УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 667 64

Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду"

Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду"

Рішення Всесвітньої організації здоров'я про продовження дії глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу дає сигнал усім країнам, що небезпека ще є на дуже високому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу в неділю.

"Якщо ми подивимося на це рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то вона дає дуже чіткий сигнал: небезпека - ще на дуже високому рівні, і тому ми не маємо права розслаблятися і казати, що вже все позаду. Дуже важливо, щоб ми й надалі дотримувалися порад фахівців, які займаються протиепідемічними заходами, які займаються карантинними заходами на основі аналізу ситуації, в тому числі, в Україні", - сказав Степанов.

Очільник МОЗ запевнив, що Україна дуже ретельно дослухається до порад фахівців, і на основі цих порад пропонує, які пом'якшення карантинних заходів і в які терміни будуть здійснюватися.

"Я вже неодноразово казав, що виходячи з сьогоднішньої ситуації, ми плануємо пом'якшувати карантин вже починаючи з 11 травня. Це відобразиться і на дозволі прогулянок в парках, на відкритті тих чи інших магазинів, салонів, перукарень і решти. Але з дуже чітким алгоритмом, як там треба поводитися – з дистанцією, з користуванням засобів індивідуального захисту і таке інше", - розповів він.

Міністр також закликає українців дослухатися до порад Міністерства охорони здоров'я і не наражати себе та близьких на хворобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує міжнародні закупівлі ліків на вигідніших для України умовах, - Степанов

"Що стосується інших висновків, які Міністерство охорони здоров'я робить із цієї пандемії, - ми розпочали вже процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідемічних служб, які, на жаль, в нас практично були повністю зруйновані", - зазначив Степанов.

ВООЗ (775) карантин (18172) МОЗ (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ну шо высрался ? С облегчением
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти
+27
Степанов,не переживай так за фирму жены - она успеет еще заработать на поставках медпродукции,пока ты при должности.
показати весь коментар
03.05.2020 11:34 Відповісти
+13
давай, тобі в Епіцентр на зміну пора
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 6955
показати весь коментар
03.05.2020 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порохососы = антипрививочники = "вируса нет, его придумали масоны".
показати весь коментар
03.05.2020 11:32 Відповісти
Ну шо высрался ? С облегчением
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти
за мат тут бан, не? Или своре Потроха можно что угодно писать?
показати весь коментар
03.05.2020 11:49 Відповісти
Манюня, навчись хоч матам, потім пиши.
показати весь коментар
03.05.2020 11:52 Відповісти
тебя заспамили нехорошие люди.
показати весь коментар
03.05.2020 12:36 Відповісти
Да знаю.. потому что 80% здесь подлизы Потроха. Нормальных же людей банят, вот и результат..
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
Тримай боржок, стукачок
показати весь коментар
03.05.2020 11:34 Відповісти
Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду" - Цензор.НЕТ 9756
показати весь коментар
03.05.2020 15:07 Відповісти
Это только в Украине лохотрон. Потому, что эпидемия здесь была в январе 2020 г.
показати весь коментар
03.05.2020 19:06 Відповісти
Вы вообще в курсе что короновирус был обнаружен ещё в 1965 году?
Загуглите https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk025Z7L5CIE7feIXNrj1U9bN2bu2Sg%3A1588535654311&ei=ZiGvXqTDEpLcrgSUyqTYAg&q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%B2+&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%B2+&gs_lcp=**************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwikjo27vJjpAhUSrosKHRQlCSsQ4dUDCAs&uact=5 короновирус был обнаружен ещё в
показати весь коментар
03.05.2020 22:56 Відповісти
і на тебе і на твоє мнєніє
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 7660
показати весь коментар
03.05.2020 11:35 Відповісти
вот это бомбануло у секты Потроха!..
показати весь коментар
03.05.2020 11:48 Відповісти
давай, тобі в Епіцентр на зміну пора
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 6955
показати весь коментар
03.05.2020 12:04 Відповісти
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 6516
показати весь коментар
03.05.2020 11:53 Відповісти
Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду" - Цензор.НЕТ 406
показати весь коментар
03.05.2020 12:35 Відповісти
Степанов,не переживай так за фирму жены - она успеет еще заработать на поставках медпродукции,пока ты при должности.
показати весь коментар
03.05.2020 11:34 Відповісти
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 9778
показати весь коментар
03.05.2020 11:34 Відповісти
Ви що!? Від бездіяльності в умовах карантину масово побіжать реєструвати ФОПи з таким видом діяльності. Тоді навіть бюджета США не вистачить.
показати весь коментар
03.05.2020 12:31 Відповісти
Так виглядає кінець війни з рашею Зеленський-стайл !!!

Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 9989

https://twitter.com/babaikit/status/1256461848355893250/photo/1
показати весь коментар
03.05.2020 11:36 Відповісти
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 3358
показати весь коментар
03.05.2020 11:40 Відповісти
Так головнокомандуючий же наказав відійти за лінію розведення, відійшли би і не поранили б.
показати весь коментар
03.05.2020 12:34 Відповісти
Как он уже достал своими благоглупостями! Делает вид, что не знает, что от голода загнуться - это верняк, а вирусочек он относительно добренький в отличие от идиотов дурантинщиков.
показати весь коментар
03.05.2020 11:36 Відповісти
У нас с утра рынок прикрыли. Продавцы всех распинали и рынок открыли. Торгуют. Население фестивалит и радуется. )))
показати весь коментар
03.05.2020 11:43 Відповісти
Это где такой праздник жизни? )
показати весь коментар
03.05.2020 12:30 Відповісти
Дней через 7-14 увидим...36,6
показати весь коментар
03.05.2020 18:00 Відповісти
Еще не все товары Епицентр распродал. Еще рано
показати весь коментар
03.05.2020 11:47 Відповісти
Сеть магазинов "Эпицентр " уже закрыли.
показати весь коментар
03.05.2020 11:58 Відповісти
Поки тільки на обід.
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
Откуда инфа?!
показати весь коментар
03.05.2020 12:53 Відповісти
От их работников в моём городе .центр Украины..
показати весь коментар
03.05.2020 13:42 Відповісти
на их сайте указано то без выходных работают
https://epicentrk.ua/ Епицентр
показати весь коментар
03.05.2020 14:47 Відповісти
Значит уже переиграли.
показати весь коментар
03.05.2020 14:48 Відповісти
на открытии тех или иных магазинов
Иных уж нет, а те далече (с)
Единые правила для всех у зеко-манды не получаются. Постоянно то те, то иные.
показати весь коментар
03.05.2020 11:51 Відповісти
Ему заткнут рот в конце концов? Наши люди уже несколько десятилетий находятся в напряжении, а до этого еще 70 лет были напряжены и это не связано с твоим вонючим карантином!!! Люди устали от вас всех, идите к черту!!! Пока шевелить ногами.
показати весь коментар
03.05.2020 11:52 Відповісти
Га-га-га-га. Да вы что ...дети!!!!????? Я знаю маленьких зелёных с 2001 года. Лично!!! А некоторых в лицо..на остановках.У некоторых я даже игры выигрывал, правда чудом остался жив. Поверьте мне, если они начали, то это уже не остановить. Или мы или они. Незнаю как вы, но я им заявил прямо, что вытру собственные ноги об ихнее умершее гавно!!!! Я лично!!! высрусь на ихние могилы, и с удовольствием сам их выкопаю.
Кстати это именно они нас уничтожали цивилизациями не первый раз. Дохли много и миллионами!!!
показати весь коментар
03.05.2020 11:57 Відповісти
Те5е дельный совет дают. Возьми вазелин, расслабься и получи удовольствие.
показати весь коментар
03.05.2020 11:57 Відповісти
Да, профессиональный торгаш, как никто другой, разбирается в медицинских вопросах. Эпидемиолог непризнанный, однако.
показати весь коментар
03.05.2020 11:59 Відповісти
Как уже ******* эта секта свидетелей коронавируса!
ГрипП как грипп. Не лучше и не хуже остальных гриппов.
Но, ссуки, все предыдущие годы всем было покую, а тут устроили танцы с бубнами.
Уhuйкали мировую экономику. По прогнозам того же оона из-за ухудшения экономической ситуации в мире от голода может умереть на 35 млн чел больше.
Правильно трампушка этот зажравшийся воз финансирования лишил.
показати весь коментар
03.05.2020 11:59 Відповісти
Московские попы тоже карантин не признавали, как результат всю Лавру заразили, теперь в больницах лежат, есть там и умершие.

Соевые враги народа запели в унисон с московскими попами и выполняют план Путина по уничтожению украинцев и Украины как государства.
показати весь коментар
03.05.2020 12:07 Відповісти
Так чего службы в кацапских рассадниках не запретили вовремя, ЗЕдятлы...
показати весь коментар
03.05.2020 12:13 Відповісти
зебил, где фСБУ с преследованием терроризма от РПЦ московского патриархата?

А -а-а, фСБУ сейчас терроризирует Черкассы за то, что они посягнули на монополию Эпицентра на завезенный Мриями товар...
показати весь коментар
03.05.2020 12:23 Відповісти
ніхто не розслабляється бо ніхто й не напрягався. запитання до Степанова, як можна пояснити такий високий процент захворювання коронавірусом в Україні мед працівників? і чому при такому високому рівню захворювання серед мед працівників така непропорційно мала частка захворювання та смертності населення від короновіруса? у мене одне пояснення. природжений імунитет українців до коронавіруса. про маніпуляції зі статистикою я навіть думати не хочу, бо це не схоже на нашу владу.
показати весь коментар
03.05.2020 12:19 Відповісти
Умных до умных а его к зеле громоотводом.
показати весь коментар
03.05.2020 12:25 Відповісти
Прохання дебілів в новинах не викладувати.Кому воно потрібно,хоча і міністр липовий?
показати весь коментар
03.05.2020 12:30 Відповісти
А там інших і нема.
показати весь коментар
03.05.2020 12:36 Відповісти
Я щитаю что "не расслабление" всех должно также сопровождаться сокращением и невыплатой зп "министру" Степанову. Ато он как то не поприжался, а другим советует "не расслабляться". И чтото от него каких то ценных предложений, кроме карантина на 2 года не слышно. Непойму, он министр чего? Похоже министр карантинных мероприятий.
показати весь коментар
03.05.2020 12:55 Відповісти
ВОЗ продана с потрохами, США прекратили финансирование ВОЗ за бесполезностью..
На решнеия ВОЗ смотрят только дебилы без мозгов.

Будем знать, кто такой Степанов.
показати весь коментар
03.05.2020 12:46 Відповісти
Это ты, жирная рожа, так говоришь потому, что тебе зарплату платят, а другие статьи расходов бюджета урезают. А вот если бы тебе платили с задержкой, и не всю, а 30%, ты бы может и начал шурупать как всей стране и не заболеть, но и не загнуться без денег.
показати весь коментар
03.05.2020 12:51 Відповісти
Ну и нерасслабляйтесь, у вас Степанов и К° все ещё впереди, за угробленную экономику и доведение до крайней нищеты людей.
показати весь коментар
03.05.2020 12:55 Відповісти
Степанов, вы так забрехались, шо вам расслабиться никогда теперь нельзя будет - только повеситься.
показати весь коментар
03.05.2020 13:01 Відповісти
Намордники на всех одели, но ещё не успели одеть ошейники.
показати весь коментар
03.05.2020 13:20 Відповісти
Я так понимаю , заплатите людям по 6-8 тысяч за месяц сидения дома И нет вопросов будут сидеть 2000 на дитей Фопов и все ,вы прикалываетесь , это уже не смешно Мрази зеленые , с каким удовольствие будем наблюдать ,как вас люстрируют на каштанах
показати весь коментар
03.05.2020 13:55 Відповісти
А почему в Европе не ослабляют карантин? У нас в Швейцарии около 100 заражений в день, а карантин пока не собираются снимать. И почему?...
показати весь коментар
03.05.2020 13:56 Відповісти
У вас жировая прослойка в разы толще.
показати весь коментар
03.05.2020 14:36 Відповісти
В Украине эпидемия прошла в январе-феврале,но здравоохранение в стране на столько слабое, что зафиксировало только много случаев воспаления лёгких. Сейчас вторая волна которая раз 10 слабее первой.
показати весь коментар
03.05.2020 19:03 Відповісти
а то мы без ваших ценных советов...не знаем что и как делать...ваше бл..ь дело следить чтоб люди соблюдали элементарные правила безопасности...но если человек довбой.б...то тут никакие ограничения и карантины не помогут...тупой ещё тупее...
показати весь коментар
03.05.2020 14:07 Відповісти
"Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду""- дійсно,дійсно таким кретинам не можна розслаблятися ,їх чекає "захоплююча подорож " у "країну вічного карантину" на санітарну глибину у пластикових біг бегах,після двохмісячного "вялення" в тіні київських каштанів!
показати весь коментар
03.05.2020 14:25 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
показати весь коментар
03.05.2020 21:08 Відповісти
 
 