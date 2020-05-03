УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5754 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 559 181

Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих

Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі перевищила 13,6 тис., 318 осіб інфікувалися упродовж останньої доби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Польщі 318 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З жалем інформуємо про смерть 15 осіб, інфікованих коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 13 693, з яких 678 осіб померли.

У лікарнях Польщі перебувають понад 2,7 тис. осіб, інфікованих коронавірусом, на домашньому карантині - понад 96,6 тис., під епідеміологічним наглядом - понад 18,3 тис. Вилікувалися від коронавірусу 3 945 осіб.

За минулу добу в Польщі проведено 9,9 тис. тестів на COVID-19, а загальна кількість таких тестів збільшилась до 375 948.

Читайте також: Українці почали отримувати польські робочі візи поштою

Уряд Польщі реалізує чотири етапи виходу з кризи. На першому етапі, з 20 квітня, вже відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження в торгівлі. Другий етап буде запроваджено на початку травня. З 4 травня в Польщі відновлять роботу торговельні центри, готелі та хостели, деякі установи культури, а з 6 травня - дитсадки та ясла. З 4 травня Польща також скасує примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні із сусідніми країнами ЄС: Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8994) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Вы лучше про Беларусь запоститесь, там не ввели карантин, и заражённых на 1 млн населения в 6 раз больше чем в Украине, вот вам и «неэффективный карантин»
показати весь коментар
03.05.2020 19:08 Відповісти
+10
Если Швеция пошла бы по варианту противоэпидемической политики, какой для скандинавских стран можно условно назвать норвежско-датским, то общее число заболевших ковидом в ней на 2 мая составило бы примерно 9,5 тыс.чел. и было бы меньше фактического (22,1 тыс.чел.) на 12,6 тыс.чел. Общее число умерших в Швеции составило бы тогда примерно 665 чел., что было бы меньше фактического (2669 чел.) примерно на 2 тыс. человек. Иными словами, цена шведского эксперимента для Швеции за полтора месяца его проведения составила чуть более двух тысяч жертв.

Если Беларусь пошла бы по украинскому варианту противоэпидемической политики, то общее число заболевших ковидом в ней на 2 мая составило бы примерно 2,7 тыс. чел., что меньше фактического (15828 чел.) на 12,1 тыс.чел. Общее число умерших тогда составило бы 16 чел., что было бы меньше фактического (97 чел.) на 81 человека. Цена беларусского эксперимента за чуть более чем один месяц его проведения (только по официальным данным) составила 81 жертву.
показати весь коментар
03.05.2020 19:17 Відповісти
+8
показово , що серед усіх сусідів - Польщі , Білорусі , РФ ...в Україні найменша кількість інфікованих ...отже - карантинні заходи дійсно дієві .
показати весь коментар
03.05.2020 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://aillarionov.livejournal.com/1178101.html?utm_source=popular Шведско-беларусский эксперимент - Андрей Илларионов - LiveJournal
показати весь коментар
03.05.2020 19:12 Відповісти
Анализ некорректный, так как сравнивает не те параметры и путает смертность с летальностью.
показати весь коментар
03.05.2020 21:26 Відповісти
55 дней карантина сделают вас нищими РАБссиянцами.
показати весь коментар
03.05.2020 19:13 Відповісти
https://twitter.com/rozumaha

https://twitter.com/rozumaha Yevhen ***** (Євген Магда) @rozumaha

https://twitter.com/rozumaha https://twitter.com/rozumaha



Коронавірус змінив звичний нам світ протягом якогось кварталу, тобто трьох місяців.
Кому там 100 днів бракувало???
показати весь коментар
03.05.2020 19:15 Відповісти
Если ничего не делать 60 дней в Карантине урожай вырастет на 100 % как при Брежневе... А надои молока вырастут на 500 %
показати весь коментар
03.05.2020 19:17 Відповісти
чому іменовані щироукраїнці такі дурні - хтось пояснить ...із Рівенщини хтось е... ( на Буковині аналогічна ситуація)

Після відвідин лаври УПЦ МП церковний хор заразив село коронавірусом: кількість хворих іде на десятки

https://sprotyv.info/news/pislya-vidvidin-lavri-upc-mp-cerkovnij-hor-zaraziv-selo-koronavirusom-kilkist-hvorih-ide-na-desyatki
показати весь коментар
03.05.2020 19:18 Відповісти
накручений фейк. По-любому там ситуацыя не э критичною. Впевнений що далі соплів там нічого страшного не буде. Фейки й нагнітання паніки понад усе в коронапсихозників
показати весь коментар
03.05.2020 21:32 Відповісти
дай Бог
показати весь коментар
04.05.2020 21:03 Відповісти
але я про інше - чому іменовані "українці" ходять в кацапо-секту...
показати весь коментар
04.05.2020 21:04 Відповісти
тому що малороси
показати весь коментар
04.05.2020 21:06 Відповісти
Вас развели что ЧЕЧЕТОВ Верховну Раду КоронвиRUS чемпион Мира.
показати весь коментар
03.05.2020 19:20 Відповісти
из серии "не езжайте люди в полонию" (без нашего разрешения)
показати весь коментар
03.05.2020 19:22 Відповісти
О животных заботятся и выкармливают,чтобы потом сожрать.Некоторым людям делают добро с той же целью.
Никогда не задумывались над этим?
показати весь коментар
03.05.2020 19:27 Відповісти
Если взрыв и пожар в Новосибирской вирусноой лаборатории "Вектор" произошел 16 сентября 2019 года,о чем поведал телеканал РАБссия-1,то почему обвиняют Китай?
показати весь коментар
03.05.2020 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/alina.lushavina?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDvoKR8VWusWK-zCgJFzLseTfadlOwWS8lXr19dFKtPatP77x06ayeGknpVluvvtYQyyGM1zNVrN0Za&hc_ref=ARRGHb_BklP8B_4mTalf-zUkJEv_VCfdBBxW0STnZOS9Rf9eD2Icp5R0laHmJFbVPqI&fref=nf Alina Lushavina
https://www.facebook.com/alina.lushavina/posts/2975573202480906 21 квітня о 22:07 ·

имеет лишь одно название. ГЕНОЦИД.
Кто-то из ваших знакомых болен ковид? Умер? Мои нет. Где пандемия? А кто-то из ваших знакомых умер от онкологии? (вот тут согласна, пандемия)

А интернет митинги продолжаются. И не только в России. В Израиле, США, Европе продолжаются требования отмены карантина. Люди бунтуют по всему миру.
показати весь коментар
03.05.2020 19:41 Відповісти
Агенте під ніком "Шухевич", палитеся.

Alina Lushavina

Про себе

Вивчала Неврология у https://www.facebook.com/samgmu/?eid=ARCQhuB6zn_sVrOPtJWxxzcHsz0l2gvnJal-gBphghfQRxCTAKrJZh2IkVVLXr5w3l5PodrJj5Noj6nC&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100000847667097&fref=tag Самарский государственный медицинский университет

Живе у https://www.facebook.com/pages/Samara-Russia/153758914666058?eid=ARC-llcbiFJXilhd_NdL0XUE0p__7YeUh07WhUOJwqOadr79yjr0YU0oloEiLFTZ5p-3GGTyr0EXDqzy&timeline_context_item_type=intro_card_current_city&timeline_context_item_source=100000847667097&fref=tag Samara, Russia

У шлюбі

https://www.facebook.com/alina.lushavina
показати весь коментар
03.05.2020 19:51 Відповісти
ти дебіл? я що приховую що це лікар з Росії? вона ж ***** не на Україну пише а для росіян, придурку. Чи ти думаєш там всі такі коронапсихозники? ні, друже це в тебе зашкалює твій дебілізм. Шпіони в тебе вже в голові, тормозе. Я тобі з америки можу кинути купу новин і протестів проти коронапсихожу. І що будеш писати що я агент ФБР чи агент росії в Сша? ти лікую свою пустуголову суть, а то так і здохнеш придурком
показати весь коментар
03.05.2020 19:59 Відповісти
Не плюйтеся жовчю, Романе. Краще розкажіть нам, яка гарна людина була Роман Шухевич.
показати весь коментар
03.05.2020 20:00 Відповісти
А еще раскажи как в Бразилии не заражаются и не умирают !Там же тропики ?Жара ! А они уже в десятке "лидеров" Тебе тупоголовому в голову не может прийти , что это не простуда , и пневмония - это уже следствие закупорок альвиол в легких, потому что эта зараза влияет на сворачиваемость крови и образуются тромбы , поэтому и колличество инсультов с инфарктами при короне увеличилось в разы .. И по барабану какая погода , зима или лето .
показати весь коментар
04.05.2020 01:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H2TV7z5rUX0

Посмотри ! Непробиваемый !
показати весь коментар
04.05.2020 01:42 Відповісти
Ну в Дніпрі теж рили ями і що з того? Що ти цим відео хочеш довести?
показати весь коментар
04.05.2020 03:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XpDw6uUJ4ew
показати весь коментар
04.05.2020 01:45 Відповісти
І що? Ну що ти показуєш ? Ніби людей ніколи не хоронили до цього вірусу? Ахаха. Це цирк на дроті. Показушні відео мейнстрімових каналів. Єдина мета заморити людей голодом і страхом
показати весь коментар
04.05.2020 03:18 Відповісти
А ты реально ОЛЕНЬ! Если для тебя Дойче Веле - это мейнстримовый канал , и наверное артистов понабирали во Львовском театре ? Да троляка?
Так вот , там написано ,что колличество похорон увеличилось в ДВОЕ в день , и там хоронят ковидников ! А знаешь почему ? Потому что их президент Болсонаро ,такой же олень как Лукашенко и ты .Белорусь тоже вверх пошла , при том что большую часть зараженных и умерших скрывают под " неопределенная пневмония". Поляков уже давно обогнали , у которых населения в 4 раза больше .
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
ну а який це канал?? незалежний?? ахаха яма пусті показали! ПОВТОРЮ, ****, такі ями є і в дніпрі виривали! забув, придурок?
показати весь коментар
04.05.2020 14:05 Відповісти
А где ты видел независимые каналы ? Они все комуто принадлежат , либо государственные , либо частные !
Я ТЕБЕ ОЛЕНЮ ПЕРЕВОДИЛ , ЧТО СМЕРТНОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ! ОТКУДА У НИХ 7000 МЕРТВЫХ , И ЭТО ОФСТАТИСТИКА ТОЛЬКО ПО БОЛЬНИЦАМ.А сколько еще умерло в фавелах ( бедных районах) ? Солнышко в голову напекло ? А 101 000 зараженных ? Грипп при жаре в 40 градусов ? ДЫБИЛ !
показати весь коментар
04.05.2020 14:28 Відповісти
бла бла бла. Белорусь Швеция нормально живут, а у вас пандемия. Идиоты тупоголовые)
показати весь коментар
04.05.2020 14:34 Відповісти
Нормально живут ? А ты зайди на charter97 , белорусский сайт и увидишь совсем другую инфу , какую дают официально .
Ну и шведы , имеют 10 млн населения как и Португалия , заражённых -23 тыс и почти 3 умерших при 119 тыс тестов ( то есть каждый 5- й) , Португалия 27 тыс - инфицированных , почти 1100 умерших при 430 тыс тестах ( каждый 18 -й) . И при том что у нас был карантин , но намного легче чем в Испании и Италии , можно сказать шведский вариант с некоторыми ограничениями ( закрыты кафе и рестораны и парикмахерские ), люди южные отъят много общение и поболтать за бутылкой пива , ну и обнимание и целования , которых нет у шведов и они всегда держат дистанцию и без карантина и запретов , чего нет в привычке у многих народов
показати весь коментар
04.05.2020 18:41 Відповісти
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/staff-slam-empty-london-nightingale-21929415?fbclid=IwAR14Fo9uGMpiEbUCR9ruCAWd5pW_N4smqU86xbAFH77LBxJb0nxYWLpYGyA Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих - Цензор.НЕТ 6649Персонал захлопнул пустую лондонскую больницу англійські новини
показати весь коментар
04.05.2020 18:55 Відповісти
Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих - Цензор.НЕТ 1625
показати весь коментар
04.05.2020 19:03 Відповісти
К какой категории тебя здесь отнести ?Я думаю , что к последней! Всем было бы лучше, если бы твоя мать воспользовалась этим шансом !
Я бросил курить , но тут так же могу поспорить с тобой , что от курения еще ни кто не умер ( так как ты и твои друзья пытаются доказать , что ни кто не умер от короновируса ). Умерли от рака легких , горла , желудка , поджелудочной , сердечной недостаточности и всего другого , но от курения ни кто не умер !И пофигу , что курение провоцирует эти все болезни , но они же по диагнозу умерли от сопутствующих , так ! Тоже с алкоголем ! Попробуй докажи обратное ! . И где доказательства , что 10 млн абортов были зделаны не на пьяную голову или обкуренные ? Или залетели по той же причине ? А где доказательства , что суициды были не по тем же причинам ?
Ну давай доказывай ! Ты же не веришь в существование короновируса ? А у меня жена работает в госпитале в реанимации и каждый день с этим сталкивается !
показати весь коментар
05.05.2020 00:49 Відповісти
Слушай, бамбучело из-за алкоголю всех не закрывают на карантин. А мода разводить пандемии очень часто пошла, но первый раз это дошло к такой диктатуре и шоу. Никто не кричал носить маски когда за декабрь и январь в Украине от гриппа и пневмонии 1500 человек умерли где вы тогда были карантинщики. Дурантинщики
показати весь коментар
05.05.2020 01:09 Відповісти
Это у вас секта дурантинщиков , или ты троляка под разными никами и прокси вылазишь ? Я заметил у некоторых одна и таже манера общения с одним и тем же набором слов . Так секта или троль ? Ну так докажи в приведенных тобой статистиках что люди умерли именно от того , а не от сопутствующих болезней ! Или это все таки спровоцировало , например курение -рак ! Почему тогда разделяют а не обобщают ? А ну умник ? Или ты дурантина в новостях обожрался ? А маски носить потому , что это никакая не простуда и антибиотиками не лечится , а поражает кровь , и все остальное -это следствие ! Да , сейчас плановые отменили , но срочные делают , и есть разделение между отделениями ковид и реанимациями ковид и обычными , ни кто в общих палатах не лежит , здесь не дибильный постсовок , слава богу .Если смертнось увиличилась из-за ковид , то уменьшилась из-за аварий на дорогах и несчастных случаях на производствах в следствии карантина . А теперь посмотри на свою таблицу , сколько умирало в авариях !
показати весь коментар
05.05.2020 02:02 Відповісти
Не случайно к использованию байки об «эпидемии» мировой капитал прибегает все чаще и чаще. В экономический кризис 2003 года откуда ни возьмись появился вдруг «птичий грипп»; в 2009 г., опять в кризис, - «свиной грипп»; в 2014 г., снова ровнехонько в кризис, - «лихорадка Эбола». И теперь вот, в 2020 году, когда в капиталистическом мире разразился новый кризис, да еще глубочайший, и не один, а сразу несколько - нефтяной, промышленный и финансовый, трудящихся всего мира империалисты «обрадовали» новой «страшной эпидемией» - коронавируса COVID-19.
показати весь коментар
05.05.2020 02:08 Відповісти
Всё ясно ! Свидетель секты мирового заговора ! И ты думаешь что в реале ничего небыло , это все выдумки ? Тогда скажи , что за кризисы в 2003 и 2014 годах ? Чем вызваны и где были ? У тебя в лаптестане ? Так у вас оленей постояный кризис в головах , вам все время кажется что вас хотят завоевать .Таже байда с "чипованием через вакцинацию " . Скажи , чем ты такой выдающийся , что тебя нужно контролировать?Тех кого нада давно контролируют через спец службы , а ты и твои товарищи дибилы нафиг никому не впали . Вам же в бошку даже не прийдет , что всё можно сделать через смартфон , и местонахождение , и видео и аудио . Даже тратиться не надо , ты сам его купишь .
Ты еще с дружками вышки не валил или поджигал ? Переходи на голубей , так безопаснее !
показати весь коментар
05.05.2020 12:08 Відповісти
Что дурында, кукарекает? Ты что-то нормальное овечка можешь написать? Ты сколько раз уже подхватил коронавирус главного мозга?) Я вижу ты уже пару раз от него переболел. Ахаха. Иди об стену ударся петух тупой
показати весь коментар
05.05.2020 12:18 Відповісти
Ну так ты ни разу не доказал со своей таблицы , что умерли от именно курения , а не от рака или инфаркта . И какие же это были кризисы в мире в 2003 и 2014 ? Только у тебя в козломордии ! Иди вышки вали ! Помоги спасти человечество !
И больше не используй имя уважаемого человека ! Зарегинся оленем , тебе так лучше идёт !
показати весь коментар
05.05.2020 13:17 Відповісти
Тютюнопаління щороку спричиняє смерть близько 6 мільйонів людей, кожний десятий з яких є пасивним курцем.

Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй.
показати весь коментар
05.05.2020 14:08 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/5/375361/
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
Не странно что мужик заболел. Дышать все время в маске. Это ж каким надо быть контуженым.конечно что на маске собираются бактерии. Вот такие больные на голову и начинают болеть. Жаль его паникера. А эти коронапсихозные СМи что никак не уймутся?) Надо хайпонуть им ?)
показати весь коментар
05.05.2020 14:13 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/5/375345/
показати весь коментар
05.05.2020 14:13 Відповісти
Ясно телеграм баста это помойная яма фейков. Теперь понятно что за сайт ты бросаешь)
показати весь коментар
05.05.2020 14:20 Відповісти
А чему же ты веришь ? Своему солнцеликому , лапоть ?Ну ну , вчера разговаривали с соседкой моей матери , она работает в поликлинике в Южноукраинске , выявили 20 случаев , один мужик кричал что у него ничего нет и он прекрасно себя чувствует , а на следующий день его положили в реанимцию с температурой 40 .Давай давай , не верь дальше лапоть , удачи тебе испытать все на себе ! Тупорылые ничему не верят , пока не испытают на своей шкуре .
показати весь коментар
05.05.2020 14:31 Відповісти
обратите внимание: "экспертами" называет три помойных телеграмм-канала. Они анонимные, и их уже не раз ловили на фейках.

Коротко пройдемся по явной лжи ресурса, которую легко проверить. Первое. "Десятки тысяч погибших в Беларуси" - оглянитесь вокруг, может вас и ваших близких уже похоронили, а вы и не знаете.
показати весь коментар
05.05.2020 14:35 Відповісти
Президент США Дональд Трамп і прем'єр Великобританії Борис Джонсон на початку схилялися до «шведської моделі». Проте істерика лівих ЗМІ виявилася настільки шаленою, що збереження спокою в умовах масового психозу могло зруйнувати їхні політичні кар'єри. Тому Трамп і Джонсон скористалися відомим принципом: «Якщо п'янку не можна зупинити, то її треба очолити». Коронавірусний ажіотаж Трамп використав для різкого обмеження імміграції в США, повернення в США виробництв з інших країн, передусім з Китаю, і навіть для підвищення своїх шансів повторного обрання президентом у листопаді 2020 року. Так, американські платники податків разом з чеком на 1200 доларів отримали супровідного листа від Дональда Трампа з його великим підписом. Навіть чорношкірі почали між собою говорити, що «Тrump - real nigga» (щирий негр).
показати весь коментар
05.05.2020 16:48 Відповісти
Просто людей жалко , которых ты можешь заразить не веря и лазия везде , да еще не бай бог умрет кто -то.Тебя и твоих родственников не жалко, потом с тобой разберутся сами
показати весь коментар
05.05.2020 14:18 Відповісти
Найжорсткіший загальний карантин було запроваджено у Франції, Німеччині, Росії та Китаї.
Цікаво, що російська влада спочатку поставилася до нового вірусу байдуже - як до звичної сезонної інфекції. Це було добре видно з риторики московської пропагандистської машини. Проте реакція змінилася на протилежну, як тільки Москва зрозуміла справжню мету цієї китайської спецоперації, а саме - посилення центральної влади, залякування населення, цифрова диктатура.
На штучну паніку найбільш адекватно відреагували https://www.ar25.org/node/44998 Білорусь , https://www.ar25.org/node/44832 Швеція , Японія і Південна Корея. Це країни, з якими можна дружити, тому що вони дружать з головою. При цьому білоруси найбільше завдячують здоровому глузду президента Олександра Лукашенка, а шведи - збалансованій політичній системі.
показати весь коментар
05.05.2020 16:46 Відповісти
Бляха , кто тебе такие инфо даёт ? Да в Корее вообще тотальный контроль с QR кодом у каждого в телефоне и при получении смс должен включить камеру и доказать местоположение и тотальные тесты с будками на улицах , а при приближении к человеку на близкую дистанцию срабатывал аларм на телефоне и каждый мог увидить не приближается ли он к заражённому , тотальное использование масок ( то что тебе не нравиться)
А про Трампа и Джонсона , так вообще улыбнуло 😁. Сначала они не хотели и не верили как ты , но когда один заразился , а второй получил кучу заражённых и мертвых , тоже через время и Англия получила , поняли что не шутки .Ну и ещё твоя кацапия даже не ввела режим ЧС , а просто «самоизоляция» . Какие могут быть большие ограничения ? Ну в Германии был как раз один из самых мягких карантинов , самые жесткие в Испании и Италии и Швейцарии . Так что не выставляй себя дибилом , проверяй иногда инфу . Ну а про твои Беларусь и Швецию , потом посмотрим, цепляя по осени считают . Сравнение с Португалией я тебе вчера сделал , и оно не в пользу шведов . Или ты думаешь , что их кризис не коснётся , если они работали ? Куда то надо продавать , то что произвели , а кто покупать будет , если все закрылись и ограничили потребление со стороны ?
показати весь коментар
05.05.2020 23:07 Відповісти
Белорусы уже прошли пик, дальше снижение пойдет. Уверено без всяких карантинов. Только под визжание фейк новостей со стороны российских телеграм-каналов. До конца мая там забудут за вирус
показати весь коментар
05.05.2020 23:19 Відповісти
Трамп не хотел рисковать политическим рейтингом по-скольку проплаченые СМИ по-любому подымут истерику , и он это знал. По сколько запуганому народу нужно время, что бы понять, что это лохотрон. По-этому спустя некоторое время сейчас в Америке очень много протестов проти дурантина. Люди прозревают - они видят пустые больницы, видят врачей и медсесер которые от скуки записуют танцы в тик-ток - люди слышат ученых-вирусологов которые не поют под дудку политиков. И вот теперь народ просыпается. Не один раз амереканские мейнстрим СМИ пойманы на фейках и лжи
показати весь коментар
05.05.2020 23:31 Відповісти
Да что ты говоришь ?Не хотел рисковать ? А то что он ляпает нужное и ненужное и потом тупо отказывается от своих же слов сделаных на камеру , это как ? Еще раз тебе говорю : "если ты чего то не видел - это не означает что его нет "! А ты уверен что танцуют врачи и медсестры от безделия , а не как ты выразился нанятые артисты для тик ток ?А ты не хочешь сходить в отделение с ковидниками и без маски желательно , что бы увидить своими глазами и разоблачить этот мировой заговор ?Хотя и там ты будешь ляпать ,что это нанятые артисты или лежат они там совсем с другими болезнями ! Легче поверить в какую то чушь , неизвестно кем выдуманую , чем в реальные факты .Моя жена работает в реанимации с ковидниками и видит каждый день ситуацию , анестезиолог ( молдованин) болен и сейчас уже выписался из больницы и на карантине, у коллеги по работе все родственники в Ovar ( север Португалии , наиболее пострадавший ) заразились .Бабушка на аппарате , двоюродный брат в госпитале , брат с женой и родители в средней форме пока дома , коллеге 24 года.О каких танцах может идти речь , если жена одевается в отделение в памперсе (так как выходят только на обед )халат одноразовый ,перчатки перемотанные скотчем к халату , вторые перчатки , костюм противочумный ,другие перчатки потолще , очки , маска фп2 ,плексиглазовая защита для лица , на ногах спецобувь и в целофановых пакетах перемотанных скотчем .И так 12 часов с перерывом на обед , так как много одежды тратится и времени на раздевание и одевание , вся одежда сбрасывается и утилизируется .О каких танцах речь ? Она приходит домой убитая .О каком мировом заговоре речь ?
А твою Белорусь мы посмотрим позже . Сейчас при том что власти скрывают реальную ситуацию -18350 инфицированых, пока откликается только Пасха , вербное воскресенье и поминальное воскресенье . Впереди еще суботник , первомай и парад , будет весело !
Посмотри на первые 3 и последние 2 графы и сравни по странам
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
показати весь коментар
06.05.2020 01:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fsi9csLNb-Y&t=11s&fbclid=IwAR1mGskG5t1w4KNUtEeYldduaGIxXppv8afrIEQpXP6YjKZzgwJIyrG5hZA PLANDEMIC Part 1 (Dr. Judy Mikovits)
показати весь коментар
06.05.2020 01:26 Відповісти
україні це не грозить. Переважно хворіють бабки й дідусі в європі що отримували вакцину від грипу
показати весь коментар
06.05.2020 01:27 Відповісти
да ты больной какой-то человек. тебя послушать у тебя все больные)) первый раз такого человека встречаю)) та это вы лезали унитазы ?
показати весь коментар
06.05.2020 01:34 Відповісти
шото я тебе, чувачок не верю. Ты тупо такую пургу несешь. короче я понял у тебя вся семья заболела. сочувствую не повезло тебе. Пандемийка обычно никогне цыпляет а тут вся семья... эх меньше колитесь вакцинами от гриппа. вот как Украина не коляться и живут в отличии от итальяшек.
показати весь коментар
06.05.2020 01:36 Відповісти
псих. иди в спам
показати весь коментар
06.05.2020 01:58 Відповісти
читать внимательно сначала научись , ДЫБИЛ !
показати весь коментар
06.05.2020 02:05 Відповісти
твои вопли не собираюсь читать. ты пропагандируешь страх и панику и дурантин который убьет больше людей чем пандемийка!
показати весь коментар
06.05.2020 02:08 Відповісти
Я ничего не пропагандирую , а говорю как есть и с примерами из МОЕЙ жизни и фактами , а ты как раз пропагандон , несёшь чушь придуманную кем то
показати весь коментар
06.05.2020 09:32 Відповісти
я выступаю против дурантина. И все умные люди понимают, что двомесячный дурантин это абсурд. теи более в такой форме как его делают
показати весь коментар
06.05.2020 02:06 Відповісти
Карантин мог бы длится месяц максимум , если бы все исполняли , а не шастали по церквям и шашлыкам и не слушали таких упоротых как ты . Будут больше таким сказочникам верить , то и за полгода улучшений не будет .
показати весь коментар
06.05.2020 11:54 Відповісти
У нас такой фигней не занимаются , дезинфекцией дорог и тротуаров
показати весь коментар
06.05.2020 18:29 Відповісти
На тебе ещё в таком духе новости в старые времена, а то впечетлине что раньше люди не болели '"Как я болела свиным гриппом: «Трясло, потом ничего не помню»
Заражаешься мгновенно, температура под сорок - и воспаление легких
25.01.2016 в 17:47, просмотров: 86947
Конечно, хорошо быть первой ласточкой, но только не в том случае, когда ты заболела свиным гриппом. Температура под сорок, отсутствие насморка и кашля, тут же присоединяется вирусное воспаление легких. И ничего не помогает. Вот те симптомы, которые должны заставить вас насторожиться."
показати весь коментар
05.05.2020 14:18 Відповісти
Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих - Цензор.НЕТ 3832
показати весь коментар
05.05.2020 02:32 Відповісти
Рад за твою жену что хоть работает. А сколько людей из-за дурантина останется без работы? Ты не знаешь? Сколько умрет от дурантина ? Сколько людей не сделали из-за дурантина плановые операции? Кто им спасет жизнь? Или сейчас одна болезнь? Ковид *****?
показати весь коментар
05.05.2020 01:11 Відповісти
Постановочеое видео,это не значит,что мировая Пандемия сожрет 8 миллиардов населения Земли.
показати весь коментар
03.05.2020 19:57 Відповісти
У Польщі завтра вже відкриваються торговельні центри (правда з обмеженнями - 1 люд. на 15 м. кв.). По-моєму і фрезієрні теж - можна буде нарешті підстригтися, бо два місяці як...
показати весь коментар
03.05.2020 20:08 Відповісти
Не втечуть, падли...
Хоч Україна наразі трохи недотягує до 12 тисяч, зате темпи у нас вищі (+502).
І це при втричі меншому рівні тестування!
показати весь коментар
03.05.2020 20:40 Відповісти
Ви ж зрозумійте,що карантин цей що в нас це абсурд.На карантині можна сидіти,але людям потрібні гроші.Україна ніякої допомоги практично не дає.Навіть масочки і те потрібно купити.В нас не зупинка економіки відбувається,а великий спад.Гірший,ніж в 14 році,просто він не одразу відчутний.Він вигідний тільки окремим олігархам.
показати весь коментар
03.05.2020 21:27 Відповісти
Австрійці починають прозрівати -
https://www.facebook.com/LIVEpersons/videos/273190053716974/
показати весь коментар
04.05.2020 00:19 Відповісти
Нас просто намагаються загнати в стойло -
https://www.youtube.com/watch?v=-K-kfzwjnzw&fbclid=*************************************************************
показати весь коментар
04.05.2020 00:20 Відповісти
Даже с учётом мега-супер-пц-какого-страшного коронавируса в апреле 2020 года в Украине нет никакого ужаса, а эпидемическая ситуация на 68,6% ниже, чем минимальный эпидемический порог, и на 2,5% ниже, чем была в прошлом году. МОЗ фактически подтвердил, что нет и не было абсолютно никаких причин не то что карантин по всей стране с идиотскими запретами вводить, а вообще отклоняться от обычного для такого сезона сценария.
Гнев и шок. Этими двумя словами описываются мои ощущения сейчас. Каждая гадина, поставившая подпись под коронавирусным издевательством над Украиной и украинцами, должна сидеть в тюрьме. Если мы не добьёмся наказания для этих небывалых саботажников, мы не заслуживаем никакого уважения. https://www.facebook.com/humirov/posts/877228436076602?hc_location=ufi
показати весь коментар
04.05.2020 00:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 