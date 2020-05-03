УКР
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту представників малого бізнесу. Вони вимагали від влади дотримання їх конституційних прав: на працю і рівні умови ведення підприємницької діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 01
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 02
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 03
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 04

Організатори акції назвали 5 вимог, які на їхню думку можуть врятувати малий бізнес і економіку України:

1. Зняти обмеження і запустити весь бізнес країни, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
2. На законодавчому рівні скасувати податки з бізнесу, якому було заборонено вести підприємницьку діяльність в період карантину.
3. Ввести мораторій на перевірки бізнесу, до проведення реформи контролюючих органів.
4. Скасувати фіскалізацію для мікропідприємництва і кримінальний "кеш бек".
5. Ввести пільгове кредитування для мікробізнесу з однозначними, простими і чіткими умовами видачі.

На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 05
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 06
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 07
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 09

На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 10
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 11
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 12
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 13
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 14
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 15
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 16

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома". ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 17
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 18
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 08
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 09
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 21
На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 22


На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень 23

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

акція (1486) майдан (766) підприємці (640) протест (2445) Богачук Олег (1457)
Топ коментарі
+31
На Майдане Незалежности представителей малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 7960
03.05.2020 13:02 Відповісти
+15
Кстати, я почему менты не выдерживают между собой дистанцию???
03.05.2020 13:01 Відповісти
+14
думаю, что оттуда он сразу отправится восстанавливать Алькатрас..., вместе со своей портянкой.....
03.05.2020 13:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Зеленский не начнёт языковой закон менять.
Это потужный папережник его хотел поменять.
04.05.2020 13:32 Відповісти
сколько в Киеве ФОПов зарегистрировано? Сколько вышло на протест(не проплаченных?)
С этим народом можно делать что захочешь!
03.05.2020 20:43 Відповісти
Это те маски, что Пепа привёз? А то гречка пошла и маски не видно было.
03.05.2020 20:58 Відповісти
Тебе ЦАП, этого не понять.
04.05.2020 06:41 Відповісти
Ага... Майдан уже на горизонте... Всего одна нарочитая глупость и Вова едет к Вите.
03.05.2020 21:23 Відповісти
Дегенераты
03.05.2020 23:17 Відповісти
Кстати, сейчас Автодор Украины предлагает работу. Все на Автодор!!! Нехай бастующие туда идут!!! А то привыкли барыжничать: купи-продай!!! Нерекупы сраные. По себе знаю, я производитель, и мне в день много звонков связанные с представительством моего предприятия в каком-то регионе. Я всех посылаю на 3 буквы - в САД!!! Я сам организовываю свои прямые продажи в регионах и в Барыгах не нуждаюсь. К сведению, сейчас барыга зарабатывает больше чем производитель, это нормально?????
04.05.2020 07:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 