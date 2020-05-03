УКР
Троє українських воїнів зазнали бойових травм унаслідок мінометного обстрілу найманців РФ у неділю, - штаб ООС

У неділю, 3 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці пресцентру ООС в соцмережі "Фейсбук".

"Так, по українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил мають бойові травмування.

Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

обстріл (30991) Донбас (22366) найманці рф (2076) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+16
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!
03.05.2020 11:57 Відповісти
+15
Швидкого одужання нашим героям
03.05.2020 12:01 Відповісти
+6
А от у чому тут прікол нової влади, називати поранення воїна ЗСУ від ворожого обстрілу на фронті, ТРАВМОЮ?
03.05.2020 12:31 Відповісти
травмірованим - так хитрожопо обізвані поранення без відірваних ніг та рук
03.05.2020 12:07 Відповісти
Добре, що хоч не пишуть «подстрєлілі»....
03.05.2020 12:33 Відповісти
за травму не платять - юридична казуїстіка
03.05.2020 16:03 Відповісти
Не знаєш, то і не звіздИ Опіки - це не травми?
03.05.2020 14:08 Відповісти
йа знаю, шо "ранєнійє" має наслідки юридичні, а "травма" випадає із послужного спіска
03.05.2020 14:31 Відповісти
Усі втрати особового складу військ під час війни чи у період бойових дій мають назву загальних втрат і діляться на 2 види - незворотні та санітарні.
03.05.2020 14:51 Відповісти
До незворотних втрат відносять убитих і тих, що пропали без вісті, або потрапили у полон.
03.05.2020 14:52 Відповісти
Під санітарними втратами військ прийнято вважати осіб, які за станом здоров'я втратили боєздатність чи працездатність не менше ніж на одну добу і потрапили в медичні пункти або лікувальні заклади
03.05.2020 14:54 Відповісти
До бойових втрат відносяться також втрати особового складу від впливу інших несприятливих факторів бойової обстановки (перегрівання, охолодження, відмороження, гострі реактивні стани і інше).
03.05.2020 14:56 Відповісти
санітарні втрати за етіологією і видами ураження діляться на такі класи:

А - механічні ушкодження (кульові, осколочні поранення, закриті травми і інші);
Б - термічні ураження (опіки і відмороження);
В - радіаційні ураження (гострі, хронічні, комбіновані);
Г - ураження отруйними речовинами;
Д - ураження бактеріальними засобами (біологічною зброєю);
Є - реактивні стани (особливо при застосуванні ЗМУ).
03.05.2020 14:58 Відповісти
В класифікаторі втрат немає БОЙОВОЇ ТРАВМИ. Якшо опік став причиною госпіталізації, то це ПОРАНЕННЯ!
03.05.2020 15:00 Відповісти
ТРАВМУ придумали шоп не платити соціальні виплати в зв'язку з пораненням!
03.05.2020 15:01 Відповісти
а хитрожопі чиновники придумали шо якшо бійця вибухом відкине і він зламає ногу чи руку - то це не поранення, а бойова травма - тіпа, с лєсніци упал
03.05.2020 15:03 Відповісти
і останнє: опік - це термічне ураження згідно з класифікацією санітарних втрат - ПОРАНЕННЯ, якшо боєць вибув на добу із строю та потребує перев'язок хоча б у медпункті
03.05.2020 15:06 Відповісти
Синку, я оцінив твої блукання гуглом по МКХ - 10. Але у військово-польовій хірургії у всьому світі визначають поранення, як результат дії ранячого снаряду з пошкодженням покровів тіла (наявністю РАНИ) і пошкодження інших факторів без утворення РАН - травми. Окремо стоїть вибухова травма, при якій через багатофакторність впливу виникають одночасно і рани, і травми. Бойова травма виділена окремо тому, що на війні деколи по пьяні один одному щелепи та ребра ламають... Зрозуміло? До речі, зрадо**бе, відкрию тобі величезну таємницю - виплати по пораненню і по бойовій травмі ОДНАКОВІ і залежать від ступеню втрати працездатності
03.05.2020 15:21 Відповісти
поняв - якшо шкуру пробило і виступила крапля крові - то рана, а якшо всі кістки переломано, череп розтрощено, мозок всмятку, інсульт та внутрішня кровотеча, але наружу не потекло - то травма
03.05.2020 15:36 Відповісти
так тільки це чисто медичний термін, для ваших хєрургічних протоколів має значення, а у класифікаторі (військовому юридичному документі) цей термін не використовується, а от хитрожопі канцелярські чиновники притянули із медицини - ніби всьо правильно - травма - дірки нема, але мона заткнути тим терміном фінансову дірочку - не виплатити бійцеві соціалку за поранення
03.05.2020 15:41 Відповісти
відкрию тобі величезну таємницю - виплати по пораненню і по бойовій травмі ОДНАКОВІ і залежать від ступеню втрати працездатності
-----------------------------
пруф, інакше ти - зрадоj*п
03.05.2020 15:48 Відповісти
в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) мова йдеться лише про поранення (контузія, травма або каліцтво), а травма окремо не виділяється, а показана тільки як один з видів поранення. Так шо формально виплата полагаєця тіко за поранення, а не за непонятну "бойову травму" - юридична казуїстика
03.05.2020 16:01 Відповісти
Ти упоротий троль-невдаха. Скигли далі. Ви ж вже рік живете за лозунгом чЛєніна - чим гірше, тим краще. Тебе не дивує, що НІХТО з поранених та травмованих на війні ще до суду не подавав? Не думав - ЧОМУ? Але тисСкигли, не зупиняйся
03.05.2020 16:13 Відповісти
мо' й подавав - хто зна'? А йа не скиглю, а розібрався в темі, бо надіятися на прахвєсіАналів годі - при тому шо юристів, іканамістів, підагогів та дохтурів як собак нерізаних, а якраз в цих сферах повна ЖОПА: правовий бєспрєдєл і завал, криза і ніщєта, пєдагоги путають полюса Землі, а діти - подавно, а всі хто може лікуватись біжать за кордон шоп не потрапляти в лапи послєдоватєлєй йозефа менгелє
03.05.2020 17:01 Відповісти
*надіятись на Зє!більних прахвєсіАналів - вони не могли пояснити свому пріпіЗє!дєнту чому курс гривні тримаєця, кажуть "ми самі не понімаєм, а воно ж (Зє!лупа) вовсє тупе - як йому розтлумачити?"
03.05.2020 17:21 Відповісти
і ше одне: РАНА і ПОРАНЕННЯ - то різні речі. Рана - то коли дзюрочка в шкурі і кров виступила. З медичної точки зору є небезбека вторинного інфікування - значить тра ізолювати - пов'язкою, клєйєм, піною, рідиною на основі лантаноїдів, тощо... А ПОРАНЕННЯ - це враження шо вивело бійця зі строю (зробило нєработоспособним) на сутки і більше. Ураження може мати разний характер (рана, травма, контузія, каліцтво...) і степінь важкості.
03.05.2020 16:53 Відповісти
Швидкого одужання нашим героям
03.05.2020 12:01 Відповісти
та досить той рєжим тулити!!! Там постояннийє обстрєли. Рєжим тільки для наших - стрилять нізззя! Залишайєця заритись як миші і чекати поки пронесе. Чи не пронесе
03.05.2020 12:05 Відповісти
мона подумати шо на цій гілці вороги і недруги України коментують - нє, то вороги та недруги вишивають тут хрестиком
03.05.2020 12:10 Відповісти
С окончанием карантина велика вероятность усиления противостояния.
Украинским солдатам надо помагать, дабы здоровыми возвращались... Готовимся.
03.05.2020 12:10 Відповісти
Найкраща допомога нашим воїнам - не мішати, а то зв'язали руки і підставили під обстріли
03.05.2020 13:15 Відповісти
З моєго боку - допомога. А заважати - то не має до мене відношення. Ті, хто заважає воїнам відновити державний кордон, заважають і мені.
03.05.2020 21:21 Відповісти
А от у чому тут прікол нової влади, називати поранення воїна ЗСУ від ворожого обстрілу на фронті, ТРАВМОЮ?
03.05.2020 12:31 Відповісти
Добре що не називають "нещасний випадок"
03.05.2020 12:39 Відповісти
Тому що опік це травма. А в чому прикол розганяти зраду про поранення і травми, не маючи медичної освіти?
03.05.2020 14:09 Відповісти
в класифікаторі бойових санітарних втрат (поранень) нема "бойової травми" - її придумали шоп не виплачувати бійцям соціалку, положену за травму, та не записують у послужний список
03.05.2020 15:18 Відповісти
опік - це клас Б - термічні ураження. Якшо в результаті такого опіку боєць випадає на добу із строю, то це вже ПОРАНЕННЯ
03.05.2020 15:20 Відповісти
Хлопчик, не потрібно з гугловою освітою читати лекції з хірургії хірургу
03.05.2020 15:23 Відповісти
от для того і гуголь, шоп такого хєрурга разоблачіть
03.05.2020 15:26 Відповісти
йа тобі не про хірургію, а про класифікатор санітарних втрат, а він писаний для воєнних - а уж там і хвельшером радуцьким не тра' бути, шоп второпати про шо мова йде
03.05.2020 15:28 Відповісти
как ізвєсно, мєдіціна - точнєйшая із наук, устіпайєт только богословію
03.05.2020 15:29 Відповісти
наші врачі - то позор нації - кубло корупції, так шо стидись тут хєрургом своїм світити
03.05.2020 15:30 Відповісти
шоп не платити бійцям соціалку. Будь яке ураження, шо вибиває бійця на добу (і більше) із строю, вважається ПОРАНЕННЯМ
03.05.2020 15:22 Відповісти
Шо, бляха, за термін? Відколи зєлєнь при владі, у нас поранених хлопців називають травмованими. Скоро з цього словосполучення слово "бойова" зникне.
03.05.2020 12:40 Відповісти
будь-яке ураження шо приводить до вибуття бійця із строю більне ніж на добу - ПОРАНЕННЯ. За нього бійцю повинні виплатити відповідну соціалку та занести до послужного списку. БОЙОВА ТРАВМА - такого в класифікаторі бойових санітарних втрат (пораненнь) НЕМАЄ, а значить, мона нічого не платити
03.05.2020 15:25 Відповісти
а от ответки как при Порохе..что дом дрожал..я так и не услышал
03.05.2020 12:49 Відповісти
В 2014 під Дебальцеве,яке злив ЗРАДНИК Порохнявий,в"перемир'я" нас накривала ствольна арта та "гради",якби не наш комбриг Шаптала то був би другий "іловайськ".
03.05.2020 12:59 Відповісти
Слава Захистникам України! На державні посади треба вибирати лиш з тих хто воював мінімум 1 рік з московськими окупантами.
03.05.2020 12:50 Відповісти
За каждого раненного воина Украины- три убитых свино-собаки (немцы звали русских-швайне-хунд) Может немцы были правы?
03.05.2020 16:53 Відповісти
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну. Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
Троє українських воїнів зазнали бойових травм унаслідок мінометного обстрілу найманців РФ у неділю, - штаб ООС
03.05.2020 17:30 Відповісти
Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» розроблено і введено з метою запровадження у медичній службі ЗСУ класифікації й номенклатури бойових уражень і небойових травм за етіопатогенетичним (причиною та перебігом) й анатомічним принципом і не передбачає розподілу втрат за ознакою «бойові-небойові». Тобто цей Стандарт дає змогу кодувати бойові ураження та небойові травми під час розробки документів медичного обліку та звітності в інформаційних системах.
03.05.2020 17:32 Відповісти
У того у кого в голові немає війни напевно була родова травма.
Тепер ця травма його переслідує.
03.05.2020 19:12 Відповісти
 
 