Воїнів, які зазнали сьогодні бойових травм, евакуйовано вертольотом в опіковий центр Дніпра, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа
Військовослужбовців, які зазнали 3 травня бойових травм, евакуйовано вертольотом із зони проведення ООС в опіковий центр у Дніпрі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники зазнали опіків, у районі ООС надано етапну медичну допомогу і здійснено евакуацію військовим вертольотом до опікового центру Дніпра. Один захисник - у реанімації, двоє - у відділенні, стан стабільний, у свідомості", - написала Губа.
Загалом в опіковому центрі Дніпра на лікуванні перебувають п'ять воїнів із району проведення ООС.
Хто знає?
ПОРАНЕННЯ - ураження, шо призводять до втрати працездатності воїна більше ніж на добу та госпіталізацією в мєдпункт/госпіталь. Ураження можуть бути різної природи (контузія, травма, каліцтво, опіки та обмороження) та тяжкості - легкі, середні, важкі
Ірина Фріз звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
«Міністерством цілковито проігноровано прохання надати для порівняння попередню та оновлену редакції класифікатора. Жодного посилання в аргументації на конкретні пункти, частини наданих додатків. Роз'яснення щодо відмінностей нової та старої редакції взагалі максимально вичерпне: «відмінності відсутні». http://www.golos.com.ua/article/326129