Якщо Зеленський не знає винних у трагедії 2 травня в Одесі, то може почати сумніватися щодо вбивства Небесної Сотні та війни на Донбасі, - Сенцов

Президент Володимир Зеленський може не мати однозначної думки про винних у розстрілах на Майдані і початку війни на Донбасі.

Таку думку в фейсбуці висловив Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо голові держави потрібно роз’яснювати про те, хто винен в трагедії 2 травня, то незабаром в нього можуть виникнуть сумніви в тому, хто вбив Небесну Сотню та розпочав війну на Донбасі", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"