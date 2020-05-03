"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО
Ресторан "Велюр" у центрі Києва, який, як з'ясували наприкінці квітня журналісти, продовжує працювати під час карантину, готовий заплатити за це штраф.
Про це написав у фейсбуці депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Микола Тищенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу вам офіційно заявити: "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан справді порушив закон. Якщо порушення було зафіксовано, то директор ресторану заплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю. Зі свого боку, я, Микола Тищенко, як громадянин України своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Подробиці пізніше. Руки зайняті на кухні", - написав він.
Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.
"А ви нічого не доведете! Не спіймали - не крадій!"
Бідося- злидні.
Проте вдома можна почути «ти ж моя бідося» не в контексті матеріального становища, а як співчуття.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ТИ Ж УКРАЇНСЬКА БІДОСЯ!
Сам знаю, що фігню сказав. Яка там в дупу робота нардепом???
https://censor.net/news/3128206/zelenskiyi_naznachil_gerusa_predstavitelem_prezidenta_v_kabmine_obnovleno
-
Дебилы зеленые.
а моника будет рекламировать?
Заплати, ПАДАЛЬ, положенный штраф, а деньги пусть врачам выплатят.
хреновый промо-ролик получился ))) неудачный )))) ничего нельзя этому зе доверить )))
...
Корефан Ківи?
Буду лично готовить в перерывах между ВР и лич жизнью!
И много оно наготовит?
Дай бог обед на 3х через 3-5 дней!
А чого ж не готував раніше, до розголосу??
Пристосуванці чортові..
Ну вы посмотрите на этого эталонного патриота,день и ночь лепящего котлеты для киевских врачей. Слезы умиления мешают мне говорить.
Лицемерная мразота.Такая же как и его жена,рыдающая на весь интернет,что Коленьку незаслуженно обижают.
прикиньте уровень айкю этого имбецила. так оказывается эту гниду в парламент привел руководитель членограя дерьмак. воистину осел оманский собирал по подворотням слуг сброда, по приколу))))) теперь эти дегенераты приколисты рулят страной))))