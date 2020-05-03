Мер Черкас Бондаренко: Влада сьогодні боїться мерів. У період коронавірусу вони зміцнили свої позиції. Ходять розмови про створення партії

Між міськими головами українських міст ходять розмови про створення партії мерів, тому центральна влада їх боїться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це Бондаренко заявив в інтерв'ю.

"Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять. Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять".

Водночас Бондаренко зазначив, що з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався.

При цьому він вважає, що центральна влада сьогодні боїться мерів.

"Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.