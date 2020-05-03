На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту представників малого бізнесу. Вони вимагали від влади дотримання їх конституційних прав: на працю і рівні умови ведення підприємницької діяльності.
Організатори акції назвали 5 вимог, які на їхню думку можуть врятувати малий бізнес і економіку України:
1. Зняти обмеження і запустити весь бізнес країни, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
2. На законодавчому рівні скасувати податки з бізнесу, якому було заборонено вести підприємницьку діяльність в період карантину.
3. Ввести мораторій на перевірки бізнесу, до проведення реформи контролюючих органів.
4. Скасувати фіскалізацію для мікропідприємництва і кримінальний "кеш бек".
5. Ввести пільгове кредитування для мікробізнесу з однозначними, простими і чіткими умовами видачі.
