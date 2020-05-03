10 355 112
У Росії за добу виявлено 10,6 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, із них 5,9 тис. у Москві
За останню добу в Москві виявлено 5 948 випадків захворювання на коронавірус, що стало рекордом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Отже, загалом у Москві виявлено 68606 випадків захворювання коронавірусом.
До цього максимальне значення коронавірусу було 2 травня - 5358 випадків.
Також оперативний штаб повідомляє, що загалом за останню добу в Росії підтверджених і випадків коронавірусної інфекції Covid-19 - 10 633 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 5345 (50,3%) без клінічних проявів.
Отже, в Росії загалом зареєстровано 134 687 випадків (+8,6%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнили в штабі.
кожен кацап пандемії рад!!!
вирус, санкции и нищета помогут принудить кацапов к миру.
В ЕВРОПЕ падают цены на автомобили.
В СИНГАПУРЕ падают цены на жильё.
В РОССИИ падают врачи из окон больниц.