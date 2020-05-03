Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко

Якщо держава запроваджує жорсткі обмеження на період карантину, вона зобов’язана компенсувати втрати, які несе малий та середній бізнес. Поки що в Україні, на відміну від інших країн світу, влада не запропонувала антикризової стратегії для порятунку підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"Якщо держава вводить карантин – держава має компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину. Так робиться в усьому світі, крім України", – зазначає Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" вкотре підтвердив, що фракція готова надати фахову підтримку для розробки антикризовоі стратегії, якої наразі немає. "Ми готові надати весь інтелектуальний потенціал нашої політичної сили для того, щоб об’єднати зусилля на протидію коронавірусу, на протидію економічній кризі. Ми маємо об’єднатися для того, щоб спільно долати виклики і загрози", – переконаний Петро Порошенко.

