Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко

Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко

Якщо держава запроваджує жорсткі обмеження на період карантину, вона зобов’язана компенсувати втрати, які несе малий та середній бізнес. Поки що в Україні, на відміну від інших країн світу, влада не запропонувала антикризової стратегії для порятунку підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"Якщо держава вводить карантин – держава має компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину. Так робиться в усьому світі, крім України", – зазначає Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" вкотре підтвердив, що фракція готова надати фахову підтримку для розробки антикризовоі стратегії, якої наразі немає. "Ми готові надати весь інтелектуальний потенціал нашої політичної сили для того, щоб об’єднати зусилля на протидію коронавірусу, на протидію економічній кризі. Ми маємо об’єднатися для того, щоб спільно долати виклики і загрози", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко

Топ коментарі
+53
РОшен заплатил 2 миллиарда налогов в бюджет Украины, в отличии от Оманского Шапито 95 которое оформлено в офшорке Кипра и полностью убыточно по документам, и не заплатило ни 1 копейки в бюджет за всю историю. Но ЗЕбильный скот именно Рошен хочет национализировать.
показати весь коментар
03.05.2020 12:45 Відповісти
+31
Проте оманська фабрика квартальних ідіотів, та її московські партнери сотні тисяч податків заплатили в кацяпський бюджет за свої фільмеци.
показати весь коментар
03.05.2020 12:57 Відповісти
+28
Липецкая фабрика давно арестована с 2015 года..Арестованы счета и имущество. Она не могла платить налоги никуда. Хватит кремлёвские фейки распространять малоросс https://censor.net/user/310038
показати весь коментар
03.05.2020 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
и не только ему!!! а каждому гражданину по 5х кратной минимальной з/п!!!!!
показати весь коментар
03.05.2020 15:42 Відповісти
И ремонт в квартирах сделать!
показати весь коментар
03.05.2020 15:43 Відповісти
Урра, пэтя обосрался...ой, отозвался))
ЄСануті, гайда дрочити під статтю))
показати весь коментар
03.05.2020 16:00 Відповісти
порох как всегда говорит о том чего у нас никогда не сделают ( и он бы то-же не сделал будь он у руля )
порох не говорит о коррупции и ворах , при нем и то и другое расцвело пышным цветом ,
зеленые ударно продолжают
показати весь коментар
03.05.2020 16:03 Відповісти
Можно большому бизнесу врезать по полной налоги и компенсировать малому... Да, Петя? Или я про большой бизнес пургу гоню?)
показати весь коментар
03.05.2020 16:28 Відповісти
...то же мені компенсатор херов . де ***** ти **** гроші дів які біженцям у всьому Мире збирали , ??? де пенсії війскових яки ти морда поросяча вкрала .
показати весь коментар
03.05.2020 16:33 Відповісти
Поддержка состоит в том что б дать кредиты на сумму 30 млрд под 5%. Но это не поддержка, даже кредит неясно как платить. У людей до эпидемии бизнес работал без кредита, а теперь надо влазить в долг? 30 млрд надо пустить на выплату зарплат работникам на 2-3 месяца.
показати весь коментар
03.05.2020 17:37 Відповісти
Хотя скорее всего и Порошенко не выплатил деньги.проблема слишком масштабная.. Это результат работы за последние 30 лет или неработы.
показати весь коментар
03.05.2020 17:39 Відповісти
а что в России флаг поменялся?
показати весь коментар
03.05.2020 20:41 Відповісти
Очень правильно сказал Порошенко
показати весь коментар
03.05.2020 20:39 Відповісти
Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7298
показати весь коментар
03.05.2020 21:23 Відповісти
Помолимся,же Господу,за долголетье барина и стал креститься дряхлою,дрожащею рукой.Зебилье на колени,во здравие Шмаркли.
показати весь коментар
03.05.2020 22:30 Відповісти
Петя, покажи пример - подай бизнесу на пропитание. Одной фабрики хватит - продай и всем помоги. Что, не получается? Даже Янек своим в офисе больше платил. Жлоб и барыга! На Майдане через кровь пришел к власти. Да что говорить, войну не закончил, что ещё не сделал? Может виновных по Майдану закрыл? А нет, занят был, карманы набивал
.
показати весь коментар
03.05.2020 22:36 Відповісти
да все они в оппозиции правильно говорят . Нужно просто понять . хочется или нет , плохие или хорошие , но ! Ни Юле , ни Пепе , ни Гриценко не светит стать президентами . нужно выдвигать других патриотов без антирейтинга . Большая ошибка, тут упоминать Пороха и др .Если распорошатся голоса , на этих товарищей , то придут Портновы ,Бойки и прочая мразь .Времени еще много , не тупите !
показати весь коментар
03.05.2020 22:57 Відповісти
Святкова тема для української бавовни та ольгінських. Перші свої пердаки потушили, другі на тарілку щчєй заробили.
показати весь коментар
03.05.2020 23:01 Відповісти
Ни разу не популист
показати весь коментар
04.05.2020 08:29 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 