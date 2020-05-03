УКР
У Росії за добу виявлено 10,6 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, із них 5,9 тис. у Москві

За останню добу в Москві виявлено 5 948 випадків захворювання на коронавірус, що стало рекордом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Отже, загалом у Москві виявлено 68606 випадків захворювання коронавірусом.

До цього максимальне значення коронавірусу було 2 травня - 5358 випадків.

Також оперативний штаб повідомляє, що загалом за останню добу в Росії підтверджених і випадків коронавірусної інфекції Covid-19 - 10 633 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 5345 (50,3%) без клінічних проявів.

Отже, в Росії загалом зареєстровано 134 687 випадків (+8,6%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місця в лікарнях Росії для людей з коронавірусом закінчаться через 3-4 тижні, - мер Москви

Топ коментарі
+35
В России за сутки выявлены 10,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 , из них 5,9 тыс. в Москве - Цензор.НЕТ 9472
03.05.2020 13:34 Відповісти
+32
Главное догнать и перегнать Америку!
03.05.2020 13:36 Відповісти
+27
Ну, "желаю что бы все" (С).
03.05.2020 13:35 Відповісти
на стіні висить плакат:
кожен кацап пандемії рад!!!
03.05.2020 15:13 Відповісти
на среной изгойке 404 еще холодно (У нас к примеру уже +25) поэтому в издыхании у кацапни еще очень большой потенциал. как говорят желаю чтобы все, в смысе монголоидные свинособаки отправились к кабздону, а доктор лиза менгле их там в теплый котел со смолой определит.
03.05.2020 15:16 Відповісти
Чтоб они сдохли там все!
03.05.2020 15:37 Відповісти
Дохніть, дохніть москалі, підараси ви такі!
03.05.2020 15:38 Відповісти
У россиян слабое здоровье, в отличии украинцев, которых вирус не берет.
03.05.2020 15:42 Відповісти
От беззубых до бункера.
03.05.2020 15:51 Відповісти
Маловато будет, маловато🌪💨
03.05.2020 16:18 Відповісти
чем больше кацапских козлячих выродков заболеет, тем быстрей наступит мир.
вирус, санкции и нищета помогут принудить кацапов к миру.
03.05.2020 18:39 Відповісти
Горіть у пеклі москалі
03.05.2020 18:47 Відповісти
РАССИЯ - ВПЕРЕД!
03.05.2020 20:16 Відповісти
В США падают цены на бензин.
В ЕВРОПЕ падают цены на автомобили.
В СИНГАПУРЕ падают цены на жильё.
В РОССИИ падают врачи из окон больниц.
03.05.2020 20:21 Відповісти
И конечно же, в стране победившего путинизма медицина настолько крута, что смертность от коронавируса в 20 раз меньше, чем в Италии. И в 6 раз меньше, чем в Германии...
04.05.2020 10:24 Відповісти
