Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15 491 39

У Кривому Розі затримано кримінального авторитета Діда, який втік після суду на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

У Кривому Розі 2 травня затримали кримінального авторитета з Вірменії на прізвисько Дід, який втік 28 квітня після суду в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

У Кривому Розі затримано кримінального авторитета Діда, який втік після суду на Миколаївщині, - Нацполіція 01

28 квітня кримінального авторитета було затримано на Закарпатті. Незважаючи на п’ятирічну заборону в’їзду на територію України, незаконно повернувся до нашої країни та планував взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон.

Після затримання відносно кримінального авторитета були складені адміністративні протоколи та доставлено до Вознесенського райсуду Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про затримання Діда та поміщення його до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства строком на 6 місяців з подальшим видворенням.

При виході з будівлі суду, кримінальному авторитету вдалося втекти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримано кримінального авторитета Діда, який втік після суду на Миколаївщині, - Нацполіція 02

Правоохоронцям вдалося встановити місце перебування автомобіля, на якому міг пересуватися 55-річний чоловік. На виїзді з Кривого Рогу в Дніпропетровській області був зупинений "Мерседес", в якому були Дід і двоє його охоронців.

криміналітет (309) організована злочинність (59) Нацполіція (15506) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Дніпропетровська область (4269)
Топ коментарі
+20
А когда задержат криворожского окурка?
показати весь коментар
03.05.2020 14:24 Відповісти
+16
Дед не бойся. Купи у д"Ермака телефон Юзика. Юзик в Кривом роге всё порешает
показати весь коментар
03.05.2020 14:27 Відповісти
+12
незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой контроль регион.

"окурок" взял под контроль всю страну

смотрю на этих недомерков и вспоминаю: "чем мельче вошь - тем говн..стее"
показати весь коментар
03.05.2020 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дед на№уй надет
показати весь коментар
03.05.2020 16:10 Відповісти
О ваЗЕлине : мал клоп, да вонюч.
показати весь коментар
03.05.2020 15:17 Відповісти
Ша! Вилизуй те що дають.
показати весь коментар
03.05.2020 16:06 Відповісти
Він не окурок він жаба!
показати весь коментар
03.05.2020 18:34 Відповісти
А хто з прикордонників відповів за те що він не законно перетнув кордон? Як завжди винних нема?
показати весь коментар
03.05.2020 14:25 Відповісти
А когда накажут Сраканакуйшвили за прорыв границы?
показати весь коментар
03.05.2020 15:18 Відповісти
Тут за пост проти "рехворматора" заблокували , а Ви : коли його покарають ...
показати весь коментар
04.05.2020 06:44 Відповісти
Да кто-то за это, взяточку хорошую отхватил.
показати весь коментар
03.05.2020 23:49 Відповісти
Cherchez la femme!
К БАБЕ вернулся...
показати весь коментар
03.05.2020 14:27 Відповісти
...ну, или успей или жениться на нем! )))
показати весь коментар
03.05.2020 14:29 Відповісти
у бубочки на хазе можно было переждать...а затем метить в премьеры по рехвормам...эх дед-не догадался...
показати весь коментар
03.05.2020 15:00 Відповісти
улыбнуло!!от такой фразы:В Кривом Роге 2 мая задержали криминального авторитета из Армении по прозвищу Дед, Источник: https://censor.net/n3193036 и далее:остановлен "Мерседес", в котором находился Дед и двое его охранников. Источник: https://censor.net/n3193036 странные какие то ,,авторитеты"в современном мире??(под охраной ходят??не удивлюсь уже если эта охрана государственной окажется по факту)
показати весь коментар
03.05.2020 14:28 Відповісти
не может быть, показали фейс упыря!!!!
показати весь коментар
03.05.2020 14:33 Відповісти
ты стихи пишешь?
показати весь коментар
03.05.2020 14:35 Відповісти
нет, я проЗаик!!!
показати весь коментар
03.05.2020 14:47 Відповісти
никто не крьішует?
показати весь коментар
03.05.2020 14:35 Відповісти
Кем, бригадиром Соплей зелёной? Не по Сеньке шапка.
показати весь коментар
03.05.2020 14:58 Відповісти
Звільнять. І Дєда, і мєнтів. У нього з Бєнєю домовленість була.
показати весь коментар
03.05.2020 14:51 Відповісти
он какой то соплеменник рюкзачной собаки, может просто хитрожопая ара.
показати весь коментар
03.05.2020 15:12 Відповісти
.....на ДЖИХАРХАНЯНА смахивает ))))
показати весь коментар
03.05.2020 15:17 Відповісти
шо ни "дед" то авторитет...
и чем же вам...авторитетам.... тут на Вкраїні милій намазано ???
прутся и прутся - ловить захекались ! )))))
показати весь коментар
03.05.2020 15:19 Відповісти
Джигарханян ???
показати весь коментар
03.05.2020 15:30 Відповісти
ошибся ))) Джигарханяна ))))
показати весь коментар
03.05.2020 16:35 Відповісти
Он питух , а не авторитет .Если его зарыть под забором ,то мир и не заметит шо он существовал.
показати весь коментар
03.05.2020 15:32 Відповісти
спасибо жителям Кривбаса за ***********-пид...са!!!
показати весь коментар
03.05.2020 15:34 Відповісти
Схожий на паідстаркуватого Агрохімію (арохамію).
показати весь коментар
03.05.2020 15:44 Відповісти
не -на джигарханьяна помоложе ))
показати весь коментар
03.05.2020 17:35 Відповісти
наша страна превратилась в одстойник для воров , криминальных авторитетов и прочих
душегубов
дома многим из них ждет срок , а у нас они уважаемые и неприкосновенные , АУЕшная пропаганда вот она , соверши любое преступление , грабь и убивай , а когда будет задержание скажи че ты вор , и все , через пару дней на свободе
показати весь коментар
03.05.2020 15:54 Відповісти
Ну и где, как не на родине сейчас главного барыги мог прятаться вор в законе?
показати весь коментар
03.05.2020 16:09 Відповісти
А сцикотно ЗЕкоМАНДЕ прийняти закон про злодійських ватажків (главарєй) ? Було що трохи рушились, але почався гвалт "А как же права чилавекав ?". А як права вбитих, згвалтованих, пограбованих, покалічених цими "автаритетами с падельниками"? Що ЗЄлікі вам канєшно п.х. на пересічних, бо тоді з чиїх рук ви годуватись (кормится) будете.
показати весь коментар
03.05.2020 16:18 Відповісти
Стремно как-то....Деньги ,стало быть , взяли ,отпустили и тут же повязали !? Не приличная схема!
показати весь коментар
03.05.2020 16:29 Відповісти
Приличная.Брать будут пока все деньги не отдаст,а иначе как у него их отнять?)))))))
показати весь коментар
03.05.2020 22:35 Відповісти
икибастос во пахан внатуре а где солнце и надпись вася топай до хазы???
показати весь коментар
03.05.2020 17:34 Відповісти
Их ***** по росту выбирает что-ли?
показати весь коментар
03.05.2020 17:58 Відповісти
 
 