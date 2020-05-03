УКР
Новини
3 924 25

На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Вчора на Волині, в пункті пропуску "Ягодин", прикордонники запобігли двом спробам вивезення до Польщі поліетиленових рукавичок, експорт яких заборонено відповідно до постанови Кабміну №214 від 14 березня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 01

У першому випадку товар у кількості 150 тис. штук поліетиленових рукавичок намагалися провезти у вантажівці польської реєстрації, яка прямувала за кордон як "порожня".

На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 02
На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 03

Дивіться також: На Львівщині прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів, які дроном переправляли партію медичних масок у Польщу. ФОТОрепортаж

У другому випадку оглядова група серед вантажу "дерев'яні палети" виявила 40 тис. штук таких рукавичок.

На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 04
На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 05

Дивіться також: На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом "гуманітарної допомоги із США", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба 06

Рукавички загальною кількістю 190 000 штук вилучені представниками митниці, сума оцінки товару становить близько 26 тис. грн.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) контрабанда (1834) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Волинська область (911)
Топ коментарі
+15
Но зато удачно прошла покупка для МВД респираторов по 4000 гр. за штуку.
показати весь коментар
03.05.2020 16:32 Відповісти
+14
Это одноразовые перчатки, которые выдают каждому при входе в любой маркет.
показати весь коментар
03.05.2020 16:27 Відповісти
+12
спочатку розпродали тисячи тон саме медичних масок та рукавичок,а потім влаштовують ось цю показушну боротьбу..
показати весь коментар
03.05.2020 16:36 Відповісти
Это одноразовые перчатки, которые выдают каждому при входе в любой маркет.
показати весь коментар
03.05.2020 16:27 Відповісти
дешевый товар - дешевые перчатки, которых можно делать миллионами в день...
показати весь коментар
03.05.2020 16:33 Відповісти
Везите их в Китай, туда можно. Радуцкий маски возил, его не задерживали.
показати весь коментар
03.05.2020 17:01 Відповісти
Во тупые правители. Продавайте деньги стране зарабатывайте. Нет б запретили))
показати весь коментар
03.05.2020 17:18 Відповісти
Но зато удачно прошла покупка для МВД респираторов по 4000 гр. за штуку.
показати весь коментар
03.05.2020 16:32 Відповісти
Респираторы из кожи питона ?
показати весь коментар
03.05.2020 17:05 Відповісти
Из жопы ежа.
показати весь коментар
03.05.2020 17:08 Відповісти
там жопы нет. маска из иголок это садомазо.
показати весь коментар
03.05.2020 17:17 Відповісти
Цю фігню могли б і випустити.
показати весь коментар
03.05.2020 16:33 Відповісти
спочатку розпродали тисячи тон саме медичних масок та рукавичок,а потім влаштовують ось цю показушну боротьбу..
показати весь коментар
03.05.2020 16:36 Відповісти
А как же пиар, ой, борьба с контрабандой?
показати весь коментар
03.05.2020 17:36 Відповісти
водятла-контрабандиста--до адмінвідповідальності!
показати весь коментар
03.05.2020 16:41 Відповісти
В Сильпо продаются маски пачками . Человек покупает и становится собственником этих масок . Потом в машине везёт их в Польшу. В чём криминал ? Так и с этими перчатками. Он их что, украл ?
показати весь коментар
03.05.2020 16:46 Відповісти
Это же не мед. перчатки,его незаконно задержали
показати весь коментар
03.05.2020 16:49 Відповісти
все таки законно - по документам он ехал пустой, а значит на лицо факт конторабанды.
показати весь коментар
03.05.2020 19:54 Відповісти
Единственное это.Не стоило скрывать.
показати весь коментар
03.05.2020 21:47 Відповісти
ну да привозить из китая и кореи по бешеным ценам - можно. продавать свое и привозить деньги в Украину - низзя. наладьте производство, продавайте. дайте людям работу, уроды.
показати весь коментар
03.05.2020 16:58 Відповісти
Да сейчас товары такой категории - это Коллондайк. И внуки озолотятся.К торговле допускаются только избранные.
показати весь коментар
03.05.2020 17:04 Відповісти
Ціна тих рукавиць 15 тис грн. а не 26 . Митні брехуни.
показати весь коментар
03.05.2020 17:19 Відповісти
На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5718
показати весь коментар
03.05.2020 17:19 Відповісти
Хм, вывозят резиновые изделия. Нужно скинуться деньгами пусть ещё одного гандона с Банковой заберут. Нефёдов, уже не против
показати весь коментар
03.05.2020 17:23 Відповісти
Клятi терористи! Небось "Альфа" задерживала?
показати весь коментар
03.05.2020 17:24 Відповісти
Отож "Мрією" треба возити,так беспечніше.
показати весь коментар
03.05.2020 17:29 Відповісти
"что разрешено гереге на "мрие", не положено быкам с парой-тройкой коробок" (С)
показати весь коментар
03.05.2020 18:34 Відповісти
фСбу реально хернею страждає... Штрафують навіть тих хто шиє самостійно маски і відправляє за кордон... А епіцентри гереги і інші порушення прикоритних свиней в упор ігнорують
показати весь коментар
03.05.2020 20:01 Відповісти
 
 