання, які не мають нічого спільного ані з боротьбою з епідемією, ані з подоланням економічної кризи.
Люди бачать, і люди дуже скоро спитають за все", - наголошують у парті.
Там впевнені, що опір чинитимуть не лише Черкаси, а й вся країна.
"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, які продовжують боротися з епідемією, фактично виконуючи провалені центральною владою завдання.
"Батьківщина" закликає президента не перекладати на місцеву владу власні провали. Не дискредитувати високе звання гаранта Конституції, не тримати людей за дурнів та готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців", - резюмують у партії.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.
https://uainfo.org/blognews/1524008533-vsya-negativnaya-informatsiya-v-otnoshenii-yulii-timoshenko-okazalas.html Вся негативная информация в отношении Юлии Тимошенко оказалась банальным обманом, - The Guardian
На протяжении многих лет против Юлии Тимошенко велась глобальная дискредитационая кампания с помощью тайных медиа-операций, которая была нацелена на создание отрицательного образа политика как в мире, так и в Украине.
Недавно сенсационные документы из расследования американской прокуратуры в деле Пола Манафорта опубликовало одно из самых авторитетных изданий мира - британская газета The Guardian.
Документы проливают свет на то, как манипулируют сознанием украинцев и искусственно создавали негативный образ Юлии Тимошенко. Заказчиком дискредитационной кампании, по данным издания, была клановая система Украины во главе с Виктором Януковичем, а исполнителем - его бывший пиарщик Пол Манафорт.
"Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий". https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/2/7250242/
Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.
Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.
Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.
- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.
- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
більше читайте тут-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Та 1,5 месяца назад вводился ведь строгий! карантин! для всех без исключения!.
Оказалось, что этот карантин - не для всех, и мэр Черкас не виноват, что эти 300 случаев могли произойти в том же Эпицентре, где в ка-ран-тин всегда огромная толпа, т.к. другим нельзя работать, а им можно. Теперь, со смягчением карантина, эта толпа рассосётся по более мелким магазинам. В чём здесь возрастание угрозы для людей?
И не манипулируйте типа герой/не герой, бо сталина упоминал...
Он не герой. Он нанятый народом исполнитель.
Вот, интересно посмотреть на выбор "слуг рошена" между ЗЕбилом и бабой Жулей. Покупаем попкорн, читаем......