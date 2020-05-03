На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Вчора на Волині, в пункті пропуску "Ягодин", прикордонники запобігли двом спробам вивезення до Польщі поліетиленових рукавичок, експорт яких заборонено відповідно до постанови Кабміну №214 від 14 березня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У першому випадку товар у кількості 150 тис. штук поліетиленових рукавичок намагалися провезти у вантажівці польської реєстрації, яка прямувала за кордон як "порожня".





У другому випадку оглядова група серед вантажу "дерев'яні палети" виявила 40 тис. штук таких рукавичок.





Рукавички загальною кількістю 190 000 штук вилучені представниками митниці, сума оцінки товару становить близько 26 тис. грн.