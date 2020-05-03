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Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук
В Черновицкой области 2 мая лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавируса, 31 из них - в Черновцах.
Как сообщил в Facebook председатель ОГА Сергей Осачук, таким образом, общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1818 человек, передает Цензор.НЕТ.
За день было проведено 376 ПЦР-исследований, госпитализированы 41 человек, 9 буковинцев выздоровели от COVID-19.
Напомним, в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.
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oylee
показати весь коментар03.05.2020 04:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mihalich #426306
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Меркава
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юра Лонг
показати весь коментар03.05.2020 08:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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