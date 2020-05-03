Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру скасовувати парад на честь 75-річчя Перемоги, так як він має глибоке ідеологічне і емоційне значення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив сьогодні на нараді.
"Маю сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни. - Ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, скажуть, що злякалися", - заявив глава держави.
При цьому Лукашенко попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба". "Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих- тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся.
Лукашенко розповів, що серед охочих відвідати парад є і ветерани збройних сил. "Учасників війни залишилося зовсім небагато. Вони розуміють, і ми маємо їх зберегти. Хоч вони і першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід. Зрозуміло, що їм вже за 90. Подумаємо, як з ними бути. Я дотримуюся своєї тактики - старих треба поберегти. Ми всі бачимо, що всі ці інфекції насамперед чіпляються за старих, хоча хворіють і молоді. Тому нікого на цей масовий захід тягти не треба", - сказав президент.
"Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах. І взагалі, Білорусь - це живий пам'ятник тієї війни. І я думаю, що в цей день тут могли б бути присутніми представники всіх держав", - додав глава держави.
Лукашенко у зв'язку з цим зазначив, що окремі російські депутати і сенатори також висловили бажання відвідати парад у Мінську. "Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити засоби зв'язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про переліт охочих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не зачиняємо двері", - запевнив білоруський лідер.
В цілому він впевнений, що парад - це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід. "Тому що він буде організований як годиться. Про це ми пізніше скажемо. Може бути, і з трибуни цього параду", - сказав Лукашенко.
Пока не переболеет 60-80 процентов населения т.н. стадный иммунитет не образуется и будут продолжаться вспышки .
Что,каждый раз ставить жизнь на тормоз?
Это невозможно.
Так что может быть этот Лукашенко и прав.
Во всяком он не побоялся взять на себя ответственность .
Збери усю свою сім'ю, дітей батьків, дідусів з бабусями - і йдіть допомогати лікарям, що борються з КОВІД. Швидше перехворієте - швидше повернетеся до звичайного стану.
А якщо когось по дорозі втратите - ну що ж, зато життя "не на гальмах" в тих, хто виживе.
Якщо такі будуть.
Вiд цього не сховаeшся
I не вiдкупишся.
Ситий голодного завжди не зрозуміє.
Є різні тактики зустрічі пандемії. Можна сподіватися на появу колективного імунітету і пустити все, як годиться. Але тоді доведеться як в Нью-Йорку стикнутися з тотальним дефіцитом лікарів, засобів захисту, місць в моргах та герметичної упаковки для трупів.
А можна призупинити економіку і максимально сповільнити поширення захворення, намагаючись втратити мінімум населення до появи ліків або/та вакцин.
Італія, Іспанія, США, Британія, рф, Швеція починали з першої тактики і всі врешті-решт змушено перейшли на другу.
І лише особливо упороті типу лукашенки вперто ігнорують наслідки.
Але це лише демонструює, що такій владі на громадян плювати.
В любом случае, остановить Лукашенко мы не можем. Можем только наблюдать. Через два месяца все станет ясным
Лише за тиждень почали показувати, як вертолітники намагаються засипати відкритий реактор. Але про те, скільки ліквідаторів померло протягом місяців, почали говорити лише через роки, і те з шаленим опром влади.
І це на ваш погляд "лякалки"?
Що таке "зомбі" тоді взагалі ніхто не знав, тож напевно, що ви брешете.
Ремень безопасности в автомобиле был придуман умными людьми не для гаишников, а для безопасности находящихся в авто. Но те кто находится в авто, почему-то, с завидным упорством считают, что ремень создан именно для гаишников и поэтому его нужно накинуть перед постом или завидев мобильный патруль.
То же самое и с масками - 80% носят их под подбородком и поднимают вверх лишь там где висит табличка "Без маски не входить" и где могут оказаться пополняльщики гос.бюджета наделенные полномочиями налагать штрафы. Да и то, половина из них надевают прикрывая только рот, хотя для дыхания предназначен именно нос. То же самое и с остальными "барьерами", при ближайшем детальном рассмотрении ...
А в Україні кількість одночасно хворих кожного дня зростає, і ніхто не знає коли і як ми досягнемо максимуму, і наскільки великим він буде, і чи зможуть з ним хоч як впоратися лікарі.
Russia: 134,687 +10,6331
Belarus: 16,705 +877
А ось із шведськими коронаоптимістами позмагатися можна - населення Швеції та Білорусі за чисельністю майже однакове:
Sweden: 22,317 +235
В Расее количество заражённых - 97 человек на миллион.
В Беларуси - 1856 человек на миллион.
В Швеции - 2 231 человек на миллион.
Расею сделали давно, а Швецию сделаем после парада. Там ещё пару недель надо, что бы догнать.
Німці проводять по сотні тисяч тестів щодня, але вважають, що для безпечного виходу з лохдауну потрібно проводити у шість разів більше. Новіть брекситанці, полишивший свій оксфордський коронаоптимізм, фігачать щодня по 120 тисяч тестів. Але від високонеточних кийських відмовилися і вони, і іспанці, й італійці... Раша проводить тестів значно більше за нас, але їх точність, як і справжні результати там замовчують. Наші, правда, також не все розповідають, але реальну ситуацію тут не стільки замовчують. як просто не уявляють.
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
Последний парад наступает.