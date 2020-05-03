Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду"
Рішення Всесвітньої організації здоров'я про продовження дії глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу дає сигнал усім країнам, що небезпека ще є на дуже високому рівні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу в неділю.
"Якщо ми подивимося на це рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то вона дає дуже чіткий сигнал: небезпека - ще на дуже високому рівні, і тому ми не маємо права розслаблятися і казати, що вже все позаду. Дуже важливо, щоб ми й надалі дотримувалися порад фахівців, які займаються протиепідемічними заходами, які займаються карантинними заходами на основі аналізу ситуації, в тому числі, в Україні", - сказав Степанов.
Очільник МОЗ запевнив, що Україна дуже ретельно дослухається до порад фахівців, і на основі цих порад пропонує, які пом'якшення карантинних заходів і в які терміни будуть здійснюватися.
"Я вже неодноразово казав, що виходячи з сьогоднішньої ситуації, ми плануємо пом'якшувати карантин вже починаючи з 11 травня. Це відобразиться і на дозволі прогулянок в парках, на відкритті тих чи інших магазинів, салонів, перукарень і решти. Але з дуже чітким алгоритмом, як там треба поводитися – з дистанцією, з користуванням засобів індивідуального захисту і таке інше", - розповів він.
Міністр також закликає українців дослухатися до порад Міністерства охорони здоров'я і не наражати себе та близьких на хворобу.
"Що стосується інших висновків, які Міністерство охорони здоров'я робить із цієї пандемії, - ми розпочали вже процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідемічних служб, які, на жаль, в нас практично були повністю зруйновані", - зазначив Степанов.
