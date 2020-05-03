Спецслужби п'яти країн вважають, що Китай навмисно знищував відомості про спалах коронавірусу в Ухані, - The Daily Telegraph
Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу SARS-CoV-2. Про це в неділю, 3 травня, повідомила лондонська газета The Daily Telegraph з посиланням на 15-сторінкову доповідь, підготовлену розвідувальним альянсом "П'яти очей", в який входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У документі говориться, що уряд Китаю, "створюючи загрозу для інших країн", приховував будь-які новини про появу коронавірусу, примушуючи лікарів до мовчання або викрадаючи їх, знищуючи дані про вірус в лабораторіях і відмовляючись надавати біоматеріали закордонним вченим, що працювали над створенням вакцини.
На думку авторів доповіді, Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, проте заперечував цей факт аж до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет охорони здоров'я Китаю дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.
З доповіді також випливає, що уряд Австралії навчав і фінансував групу китайських вчених з лабораторії, що займалася генетичними модифікаціями смертоносних коронавірусів, які можуть передаватися від летючих мишей до людини і не піддаються лікуванню.
Йдеться про групу вчених під керівництвом доктора Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології, яка в 2013 році провела дослідження зразків фекалій підковоносних кажанів у печері в провінції Юньнань. Вони з'ясували, що як мінімум один з приблизно 50 вірусів, виявлених в зразках, на 96 відсотків генетично схожий з вірусом SARS-CoV-2, що викликає атипову пневмонію COVID-19.
Вчені також провели дослідження щодо синтезу коронавірусів, подібних SARS, щоб встановити, чи можуть вони передаватися від летючих мишей до ссавців. Це дослідження, проведене в листопаді 2015 року спільно з університетом штату Північна Кароліна, показало, що вірус, схожий на SARS, може передаватися безпосередньо від кажанів до людини і не піддається лікуванню.
Як зазначає Daily Telegraph, між спецслужбами, що входять в альянс "П'ять очей", виникли розбіжності з приводу походження коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас, як австралійська розвідка вважає, що вірус з'явився на ринку в Ухані, що є офіційною версією влади КНР, американське розвідувальне співтовариство, куди входять 17 відомств, в тому числі ЦРУ і ФБР, поки не визначилося з остаточними висновками про походження вірусу, однак скептично ставиться до австралійської версії.
"Кацап https://censor.net/user/469574 з номером реєстрації 469574 спеціально зареєструвався сьогодні, щоб похєзати тут сьогодні?"
номер реєстрації 469574 - це свіжий вчорашній номер.
Ось цей допис - https://censor.net/comments/locate/3192982/019214f7-37dd-730a-a42c-03c87a969a80
Ещё надо разобраться со свиным и птичьим гриппом
Как по мне - аналогия нынешнего гриппа, но с дружной поддержкой СМИ.
Количество священнослужителей резко пойдет на убыль...
Допился до галюцинаций со скуки перепутал дверь с окном.
Знакомая картина
як горохом об стіну
Херьня вопрос... - сейчас прямо в этот момент рязанские бабы новых рожают...
Поэтому ребята, давайте всегда по скромнее. Назовите себя не пять глаз, а пять тросточек для простукивания, так будет честнее...
Не, ну это правда......как ни крути....
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
Каждый год диаспора китайцев увеличивается на 200 тысяч человек. Население Австралии - около 25 млн человек.
Китайцы в Африке. По мнению тех же пяти разведок на Африканском континенте уже проживает от 3,5 до 5.5 млн человек.
Выводы делайте сами.
В Африке обнаружено невиданное ранее для этого континента явление - огромный "город-призрак". Речь идет о новом городе Киламба, построенном примерно в 30 км от Луанды, столицы Анголы.
Киламба был возведен менее чем за три года корпорацией CITIC, принадлежащей правительству Китая, в рамках программы по строительству городов-спутников. Он является крупнейшим таким проектом в регионе. В новом городе, занимающем 5000 гектаров, построено 750 восьмиэтажных жилых зданий, десятки школ и более сотни торговых точек. Город стоимостью 3,5 млрд долларов рассчитан на полмиллиона человек, которые там, однако, вряд ли появятся, пишет BBC. И таких городов-призраков по замыслу китайских "инвесторов" до 2025 года будет построено около 200 (!).
Вам это ничего не напоминает?
Было много смертей от пневмонии, ***** закрыло город - найдите в инете, мне просто лень.
Знакомые рассказывали, у них тогда же примерно в Херсоне умерло разу 3 человека от пневмонии...
Вот и думайте!
Знаем мы работу этих служб по обнаружению оружия массового поражения в Ираке...
100% какой-то доброволец-лаборант в Ухане за деньги дал куснуть летучей мыши свой висяк в рамках эксперимента. А потом трахнул свою шалаву. Та потом пошла на рынок купить ему кашатины с тараканами или че там у косых продают и началась эпидемия.
Идёт очистка средне- низкого класса , не удивлюсь что вакцина есть.
Но видать не пришло сему время.
Просто пытаются удерживать личную власть и власть своих правящих кланов .
Китаюскому государству 2,300 лет , начиная с империи Цинь (Шихуанди) ... А коммуняцкой династии всего-то лет 70 не более того . Ни традиций , ничего другого это быдло породить не могло . И никогда не приживётся в китайской ментальности .
+++
+++
«На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - игла, - смерть Кощея»
+++
І так досих пір народ годують лабудою всякі специ
+++
Не можуть просто ж Сказати
+
Ми не знаємо звідки COVID-19 !!!
+
взагалі це не вірна цифра, має бути COVID-17 от тоді він народився, і народився він в людині