Воїнів, які зазнали сьогодні бойових травм, евакуйовано вертольотом в опіковий центр Дніпра, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Військовослужбовців, які зазнали 3 травня бойових травм, евакуйовано вертольотом із зони проведення ООС в опіковий центр у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники зазнали опіків, у районі ООС надано етапну медичну допомогу і здійснено евакуацію військовим вертольотом до опікового центру Дніпра. Один захисник - у реанімації, двоє - у відділенні, стан стабільний, у свідомості", - написала Губа.

Загалом в опіковому центрі Дніпра на лікуванні перебувають п'ять воїнів із району проведення ООС.

