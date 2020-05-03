Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілював наші позиції біля Широкиного та Пищевика. По околицях Богданівки загарбники вели вогонь із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". По захисниках Оріхового збройні формування РФ вели вогонь із мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

Унаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали бойових травм.

На ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримуються. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

2 травня збройні формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Авдіївка, Гнутове, Богданівка, Старогнатівка, Кам’янка, Мар’їнка, Піски, Хутір Вільний, Оріхове, Південне, Кримське та Новоолександрівка.

За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 крадіжки, 3 факти незаконного поводження зі зброєю та 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 31 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 3 людини. У зворотному напрямку лінію розмежування громадяни не перетинали.