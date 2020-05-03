УКР
Якщо Зеленський не знає винних у трагедії 2 травня в Одесі, то може почати сумніватися щодо вбивства Небесної Сотні та війни на Донбасі, - Сенцов

Президент Володимир Зеленський може не мати однозначної думки про винних у розстрілах на Майдані і початку війни на Донбасі.

Таку думку в фейсбуці висловив Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо голові держави потрібно роз’яснювати про те, хто винен в трагедії 2 травня, то незабаром в нього можуть виникнуть сумніви в тому, хто вбив Небесну Сотню та розпочав війну на Донбасі", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Топ коментарі
+113
Зеленский уже не прячется. Консерва вскрылась окончательно.
03.05.2020 00:23
03.05.2020 00:23 Відповісти
+97
Думаю, выражу общее мнение. Зе - гнида кацапская
03.05.2020 00:25
03.05.2020 00:25 Відповісти
+92
ЗЕбил, ни чем не прикрытый, ватный малоросс и тупое быдло. Это факт и его не оспоришь
03.05.2020 00:25
03.05.2020 00:25 Відповісти
Якщо Бовочка не знає хто винен, а його дебільні слуги, кладуть квіти тим хто хотів Новораші в Одесі, то може він зі всім своїм шоблом поїде в ДОНОЛУГАНДІЮ покладати квіти до убієнних Гіві, Моторол, Захарченка,та зажіво сгоревшіх в танках неізвестних отпусніков удмуртов та калмиков і прочого говна. А после покладанія залишиться там на підвалі, ми це якось переживем,может поскорбім часок по такой глупості но не болеє
Тоді виникає запитання ...то хто ж загинув у Бабиному Яру ?????
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DBFiLm6p3zqI&ved=2ahUKEwjB6pHdlJjpAhVls4sKHV_oDy4QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1oy-BBH0RDB9CrwbuDj_WC
Все он **** знает.Просто не хочет быть врагом среди своих избирателей. А кто за него голосовал мы ведь знаем.Да да, это именно поклонники рюского мира.
Можете не сомневаться, что ЭТА **** через годик другой начнет всех Майдановцев и Атошников садить.
так уже шобла осла оманского этим занимается.
