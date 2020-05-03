ФРН, Франція, Італія та Норвегія підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19

Лідери Німеччини, Франції, Італії та Норвегії підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавируса SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми відкрито заявимо про наші зобов'язання, і ми тішимось, що нас підтримують партнери у всьому світі", - написали Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг у спільній статті для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, оприлюдненій у суботу, 2 травня.

"Кошти, що нами мобілізуються, запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров'я", - переконані лідери європейських держав, до яких приєднались голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своєму відеопідкасті 2 травня канцлер ФРН зазначила, що до ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси CEPI і GAVI, які є партнерствами урядів і приватних компаній по дотупності вакцин і запобігання епідемій.

Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступною вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW у цьому зв'язку, що "спільно ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус".

"Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тож діяти треба глобально і скоординовано", - наголосила фон дер Ляєн.