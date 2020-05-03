УКР
У світі - вже майже 3,5 млн випадків COVID-19, померло понад 244 тисячі осіб

У світі - вже майже 3,5 млн випадків COVID-19, померло понад 244 тисячі осіб

Станом на ранок 3 травня кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла 3 мільйонів 484 тисяч 488 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Worldometer.

Померли 244 780, одужали 1 мільйон 121 тисяча 576 осіб.

У США зареєстровано 1 160 774 випадки COVID-19, з них 67 444 летальні випадки.

В Іспанії - 245 567 випадків (25 100 летальних і 146 233 випадки одужання).

В Італії - 209 328 випадків (28 710 загиблих і 79 914 видужали).

Кількість зафіксованих випадків, як і раніше, зростає в Мексиці, де за добу зафіксували 1 349 нових випадків (22 088 за все) і 89 смертей (2 061 всього).

Сумну першість за кількістю летальних випадків за останню добу очолює США, там помер 1691 особа.

У Великій Британії жертвами захворювання стала 621 людина, в Італії - 474, в Бразилії - 340, в Еквадорі - 308, в Іспанії - 276, в Канаді - 175, у Франції - 166, в Мексиці - 113 і 100 жертв в Індії.

+4
Чепуха. Всё наоборот: США восстанавливают своё мировое лидерство, прежде всего в науке и промышленности, частично утраченное за время правления предыдущих Администраций. Трамп для того и выдвинут правящими кланами: чтобы реализовать политику America First.
03.05.2020 09:40 Відповісти
+3
научись писать свои комменты, пропагандист- реализатор "ржачных" картинок.
03.05.2020 09:12 Відповісти
+3
03.05.2020 09:17 Відповісти
В мире - уже почти 3,5 миллиона случаев COVID-19, умерли более 244 тысяч человек - Цензор.НЕТ 9932
03.05.2020 09:05 Відповісти
03.05.2020 09:12 Відповісти
Учи и указывай своим детям! Может что- то и послушают!
03.05.2020 09:19 Відповісти
Учи и указывай своим детям! Может что- то и послушают!/ Научи пропагандиста сайтов РФ и своих детей не вы ....ся над фактом "умерли более 244 тысяч человек" .
03.05.2020 09:28 Відповісти
03.05.2020 09:17 Відповісти
СМИ предрекли конец лидерству США из-за пандемии
Корреспондент.net, Сегодня, 06:46https://korrespondent.net/world/4224224-smy-predrekly-konets-lyderstvu-ssha-yz-za-pandemyy
03.05.2020 09:18 Відповісти
А Вам, уважаемая, ЧТО С ТОГО?!
03.05.2020 09:23 Відповісти
Все с того) подобные глобальные мировые перемены коснуться всех.
03.05.2020 09:25 Відповісти
03.05.2020 09:40 Відповісти
Для тех кто на бронепоезде переходим по ссылке и читаем.. США больше не играют роль мирового лидера, так как пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны, говорится в статье https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/30/apres-la-pandemie-liee-au-coronavirus-un-ordre-mondial-a-reinventer_6038253_3232.html Le Monde ... затем переходим на первоисточник и читаем на французком языке. ... Mais il est déjà possible, à ce stade, de tirer quelques enseignements du choc infligé par la pandémie de Covid-19 à l'ordonnancement mondial. Le premier est que l'ordre international bâti sous l'égide des Etats-Unis au lendemain de la deuxième guerre mondiale n'est plus adapté à la réalité des rapports de force du XXIe siècle. Il était déjà fragile avant la crise du coronavirus : certains font même remonter le début de sa dislocation à l'effondrement du bloc communiste, en 1989. La fin de la guerre froide, la disparition de l'URSS et l'ascension de la Chine ont peu à peu déséquilibré un monde qui reposait sur la dualité américano-soviétique. A l'ordre bipolaire a succédé un désordre multipolaire, dont s'accommodait tant bien que mal - de moins en moins bien, en réalité - un mode de gouvernance mondiale multilatéral..
03.05.2020 11:24 Відповісти
французы ждут
03.05.2020 11:25 Відповісти
"Где ваши доказательства?" ,😏
03.05.2020 09:48 Відповісти
Никто не спорит. Осторожность нужно соблюдать как и при любой эпидемии. Будь то грипп, корь и прочие противные болезни. Но те цифры по тотальному заражению в мире мы узнаём из СМИ. Нарисовать могут все что угодно. Моё мнение (и только моё) что пандемии в классическом понимании нет. Да, эпидемия, но не пандемия. Среди моих сослуживцев, друзей, приятелей и их друзей, приятелей, соседей заболевших нет. Вот сегодня в моём небольшом городке(60000 обитателей) открыли рынок. Правда огородили забором и полицаи пропускают туда только в масках. Так я Вам скажу, в городе живут в основном пенсионеры и пенсионерки Божии одуванчики. Они как десять лет тому назад ходили по городу, так и сейчас ходят и без масок. Ну купят себе пару бутылочек красненького, креветок, жамбона и бредут потихоньку домой. Так что у меня большие сомнения на счёт официальных данных по заболеваемости. Я могу конечно ошибаться, но сомнения имеют место быть.
03.05.2020 11:42 Відповісти
///
Во время пандемии коронавирусной инфекции страны начали помогать друг другу, поставляя один другому необходимые средства для борьбы с коронавирусом
Сегодня (02.05.2020) же стало известно, что власти Российской Федерации не упустили момент выставить счет американцам за то, что Москва поставила в Вашингтон сомнительную помощь для борьбы с коронавирусом. Так, известно, что Россия выставила США счет на сумму в 660 тысячи долларов за свой рейс для оказания медицинской помощи в апреле 2020.
Правительственный отчет говорит о том, что относительно этой поставки есть данные, что этим же рейсом в страну прибыли также тысячи единиц вообще ненужного для больниц США оборудования. Речь идет о военных противогазах, хозяйственных перчатках… Также в этом грузе были 45 вентиляторов, которые не могли быть использованы из-за возникших проблем с напряжением, ведь для оборудования США нужно 110 вольт, а в РФ используется 220 вольт.
03.05.2020 10:00 Відповісти
от алко, нарко и табака за это же время померло раз в 10 больше.
03.05.2020 11:17 Відповісти
У меня маленький вопрос.
В США средняя продолжительность жизни что-то около 79 лет. Следовательно, от всех болячек и по возрасту ежегодно умирает 320000000:79= примерно 4 миллиона человек или примерно 330 тысяч в месяц. Сейчас от "короны" за месяц с лишним умерло около 60000 человек. Хотелось бы видеть статистику: эти 60000 идут СВЕРХ "плановых" 330 тысяч, или же входит в их количество. И тут кроется либо действительно ужас или супер афера. Это не стеб. Хочется видеть реальность.
03.05.2020 11:43 Відповісти
По поводу пандемии коронавируса, вспомнились слова Маяковского-
"Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?"
03.05.2020 12:13 Відповісти
 
 