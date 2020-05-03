Ройтбурд звернувся до Зеленського: "Пане президенте, я знаю, хто винен у трагедії 2 травня в Одесі"

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд впевнений, що без трагедії 2 травня сьогодні не було б єдиної України, а Одеса могла б стати для України ще одним Донецьком, Луганськом та Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці Ройтбурд звернувся до Зеленського. Наводимо його текст повністю (оригінал тексту збережено).

"Уважаемый господин президент!

Смею вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одессе.

Более того - я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу.

Катастрофу несоизмеримо более страшную, от которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда.

А Украина никогда не стала бы землею не розбрату, а братерства, де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.

Потому что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск.

А может быть, не дай Бог, и Украины никакой бы не было.

И я уверен, что цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати, бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну, а не серую зону, не "новороссию", в которую нас пытались загнать ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.

спасибо за понимание -

а.р."

