Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 13,6 тис., за останню добу виявлено 318 нових хворих
Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі перевищила 13,6 тис., 318 осіб інфікувалися упродовж останньої доби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Польщі 318 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З жалем інформуємо про смерть 15 осіб, інфікованих коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
Загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 13 693, з яких 678 осіб померли.
У лікарнях Польщі перебувають понад 2,7 тис. осіб, інфікованих коронавірусом, на домашньому карантині - понад 96,6 тис., під епідеміологічним наглядом - понад 18,3 тис. Вилікувалися від коронавірусу 3 945 осіб.
За минулу добу в Польщі проведено 9,9 тис. тестів на COVID-19, а загальна кількість таких тестів збільшилась до 375 948.
Уряд Польщі реалізує чотири етапи виходу з кризи. На першому етапі, з 20 квітня, вже відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження в торгівлі. Другий етап буде запроваджено на початку травня. З 4 травня в Польщі відновлять роботу торговельні центри, готелі та хостели, деякі установи культури, а з 6 травня - дитсадки та ясла. З 4 травня Польща також скасує примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні із сусідніми країнами ЄС: Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.
Коронавірус змінив звичний нам світ протягом якогось кварталу, тобто трьох місяців.
Кому там 100 днів бракувало???
Никогда не задумывались над этим?
имеет лишь одно название. ГЕНОЦИД.
Кто-то из ваших знакомых болен ковид? Умер? Мои нет. Где пандемия? А кто-то из ваших знакомых умер от онкологии? (вот тут согласна, пандемия)
⠀
А интернет митинги продолжаются. И не только в России. В Израиле, США, Европе продолжаются требования отмены карантина. Люди бунтуют по всему миру.
Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй.
25.01.2016 в 17:47, просмотров: 86947
Хоч Україна наразі трохи недотягує до 12 тисяч, зате темпи у нас вищі (+502).
І це при втричі меншому рівні тестування!
