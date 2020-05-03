УКР
Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру скасовувати парад на честь 75-річчя Перемоги, так як він має глибоке ідеологічне і емоційне значення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив сьогодні на нараді.

"Маю сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни. - Ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, скажуть, що злякалися", - заявив глава держави.

При цьому Лукашенко попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба". "Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих- тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Білорусі карантин не потрібен. Так мене люди на вила піднімуть!" ВIДЕО

Лукашенко розповів, що серед охочих відвідати парад є і ветерани збройних сил. "Учасників війни залишилося зовсім небагато. Вони розуміють, і ми маємо їх зберегти. Хоч вони і першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід. Зрозуміло, що їм вже за 90. Подумаємо, як з ними бути. Я дотримуюся своєї тактики - старих треба поберегти. Ми всі бачимо, що всі ці інфекції насамперед чіпляються за старих, хоча хворіють і молоді. Тому нікого на цей масовий захід тягти не треба", - сказав президент.

"Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах. І взагалі, Білорусь - це живий пам'ятник тієї війни. І я думаю, що в цей день тут могли б бути присутніми представники всіх держав", - додав глава держави.

Лукашенко у зв'язку з цим зазначив, що окремі російські депутати і сенатори також висловили бажання відвідати парад у Мінську. "Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити засоби зв'язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про переліт охочих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не зачиняємо двері", - запевнив білоруський лідер.

В цілому він впевнений, що парад - це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід. "Тому що він буде організований як годиться. Про це ми пізніше скажемо. Може бути, і з трибуни цього параду", - сказав Лукашенко.

Білорусь (8080) День Перемоги (458) Лукашенко Олександр (2695) парад (401)
Топ коментарі
+15
та хозяин-барин..можно потом разбрестись по норам и тихо задыхаться от коронавируса...
те люди умирали защищая Родину (и семьи и дом) а эти можно подвергнуть опасности ради пиара бацьки...
чего-то напомнило Чернобыль...как выгоняли детей и людей на парады, не смотря на радиацию и первые смерти от невидимого врага...
все хорошо в меру! и на карантине можно продумать праздничные мероприятия - никто ж не говорит что надо забыть... просто может массовый парад...неуместное и опасное...зрелище
03.05.2020 13:31 Відповісти
+14
Да кто верит в эту статистику от Бацьки, наверное только конченная тупоголовая вата
03.05.2020 14:18 Відповісти
+13
Если после этого парада апокалипсиса в Беларуси не будет (а его не будет), Нюрнберг-2 для подонков дурантинщиков станет выглядеть реальностью. Вот и бесятся мерзавцы.
03.05.2020 13:24 Відповісти
Победное шествие вируса по планете остановить невозможно.
Пока не переболеет 60-80 процентов населения т.н. стадный иммунитет не образуется и будут продолжаться вспышки .
Что,каждый раз ставить жизнь на тормоз?
Это невозможно.
Так что может быть этот Лукашенко и прав.
Во всяком он не побоялся взять на себя ответственность .
03.05.2020 15:20 Відповісти
Ну тоді чого тягнути кота за бейці?
Збери усю свою сім'ю, дітей батьків, дідусів з бабусями - і йдіть допомогати лікарям, що борються з КОВІД. Швидше перехворієте - швидше повернетеся до звичайного стану.
А якщо когось по дорозі втратите - ну що ж, зато життя "не на гальмах" в тих, хто виживе.
Якщо такі будуть.
03.05.2020 17:45 Відповісти
Ми вже. I я , i жiнка, i дiти.
Вiд цього не сховаeшся
I не вiдкупишся.
03.05.2020 18:01 Відповісти
А ось звідки ваша сміливість! Вам пощастило, ви не померли, тому на інших можете тепер не зважати?
Ситий голодного завжди не зрозуміє.
Є різні тактики зустрічі пандемії. Можна сподіватися на появу колективного імунітету і пустити все, як годиться. Але тоді доведеться як в Нью-Йорку стикнутися з тотальним дефіцитом лікарів, засобів захисту, місць в моргах та герметичної упаковки для трупів.
А можна призупинити економіку і максимально сповільнити поширення захворення, намагаючись втратити мінімум населення до появи ліків або/та вакцин.
Італія, Іспанія, США, Британія, рф, Швеція починали з першої тактики і всі врешті-решт змушено перейшли на другу.
І лише особливо упороті типу лукашенки вперто ігнорують наслідки.
Але це лише демонструює, що такій владі на громадян плювати.
03.05.2020 18:19 Відповісти
Можно сказать так. Никто не знает , что это за зараза. Какие действия правильные, а какие нет. Я уже писала о том, что , возможно, нужно было бы за деньги провести такой эксперимент, где есть страна , в которой нет карантина вообще. Лукашенко проводит этот эксперимент на людях бесплатно. Очень хочется, чтобы белорусов заболело как можно меньше. Так как эта пандемия явно не последняя. И, конечно, лучше без карантина. Ответы мы узнаем очень скоро. Страшно конечно за такой риск. Но , в любом случае, белорусам я бы советовала на парад не ходить. Это все фигня, не стоящая риска потом валятся в больнице в искусственной коме под ивл или , как минимум, дома с температурой 40. Пусть на парад уж точно ваш долбо@б совковый Лукашенко сам идёт.
показати весь коментар
Беларусов не заболеет меньше или больше. Так же как меньше или больше не заболеют немцы, аргентинцы или украинцы. Их заболеет ровно столько сколько людей в принципе восприимчивые к этому вирусу. Вирус, который, как пишут находится везде на поверхностях, в воздухе, в почве. Если, теоретически, закрыть каждого в отдельную капсулу то да. Но прктически как это выполнить.Как атмосферу планеты подать каждому индивидуально.
показати весь коментар
03.05.2020 15:46 Відповісти
Это ваша личная точка зрения. Которая может быть правильной, но и может быть ошибочной. Если есть барьеры, то необязательно все переболеют. Это преувеличение однозначно.
03.05.2020 15:48 Відповісти
Объязательно переболеете (повезёт -в бессимптомной форме) если ведёте более-менее активный образ жизни и не вакцинированы.
03.05.2020 16:14 Відповісти
Вот так и советские люди Украины шли на демонстрацию из под палки 1 мая 1986году, с радостными лицами,а еврейское население спешно покидало Киев и ехали все в сторону Одессы и Крыма... Мало кто с украинцев знал, что это за зараза. Какие действия правильные, а какие нет.
03.05.2020 15:47 Відповісти
То было другое. Тогда информация была скрыта. Здесь же скрыть ничего невозможно при наличии инета. Есдинственное, возможна манипуляция с цифрами.
В любом случае, остановить Лукашенко мы не можем. Можем только наблюдать. Через два месяца все станет ясным
03.05.2020 15:51 Відповісти
По осени, не сомневаюсь, будет то же что на Украине с изоляцией
03.05.2020 16:15 Відповісти
На Украине ? - понятно. Вы за собой там смотрите. В Украине карантин начался на две или три недели раньше, чем у вас путен объявил не карантин, а каникулы. И все рассеяне принялись бухать и веселиться.
03.05.2020 17:20 Відповісти
Я хоть и не еврейское население но тоже тогда оказался аж в Ялте. И там слушал все тогдашние страшилки и представлял вымерший Киев и зомби под мостами.
03.05.2020 16:15 Відповісти
Які "лякалки"? Людей вивели на демонстрацію і ховали небезпеку.
Лише за тиждень почали показувати, як вертолітники намагаються засипати відкритий реактор. Але про те, скільки ліквідаторів померло протягом місяців, почали говорити лише через роки, і те з шаленим опром влади.
І це на ваш погляд "лякалки"?
Що таке "зомбі" тоді взагалі ніхто не знав, тож напевно, що ви брешете.
03.05.2020 17:55 Відповісти
Все "барьеры" - это потёмкинские деревни и очковтирательства, как организаторов этих "барьеров", так и исполнителей.
Ремень безопасности в автомобиле был придуман умными людьми не для гаишников, а для безопасности находящихся в авто. Но те кто находится в авто, почему-то, с завидным упорством считают, что ремень создан именно для гаишников и поэтому его нужно накинуть перед постом или завидев мобильный патруль.
То же самое и с масками - 80% носят их под подбородком и поднимают вверх лишь там где висит табличка "Без маски не входить" и где могут оказаться пополняльщики гос.бюджета наделенные полномочиями налагать штрафы. Да и то, половина из них надевают прикрывая только рот, хотя для дыхания предназначен именно нос. То же самое и с остальными "барьерами", при ближайшем детальном рассмотрении ...
03.05.2020 16:42 Відповісти
Тогда нужно воспитывать людей, объяснять , а не наоборот рассказывать, что никакой пандемии нет.
03.05.2020 17:23 Відповісти
Молодчик.всем наперекор идет.крепкий орешек оказался батька.посмотрим ,через месяц понятно станет.кто оказался прав.
03.05.2020 15:56 Відповісти
Він принижує Пиню. Робить з нього безхребетного слабохарактерного баягуза. С такімі как Пиня вайну нє виіграєшь!
03.05.2020 15:59 Відповісти
Верна!
03.05.2020 16:16 Відповісти
какая собака кусает руку, которая его кормит?))) только бешенная мне кажется))
03.05.2020 20:55 Відповісти
Як на його фоні виглядатиме бункерний Пиня...
Як на його фоні виглядатиме бункерний Пиня...
03.05.2020 15:57 Відповісти
Ну после стольких уколов ботоксом чего ещё ждать?
03.05.2020 16:17 Відповісти
Тем более прямо в мозг.
03.05.2020 16:21 Відповісти
Вічний безнадійний совковий прісєдатєль_совхоза.
03.05.2020 16:20 Відповісти
Маразм по -Мински ,однако. Что за нужда вселенского масштаба гонит этих временщиков на помпезные мероприятия посвященные ЧУЖОЙ И ДАВНЕЙ победе??? Кому,по большому счету,так не хватает пройтись в кампании с карманоминусом в демонострации с ряжеными "участниками" ледового побоища ? Победобесие однако!
03.05.2020 16:23 Відповісти
Эта истерия по поводу коронавируса задолбала. Карантин постепенно прекращается во многих странах. Белоруссия вообще показатель. Карантина нет и трупы на улице не валяются.
03.05.2020 16:26 Відповісти
Карантин не "припиняють", а послаблюють там, де інтенсивність захворювання вдалося суттєво знизити. Наприклад в Австрії найбільша кількість одночасно хворих (9334 людини) була 3 квітня. З того дня в них протягом цілого місяця кількість хворих постійно знижувалася. На сьогодні там хворіє 1771 людина, тобто в 5,5 разів нижче, ніж на максимумі. Звісно ж їм можно думати про послаблення карантину.
А в Україні кількість одночасно хворих кожного дня зростає, і ніхто не знає коли і як ми досягнемо максимуму, і наскільки великим він буде, і чи зможуть з ним хоч як впоратися лікарі.
03.05.2020 19:58 Відповісти
Согласна. Есть пример белорусской компании - все работают.
03.05.2020 16:34 Відповісти
А шо это пересичные белорусы пишут на форумах, что у них полная жопа с короновирусом, тяжело болеют,навено брешут.
03.05.2020 16:35 Відповісти
Что вам до геноцидника усатого, такого же совкодрочера выбрали преЗедентом, готовтесь к параду в следующем году на 9 мая и к его пожизненному правлению.Жрите, зеленые, не обляпайтесь.
03.05.2020 17:06 Відповісти
Кому Лука бацька, тому ***** дядька.Для всех совкодрочеров и малоросов под украинскими аватарками.
03.05.2020 17:12 Відповісти
картофельный амператор--вот хитрожопый и картошку сьесть и на писю сесть ..не люблю таких и вашим и нашим..плядь последняя..
03.05.2020 17:28 Відповісти
Як би бацька не намагався, йому Роісю не наздогнати - там народу більше...

Russia: 134,687 +10,6331
Belarus: 16,705 +877

А ось із шведськими коронаоптимістами позмагатися можна - населення Швеції та Білорусі за чисельністю майже однакове:

Sweden: 22,317 +235
03.05.2020 18:06 Відповісти
Ну не скажите. Это как посмотреть.
В Расее количество заражённых - 97 человек на миллион.
В Беларуси - 1856 человек на миллион.
В Швеции - 2 231 человек на миллион.
Расею сделали давно, а Швецию сделаем после парада. Там ещё пару недель надо, что бы догнать.
04.05.2020 11:20 Відповісти
Кількість інфікованих у зазначених країнах (принаймні офіційно) зростає швидше, ніж у нас, а за вказаним показником китайців ми вже давно обставили. Мова, однак, йде про "німецький" сценарій, а не про російський, білоруський, чи й шведський, хоч без сумніву, до тих сценаріїв нам значно ближче, ніж до словацького, чеського, а навіть польського. Зі Швецією у нас спільного не багато, та й те - у давній історії, а ось з Роісєю та Білоруссю наш кордон найкордоніший.
Німці проводять по сотні тисяч тестів щодня, але вважають, що для безпечного виходу з лохдауну потрібно проводити у шість разів більше. Новіть брекситанці, полишивший свій оксфордський коронаоптимізм, фігачать щодня по 120 тисяч тестів. Але від високонеточних кийських відмовилися і вони, і іспанці, й італійці... Раша проводить тестів значно більше за нас, але їх точність, як і справжні результати там замовчують. Наші, правда, також не все розповідають, але реальну ситуацію тут не стільки замовчують. як просто не уявляють.
04.05.2020 16:00 Відповісти
Совковый баран, но в данном случае схвалюю. Совок должен сдохнуть, как в переносном, так и в прямом смысле. Все на парад!
03.05.2020 20:19 Відповісти
И подумайте, что скажут люди )) скажут что ты дятел вуди
03.05.2020 20:50 Відповісти
А коли буде парад на честь перемоги над печенігами і половцями?
03.05.2020 20:58 Відповісти
1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
03.05.2020 21:22 Відповісти
Лука на самом деле демонстрирует кто пацан а кто бздо из бункера
03.05.2020 22:09 Відповісти
Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
04.05.2020 02:22 Відповісти
И что, пощады никто не желает?
04.05.2020 10:36 Відповісти
Лукашенко не собирается отменять парад ко Дню Победы: "Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам". Тем самым Лукашенко обвиняет в трусости Путина, который спрятался в бункере и отменил парад 9 мая. То есть Лукашенко такой смелый, положительный, а Путин трус, который спрятался в норе и поджал хвост. Лукашенко явно подсиживает Путина
04.05.2020 09:26 Відповісти
Ой, подозреваю Бацька надеется стать президентом союзного государства, как Путя помре...
04.05.2020 10:30 Відповісти
Лука, проведи парад вместе с РФ 22 июня,,))
04.05.2020 10:59 Відповісти
В Бресте. С Бундесвером.
04.05.2020 13:53 Відповісти
