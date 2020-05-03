УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 580 290

Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко

Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко

Фракція "Слуга народу" - єдина фракція Верховної Ради України, що не схвалила подані до парламенту законопроєкти про медичне страхування лікарів і масове тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко.

"Майже 700 лікарів захворіли за той час, коли фракція "Європейська Солідарність" намагалась отримати підписні листи від керівництва парламенту для проведення позачергового засідання. На ньому депутати від опозиції вимагають ухвалити два надзвичайно важливих закони – 3376 про страхування медичних працівників, які захворіли на коронавірус, та 3380 про забезпечення масового тестування, в тому числі лікарів та пацієнтів медзакладів", - каже він.

"Ми отримали підписні листи у Верховній Раді аж через тиждень після реєстрації закону. За цей тиждень захворіли майже 700 лікарів. Чого тягнете? Перш за все – застрахуйте лікарів. Лікарі мають відчувати піклування держави і у вигляді заробітної плати. Станом на зараз підвищена зарплата для лікарів так і не дійшла. Так і в питаннях страхування на випадок захворювання або, не дай Господь, смерті", – наголошує Порошенко.

"Ми з цього приводу зареєстрували законопроєкт. Зараз зібрані всі фракції, крім "Слуги народу", які поставили підписи і негайно, вже з понеділка, цей законопроєкт має розглядатися у Верховній Раді України", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери відправили 5 тисяч продуктових наборів для пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів АТО та інших вразливих груп, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

Він також зауважив, що карантин без масового тестування неефективний, і про це свідчить досвід інших країн світу. Навіть більше, наголошує Порошенко – зупинка економіки без тестування її просто знищує.

"Бо тестування виявляє – де саме ми маємо запроваджувати обмежувальні заходи і з якими силами накинутися на боротьбу з коронавірусом. Сьогодні в Україні найменша кількість тестувань в Європі на мільйон населення. Наше запитання – а де обіцяні владою 2 мільйона тестів, коли проведено трохи більше 100 тисяч? Для кого вони їх зберігають? Відповідь очевидна – їх просто фізично немає", – каже Порошенко.

"Кожен пацієнт, який звернувся до сімейного лікаря, до швидкої допомоги, і кожен пацієнт, який потрапляє до лікарні, в обов’язковому порядку має проходити тест. І вже через 20 хвилин ми знаємо, хто захворів, а хто не захворів", – зазначає Петро Порошенко.

карантин (18172) Порошенко Петро (15233) лікарі (1303) Європейська Солідарність (1107) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
потому что у них тупо уже нет денег на страхование. они все просрали
показати весь коментар
03.05.2020 10:41 Відповісти
+46
Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4045
показати весь коментар
03.05.2020 10:44 Відповісти
+35
Все просто. Зелена шобла наживається на пандемії!
показати весь коментар
03.05.2020 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
когда - в 1917?
показати весь коментар
03.05.2020 13:21 Відповісти
Пізніше. Ріст виробництва почав падати з червня 2019. Якраз після кігурації твого Янелоха. Та для упоротих і цифри, і факти не аргумент. Вони ладні здохнути з голоду та дітей заморити, і країну проср.ти, аби виконати вказівки фуйла "кто угодно, только не Порошенко"
показати весь коментар
03.05.2020 13:30 Відповісти
зрада
показати весь коментар
03.05.2020 13:39 Відповісти
Для ватозебілів "перемога"
показати весь коментар
03.05.2020 13:50 Відповісти
слуги сброда свое дело знают туго ))))
не зря членограй их собирал по подворотням по риколу. )))))

как по мне , слуги сброда должны висеть вместо светильников на фонарных столбах ))))))))))
показати весь коментар
03.05.2020 11:24 Відповісти
А много медиков очень много голосовали за этого ублюдка клоуна. Жаловались мол "дочего страну довёл барыга". Вроде не глупые люди образованные, и И. .... , а теперь клоун послал их даже не на&уй, он посто их кинул как лохов. Впрынцепе все кто за это чучело полные лохмандеи, ну а те кто ради денег и них ни флага ни родины. Вот так и живём в стране идиотов, осталось только взять бандуру и петь о тяжёлой судьбе. Это аллигория, а по существу гнать в шею как можно быстрей этих сук и любителей клоуна. Нет вам прощения и не будет.
показати весь коментар
03.05.2020 11:30 Відповісти
Вірно врачі робили, бо петро нічого не робив для медецини.
показати весь коментар
03.05.2020 11:34 Відповісти
Кому шо, а шакал-прилипало піариться на пандемії.
показати весь коментар
03.05.2020 11:32 Відповісти
Порошенко не работает на страну. Зачем он сидит сейчас в раде? Исключительно, чтобы расшатывать и пиариться. Изыскиваются 'темы' и потом начинается движуха. Вот , например, медведчук советует со всех своих каналов и рекламы на ютубе идти и требовать от Зе по два га земли. То есть изыскиваются нужная проблема. Конечно, нужно застраховать медиков каждого на 100 тысяч долларов. Но тогда нужно было порошенко начинать с наших воинов. Медикам, работающим с ковид с мая уже будут выплачиваться 300 % от прежних зарплат. Государство выделило на это огромные деньги. Человек, при котором даже Широкий лан так и не был достроен, который три года не закрывал свою паганую и вонючую фабрику в Липецке, начинает ещё что-то требовать! И ещё и мне в этих требованиях очень нравится участие розенблата!
показати весь коментар
03.05.2020 11:35 Відповісти
боже какая же ты тупая и брехливая. интересно, что ты делать будешь когда зелень сковырнут? кому стелиться будешь?
показати весь коментар
03.05.2020 11:38 Відповісти
ковырялка ещё не выросла блин я тащусь с порохоботов)))
показати весь коментар
03.05.2020 11:44 Відповісти
ты их сцышься, сцыклон
показати весь коментар
03.05.2020 11:46 Відповісти
Скажу тебе по секрету, я порохоботов использую как гимнастический снаряд...хорошая разминка знаеш ли перед решением сложных задач...ща включу комп, и начну набирать то от чего у рядового порохобота возникнет непреодолимое желание совершить сеппуку...тока никаму не говори
показати весь коментар
03.05.2020 12:22 Відповісти
Ты обосцаное чмо, вся твоя сложная задача - не насрать мимо памперса
показати весь коментар
03.05.2020 12:29 Відповісти
Есть такой гимастический снаряд, козёл, так вот это ты
показати весь коментар
03.05.2020 12:35 Відповісти
а если да, то ты выйдешь на антимайдан?
показати весь коментар
03.05.2020 11:46 Відповісти
та он крысчанин)
показати весь коментар
03.05.2020 11:50 Відповісти
Против чего выходить? Или против кого? Петя за 5 лет напрочь отбил охоту майданить, наглядно продемонстрировав что на этой волне к власти приходят моральные ничтожества! Антимайдан в сегодняшних реалиях это вообще абсурд, если кому то хочется власти пусть докажет свою профпригодность, не гречкой, а потом на выборы!
показати весь коментар
03.05.2020 12:10 Відповісти
крысеныш, ты уже получил биометрику "от пети"?
показати весь коментар
03.05.2020 12:12 Відповісти
А на какой волне пришло зелёное ничтожество? На волне отбития охоты майданить? Тогда это ещё более трэшовая волна.
показати весь коментар
03.05.2020 12:15 Відповісти
Овощ с компанией тоже тащились.
показати весь коментар
03.05.2020 11:53 Відповісти
Які антикорупційні органи? Там за ними всіма на чолі з венедиктовою нари плачуть.
показати весь коментар
03.05.2020 11:45 Відповісти
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1449
показати весь коментар
03.05.2020 12:00 Відповісти
саме смішне було в цій історії, коли Порошенко розказував про беззаконня, стоячи на сходах ДБР на чолі тоді ще із Трубом, при цьому цей же ДБР був сформований та конкурс був проведений при Порошенкові
виглядало, як трагікомедія.
так самі підібрали цих ситників та прохладного.
показати весь коментар
03.05.2020 12:05 Відповісти
А сотню років тому таки ж самі зеленські прийшли під червоним прапором. Наобіцяли популістичних речей накшталт землю та фабрики нахаляву, нарід до них поиягнувся та прийшли до влади. А потім вже пізно було рипатись. Я це до чого- люди зараз такі самі, як завжди були
показати весь коментар
03.05.2020 12:07 Відповісти
це не правда.
Народ не потягнувся, все було по іншому.
показати весь коментар
03.05.2020 12:11 Відповісти
угу розповідай мені казки віденьского лісу
показати весь коментар
03.05.2020 12:13 Відповісти
я бачу, що ви вивчали історію по радянському підручнику історії.
в Україні все було трохи по іншому.
показати весь коментар
03.05.2020 12:31 Відповісти
ні вибач я не е прихильником комраден соціалістен котрі с володею улянофим у десна лупилися
показати весь коментар
03.05.2020 12:34 Відповісти
Прикинь,при порошенкові і діти хрестились всі п'ять років.
показати весь коментар
03.05.2020 12:10 Відповісти
і тобі не завадить
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
в Румунії, наприклад, тільки після п'ятого конкурсу зформували дієві судові, антикорупційні та правоохоронні органи. Ти хотів. щоб в Україні все вийшло з першого разу?
Між іншим, з першого разу вдалося зформувати самі інституції. Інша справа, - їх кадрове наповнення.
показати весь коментар
03.05.2020 12:12 Відповісти
а можна було з першого разу. Люди були на конкурсах - я там був і бачив.
Просто була дана вказівка кого і як брати.
Врешті ми знову в тому самому болоті.
Що стосується інституцій вони і так були зформовані, був Верховний суд України - ліквідували а став Верховний суд.
тепер Конституційний суд виносить рішення, що ВС України ліквідовано неконституційно але і скорочення "нового" Верховного суду також неконституційно. Отакі приколи.
може Румунія і може дозволити такі експерименти, перебуваючи під парасолькою НАТО та ЄЕС і не має зовнішніх ворогів, а України такого собі дозволити не може. І румуни виявилися такі передовою нацією.
В результаті...я так бачу розчарування - народ не вірить в спроможність держави реформуватися.
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
значить, конкурс треба повторити.
А зараз - в турборежимі взагалі конкурси скасували.
показати весь коментар
03.05.2020 12:43 Відповісти
я ще чекав щось від Порошенка-Яценюка, які прийшли на плечах та крові Майдану до влади, то думав, що «Попіл Клааса стукає в моє серце», то не лише в моє, але і їхнє. Виявилося, що в них немає серця, лише кишеня.
То від сьогоднішніх , від Зеленського, оцих прем'єрів-самокатчиків я нічого і не чекав і не чекаю.
показати весь коментар
03.05.2020 12:48 Відповісти
Шо ты чекав , манны с небес . ? Когда у Пороха её не оказалось , потому что он не волшебник мля , ты это можешь понять , тормоз довбанный ,, ты всю свою неудовлетворённую злость обратил к нему . Надо меньше верить в сказки , которые рассказывают политики перед выборами , в целях пиара ,а больше включать здравый рассудок . Тогда ты будешь видеть реальную картину и их ( политиков ) реальные возможности . Я вот наоборот , изначально - не ждал от Порошенка слишком многого, хоть он и раздавал обещания ,, и вообще сомневался что страна устоит в противостоянии в паРашей ,- сможет спрыгнуть с газовой иглы , тотальной зависимости от кацапского рынка сбыта и тд. и тп . Но ведь это произошло ,, какая бы нибыла прошлая власть грешная ,в плане коррупции , но она вытащила страну из трясины .! Пускай хоть не полностью , так как хотелось бы . И это факт !! Поэтому нахрена мне какая то безмозглая Бубочка , которая кинулась возвращать всё назад ,, в домайданные времена . .
показати весь коментар
03.05.2020 13:27 Відповісти
такі, як він - очікують диктатора, царя. самодержця...
показати весь коментар
03.05.2020 14:56 Відповісти
ты, плечевая. лучше за Бубочкины киностудии на своей парашии расскажи
показати весь коментар
03.05.2020 11:47 Відповісти
Не знаю. что есть плечевая, скорей всего гадость какая-то, что ждать от человека с таким многоговорящим ником. Скажу тебе так, твой порошенко своим Липецким активом не захотел жертвовать, это было его очень большой ошибкой. И фатально сказалось на всех нас. А продвижение по службе шайтанова, уволенного Турчиновым- это предательство вообще
показати весь коментар
03.05.2020 15:11 Відповісти
Мені цікаво. Тебі платять від кількості брехливих слів, чи ти на твердій ставці. Ну скільки можна показувати свою тупість і брехати, брехати?
показати весь коментар
03.05.2020 12:04 Відповісти
Бордель закрыли на карантин, теперь у нее много свободного времени
показати весь коментар
03.05.2020 12:33 Відповісти
Исключительно, чтобы расшатывать .))) Даже если и так , он делает абсолютно правильно ,, потому что эта власть недостойна руководить страной . Её нужно расшатать демонтировать и вымести поганой метлой , так же как и овощную . Эта власть антиукраинская , даже более чем позапрошлая - рыговская ,, она спит и видит как бы поскорей отдать Украину в лапы х.йла . Единственное что её останавливает это страх перед безбашенным и агрессивным патриотическим меньшинством ( к сожалению ) ,,которое имеет свойство чрезвычайно радикализироваться , когда его терпение слишком испытывают . . Но это не проблема , так как Майданы и раньше делало меньшинство . Большинство же всегда инертно .
показати весь коментар
03.05.2020 12:55 Відповісти
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 199
показати весь коментар
03.05.2020 11:37 Відповісти
Кстати, вчера читал фейсбук одного уважаемого человека (не помню фамилии), он вещает об адском зашкваре зебилов о котором почему-то не пишут журналисты. Все помнят, как в начале пандемии, бизнес выделял огромные деньги в фонд борьбы с короновирусом. Так вот, зеленые барыги вместо того, чтобы разумно тратить эти деньги, начали покупать никому не нужный хлам в тридорого (не сложно догадаться, кому в карман шла разница) Это наталкивает на мысль, что главная миссия зе-команды находясь у власти - хорошо прибарахлится.
показати весь коментар
03.05.2020 11:37 Відповісти
Это их ЕДИНСТВЕННАЯ миссия-прибарахлиться
показати весь коментар
03.05.2020 13:02 Відповісти
Народ вспомните время , у власти риги.. Любой правильный закон исходящий от опозиции не принимался , его просто игнорировали , но спустя какое-то время этот же закон подавался как риговский , только меняли местами знаки . Так и зеконтора но не могут они признать , что правильный закон дала оппозиция .
показати весь коментар
03.05.2020 11:40 Відповісти
Фракція ;Слугі народа;- команда ліквідаторів України.
показати весь коментар
03.05.2020 11:40 Відповісти
Я думаю дело в том, что денег нет, а законы требуют расходов. А Бене нужно Приват возвращать, так МВФ денег не даст....
показати весь коментар
03.05.2020 11:51 Відповісти
Дави их ,ПАП)
показати весь коментар
03.05.2020 11:51 Відповісти
Почему эта проворовавшаяся тварь не под следствием, судом и тюрьмой? Чего она лазит, вредит и украинский воздух портит?
показати весь коментар
03.05.2020 11:55 Відповісти
Нажаль в свій час окрім, добрих слів від П"ятого Президента, йому не вистачило кольта, а краще двох. Тоді б він досяг значно більшого.
показати весь коментар
03.05.2020 11:58 Відповісти
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5745
показати весь коментар
03.05.2020 12:02 Відповісти
ухаха пиар єто вавий1й по прозванию отлегионов ишамко монико оманское встречает галеру с грузом его старой подруги для народа рима только галера везёт не шару гуманитарную а левое гавно на продажу . Вопрос к знатокам- через сколько тело вавия окажется в клоаке
показати весь коментар
03.05.2020 12:09 Відповісти
Свиня-стукачок
показати весь коментар
03.05.2020 12:08 Відповісти
Ну так правильно - бабло на страховки и тесты потом именно Зе-команде и добывать. Был бы Порох при власти - было бы наоборот. Оно же языком всегда легче работать или требовать чего-то, чем реально что-то делать вбивая средства.
показати весь коментар
03.05.2020 12:16 Відповісти
Добудут, вернут часть из тех 300 миллиардов, что скомуниздили в 2019-м
показати весь коментар
03.05.2020 12:24 Відповісти
ой как то не ловко получилось да https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_zarplata-mensha-nizh-do-epidemiyi-stolichni-mediki-vidmovlyayutsya-pracyuvati/963044 Зарплата менша, ніж до епідемії: столичні медики відмовляються працювати
показати весь коментар
03.05.2020 12:31 Відповісти
Порошок разбушевался. У лизунов слюна выделяется в невероятных количествах.
показати весь коментар
03.05.2020 12:30 Відповісти
Так подтирай за собой
показати весь коментар
03.05.2020 12:35 Відповісти
стороники вавия 1 го геройски помчались лечится у комаровского и его знаниям в обласи маско завидует ленка малышева им пора дуэтом выступать
показати весь коментар
03.05.2020 12:32 Відповісти
ЗеЛя мародерина.пусть манатки на ростов собирает
показати весь коментар
03.05.2020 12:36 Відповісти
А чому только врачей?Треба все профессии страховать.Пожарников от пожаров.Службу курьеров от возможности заразиться при доставке.Водителей от аварий.Например водила скорой подпадает под страховку?Или он не врач,тому не положено?Ментов треба страховать,бо они контактируют с людьми.Все сервисы,соц.службы, парикмахерские,автосервисы,базары,театры,фонды....
Раду треба застраховать с депутатами.Физиков,ядерщиков от облучения и опасных экспериментов.ВСУ треба страховать.Та всех треба страховать.
показати весь коментар
03.05.2020 13:34 Відповісти
мудро
показати весь коментар
04.05.2020 00:31 Відповісти
Серед парламентарів з «Європейської Солідарності» найменш спільно голосує депутат Петро Порошенко. Показник його голосувань проти лінії фракції становить 63,2%.



..https://hromadske.ua/posts/dubinskij-ta-poroshenko-perevazhno-golosuyut-vidminno-vid-koleg-z-frakcij-opora Дубінський та Порошенко переважно голосують відмінно від колег з фракцій - ОПОРА | Громадське телебачення
показати весь коментар
03.05.2020 14:20 Відповісти
та ці лікарі за оманську мерзоту голосували, нехай тепер посміються, якщо їм смішно.
показати весь коментар
03.05.2020 16:46 Відповісти
Лікарі голосували за ЗЄлю = 1. бо боялись війни, аби в армію не призвали, все ж таки офіцери запасу;
2. бо боялись медичної реформи, страх відповідальності за якість та кількість наданих мед.послуг, не наберуть пацієнтів, з медзакладом не укладуть угоду, конкуренція - тоді сиди на мінімалці
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5853
показати весь коментар
03.05.2020 17:43 Відповісти
Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании-Ермак денег за голосование не дает тк потратил на Мерс а новые поступления от ***** только в мае ожидаются
показати весь коментар
03.05.2020 17:44 Відповісти
Це єдина фракція, яка відповідамиме за виконання того закону. А відповісти нічим...
Цікавр, скільки підписів виділили папєрєднікі під петюцією про відновлення санепідслужби?
показати весь коментар
03.05.2020 20:45 Відповісти
не ожидал, что на первый взгляд мелкие никчёмные людишки, из которых состоит партия Слуга Урода, окажутся действительно циничными, ублюдочными, на всю голову отмороженными ворами без чувства самосохранения. Ave, Caesar, morituri te salutant
показати весь коментар
03.05.2020 20:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 