24 571 164

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився

На початку карантину влада Черкас разом із поліцією закривала в місті будівельний гіпермаркет "Епіцентр", однак через день він знову відкрився.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Бондаренко розповів в інтерв'ю.

Коли Кабмін прийняв постанову про карантин, і коли у нас перші дні він почав працювати, ми закрили його ("Епіцентр". – Ред.) разом з поліцією. Ми закрили його! Але ж зрозуміло, що потім все це діло працює, він відкрився, і у нас шалені там черги".

"Ми його закривали у перший же день. Навіть наш начальник поліції Олександр Кокоба працював над цим питанням".

"Ми їх закрили на один день, а далі вони відкривалися і спокійно собі працювали".

На питання, як це можливо і чи хтось "кришував" "Епіцентр", Бондаренко відповів: "Я не можу цього знати, тому що займався іншими справами: господарськими справами, поповненням бюджету, лікарнями".

Відповідаючи на питання, чи діють уже в місті послаблення карантину, введені міською владою з 1 травня, мер зазначив, що "не так легко запустити те підприємство, яке не працювало півтора місяця".

 "Ми прийняли це рішення, але коли я спілкувався з нашими підприємцями, вони сказали, що їм потрібно десь чотири-п'ять днів, щоб просто почати працювати. Так само і з продуктовими ринками, яким дозволив працювати Кабінет міністрів, тому що продукції поки що немає.

Тобто можна сказати, що ми послабили, але підприємства міста не готові надавати свої послуги в повному обсязі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко: Влада сьогодні боїться мерів. У період коронавірусу вони зміцнили свої позиції. Ходять розмови про створення партії

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 6085
03.05.2020 14:36 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 2665
03.05.2020 14:35 Відповісти
Рассказывали тупой бред про "Вальцмана" - теперь кушайте настоящего маланца и не обляпайтесь

показати весь коментар
Все как при потрохе, заплатил взятку - и делай с законом что хочешь,поэтому одним прибыль при карантине,а другим полицейские наручники,репрессии и запреты на ведение бизнеса без освобождения от уплаты налогов.
03.05.2020 14:46 Відповісти
ты- кацап, тк ,судя по твоему серу ,ни при Порохе ты не жил ,ни при зелупени...
03.05.2020 14:52 Відповісти
А по теме ты,путинская крыса,ничего сказать то не смогла,пнх,и не забывай,что путин педофил.
03.05.2020 15:03 Відповісти
кацап, украинцы не говорят" путинская крыса"
03.05.2020 15:13 Відповісти
Неумело выкручиваешься власовец.
03.05.2020 15:16 Відповісти
Кацапа,а ты смешной
03.05.2020 17:02 Відповісти
скажи, кацап Дональд, сам то понял, где спалился?
03.05.2020 19:20 Відповісти
Дядя,ти дур.ак?
03.05.2020 19:26 Відповісти
Эпицентр работает либо законно, и тогда вопрос к центральной власти - а почему другим нельзя ? Либо незаконно, и тогда уже вопрос к городским властям, почему он работает.
На входе в Эпицентр табличка - продаем только пищевые продукты, но по факту продают все, и тот, кто должен это контролировать почему-то этого не замечает.
03.05.2020 14:47 Відповісти
Что же вы мэр "вольного казацкого города" не можете навести элементарный порядок в своей вотчине?
03.05.2020 14:50 Відповісти
Черкассы были под поляками и были владения польских князей Вишневецких
показати весь коментар
03.05.2020 15:18 Відповісти
хоспаде ты дурачек что ли? под какими поляками в каком году. ?Вишневецкие были украинцами несмотря на то что один их потомок принял католичество. а Байда Вишневецкий был национальным казацким героем
показати весь коментар
03.05.2020 15:34 Відповісти
Так. Але Байда-Вишневецький був неоднозначним персонажем:

Дмитро Вишневецький після зруйнування Хортицької Січі татарами на чолі з ханом Девлет-Гераєм у 1557 році, очевидно, щоб помститися польському королю і великому литовському князю Сигізмунду ІІ Августу за ненадання обіцяної підмоги, відступивши уверх по Дніпру, силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся по «інструкції» до свого союзника - московського царя Іоанна IV Грозного. Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї. Після цього Вишневецький разом із відданими козаками перейшов на московську службу, де пробув до 1561 року, в тому числі й під час Лівонської війни, в якій Велике князівство Литовське (включно з Україною) протистояло Московії.

Тіпа, батька Махна, - то він за білих, то за червоних, то проти тих, і тих...
03.05.2020 17:06 Відповісти
Ты даже не баран, ты дебил. Вишневецкие были разные. Я тебе говорю про поляков, а ты мне про гетьмана Вишневецкого.
Вот поляки Вишневецкие - владельцы Черкасс и окрестностей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вишневецкий,_Александр_Михайлович

В следующем https://ru.wikipedia.org/wiki/1594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1594 году украинский князь-магнат Александр Михайлович Вишневецкий скончался, не оставив после себя детей. Владения Вишневецких перешли к его младшему брату, князю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилу Корибуту Вишневецкому .

Если умеешь читать, то читай здесь:
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польшиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] , они взяли и сожгли Черкасский замокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] .В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated3-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] , с 1795 года стал уездным городомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .Да, кстати, чудило тупое, правильно писать "кОзаки", а не кАзаки".
04.05.2020 05:17 Відповісти
Александр Михайлович Вишневецкий - крупный политический и военный деятель РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, староста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B черкасский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2 каневский
04.05.2020 05:43 Відповісти
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польши
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что, в составе Польши Черкассы стали вольным козацким городом?

Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка , они взяли и сожгли Черкасский замок.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получается, что украинские гайдамаки сожгли украинский вольный козацкий город?
Или все же замок ляха Вишневецкого?

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , с 1795 года стал уездным городом

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что, Черкассы стали вольным козацким городом после вступления в состав российской империи?

После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовского перемирия 1667 года и разделения украинских земель между Россией и Речью Посполитой, Правобережная Украина с Черкассами отошла в состав Польши.Это поляки после этого Черкассы сделали вольным козацким городом?А ведь впереди был конец 17 и весь 18 век!!! О каком козачестве в Черкассах можно говорить, если Черкассы были в составе Речи Посполитой (Польши)?
В Киеве в Историческом архиве почитай хотя бы исповедные росписи Черкасс за 18 век. И ты увидишь, что там проживали "Посполитие и их домашние". И ни одного козака!
04.05.2020 07:01 Відповісти
https://censor.net/user/423386

Дмитро Вишневецький .....у 1557 году, щоб помститися польському королю ...., силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся ... до .... - московського царя Іоанна IV Грозного.
Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї.

------------------------------------------------------------
В точку!
Как украинский козак Дмитрий Вишневецкий мог силой захватить вольный козацкий город Черкассы? Он захватил Польский город.
Черкассы еще тогда были Польским городом! А не вольным козацким городом!
04.05.2020 07:16 Відповісти
В принципе это Аваков устроил бузу, что бы Бубачку ещё больше запугать и что бы Бубочка постоянно обращался к Авакову и не мог даже мысль иметь что бы выгнать временного министра - проходимца !
03.05.2020 14:51 Відповісти
Промокод на открытие "VELUR"
Делов то
03.05.2020 14:52 Відповісти
От проклятый наймит, на святое замахнулся - на спонсоров Зебила
03.05.2020 14:53 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 3687
03.05.2020 14:54 Відповісти
в этом он мастер... кто ж спорит....
03.05.2020 15:01 Відповісти
Как оно быть троллем? Поделись опытом.
Как оно гавкать из будки, поделись.
И как оно быть существом?
03.05.2020 15:11 Відповісти
бездарь, если нэписьмэнный,
"досить скиглить, бери лопату, копай садок !"

Киля Азиров
03.05.2020 15:32 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 5472
03.05.2020 14:56 Відповісти
Нонсенс,магазины из химией закрывают из целью борьбы из вирусом которого может уничтожить только химия.
Народ ограничили в работе и зарплате,на компенсацию денег нету а на покупку материала на ремонт квартир в ,,самоизоляции,,людям запрещают.
Возможно я и не прав но это намеренные действия власти для уничтожения Укаины,чем большый развал тем большый бонус у ***** для правительства.
03.05.2020 14:56 Відповісти
Не позортесь своей безграмотностью!
Вы такое слово кварцевание, кипячение слышали?
Подымите биологию и анатомию....
Иди будете тут доказывать что иммунитет это хим процесс?
04.05.2020 02:21 Відповісти
Трампа наслушался...
04.05.2020 06:12 Відповісти
"...мы закрыли его ("Эпицентр") вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом ...он открылся..."

Какая беспомощная полиция! Можно подумать.
03.05.2020 14:57 Відповісти
Знаю одного полицейского в Виннице, который с группой "товарищей" два раза выписывал штраф эпицентру в Виннице …. ничего . Всем работникам этого магаза было сказано что бы они при покупке человеком любого товара который не входит в перечень "неотложных" говорили, что если вас кто то спросит после выхода из заведения мол как купили, отвечали что "приобрели" через интернет-магазин, а сюда приехали просто "забрать" …
03.05.2020 15:01 Відповісти
Все как при потрохе, заплатил взятку - и делай с законом что хочешь,поэтому одним прибыль при карантине,а другим полицейские наручники,репрессии и запреты на ведение бизнеса без освобождения от уплаты налогов.

Свинарчуковские порохоботы это не спам это правда.
03.05.2020 15:04 Відповісти
Цапа, копипастиш?
03.05.2020 21:28 Відповісти
закрити господарські магазини, то тупість та глупість.
а , якщо у людини зламався , наприклад замок у вхідних дверях, або потікли крани чи ще ка проблема?
чекати закінчення карантину? - ідіотизм.
03.05.2020 15:05 Відповісти
https://censor.net/ua/user/263744 А не ідіотизм ходити з зубним болем,або чекати на планову операцію,до кінця карантину? А не ідіотизм,що мобілки продають,а інші невеликі магазинчики з електронікою ні? Таких прикладів можна привести десятки.
03.05.2020 15:22 Відповісти
вам не полікували зубний біль? це - брехня.
03.05.2020 16:06 Відповісти
https://censor.net/user/263744 Це не брехня.В нас більшість стоматології закриті.А дехто підпільно робить.
03.05.2020 16:09 Відповісти
це брехня! бо обдзвонив десяток клінік щоби зробити профілактику - сказали, що лише гострий біль.
03.05.2020 21:10 Відповісти
А гострометр не запропонували?
04.05.2020 02:52 Відповісти
Эпицентру можно,товар из китая сам 43 летний нелох "президент" встречает.
03.05.2020 15:06 Відповісти
Да ладна!- Ніхто цього паяца всерьез не сприймає! З рестораном «Вєлюр» ( ну і жлобска назва як на мій смак)- це черговий доказ, що для бариг він просто лошара, жарт такий, ніхто.
03.05.2020 15:06 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=-uydnpqzeqw Мэр Черкасс как эрзац Зеленского .

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 6051
03.05.2020 15:09 Відповісти
не розумію захоплення людей цією персоною, як на мене знову почали водити козу по колу )) що той мер зробив доброго крім того що послабив карантин? у попередні роки? крім відкритих справ на нього я нічого не знайшов. Люди з вас роблять скот! Спочатку обдерли як липку, а потім пропонують вам обирати серед тих хто гарніше вам крихти кине. Схаменіться!
03.05.2020 15:09 Відповісти
Спостереження: в Інтернеті за Бубочку, в основному, особливо голосно волають жовтоволосі жіночки 60/100/70 (вік/вага/IQ)
03.05.2020 15:10 Відповісти
Вона? )))

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 6800
03.05.2020 15:23 Відповісти
тех бубочка налитая припухшая
03.05.2020 15:27 Відповісти
Фсбшная **** - Собаков и его агегнура дестабилизирует экономическую и политическую обстановку в Украине, нагнетая страх, панику и истерию в украинском обществе
03.05.2020 15:17 Відповісти
Пшла вон отсюда шавка даунбасская.
03.05.2020 15:29 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 7740
03.05.2020 15:19 Відповісти
и появится народная поговорка

"был послан на..х как Зеленский мэром Чркасс"
03.05.2020 15:26 Відповісти
пищдить, ******* и еще раз *******
04.05.2020 11:26 Відповісти
Энтот махазинчик крышует Бубачка Нелох 42-й - какой такой еще закрыл - макрыл?!
03.05.2020 16:38 Відповісти
а де ж жорстке реагування жидоармяна було?
03.05.2020 16:42 Відповісти
Как вы холопы посмели закрыть Эпицентр детей Авраама, а где столоваться будет Зеленский, ведь не зря он встречал коммерческий груз с Китая для ведения бизнеса в Украине
03.05.2020 17:03 Відповісти
Был большой ветер и он открылся😄
03.05.2020 17:24 Відповісти
Как жил во внутренней эмиграции так и живу. Стараюсь свести роль узурпированного в настоящий момент коррумпированными жидами государства в своей жизни к минимуму. Пока удается. Делайте только то что считаете правильным для себя, посылайте зеленых (красных, синих и т.п.) лесом. Пока я плачу им 20% НДС "с всего" и не стреляю в их дурные головы они должны тихо радоваться...
03.05.2020 17:52 Відповісти
Таких мразей-жлобов как Гереги нет нигде.
03.05.2020 18:17 Відповісти
Дурачье, чего ж вы возмущаетесь и продолжаете ходить в Сильпо-Эпицентры???
03.05.2020 19:00 Відповісти
так потому и ходим, поскольку при всем богатстве выбора альтернативы нет. а ты че, предлагаешь в швецию ехать? хотя нет, уже в германии почти все пооткрывали
03.05.2020 20:12 Відповісти
а заказать доставку на почту или курьером в дом ума не хватило? Обязательно толпиться в маркетах?
03.05.2020 20:14 Відповісти
пардон, но вы свернули не в ту степь - не въехал. дело не в "толпиться в маркетах" - вопрос в том в КАКИХ именно маркетах.
03.05.2020 20:42 Відповісти
ну и по интернету "не пощупаешь", а это важно!
03.05.2020 20:44 Відповісти
да ладно, годами один и тот же товар в маркетах. Можно погуглить и отзывы почитать.
03.05.2020 20:51 Відповісти
Пусть и другие занесут зелебобикам пару чемоданов и будет им счастье, кинэць эпохи коррупции
03.05.2020 19:29 Відповісти
эпицентры работали везде весь этот период. представляете, они ведь не просто имели прибыль, они имели и супер-прибыль за счет устранения ВСЕХ !! других и больших и мелких конкурентов государственным указом про карантин
03.05.2020 19:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 