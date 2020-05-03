УКР
За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців із чотирьох країн світу

За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців із чотирьох країн світу

За минулу добу в Україну прибули понад 550 осіб, яких евакуювали спеціальними рейсами з чотирьох країн у зв'язку з пандемією коронавірусу і закриттям кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

Перевірено також і пасажирів, котрі прибули учора в аеропорт "Бориспіль" евакуаційними рейсами. Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома".

+7
Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Оце і все, що треба знати про карантин в Україні.
03.05.2020 12:22 Відповісти
03.05.2020 12:22 Відповісти
+5
Зря они это сделали. Очень скоро вернувшиеся поймут, что оказались в стойле для быдла, без права выезда.
03.05.2020 12:24 Відповісти
03.05.2020 12:24 Відповісти
+4
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 4934
03.05.2020 12:27 Відповісти
03.05.2020 12:27 Відповісти
Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Оце і все, що треба знати про карантин в Україні.
03.05.2020 12:22 Відповісти
03.05.2020 12:22 Відповісти
Зря они это сделали. Очень скоро вернувшиеся поймут, что оказались в стойле для быдла, без права выезда.
03.05.2020 12:24 Відповісти
03.05.2020 12:24 Відповісти
кто тебе мешает выехать ? садись в авто своё и вали .
03.05.2020 12:54 Відповісти
03.05.2020 12:54 Відповісти
Дурачка не включай,не нужно мне там своё авто.
03.05.2020 14:42 Відповісти
03.05.2020 14:42 Відповісти
в глазах дурачка , все такие.
03.05.2020 14:45 Відповісти
03.05.2020 14:45 Відповісти
Почему ЗЕбилы так любят в глаза заглядывать?
03.05.2020 16:03 Відповісти
03.05.2020 16:03 Відповісти
тебе , ущербному нэзэбилу.

Глаза понятней, чем слова,
Слова, порой, лишь смысл туманят…
А взгляд. Ну разве он обманет
Того, кто может в нём читать.

03.05.2020 16:10 Відповісти
03.05.2020 16:10 Відповісти
Спасибо,и прослезился и блеванул.Жги есчё.
03.05.2020 16:16 Відповісти
03.05.2020 16:16 Відповісти
это всё что ты можешь.... блевать со слезами на глазах …
03.05.2020 16:20 Відповісти
03.05.2020 16:20 Відповісти
их завезли, чтобы ты еще дольше мычал на карантине, бл
03.05.2020 19:35 Відповісти
03.05.2020 19:35 Відповісти
А вот меня всегда интересовало, что больше подавляет иммунную систему: реальный арест (обсерация в клоповнике под надзором) или электронный (замечательна программочка, которая постоянно держит в напряжении: ни придремать, ни.. ну вы правильно подумали).
03.05.2020 12:25 Відповісти
03.05.2020 12:25 Відповісти
И чего им в тех Испаниях не сидится?
03.05.2020 12:25 Відповісти
03.05.2020 12:25 Відповісти
бо там похорони дорогі.
03.05.2020 12:30 Відповісти
03.05.2020 12:30 Відповісти
в нашей тюрьме режим мягче и нарушить легче....
03.05.2020 12:31 Відповісти
03.05.2020 12:31 Відповісти
Маски у многих даже на этом (показательном) фото не надеты или надеты как попало.
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 2193
03.05.2020 12:25 Відповісти
03.05.2020 12:25 Відповісти
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 4934
03.05.2020 12:27 Відповісти
03.05.2020 12:27 Відповісти
Сколько считаешь правильным сидеть под домашним арестом и для чего?
03.05.2020 12:30 Відповісти
03.05.2020 12:30 Відповісти
Пойди и похмелись. При чём тут арест, если они ещё в самолёте без масок?
03.05.2020 12:31 Відповісти
03.05.2020 12:31 Відповісти
Ответить нечего. Понял. Не смею более злоупотреблять вниманием.
03.05.2020 12:32 Відповісти
03.05.2020 12:32 Відповісти
Хто носив масочку на пасочку ,насиму буде сосати ЙУХлапоньку!
03.05.2020 14:28 Відповісти
03.05.2020 14:28 Відповісти
Согласен. И как с таким народом страну строить Зеленскому?
показати весь коментар
03.05.2020 12:32 Відповісти
Так это ж и есть избиратель Галабародьки, который успешно ведет Украину в рашку
03.05.2020 12:36 Відповісти
03.05.2020 12:36 Відповісти
Народа нет,есть население.Был бы народ,не было бы ЗЕлёной гниды.
03.05.2020 14:46 Відповісти
03.05.2020 14:46 Відповісти
бо не всі барани, намордники для хворих на голову
показати весь коментар
03.05.2020 12:37 Відповісти
Намордники или для всех, или ни для кого. Развели вы Коль Оболонских и разную подобную пи*доту. Кто хочет без намордников- отдельным самолётом и за очень отдельную плату.
03.05.2020 13:18 Відповісти
03.05.2020 13:18 Відповісти
С этих стран едут богатые люди.
03.05.2020 13:15 Відповісти
03.05.2020 13:15 Відповісти
Прыг-скок, прыг-скок Я веселый гонококк. Открывайте шире двери Я принес вам гонореи!
03.05.2020 14:11 Відповісти
03.05.2020 14:11 Відповісти
ТріПерок- було би більше в рифму!
03.05.2020 14:29 Відповісти
03.05.2020 14:29 Відповісти
А херсонка собачкой из Уханя сама добралась автостопом в Украину без всяких обсерваций и проверок температур
Все что нужно знать про эффективные меры предотвращения эпидемии от зебуина и его антимайданной банды реваншистов
03.05.2020 14:38 Відповісти
03.05.2020 14:38 Відповісти
Сейчас из-за приезжих, продлят карантин на месяц, так как икубационый период, потом ещё на месяц и т.д, пока половина украинцев не вымрет для полного вторжения х.йла.
03.05.2020 15:40 Відповісти
03.05.2020 15:40 Відповісти
 
 