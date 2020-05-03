УКР
В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб, померли 9 людей

В Україні за добу зафіксували 502 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених наближається до 12 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО і ЦГЗ.

Так, загальна кількість заражених становить 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків пішла на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі - вже майже 3,5 млн випадків COVID-19, померло понад 244 тисячі осіб

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45 випадків).

Також повідомляється, що за добу від коронавіруса померли 9 осіб.

Так, загинули від COVID-19 в Чернівецькій (2 людини), Івано-Франківській (1), Рівненській (1), Закарпатській (1), Львівській (1), Дніпропетровській (1), Чернігівській області (1) і в Києві ( 1).

Усього в Україні досліджено 129 723 зразки методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 435 (146 одужали);
Волинська обл. — 324 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 448 (64 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 423 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 508 (53 одужали);
Запорізька обл. — 275 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 965 (86 одужали);
м. Київ — 1 511 (80 одужали);
Київська обл. — 784 (82 одужали);
Кіровоградська обл. — 397 (121 одужав);
Львівська обл. — 473 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 149 (6 одужали);
Одеська обл. — 409 (17 одужали);
Полтавська обл. — 222 (23 одужали);
Рівненська обл. — 726 (78 одужали);
Сумська обл. — 110 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 868 (127 одужали);
Харківська обл. — 348 (36 одужали);
Херсонська обл. — 136 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 115 (27 одужали);
Черкаська обл. — 308 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1818 (138 одужали);
Чернігівська обл. — 54 (6 одужали).

Сходили в церковь, называется. У меня уже соседку забрали с короной на голове, которая ярая прихожанка РПЦ и советовала никому не бояться. При етом в больницу поехала лечиться, а не в свою церковь
03.05.2020 09:38
В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб - Цензор.НЕТ 7585
03.05.2020 10:32
этих бесов только могила излечит ..
03.05.2020 09:40
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться?
03.05.2020 11:15
оу свідки барановірусу почали обговорювати статистику на невидимому фронті боротьби з фейковою пандемією
03.05.2020 11:21
погано коли серед українців такі ж довбойоби як і серед мордовців.
так нам не виграти
03.05.2020 11:24
сядь в карантин і сиди роками, якщо розуму немає то й не прибавиться. мені тебе жаль, такі придурки як ти є покірними вівцями яких дуже легко залякати фейковими новинами фейковим вірусом який взагалі не тяне на пандемію. два місяці країна убиває економіку і ніхто не знає де та пандемія, коли за цей час більше людей закінчили життя самогубством ніж ніби то жертв пандемії. Жах. народ тримають за овець! але добре перші черкаси прокинулися
03.05.2020 11:32
ну Черкаси можуть це собі дозволити - там показники більш-менш в нормі.
Але куди лізуть Чернівці, Київ та Івано-Франківськ із Закарпаттям?
Вам усім не терпиться перевірити можливості нашої медицини?
03.05.2020 12:00
Никчемность карантина показали работавшие до последнего времени базары в Харькове и Одессе, где это не вызвало никакого роста заболеваемости. И наоборот, в полностью окарантиненном боксером Киеве, самая высокая заболеваемость в стране.
03.05.2020 12:24
Це не про що не свідчить.
В чмоскві вон не ввели карантин своєчасно - мають наразі +5тис випадків за добу
03.05.2020 17:15
да і зараз у них карантин такими методами несаджується, що роблять ще гірше.
Хоча їхні медики хоча б захищені
03.05.2020 17:16
"Заробітчани" і жлоби-туристи прилітали не в Харків та Одесу
03.05.2020 22:35
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/24/fact-check-medicare-hospitals-paid-more-covid-19-patients-coronavirus/3000638001/?fbclid=IwAR3vr6ZrAhX7edNh4G1JKMlWvATGFh0rMGLNEB7yN3pxqf0kFd4obwv7MfU больницам платят больше, если пациенты перечислены как COVID-19 и на аппаратах ИВЛ
03.05.2020 11:44
за смерті теж доплачують, Іване?
03.05.2020 11:55
ну смертей можна поставити багато. на ковід. головне тестувати всіх померлих лякати баранів же треба
03.05.2020 12:08
Кроме того замалчивается, какой процент смертей из-за несвоевременной или неадекватной реакции медиков и врачебных ошибок.
03.05.2020 12:27
Ну цього вже точно ніхто не скаже.
03.05.2020 21:57
оу свідки барановірусу почали обговорювати статистику на невидимому фронті боротьби з фейковою пандемією
Золоті слова- сто років вам жити при гарному настрою!
В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб, померли 9 людей - Цензор.НЕТ 6599
03.05.2020 18:40
Добре, що мордвини тупіше за наших навіть ватанів
https://www.youtube.com/watch?v=Vu1N320ZQUc перейти
03.05.2020 11:54
Судя по коментам коронка поражает мозг на растрянии.
03.05.2020 14:45
Роман Доник с Roman Donik.
29 апреля в 21:20 ·
Вы будете смеяться, но на самолете, который Зеленский так пропиарил, привезли защитные костюмы У КОТОРЫХ ЛЕВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный.
Есть такой сайт, где европейская федерация безопасности выкладывает примеры подделок сертификатов различных лабораторий. Это сейчас очень большая проблема в Европе. Потому что китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом. Я не знаю, что там они продали в МОЗ, но Зеленского они подставили знатно. Впервые в истории Украины, президент таскает контрабандой товары с поддельными сертификатами.
Вы зробили це разом. Х"й поспоришь.
По ссылке ниже ссылка на защитный костюм в Эпицентре. А под ней ссылка на страницу федерации с фейковыми сертификатами. Мотаете до самого низа и там находите примеры фейковых сертификатов от ICR Polska. И сравниваете их с сертификатами Эпицентра.

https://www.facebook.com/skitalec/posts/3256871544344784?hc_location=ufi https://www.facebook.com/skitalec/posts/3256871544344784
03.05.2020 15:36
Я сразу сказал, что китайцы на бледнолицых бабки зделаю.
03.05.2020 22:53
В МОЗ сообщили о задержке поставок закупленных в Китае костюмов для медиков
Среда, 29 апреля 2020

Об этом сообщила https://www.youtube.com/watch?v=B6LbYlIK2iU сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.
По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.
"МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР", - рассказала Шаталова.
Она уточнила, что китайский производитель предоставил "полностью всю сертификацию", которая подтверждает "качество и соответствие продукции стандартам".
В МОЗ ожидают, что проблема с поставкой будет решена в течение 10 дней.
"Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена. На самом деле наш производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены, ожидают разрешения на экспорт", - заявила Шаталова.
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-moz-soobshhili-o-zaderzhke-postavok-zakuplennyh-v-kitae-kostjumov-dlja-medikov/
03.05.2020 15:38
Центральна поліклініка МВС закупила дві тисячі респіраторів вартістю понад чотири тисячі гривень за одиницю.

Ще раз: 4000 грн за 1 респіратор.
Сума угоди - майже 9,5 мільйонів гривень.

Ну а постачатиме ці коштовні респіратори казенне об'єднання "Форт", яке входить до складу МВС.
Як кажуть в таких випадках - "у нас - все."

https://www.facebook.com/antac.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARCTbrqhwdAEC9xQAJHoM7eo4Gekkxbsw2YraUCVyzX9eTr7KSFtZeMMr8asUDRrtWQ5tpEa4yx65yYm&hc_ref=ARQ6hmzvlFPKapCkEuaZ4IPTMAURkya-2V_rn9q_vf61qsN0P0qzaTJ7p_tsVnT5pQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDSbGCtEsDm5p_W-J9rczG3UXCbybyj6PXuXixsPpdPZmL_hLEZQlWoW_usb9KsGw-9XAYyNmPXyGuFDC2pgvmhmw8b0muE-XU2N3MNYyP4ca43JnO1U016RAK1xRyBxPf5Zr-PEgiZmG8J_4rR0riGlqS18BkhQsPzD5NS7sdNueWveDRJ9D1FRyCgkcFgDvW2nTxPXTJEsBwKVP7AtaAaVj_7sxVL830buvQ7ItS_nM8-_KfytT1hhR92Wyk0jI-uVGAaGbnBy-IGlEH6-tGsN0HfampuYZQ9qEE5cX432XscFPz8Gaz1_aIh13IvWY31AMeWpsx09PSvdamfwEoFYHc7bPmDm5iYUS9YBBirdhSjcJf_2FTx Центр Протидії Корупції
https://www.facebook.com/antac.ua/photos/a.218043741627757/2833304733434965/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSbGCtEsDm5p_W-J9rczG3UXCbybyj6PXuXixsPpdPZmL_hLEZQlWoW_usb9KsGw-9XAYyNmPXyGuFDC2pgvmhmw8b0muE-XU2N3MNYyP4ca43JnO1U016RAK1xRyBxPf5Zr-PEgiZmG8J_4rR0riGlqS18BkhQsPzD5NS7sdNueWveDRJ9D1FRyCgkcFgDvW2nTxPXTJEsBwKVP7AtaAaVj_7sxVL830buvQ7ItS_nM8-_KfytT1hhR92Wyk0jI-uVGAaGbnBy-IGlEH6-tGsN0HfampuYZQ9qEE5cX432XscFPz8Gaz1_aIh13IvWY31AMeWpsx09PSvdamfwEoFYHc7bPmDm5iYUS9YBBirdhSjcJf_2FTx&__tn__=-R 4 ч.
03.05.2020 15:49
Ще раз: 4000 грн за 1 респіратор.

Тью! Це ж не з рюкзаками афера- купил- продал, все по закону!
03.05.2020 18:44
Здесь кстати интересный момент. Для нагнетания ужаса используется следующий приём.
Всё время говорят числе общее инфицированных. НЕ вычитая из него закрытые случаи, т.е. выздоровевших и умерших. Если же это сделать, то 11913 - 1547 -288 = 10078.
Т.е. число зараженных около 10 тысяч человек. На 40 млн. населения.
03.05.2020 22:27
Это количество заразившихся. Так что все правильно
04.05.2020 00:18
Почему считают число умерших от сомнительного короновируса, но никто не считает число умерших по причине приостановки операций по онкологии, внутренним болезням, от реабилитации, не предоставление лечения по инфарктам и инсультам. От того что во время не приходит или вообще не приходит "Скорая помощь"? И т д! Таких жертв в десятки, а может и сотни раз больше, чем от CОVID-19. Этот карантин - преступление перед украинским народом. И его продолжают лишь с экономически или политически корыстными интересами.
04.05.2020 03:37
Новости нашего городка:
закрыли отделение полиции в районе Окли (Oakleigh), теперь бизнесы - лавки овощные, рыбные, кафе, сувлаки с цацики продающие, кофейни - можно грабить безнаказанно.
Из названия блюд вы уже сделали вывод, что Окли - район греческий (по крайней мере, таковым считался).
Это грекам от лейбористов штата Виктория благодарность прилетела, за поддежку на прошлых выборах.
Первым "звоночком" для греков должно было стать то, что министром здравоохранения была назначена дура, как будто в греческой коммьюнити нет умных, образованных специалистов (откуда знаю? так я же с греками работала).
А сейчас вы, граждане греки, получили полновесную "благодарность".
Лейбористы, эти представители красно-зеленого интернационала, всегда так "благодарят", это всем урок, учитесь.
Что делать грекам без полиции? Как защититься?
Ну, спросите греков, живущих в греческих деревеньках в Калабрии.
И кто их там в Калабрии защищает/защищал от бандитов, даже и ума не приложу...
04.05.2020 03:37
Сегодня карантин приостанавливает одна европейская страна за другой, а коррумпированное украинское правительство и особенно прогнивший МОЗ его продолжают
04.05.2020 03:39
