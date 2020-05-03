Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру скасовувати парад на честь 75-річчя Перемоги, так як він має глибоке ідеологічне і емоційне значення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив сьогодні на нараді.

"Маю сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни. - Ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, скажуть, що злякалися", - заявив глава держави.

При цьому Лукашенко попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба". "Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих- тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся.

Лукашенко розповів, що серед охочих відвідати парад є і ветерани збройних сил. "Учасників війни залишилося зовсім небагато. Вони розуміють, і ми маємо їх зберегти. Хоч вони і першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід. Зрозуміло, що їм вже за 90. Подумаємо, як з ними бути. Я дотримуюся своєї тактики - старих треба поберегти. Ми всі бачимо, що всі ці інфекції насамперед чіпляються за старих, хоча хворіють і молоді. Тому нікого на цей масовий захід тягти не треба", - сказав президент.

"Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах. І взагалі, Білорусь - це живий пам'ятник тієї війни. І я думаю, що в цей день тут могли б бути присутніми представники всіх держав", - додав глава держави.

Лукашенко у зв'язку з цим зазначив, що окремі російські депутати і сенатори також висловили бажання відвідати парад у Мінську. "Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити засоби зв'язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про переліт охочих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не зачиняємо двері", - запевнив білоруський лідер.

В цілому він впевнений, що парад - це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід. "Тому що він буде організований як годиться. Про це ми пізніше скажемо. Може бути, і з трибуни цього параду", - сказав Лукашенко.