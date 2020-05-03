Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко

Фракція "Слуга народу" - єдина фракція Верховної Ради України, що не схвалила подані до парламенту законопроєкти про медичне страхування лікарів і масове тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко.

"Майже 700 лікарів захворіли за той час, коли фракція "Європейська Солідарність" намагалась отримати підписні листи від керівництва парламенту для проведення позачергового засідання. На ньому депутати від опозиції вимагають ухвалити два надзвичайно важливих закони – 3376 про страхування медичних працівників, які захворіли на коронавірус, та 3380 про забезпечення масового тестування, в тому числі лікарів та пацієнтів медзакладів", - каже він.

"Ми отримали підписні листи у Верховній Раді аж через тиждень після реєстрації закону. За цей тиждень захворіли майже 700 лікарів. Чого тягнете? Перш за все – застрахуйте лікарів. Лікарі мають відчувати піклування держави і у вигляді заробітної плати. Станом на зараз підвищена зарплата для лікарів так і не дійшла. Так і в питаннях страхування на випадок захворювання або, не дай Господь, смерті", – наголошує Порошенко.

"Ми з цього приводу зареєстрували законопроєкт. Зараз зібрані всі фракції, крім "Слуги народу", які поставили підписи і негайно, вже з понеділка, цей законопроєкт має розглядатися у Верховній Раді України", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери відправили 5 тисяч продуктових наборів для пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів АТО та інших вразливих груп, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

Він також зауважив, що карантин без масового тестування неефективний, і про це свідчить досвід інших країн світу. Навіть більше, наголошує Порошенко – зупинка економіки без тестування її просто знищує.

"Бо тестування виявляє – де саме ми маємо запроваджувати обмежувальні заходи і з якими силами накинутися на боротьбу з коронавірусом. Сьогодні в Україні найменша кількість тестувань в Європі на мільйон населення. Наше запитання – а де обіцяні владою 2 мільйона тестів, коли проведено трохи більше 100 тисяч? Для кого вони їх зберігають? Відповідь очевидна – їх просто фізично немає", – каже Порошенко.

"Кожен пацієнт, який звернувся до сімейного лікаря, до швидкої допомоги, і кожен пацієнт, який потрапляє до лікарні, в обов’язковому порядку має проходити тест. І вже через 20 хвилин ми знаємо, хто захворів, а хто не захворів", – зазначає Петро Порошенко.