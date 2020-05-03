Пом'якшення карантину: МОЗ завершує підготовку і скоро опублікує документ із вимогами для бізнесу, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарських магазинів, кафе тощо, при виконанні яких їм буде дозволено працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Урядом планується пом’якшення карантину... Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо", - пише він.

За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних, щоб у підприємців був час підготуватися до відкриття.

"І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", - пише Ляшко, зазначаючи, що повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів - це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року





