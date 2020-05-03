УКР
Мер Черкас Бондаренко: Влада сьогодні боїться мерів. У період коронавірусу вони зміцнили свої позиції. Ходять розмови про створення партії

Між міськими головами українських міст ходять розмови про створення партії мерів, тому центральна влада їх боїться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це Бондаренко заявив в інтерв'ю.

"Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять. Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять".

 Водночас Бондаренко зазначив, що з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався.

При цьому він вважає, що центральна влада сьогодні боїться мерів.

 "Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Мэр Черкасс Бондаренко: Власть сегодня боится мэров. В период коронавируса они укрепили свои позиции. Ходят разговоры о создании партии - Цензор.НЕТ 1867
03.05.2020 10:31 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: Власть сегодня боится мэров. В период коронавируса они укрепили свои позиции. Ходят разговоры о создании партии - Цензор.НЕТ 8782
03.05.2020 10:24 Відповісти
эта с позволения сказать власть собственной тени боится.
03.05.2020 10:22 Відповісти
Всё верно. Народ всегда само-организовывается,когда видит,что тот, кто вызвался руководить страной --обыкновенный "баран".
03.05.2020 13:37 Відповісти
Що ти мелишь....коли це народ саморганізовувася???? Зніми рожеві окуляри... останій приклад.. як що чесно сказати як би не ввели карантин то було б те що в Італії.... аьо ось тобі приклад зараз Україну товакають в розкачку до щоб перевернути....ХТО?...Ми люди бо микаємось як суки то туди то сюди
03.05.2020 14:39 Відповісти
як би не ввели карантин то було б те що в Італії....

От і добре,в Італії смертність 2020 не відрізняється від 2019...
03.05.2020 14:44 Відповісти
Значить все надумано і брехня? Так? І земля плоска?)))Так? а може тобі дурню чи дурній поспілкуватися з родинами померлих від надуманої хвороби? Бл... як ви вже дістали провокатори чи дурні
03.05.2020 15:23 Відповісти
Пример мэра-идиота. Весь мир борется с вирусом, а этот недоумок пиарится.
03.05.2020 13:52 Відповісти
Пример мэра-идиота. Весь мир борется с вирусом, а этот недоумок пиарится.

Люди с голода начнут умирать, а вы все "вирус- вирус" Я в Запорожье что-то ни одного умершего от вируса не знаю - в основном умирают только в новостях...
03.05.2020 14:41 Відповісти
ты суслика видишь? Нет... а он есть.
03.05.2020 21:34 Відповісти
Что это за власть зеленского, которая не может этого ублюдка-самоубийцу бондаренко на место поставить!! значит надо найти компромат на бондаренко, что он вор! Потому, что если не воровать, мером города никогда не станешь!!, Ну а дальше дело техники и нары!! Из-за таких меров-долбодятлов и распространяется коронавирус!!!
03.05.2020 13:57 Відповісти
Из-за таких меров-долбодятлов и распространяется коронавирус!!!

Начнем с того,сто "вируса" как такового нет. А шведскую модель приняли за оптимальную.
За остальное думайте сами
03.05.2020 14:38 Відповісти

Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? (Обращается к корреспонденту.)
- Нет.
- Я тоже не вижу. Это холодильник!Кто принял "шведскую модель" за оптимальную?
03.05.2020 14:57 Відповісти
міські голови (мери) у нас - реальна влада, а вона, як відомо, криміналізована. По-суті, це або кримінальні авторітєти, або їх легати. Такі реалії. Хай буцаюця з Зє!лупою та сАбаковим. Хоча, пани б'юця, а чуби у мужиків тріщать
03.05.2020 14:02 Відповісти
Лозунги у партии такие будут ?
Хфедерализация ! Киев нас не слышит ! Хунта захватила власть ! Дамбас Черкассы всех кормят ! Даешь рехферендум !
03.05.2020 14:05 Відповісти
Лозунги у партии такие будут ?
Хфедерализация ! Киев нас не слышит !

Боюсь, как бы до гражданской войны не дошло.Верхи не могут, низы не хотят.
03.05.2020 14:36 Відповісти
В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.Источник: https://censor.net/n3193021

Со своим уставом в чужой монастырь - не все еще мелкие торговцы побежали на заводы олигархов работать за 250-300 долл. а он самоуправством занимается! Прямо тебе второй Саша Музычко! Так и до махновщины недалеко!... Это серьезное противостояние мелких торговцев и "советского капитализма", как по мне
03.05.2020 14:33 Відповісти
А чому на кацапськой пишем... ??? Що рідна мова неподобається? А може і самостійна Україна не подобається?
03.05.2020 15:26 Відповісти
А не хоче цей селюк розповісти чи брав хабарі і чи займався корупцією? Приклад провінційного жлоба.
03.05.2020 14:36 Відповісти
Яка партія бл... нове сборище ворюг і хабарників....?? Шановні мери позатикайтеся просто робіть свою роботу ..а то як запахло жареним і у вас не хватає ні у ма ні сил налагодити самоупрявління ..а саме головне бабла вам перестали носити...то зразу всралися ....Корочше так мери і пери *** ....роіть свою роботу і не смійте чепати малий бізнес хай ваші покровителі підари алегархи розкошелюються і допомогають народові... а то *** привикли суки красти.... ні тоді вам габздець..прийде ... підняли тус суки вій .
03.05.2020 14:48 Відповісти
добре, якщо добре все складеться, а якщо не дай Бог пару десятків смертей з вірусом повяжуться, тоді таких мерів люди порвуть і очком на кіл напялять.....
03.05.2020 15:59 Відповісти
Партия мэров - давний проект, который решили оживить. В общем ждите: "И Гройсман такой молодой, и Гепа опять впереди!".
Что касается карантина, то мэров понять можно - маршрутчики и ларечники дань не несут, а любовница шубу сама себе не купит.
03.05.2020 14:51 Відповісти
зелене лайно боїться всіх
03.05.2020 15:12 Відповісти
Яка там партія серед ворюг і корупціонерів, ви подивіться на їх рила.
03.05.2020 15:47 Відповісти
После симфонии братьев Ермаков и схематоза Епицентра Зеленский, который публично и в беспардонной форме грозит мэру Черкасс , выглядит как полный му...к.

Впрочем в последнее время он так выглядит почти ежедневно.
Мэру Черкасс мое уважение. Центральная власть совершенно некомпетентна, страдает организационным бессилием, погрязла во лжи , оторвана от нужд простых людей и еще не раз пожалеет, что подняла руку на толкового мэра, который справедливо указал на махровую феодальную сословность в исполнении карантина.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=****************************-OCI-CMQNeU18Tav068NQ1q_7XlvAkfqGxbjFRjCvOJgYZV5Px24&hc_ref=ARQADjuqosFEpmZP7OIQmddKmB3Pak03fqP_Vblrey0AyJK1rNXce9koX9yzaGWHWKw&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2328477027462062&id=100008993618796 1 мая в 20:00 ·
03.05.2020 15:53 Відповісти
Бандиту из группировки "Торпеды", собравшемуся пропиарится перед новыми местными выборами за счёт фейлов и тупости действующей власти респект?😁
03.05.2020 16:26 Відповісти
Речь в цитате в первую очередь о двуличии центральных властей, которые ограничения карантина - для простых смертных, но не для, например, владельцев сетей супермаркетов и ресторанов типа "Веллюр", которые "на карантине" делают колоссальный бизнес.
"Кому война, кому мать родная"(с)

Что касается личности черкасского мера, - увы, не изучал, и вполне допускаю, что вы правы, и не стоило бы его оценивать столь однозначно.
Мер, однако, успешно пиарится на очевидных проколах власти
03.05.2020 16:41 Відповісти
Погуглил, вы правы. В частности, Сергей Иванов подтверждает:

Як я і сказав учора, черкаський мер хайпує на максималках з огляду на місцеві вибори.

Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».

Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.
https://www.facebook.com/mazur.serj1994?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBsLbbh6fhsT3Bo09DDiCxJ4FmRa_zi99oXIOXgpKd8M3LUPyqkeiKTsI8uduLhC9XI8rUKxB0dv1cb&fref=mentions Сергій Мазур стверджує, що Бондаренко співпрацює з відомим черкаським ОЗУ «Торпеда», яке контролює місцевий бізнес. Чи не потрібно це з'ясовувати? Очевидно, що так. А фактор радника - брата ображеного на Банкову Михайла Саакашвілі, за якого раптом вписалися всі коломойські сили, про що нещодавно писав https://www.facebook.com/shcherbinas?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCOp-TvGHf4Mj3BOLSbkWb2hDfTc11CMTzyftIb5p1CKp7r3v0IaLhR2nsbfMkz-b787eMJME03e8TD&fref=mentions Serhii Shcherbyna , потрібно врахувати? Так. А кримінальні провадження про корупцію, які самі себе не закриють?
Я чудово розумію людей, які чекають на чергового героя від сохи і плуга, але давайте піддавати принаймні побіжному аналізу загальновідомі факти. Бо ці герої на хайпі, як правило, в реалі взагалі не герої.

https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч.
03.05.2020 18:41 Відповісти
блаЗЄнський&Со, звісно, лайно. Але я не вірю в цю "мерську" партію. Особливо з таких покидьків, як цей Бондаренко.
03.05.2020 16:16 Відповісти
Это не мэр, а бандит из местной бандитской группировки «Торпеды».
03.05.2020 16:27 Відповісти
"Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят. Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят"

Вот для этого и началась вся эта движуха, понятненько. Партия мэров это сила! Дашь Гепу на президента, а Труху премьером, ну или наоборот, там уже как карта у них ляжет
03.05.2020 16:42 Відповісти
Согласна, что некоторые меры просто зажрались, И стали много чего себе позволять - ЗА время своего правления в городах не чего хорошего за свою каденцию НЕ сделали нЕ для города, НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ, А только обогащались. А сейчас УРОДЫ создают какие то партии. А чем они отличаются от про российских попов - которые так же игнорировали карантин, а в последствии заразились сами и заразили своих прихожан. А теперь мэры пытаются рискуя жизнями своих жителей завоевать себе гнилой авторитет. ВЫ только посмотрите на статистику в России - Путин так же игнорировал, А что ТЕПЕРЬ!? корона вирус по всей России и даже в их армии. НЕ УЖЕЛИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ДОРОЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГНИЛОГО ПИАРА ДЛЯ СЕБЯ.
03.05.2020 16:50 Відповісти
Депутат Черкасского городского совета Александр Згиблов заявил, что преждевременное смягчение карантина в городе необходимо власти, и прежде всего мэру Анатолию Бондаренко, для того, чтобы "зарабатывать и воровать".
Как он написал на своей странице в Facebook, цена вопроса для власти Черкасс - 108 миллинов гривен Резервного фонда бюджета города.
"Это именно те средства, которые 17 дней назад депутаты Черкасского городского совета сняли с различных объектов, "хотЕлочек", заборчиков, площадок депутатского большинства и направили в Резервный фонд для нужд медицины. За эти средства должны покупаться аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы (и если вы считаете, что после эпидемии, они не понадобятся, то вы ошибаетесь!), средства защиты для медиков, халаты, маски и т.д.", - написал он.
Однако, по словам депутата, для города не было приобретено ни одного аппарата ИВЛ, а средствами защиты медиков обеспечиваются волонтеры, а не городской бюджет.
"Почему так? Потому что мэр Бондренко хочет быстро вернуть 108 млн. из Резервного фонда на плиточку, на асфальтик, на покраску самолетика, на сквер "Юность".... А мешает этому карантин. Поэтому одним росчерком пера заместителя мэра Игоря Волошина карантин в Черкассах отменен. И скоро 108 млн. грн вернутся на свои объекты", - отметил Згиблов.
Он отметил, что окружение Бондаренко заинтересовано в отмене карантина, поскольку, к примеру, 2 депутата из списка "Битьківщины" - рестораторы и обладают 10-ю ресторанами в Черкассах, 3 из которых элитные. Другой депутат поставляет фирме подрядчику мясную продукцию для питания детей в школах и садиках города, а так школы и садики на карантине, то "мимо кассы" проплывает 200 миллионов бюджетных средств. Кроме того, бизнес-партнер одного депутата из "Батьківщины" совладелец плиточного завода.Детально тут: https://www.obozrevatel.com/society/deputat-raskryil-komu-vyigodno-smyagcheniya-karantina-v-cherkassah.htm
03.05.2020 19:56 Відповісти
кацапню найняли срати в коментарях, одні срузкавоізичниє причому сруть тонами цегли з Епіцентра на мера Черкас
03.05.2020 21:15 Відповісти
ну ну...
03.05.2020 21:45 Відповісти
Міський голова Черкас, вочевидь готуючись до провокації, завчасно пішов у неоплачувану відпустку. Рішення про послаблення карантину в Черкасах ухвалював виконавчий комітет. Тому легко говорити про "опір", коли відповідальність, а точніше безвідповідальність - на колективному органі влади.

Мер Черкас, переслідуючи меркантильні цілі, фактично підставив своїх колег, а сам сховався за відпусткою. Це позиція гопника, а не мера.
03.05.2020 22:22 Відповісти
про відповідальність чи безвідповідальність можна буде говорити, коли закриють Епіцентр і хочаб оштрафують того недодепутана гавноресторатора Пердищенка
03.05.2020 23:11 Відповісти
В Черкассы ввели нацгвардию и военную технику. Для Зелёного осла это плохо закончится. Как думал он членом, так и думает.
03.05.2020 22:09 Відповісти
В Черкассы введены подразделения Нацгвардии, на улицах вечером 3 мая была замечена военная техника. В городе убеждены, что это последствия последствия конфликта между мэром и центральной властью. Поводом для конфликта стала досрочная отмена в городе карантинных ограничений.
О прибытии в город нацгвардейцев сообщил Станислав Коломиец, советник мэра Черкасс.
«Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома и поинтересовался, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Я в Черкассах уже 7 месяцев и "КрАЗами" мой район не патрулируют!», - заявил Коломиец.
...
http://www.facebook.com/100004477331384/videos/1543360695823160/ www.facebook.com/100004477331384/videos/1543360695823160/
03.05.2020 22:51 Відповісти
Мдя ,быстро этого мэра обломали .Он быстро включил заднюю .Блин ,на Украине есть такой лидер ,что бы ему можно было верить?Что ни морда -всё кукла олигархата .Про зелёную плеснь вообще молчок -сплошные куклы негодяи во главе с пархатым ,на коротком поводке олигархов .
03.05.2020 23:25 Відповісти
Дело ведь не в Бондаренко. Не был бы Бондаренко, был бы Петренко. Дело во власти и ее деяниях, которые вызывают протест у народа.
04.05.2020 01:09 Відповісти
А ты весь такой НАукраинский откуда будешь?
04.05.2020 01:22 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: Власть сегодня боится мэров.

Власть сегодня боится всего и вся, потому что гнилая
04.05.2020 01:06 Відповісти
Бондаренко ТРИЧІ був обраний депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської обласної ради .
З березня 2010 року очолює Черкаську обласну організацію партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» .

Если человека выбирали трижды, то это что-то да значит
04.05.2020 01:13 Відповісти
Каков расклад, расклад) Кто- красиво ходит) А как чувствуестся рука мастера) Ох закачались качели Украинские в унисон со всем миром)
04.05.2020 02:08 Відповісти
ІДІОТ мер ІДІОТ)) без аргуументов...просто ІДІОТ)))
04.05.2020 04:22 Відповісти
в такий час для країни...всякі "мери" будуть робити що хотіти...РВАТИ ...жорсткоі справедливо!!!!
04.05.2020 04:25 Відповісти
Коронавирус не закончится никогда с такими мэрами и такими людьми дебильными. Если бы граждане были адекватными, то коронавирус карантином удалось бы побороть уже! Но люди - это идиоты и мэры идиоты! Они сделают так, что коронавирус будет распространяться еще больше и еще быстрее! И самое в этом печальное, что люди будут заражаться повторно и эта гадость будет косить всех!
04.05.2020 07:12 Відповісти
яка партія мерів?що спільного у бондаренка з мерами сепаратистами донбасу?а в Черкасах Бондаренко завів фірму нова якість,яка доїть все місто.державні жеки ліквідували і створили цю фірму спільно з бортником.тарифи підскочили у 2,5 -3 рази.і нав'язали всьому місту додаткову плату за вивіз крупногабаритного мусора по 13.4гривень з людини.у мене у квартирі 4 прописаних,двоє з них малолітні діти.тобто 53 гривні кожен місяць.за рік 636 грн.ЗА ЩО?я навіть,коли ремонт робив 14 років тому нічого не викидав на мусорку.вікна міняв, у село відвіз тестю.це при тому,що вивіз звичайного побутового сміття сплачується окремо.отака в нас мафія.
04.05.2020 07:39 Відповісти
Оказывается Бондаренко профессиональный вор и аферист!!А карантин мешает пилить деньги из бюджета города!!А народ у нас тупой и необразованный !!О последствиях отмены карантина никто не думает!!
04.05.2020 08:47 Відповісти
здесь что-то не то... Партия Регионов у нас уже была. С трудом себе представляю Садового Труху, Кернеса, Филатова и Кличко в одной партии
04.05.2020 10:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 