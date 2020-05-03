У світі - вже майже 3,5 млн випадків COVID-19, померло понад 244 тисячі осіб
Станом на ранок 3 травня кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла 3 мільйонів 484 тисяч 488 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Worldometer.
Померли 244 780, одужали 1 мільйон 121 тисяча 576 осіб.
У США зареєстровано 1 160 774 випадки COVID-19, з них 67 444 летальні випадки.
В Іспанії - 245 567 випадків (25 100 летальних і 146 233 випадки одужання).
В Італії - 209 328 випадків (28 710 загиблих і 79 914 видужали).
Кількість зафіксованих випадків, як і раніше, зростає в Мексиці, де за добу зафіксували 1 349 нових випадків (22 088 за все) і 89 смертей (2 061 всього).
Сумну першість за кількістю летальних випадків за останню добу очолює США, там помер 1691 особа.
У Великій Британії жертвами захворювання стала 621 людина, в Італії - 474, в Бразилії - 340, в Еквадорі - 308, в Іспанії - 276, в Канаді - 175, у Франції - 166, в Мексиці - 113 і 100 жертв в Індії.
