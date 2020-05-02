"Батьківщина" вимагає, щоб Зеленський та ОП не чинили тиску на органи місцевого самоврядування, зокрема на мера Черкас, - заява партії

Партія "Батьківщина" обурена грубим тиском, що чиниться останніми днями президентом на органи місцевого самоврядування.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій пресслужбою, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не дозволимо Володимиру Зеленському зробити місцеву владу та всенародно обраних міських голів відповідальними за провали у боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою, до якої призвели некомпетентність та безхребетність команди президента.

"Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала.

Людина, яка прийшла до найвищої в країні посади на гаслах народовладдя та обіцянках зробити нарешті всіх рівними перед законом, щодень все дужче доводить, що не має ні найменшого уявлення ані про законність, ані про поведінку глави держави", - впевнені в політсилі.

Зазначається, що замість того, щоб покарати власників та відвідувачів елітного ресторану "Велюр", "злодіїв із податкової та митниці", чиновників, які не забезпечили медиків захисними костюмами, "він хоче карати мерів, які зробили і продовжують робити для захисту українців від епідемії все. Людей, які сьогодні фактично виконують роботу, з якою не впоралися президент, його більшість і його уряд".

"Люди бачать, що замість встановлення жорсткого контролю за "групами ризику", проведення загального тестування, забезпечення дотримання санітарних норм у громадських місцях, влада пішла шляхом зупинки вітчизняної економіки та залякування українців.

Усім також очевидно, що президент скористався карантином для проведення антиконституційних рішень в інтересах міжнародних спекулянтів та легалізації крадіжок національного надбання, які не мають нічого спільного ані з боротьбою з епідемією, ані з подоланням економічної кризи.

Люди бачать, і люди дуже скоро спитають за все", - наголошують у парті.

Там впевнені, що опір чинитимуть не лише Черкаси, а й вся країна.

"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, які продовжують боротися з епідемією, фактично виконуючи провалені центральною владою завдання.

"Батьківщина" закликає президента не перекладати на місцеву владу власні провали. Не дискредитувати високе звання гаранта Конституції, не тримати людей за дурнів та готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців", - резюмують у партії.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.