Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поруч з Богданівкою ворог вів вогонь по українських військовослужбовцях з мінометів 82-го калібру – 15 мін, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Неподалік Старогнатівки, Пісків, Кам’янки та Мар’їнки загарбники застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п’ять разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру.

По околицях Оріхового ворог здійснив п’ять обстрілів, застосувавши 48 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, а оборонців Південного двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.



За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.



Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає", -підсумували в штабі ООС.

