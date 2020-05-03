УКР
Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілював наші позиції біля Широкиного та Пищевика. По околицях Богданівки загарбники вели вогонь із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". По захисниках Оріхового збройні формування РФ вели вогонь із мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

Унаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали бойових травм.

Читайте також: Українського воїна поранено біля Гнутового через скидання боєприпасу ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

На ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримуються. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

2 травня збройні формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Авдіївка, Гнутове, Богданівка, Старогнатівка, Кам’янка, Мар’їнка, Піски, Хутір Вільний, Оріхове, Південне, Кримське та Новоолександрівка.

За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 крадіжки, 3 факти незаконного поводження зі зброєю та 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 31 адміністративне правопорушення.

Читайте також: Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 3 людини. У зворотному напрямку лінію розмежування громадяни не перетинали.

Автор: 

обстріл (30991) поранення (2846) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+13
Найшвидшого одужання хлопцям.......
показати весь коментар
03.05.2020 18:05 Відповісти
+10
опять "бойові травми" - нема в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) такого визначення!!! Це шоп бійцям соціалку не виплачувати за поранення
показати весь коментар
03.05.2020 18:08 Відповісти
+9
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

показати весь коментар
03.05.2020 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшвидшого одужання хлопцям.......
показати весь коментар
03.05.2020 18:05 Відповісти
опять "бойові травми" - нема в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) такого визначення!!! Це шоп бійцям соціалку не виплачувати за поранення
показати весь коментар
03.05.2020 18:08 Відповісти
на лекциях по общевойсковой, которые я слушал в своё время, оные тоже не упоминались
показати весь коментар
03.05.2020 18:18 Відповісти
йа тіки шо пройшовся по всіх тугамєнтах на цю тєму. Головне в цьому, шо травма - медичний термін і означає лише вид уражень без пошкодження шкіри та кровотечі, але в юридичному документі (постанові 975) мова йде лише про ПОРАНЕННЯ, яке може бути відповідно травмою, контузійєю, каліцтвом. Бойова травма в цьому випадку випадає із під дії постанови Кабміну - поранений боєць не отримає виплат за "бойову травму"
показати весь коментар
03.05.2020 18:24 Відповісти
гниды
показати весь коментар
03.05.2020 18:32 Відповісти
за медичною класифікацією "травма" це коли шкура ціла і кров не тече, але це не значить шо ТРАВМА менш небезпечна ніж РАНА - так, у людини можуть бути переломані геть усі кістки, потрощений череп, мозок всмяткі, розірвані всі внутрішні органи, лопнули барабанні перетинки, але шкура ціла - це ТРАВМА
показати весь коментар
03.05.2020 18:12 Відповісти
В жовтні 2019 року прийняли новий класифікатор про втрати ВСУ. Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» розроблено і введено з метою запровадження у медичній службі ЗСУ класифікації й номенклатури бойових уражень і небойових травм за етіопатогенетичним (причиною та перебігом) й анатомічним принципом і не передбачає розподілу втрат за ознакою «бойові-небойові». Тобто цей Стандарт дає змогу кодувати бойові ураження та небойові травми під час розробки документів медичного обліку та звітності в інформаційних системах.
показати весь коментар
03.05.2020 18:15 Відповісти
це для медичної звітності є ТРАВМА, тільки без визначення "бойова/не бойова", а на військовій мові це все (контузія, травма, опік, каліцтво - ураження різної природи і важкості) називаєця одним словом ПОРАНЕННЯ
показати весь коментар
03.05.2020 18:19 Відповісти
Поранення відрізняйєця тіки ступінню тяжкості - і для інформаційних повідомлень потрібно було вживати тільки таке визначення. А то нас вводять в оману: травма, тіпа, і зовсім не ПОРАНЕННЯ, а те шо травма - може означати потрощені всі кістки в організмі, тільки всі переломи - закриті. Всьо - травма
показати весь коментар
03.05.2020 18:29 Відповісти
Ще росзлідування, з епекрізом війскового лікаря-а так пишуть чмт(довідку не надав)
показати весь коментар
03.05.2020 18:17 Відповісти
а дєтальнєйє?
показати весь коментар
03.05.2020 18:50 Відповісти
Щось останнім часом обстріли стали занадто прицільними. Совпадєнія?
показати весь коментар
03.05.2020 18:20 Відповісти
Погода на донбасі стояла хороша.
показати весь коментар
03.05.2020 18:30 Відповісти
якось і справді мир зеленського кровавій війни порошенко
показати весь коментар
03.05.2020 18:31 Відповісти
кривавий - так правильно
показати весь коментар
03.05.2020 18:42 Відповісти
нє, правильно - вища ступінь порівняння - КРАВАВЄЙ
показати весь коментар
03.05.2020 18:55 Відповісти
3 воинов получили боевые травмы
-------------------------------------------------

з числом ТРІ іспользуйєца вінітєльний падьож - ТРІ ВОІНА
показати весь коментар
03.05.2020 18:44 Відповісти
Прицелно бьют , сссуки... (пристрелялись)
показати весь коментар
03.05.2020 18:50 Відповісти
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

показати весь коментар
03.05.2020 19:22 Відповісти
"Звернення до міністра оборони Андрія Загороднюка було ініційоване Іриною Фріз після низки критичних публікацій у ЗМІ про те, що Генштаб ЗСУ затвердив новий Класифікатор втрат особового складу Збройних Сил, за яким акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень і віднесені до категорії «інші». Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку. Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті. Водночас у документі зазначається, що «на офіційному сайті Міноборони критична інформація ЗМІ спростовується і наголошується, що Медична служба Збройних Сил України у своїй повсякденній діяльності користується Військовим стандартом 01.305.003 (Видання 1, медичне забезпечення) «Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» та «Тимчасовою інструкцією з кодифікації бойових уражень, небойових травм та захворювань у ЗСУ» і, «відповідно до наведених документів, ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравма відноситься до коду 1130 (бойові ураження)».

Швидкого одужання нашим героям
показати весь коментар
03.05.2020 19:56 Відповісти
там ше їм інтєрєсно грошей не дати за поранення. Заодно і отчьотность улучшіть
показати весь коментар
03.05.2020 20:17 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
показати весь коментар
03.05.2020 23:00 Відповісти
 
 