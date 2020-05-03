Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі перевищила 13,6 тис., 318 осіб інфікувалися упродовж останньої доби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Польщі 318 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З жалем інформуємо про смерть 15 осіб, інфікованих коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 13 693, з яких 678 осіб померли.

У лікарнях Польщі перебувають понад 2,7 тис. осіб, інфікованих коронавірусом, на домашньому карантині - понад 96,6 тис., під епідеміологічним наглядом - понад 18,3 тис. Вилікувалися від коронавірусу 3 945 осіб.

За минулу добу в Польщі проведено 9,9 тис. тестів на COVID-19, а загальна кількість таких тестів збільшилась до 375 948.

Читайте також: Українці почали отримувати польські робочі візи поштою

Уряд Польщі реалізує чотири етапи виходу з кризи. На першому етапі, з 20 квітня, вже відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження в торгівлі. Другий етап буде запроваджено на початку травня. З 4 травня в Польщі відновлять роботу торговельні центри, готелі та хостели, деякі установи культури, а з 6 травня - дитсадки та ясла. З 4 травня Польща також скасує примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні із сусідніми країнами ЄС: Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.