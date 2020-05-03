Боснія і Герцеговина не пустила в країну "медичний конвой" із РФ: для військового підрозділу потрібно спеціальний дозвіл

Міністерство безпеки Боснії і Герцеговини відмовилося впустити в країну групу російських військових медиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що група складалася з 24 медиків і 5 спеціалізованих автомобілів. Росіяни планували провести дезінфекцію в місті Мостар.

Міністерство безпеки повідомило, що в'їзд в країну росіян мав бути схвалений колективним рішенням Президії, оскільки йдеться про військовий підрозділ. Прикордонна поліція не пропустила конвой з РФ в країну.

Нагааємо, Росія хоче доставити в Києво-Печерську лавру (яка на карантині з 13 квітня) "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділила 0,5 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні через офіс ООН