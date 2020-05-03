У ЗСУ коронавірусом COVID-19 інфіковано 49 осіб, видужало 30, - командування Медсил

У Збройних Силах України станом на ранок 3 травня підтверджено вже 49 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

"На 7 ранку 3 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та є 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 91 особи.

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі (Харківська область–3 військовослужбовці, Дніпропетровська область–1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.