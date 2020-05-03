УКР
У ЗСУ коронавірусом COVID-19 інфіковано 49 осіб, видужало 30, - командування Медсил

У ЗСУ коронавірусом COVID-19 інфіковано 49 осіб, видужало 30, - командування Медсил

У Збройних Силах України станом на ранок 3 травня підтверджено вже 49 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

"На 7 ранку 3 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та є 2 летальних випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 91 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі (Харківська область–3 військовослужбовці, Дніпропетровська область–1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30,

Потому как антисептик литрами употребляют! Здоровья вам!
03.05.2020 11:13 Відповісти
Фуфломицин Путлера жрали? Антидот от Короны доступен только в ФСБ РАБссии
03.05.2020 11:23 Відповісти
Що ти несеш? Тобі пора до психіатра...
03.05.2020 14:13 Відповісти
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8828В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 4091

Запитати Єрмака ......
03.05.2020 11:31 Відповісти
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 5047
03.05.2020 11:37 Відповісти
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 5249
