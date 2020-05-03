Троє українських воїнів зазнали бойових травм унаслідок мінометного обстрілу найманців РФ у неділю, - штаб ООС
У неділю, 3 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці пресцентру ООС в соцмережі "Фейсбук".
"Так, по українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил мають бойові травмування.
Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.
Такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей.
Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.
Нехай згинуть усі вороги України!
А - механічні ушкодження (кульові, осколочні поранення, закриті травми і інші);
Б - термічні ураження (опіки і відмороження);
В - радіаційні ураження (гострі, хронічні, комбіновані);
Г - ураження отруйними речовинами;
Д - ураження бактеріальними засобами (біологічною зброєю);
Є - реактивні стани (особливо при застосуванні ЗМУ).
пруф, інакше ти - зрадоj*п
Украинским солдатам надо помагать, дабы здоровыми возвращались... Готовимся.
Тепер ця травма його переслідує.