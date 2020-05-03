В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб, померли 9 людей
В Україні за добу зафіксували 502 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених наближається до 12 тисяч.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО і ЦГЗ.
Так, загальна кількість заражених становить 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків пішла на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.
Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45 випадків).
Також повідомляється, що за добу від коронавіруса померли 9 осіб.
Так, загинули від COVID-19 в Чернівецькій (2 людини), Івано-Франківській (1), Рівненській (1), Закарпатській (1), Львівській (1), Дніпропетровській (1), Чернігівській області (1) і в Києві ( 1).
Усього в Україні досліджено 129 723 зразки методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 435 (146 одужали);
Волинська обл. — 324 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 448 (64 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 423 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 508 (53 одужали);
Запорізька обл. — 275 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 965 (86 одужали);
м. Київ — 1 511 (80 одужали);
Київська обл. — 784 (82 одужали);
Кіровоградська обл. — 397 (121 одужав);
Львівська обл. — 473 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 149 (6 одужали);
Одеська обл. — 409 (17 одужали);
Полтавська обл. — 222 (23 одужали);
Рівненська обл. — 726 (78 одужали);
Сумська обл. — 110 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 868 (127 одужали);
Харківська обл. — 348 (36 одужали);
Херсонська обл. — 136 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 115 (27 одужали);
Черкаська обл. — 308 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1818 (138 одужали);
Чернігівська обл. — 54 (6 одужали).
