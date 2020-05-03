У Кривому Розі затримано кримінального авторитета Діда, який втік після суду на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

У Кривому Розі 2 травня затримали кримінального авторитета з Вірменії на прізвисько Дід, який втік 28 квітня після суду в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

28 квітня кримінального авторитета було затримано на Закарпатті. Незважаючи на п’ятирічну заборону в’їзду на територію України, незаконно повернувся до нашої країни та планував взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон.

Після затримання відносно кримінального авторитета були складені адміністративні протоколи та доставлено до Вознесенського райсуду Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про затримання Діда та поміщення його до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства строком на 6 місяців з подальшим видворенням.

При виході з будівлі суду, кримінальному авторитету вдалося втекти.

Правоохоронцям вдалося встановити місце перебування автомобіля, на якому міг пересуватися 55-річний чоловік. На виїзді з Кривого Рогу в Дніпропетровській області був зупинений "Мерседес", в якому були Дід і двоє його охоронців.