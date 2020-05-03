Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
Найманці російсько-терористичних військ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Поруч з Богданівкою ворог вів вогонь по українських військовослужбовцях з мінометів 82-го калібру – 15 мін, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.
Неподалік Старогнатівки, Пісків, Кам’янки та Мар’їнки загарбники застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п’ять разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру.
По околицях Оріхового ворог здійснив п’ять обстрілів, застосувавши 48 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
По населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, а оборонців Південного двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.
За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.
Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає", -підсумували в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
такого ж тихого "перемирря" рашкє б по містам і дєрєвням...щоб пораділи...
всё как всегда.
--------------------------------------------------------------
то шо? Разводіть, чи біть іль бітим бить?
Это уже эпохиальная эпопея.... или вселенская ржака. Честно теряюсь в определениях...
По территории Сирии вновь нанесен израильский воздушный удар. Атака проводилась в дневное время. Более того, Израиль фактически продолжил насмехаться над российским вооружением, в частности, удары были нанесены по окраине сирийского города Хомс, что всего лишь в 50-60 километрах от места дислоцирования ЗРК С-300, которые, по неизвестным причинам, никак не отреагировали на атаку. На данный момент известно о том, что ударам подверглась территория военных складов, расположенных на окраине города Хомс. В результате многочисленных взрывов погибли и пострадали сирийские военные, находившиеся в это время на военном объекте. Цель нападения пока что не комментируется, однако, известно о том, что сирийские военные до сих пор не могут сказать, как именно производилась атака, что подтверждаются сведения о том, что радары С-300, и, вероятно, С-400, попросту не заметили атаки со стороны Израиля.В настоящее время известно о том, что речь идет именно о нападении со стороны Израиля, что официально подтверждено Дамаском и рядом израильских СМИ, однако, сам факт того, что на нападение не отреагировала ни одна из систем ПВО Сирии может свидетельствовать о том, что Израиль научился обходить радары сирийских военных. 27 апреля ударам израильских ВВС подверглись военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге Дамаска. Тогда, по данным СМИ, погибли четыре боевика «Хезболлы», сражающихся на стороне сирийской армии..