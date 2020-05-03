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Новини Коронавирус и карантин
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Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук

Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области 2 мая лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавируса, 31 из них - в Черновцах.

Как сообщил в Facebook председатель ОГА Сергей Осачук, таким образом, общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1818 человек, передает Цензор.НЕТ.

За день было проведено 376 ПЦР-исследований, госпитализированы 41 человек, 9 буковинцев выздоровели от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области умерли три человека с COVID-19, два - с подозрением на коронавирус, - ОГА

Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук 01

Напомним, в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергей (112) коронавирус (19923)


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Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6535
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03.05.2020 04:19 Відповісти
Карантин працює дуже погано. Як завжди, будь які закони в нас тільки для законослухняних громадян. Ті, хто й раніше плювали на будь які закони, ті плюють і на карантин. Вони такі самі активні, як були завжди. Зараз вони є найнебезпечнішими розносниками зарази. До таких підтягується і решта населення. Вже понагліли й пенсіонери, які раніше сиділи по домівках, а виходили тільки в масках. Так що готуймося до перманентного карантину, поки не повиздихають ті, кому на все плювати.
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03.05.2020 08:16 Відповісти
Ти нам своїми карантинами не погрожуй - не та країна.
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03.05.2020 08:29 Відповісти
Случай это и безсимптомный и под ИВЛ. А это в Одесе две большие разницы но Осачуку по хрен. Правду говори паникер продажный. Кого и сколько а не средняя зарплата по стране.
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03.05.2020 08:31 Відповісти
 
 