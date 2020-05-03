УКР
Пом'якшення карантину: МОЗ завершує підготовку і скоро опублікує документ із вимогами для бізнесу, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарських магазинів, кафе тощо, при виконанні яких їм буде дозволено працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Урядом планується пом’якшення карантину... Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо", - пише він.

За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних, щоб у підприємців був час підготуватися до відкриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду"

"І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", - пише Ляшко, зазначаючи, що повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів - це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року

Коментарі

Смягчение карантина: Минздрав финализирует и скоро опубликует документ с требованиями для бизнеса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2895

03.05.2020 12:16 Відповісти

Главной целью спецоперации "коронавирус" является уничтожение среднего и малого бизнеса, плюс уничтожение среднего класса как такового.

03.05.2020 12:04 Відповісти

ЗЕвладі поки не даси пенделя, вони і не почешуться.

03.05.2020 11:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Минздрав свои требования может засунуть себе в задницу. Я не в курсе, что Минздрав уполномочен что-то требовать.

03.05.2020 15:54 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.

03.05.2020 21:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 