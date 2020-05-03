УКР
Спецслужби п'яти країн вважають, що Китай навмисно знищував відомості про спалах коронавірусу в Ухані, - The Daily Telegraph

Спецслужби п'яти країн вважають, що Китай навмисно знищував відомості про спалах коронавірусу в Ухані, - The Daily Telegraph

Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу SARS-CoV-2. Про це в неділю, 3 травня, повідомила лондонська газета The Daily Telegraph з посиланням на 15-сторінкову доповідь, підготовлену розвідувальним альянсом "П'яти очей", в який входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У документі говориться, що уряд Китаю, "створюючи загрозу для інших країн", приховував будь-які новини про появу коронавірусу, примушуючи лікарів до мовчання або викрадаючи їх, знищуючи дані про вірус в лабораторіях і відмовляючись надавати біоматеріали закордонним вченим, що працювали над створенням вакцини.

На думку авторів доповіді, Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, проте заперечував цей факт аж до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет охорони здоров'я Китаю дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

З доповіді також випливає, що уряд Австралії навчав і фінансував групу китайських вчених з лабораторії, що займалася генетичними модифікаціями смертоносних коронавірусів, які можуть передаватися від летючих мишей до людини і не піддаються лікуванню.

Йдеться про групу вчених під керівництвом доктора Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології, яка в 2013 році провела дослідження зразків фекалій підковоносних кажанів у печері в провінції Юньнань. Вони з'ясували, що як мінімум один з приблизно 50 вірусів, виявлених в зразках, на 96 відсотків генетично схожий з вірусом SARS-CoV-2, що викликає атипову пневмонію COVID-19.

Вчені також провели дослідження щодо синтезу коронавірусів, подібних SARS, щоб встановити, чи можуть вони передаватися від летючих мишей до ссавців. Це дослідження, проведене в листопаді 2015 року спільно з університетом штату Північна Кароліна, показало, що вірус, схожий на SARS, може передаватися безпосередньо від кажанів до людини і не піддається лікуванню.

Як зазначає Daily Telegraph, між спецслужбами, що входять в альянс "П'ять очей", виникли розбіжності з приводу походження коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас, як австралійська розвідка вважає, що вірус з'явився на ринку в Ухані, що є офіційною версією влади КНР, американське розвідувальне співтовариство, куди входять 17 відомств, в тому числі ЦРУ і ФБР, поки не визначилося з остаточними висновками про походження вірусу, однак скептично ставиться до австралійської версії.

