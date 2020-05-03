УКР
ФРН, Франція, Італія та Норвегія підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19

ФРН, Франція, Італія та Норвегія підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19

Лідери Німеччини, Франції, Італії та Норвегії підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавируса SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми відкрито заявимо про наші зобов'язання, і ми тішимось, що нас підтримують партнери у всьому світі", - написали Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг у спільній статті для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, оприлюдненій у суботу, 2 травня.

"Кошти, що нами мобілізуються, запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров'я", - переконані лідери європейських держав, до яких приєднались голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своєму відеопідкасті 2 травня канцлер ФРН зазначила, що до ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси CEPI і GAVI, які є партнерствами урядів і приватних компаній по дотупності вакцин і запобігання епідемій.

Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступною вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW у цьому зв'язку, що "спільно ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус".

"Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тож діяти треба глобально і скоординовано", - наголосила фон дер Ляєн.

+25
Так ж наш президент обіцяв мільйон.Вже повинна бути черга з охочих.
показати весь коментар
03.05.2020 02:09 Відповісти
+13
Випередили😩
показати весь коментар
03.05.2020 02:10 Відповісти
+12
Треба до цієї суми додати мільйон доларів від Зеленського!
показати весь коментар
03.05.2020 02:09 Відповісти
Цікаво, скільки Петро Олексійович пожертвує на розробку вакцини? Мабуть 20-30 мільйонів доларів. Справжній гетьман не може бути дрібязковим.
показати весь коментар
03.05.2020 07:54 Відповісти
А твій Зе щось дав на розробку вакцини?
показати весь коментар
03.05.2020 08:03 Відповісти
Так. "Пламєнний прівєт".
показати весь коментар
03.05.2020 08:26 Відповісти
Он может только дать два концерта на рояле,у олигархов нужно бабло просить они на рмию мало дали,так может на доступную вакцину дадут много.
показати весь коментар
03.05.2020 09:29 Відповісти
Но но но, он мульён обещал
показати весь коментар
03.05.2020 20:15 Відповісти
А він уточнював свої дасть чи з бюджета? Якщо взагалі щось дасть.Свої навряд, жаба zhidьонка задавить
показати весь коментар
04.05.2020 07:21 Відповісти
Не, он просто спистел, как всегда
показати весь коментар
04.05.2020 08:14 Відповісти
убери свои сопливые и зеленые руки от порошенка
показати весь коментар
03.05.2020 08:28 Відповісти
Може навіть 100 млн. доларів. Він же ж турбується про нас?
показати весь коментар
03.05.2020 09:11 Відповісти
Прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт заявила, що Олександр Лукашенко не проходив тест на https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавірус через те, що «відчуває себе добре».
показати весь коментар
03.05.2020 08:06 Відповісти
У человека есть програма и когда под внешними обстоятельствами он ей не следует то происходит крах и империй тоже. Тоже и в медецине не будет имунитета заменят его таблетками. И здоровье на таблетках рухнет.Не успеете создать новую таблетку а имунитета нет. Нужен баланс.У шведов по закону решение по вирусу принимал консилиум специалистов а не клоуны от политики. И где здравый смысл?
показати весь коментар
03.05.2020 08:23 Відповісти
Не прошло и пол году...
показати весь коментар
03.05.2020 08:58 Відповісти
Хорошее устремление, но вещи эти, как и другие, должны исходить из частной инициативы, а не декларироваться и спускаться сверху. Социкам этого не понять. Потому вакцину сделают в Америке, а в Европе будут лишь наклейки на ампулах переклеивать под евродотации.
показати весь коментар
03.05.2020 09:18 Відповісти
Бубочка лям давал за изобретение вакцины, не хило хотел наварится - чисто еврейский гешефт.
показати весь коментар
03.05.2020 09:39 Відповісти
Не давал, а обещал. Он вообще много чего обещает, наш **********
показати весь коментар
03.05.2020 20:17 Відповісти
Цікаво,а чому саме 7,5 міліардів, а на 5 чи скажімо 12,5?
показати весь коментар
03.05.2020 10:34 Відповісти
Це таке, в воду перднув. Було б 12,5 ти написав би, а чого не 7.5 або 15.
показати весь коментар
04.05.2020 07:25 Відповісти
Всі й так побачили що ти це зробив в воду, а по суті оголошені суми мають бути розписані на що саме будуть потрачені,а так це більше схоже на ловлю риби в мутній воді.
показати весь коментар
04.05.2020 11:53 Відповісти
Кляті мародери з Євросоюза намагаються розпилити 7,5 млрд євро. усім же відомо що для створення вакцини достатьо пообіцяти заплатити 1 млн. баксів. це ж і Зеленський підтвердив нещодавно, а Зеленський не може брехати бо за нього ж проголосувало 73% найрозумнішої частини України.
показати весь коментар
03.05.2020 10:39 Відповісти
Ну а серйозно, варто порівняти, що ЄС вкладає 7,5 млрд євро лише в розробку, тобто не відомо вийде її створити чи не ні. Ліки від СНІДУ досі шукають хоча туди влили купу грошей. А наш світовий лідер ********** та король малоросів звернувся до українських вчених та пообіцяв заплатити 1 млн. баксів вже після того як вони створять вакцину. Тобто нехай їбуться за власні кошти над цією проблемою. А якщо вийде тоді його зелена величність їх нагородить. Здавалось би ******* сором, але 73% таке подобається.
показати весь коментар
03.05.2020 10:46 Відповісти
А дурник тільки "1 мильйон" пропонував!
"Математик піанінних наук"
показати весь коментар
03.05.2020 14:10 Відповісти
Якщо такі суми будуть збирати на вакцини, то такі "пандемії" будуть зявлятися все частіше і частіше.
показати весь коментар
03.05.2020 14:33 Відповісти
Вакцину , а лікувати незнають як..... Порада спочатку ліки а потім вакцина. Повторити?!
показати весь коментар
03.05.2020 19:17 Відповісти
Шановна, є багато смертельних жвороб від яких є вакцина та немає ліків, наприклад поліміліїт. Або сказ . Є вакцина, є сиворотка яку треба ввести якнайшвидше , але коли вже захворів - смерть.
показати весь коментар
04.05.2020 07:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 