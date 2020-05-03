За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців із чотирьох країн світу

За минулу добу в Україну прибули понад 550 осіб, яких евакуювали спеціальними рейсами з чотирьох країн у зв'язку з пандемією коронавірусу і закриттям кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

Перевірено також і пасажирів, котрі прибули учора в аеропорт "Бориспіль" евакуаційними рейсами. Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома".

