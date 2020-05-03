Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився
На початку карантину влада Черкас разом із поліцією закривала в місті будівельний гіпермаркет "Епіцентр", однак через день він знову відкрився.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Бондаренко розповів в інтерв'ю.
Коли Кабмін прийняв постанову про карантин, і коли у нас перші дні він почав працювати, ми закрили його ("Епіцентр". – Ред.) разом з поліцією. Ми закрили його! Але ж зрозуміло, що потім все це діло працює, він відкрився, і у нас шалені там черги".
"Ми його закривали у перший же день. Навіть наш начальник поліції Олександр Кокоба працював над цим питанням".
"Ми їх закрили на один день, а далі вони відкривалися і спокійно собі працювали".
На питання, як це можливо і чи хтось "кришував" "Епіцентр", Бондаренко відповів: "Я не можу цього знати, тому що займався іншими справами: господарськими справами, поповненням бюджету, лікарнями".
Відповідаючи на питання, чи діють уже в місті послаблення карантину, введені міською владою з 1 травня, мер зазначив, що "не так легко запустити те підприємство, яке не працювало півтора місяця".
"Ми прийняли це рішення, але коли я спілкувався з нашими підприємцями, вони сказали, що їм потрібно десь чотири-п'ять днів, щоб просто почати працювати. Так само і з продуктовими ринками, яким дозволив працювати Кабінет міністрів, тому що продукції поки що немає.
Тобто можна сказати, що ми послабили, але підприємства міста не готові надавати свої послуги в повному обсязі".
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На входе в Эпицентр табличка - продаем только пищевые продукты, но по факту продают все, и тот, кто должен это контролировать почему-то этого не замечает.
Дмитро Вишневецький після зруйнування Хортицької Січі татарами на чолі з ханом Девлет-Гераєм у 1557 році, очевидно, щоб помститися польському королю і великому литовському князю Сигізмунду ІІ Августу за ненадання обіцяної підмоги, відступивши уверх по Дніпру, силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся по «інструкції» до свого союзника - московського царя Іоанна IV Грозного. Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї. Після цього Вишневецький разом із відданими козаками перейшов на московську службу, де пробув до 1561 року, в тому числі й під час Лівонської війни, в якій Велике князівство Литовське (включно з Україною) протистояло Московії.
Тіпа, батька Махна, - то він за білих, то за червоних, то проти тих, і тих...
Вот поляки Вишневецкие - владельцы Черкасс и окрестностей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вишневецкий,_Александр_Михайлович
В следующем https://ru.wikipedia.org/wiki/1594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1594 году украинский князь-магнат Александр Михайлович Вишневецкий скончался, не оставив после себя детей. Владения Вишневецких перешли к его младшему брату, князю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилу Корибуту Вишневецкому .
Если умеешь читать, то читай здесь:
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польшиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] , они взяли и сожгли Черкасский замокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] .В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated3-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] , с 1795 года стал уездным городомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .Да, кстати, чудило тупое, правильно писать "кОзаки", а не кАзаки".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что, в составе Польши Черкассы стали вольным козацким городом?
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка , они взяли и сожгли Черкасский замок.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получается, что украинские гайдамаки сожгли украинский вольный козацкий город?
Или все же замок ляха Вишневецкого?
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , с 1795 года стал уездным городом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что, Черкассы стали вольным козацким городом после вступления в состав российской империи?
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовского перемирия 1667 года и разделения украинских земель между Россией и Речью Посполитой, Правобережная Украина с Черкассами отошла в состав Польши.Это поляки после этого Черкассы сделали вольным козацким городом?А ведь впереди был конец 17 и весь 18 век!!! О каком козачестве в Черкассах можно говорить, если Черкассы были в составе Речи Посполитой (Польши)?
В Киеве в Историческом архиве почитай хотя бы исповедные росписи Черкасс за 18 век. И ты увидишь, что там проживали "Посполитие и их домашние". И ни одного козака!
Дмитро Вишневецький .....у 1557 году, щоб помститися польському королю ...., силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся ... до .... - московського царя Іоанна IV Грозного.
Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї.
------------------------------------------------------------
В точку!
Как украинский козак Дмитрий Вишневецкий мог силой захватить вольный козацкий город Черкассы? Он захватил Польский город.
Черкассы еще тогда были Польским городом! А не вольным козацким городом!
Делов то
Как оно гавкать из будки, поделись.
И как оно быть существом?
"досить скиглить, бери лопату, копай садок !"
Киля Азиров
Народ ограничили в работе и зарплате,на компенсацию денег нету а на покупку материала на ремонт квартир в ,,самоизоляции,,людям запрещают.
Возможно я и не прав но это намеренные действия власти для уничтожения Укаины,чем большый развал тем большый бонус у ***** для правительства.
Вы такое слово кварцевание, кипячение слышали?
Подымите биологию и анатомию....
Иди будете тут доказывать что иммунитет это хим процесс?
Какая беспомощная полиция! Можно подумать.
Свинарчуковские порохоботы это не спам это правда.
а , якщо у людини зламався , наприклад замок у вхідних дверях, або потікли крани чи ще ка проблема?
чекати закінчення карантину? - ідіотизм.
https://www.youtube.com/watch?v=-uydnpqzeqw Мэр Черкасс как эрзац Зеленского .
"был послан на..х как Зеленский мэром Чркасс"