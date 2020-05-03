УКР
Громадянин України врятував 20-річного поляка, який упав в озеро в польському Остшешуві

Громадянин України врятував 20-річного поляка, який упав в озеро в польському Остшешуві

В озеро в Остшешуві впало двоє чоловіків, одного з них врятував українець, який рибалив біля озера. Другого чоловіка не вдалося врятувати.

Громадянин України врятував 20-річного поляка, який тонув в озері в Остшешуві (Великопольське воєводство), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. Іншого 19-річного чоловіка, який теж тонув, не вдалося врятувати.

У суботу о 23:00 поліція і пожежна служба отримали повідомлення про те, що в озері в Остшешуві тонуть люди. "Спочатку до нас доходили суперечливі дані щодо кількості людей, - каже представник поліції в Остшешуві сержант Адам Ющак. - Згодом вдалося з'ясувати, що в озеро впало двоє чоловіків, але одного врятував українець, який рибалив неподалік. Другий чоловік зник із поля зору".

Рятувальники, які працювали на місці, знайшли в озері тіло 19-річного чоловіка. Відомо також, що врятований 20-річний чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Його затримала поліція.

Польща (8994) подія (35) порятунок (128)
+16
Спасение утопающего все перекроет, карту поляка теперь точно получит.
показати весь коментар
03.05.2020 19:33 Відповісти
+11
Українці заробляють не тільки грощі,а ще повагу у Європейців.
показати весь коментар
03.05.2020 19:34 Відповісти
+10
Ти б на місці українця всрався як твій пес, рузге
показати весь коментар
03.05.2020 19:51 Відповісти
накажут за рыбалку без лицензии.
показати весь коментар
03.05.2020 19:31 Відповісти
Спасение утопающего все перекроет, карту поляка теперь точно получит.
показати весь коментар
03.05.2020 19:33 Відповісти
Не завидуй.ТЕ.
показати весь коментар
03.05.2020 20:42 Відповісти
А я не москаль, чтоб завидовать.
показати весь коментар
03.05.2020 21:38 Відповісти
за нарушение дурантина...
показати весь коментар
03.05.2020 19:47 Відповісти
На озеро, лес и в парк можно. Уже был первый єтап смягчения карантина
показати весь коментар
03.05.2020 20:19 Відповісти
а на каком этапе дурантинщиков вешать запланировано? или народ в Польше на них не злой?
показати весь коментар
03.05.2020 20:29 Відповісти
Вешать? Злой? У тебя с самочувствием все хорошо? Где логика в твоих словах?
показати весь коментар
03.05.2020 20:35 Відповісти
я очень злой. считаю дурантин преступлением. за что моя свобода ограничена уже чёрт знает сколько? я не воровал, не убивал и т.д.
показати весь коментар
03.05.2020 20:38 Відповісти
На определенном этапе он был нужен (хотя вопросов о его строгости достаточно во все мире). И на сколько знаю по разговорам с знакомыми поляками, то злости нет, есть усталость. Но так же есть понимание о необходимости придерживаться законов. К тому же в Польше намного более лояльное отношение к власти и полиции в частности. Да и проходит карантин намного спокойней (в финансовом плане).
показати весь коментар
03.05.2020 20:44 Відповісти
Я не разделяю мнения, что он был нужен вообще. По крайней мере в Украине. А больше всего разозлил в сущности "пустячок": людей поставили ниже собак.
Я считаю, что небольшое повышение вероятности умереть чуток раньше явно не стоит этих мер. Чрезмерность зашкаливает.
показати весь коментар
03.05.2020 20:49 Відповісти
Ну тут с тобой трудно поспорить, карантин с перебором, но!

В большинстве стран Европы уже смягчают карантин, у нас завтра начнут работать ТЦ. точнее смогу написать когда придет рассылка с новыми правилами. И многие заводы как работали так и работают, но заказов у них меньше.
показати весь коментар
03.05.2020 20:58 Відповісти
Коли кістлява "чуть раніше" пошкрябає у двері думки міняються.
показати весь коментар
03.05.2020 21:17 Відповісти
не все люди похожи на тебя.
показати весь коментар
03.05.2020 21:18 Відповісти
Ви Дункан Маклауд?
показати весь коментар
03.05.2020 23:09 Відповісти
нет
показати весь коментар
03.05.2020 23:13 Відповісти
Сейчас многие от этого карантина на взводе. Но это не повод на своих же срываться. ИМХО.
показати весь коментар
03.05.2020 20:50 Відповісти
А кто в этом раскладе для меня "свои" по-Вашему? Перепуганные муфлоны? Власть зелёной плесени? Те, кто эту власть выбрали по приколу? Не-а!
показати весь коментар
03.05.2020 20:54 Відповісти
Твои сограждане прежде всего. Твой народ. Власть приходит и уходит - народ остается. Да, не всегда с тобой и твоим мнением согласный, да - такой как есть. Но это твой народ. Разделяй государство и народ. Жить легче будет.
показати весь коментар
03.05.2020 20:55 Відповісти
мне нечего добавить к уже написанному. кроме "фе" на ответ на "ты".
показати весь коментар
03.05.2020 20:59 Відповісти
Да собственно это был к ВАМ совет. Ради бога - ВАШ выбор. Только терзая себе нервы кому ВЫ опять же хуже сделаете. На сим наверное и закончу. Уже жалею что в дискус влез.
показати весь коментар
03.05.2020 21:02 Відповісти
По тексту якось не зрозуміло, була там ліцензія, чи ні.
показати весь коментар
03.05.2020 19:49 Відповісти
однозначно, в полночь, с лицензией рыбу не ловят. почти уверен, чувак экономил деньги на продукты, добывая себе сам на пропитание. не могу даже его осудить за это. он сам решал задачи которые ставила перед ним ситуация, а не скулил и не ныл.
показати весь коментар
03.05.2020 20:00 Відповісти
В Польщі їжа дешева. Просто заробітчанин вирішив розслабитися і порибалити
показати весь коментар
03.05.2020 20:03 Відповісти
проблема не в дешевій їжі, в тому, шо їм там мало платять і вони всі економлють на чому можуть. особливо початківці.
показати весь коментар
03.05.2020 20:06 Відповісти
Кто тебе такой бред поведал?!если не куришь и не бухаешь каждый день ьо денег хватит и отложить
показати весь коментар
03.05.2020 20:24 Відповісти
и в три смены работаеш, как они там ))))) тогда да.
показати весь коментар
03.05.2020 20:27 Відповісти
В 4 бывает в 5 смен за 4000 тыс.грн
показати весь коментар
03.05.2020 20:30 Відповісти
Бред говорите. Мои дети сейчас там. Да, работы прибавилось. Надгодыны постоянно есть, но опять же по твоему желанию. И платят как обычно платили и ранее.
показати весь коментар
03.05.2020 20:53 Відповісти
У меня с сигаретами зять выкручивается. Покупает табак Кемел, бумагу и фильтр. Сам сигареты крутит. Дешевле выходит. Ну а бухать там некогда.
показати весь коментар
03.05.2020 21:00 Відповісти
Просто є такі українці (багато), яким аби більше урвати, така собі єврейська жилка, і попри заказ на ловленіє прагнуть надибати собі безкоштовної риби. Та хлопець звісно, молодець
показати весь коментар
03.05.2020 23:17 Відповісти
Ты на ночную рыбалку ездил хоть раз?
показати весь коментар
03.05.2020 20:20 Відповісти
вночі раки ловлять
показати весь коментар
04.05.2020 10:21 Відповісти
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2503535,Wielkopolskie-mezczyzna-utopil-sie-w-zbiorniku-retencyjnym-Policja-wyjasnia-okolicznosci Тут Українця не було...
показати весь коментар
03.05.2020 20:13 Відповісти
та там просто в том зборніку, або клёв був поганий, або риб мілкий )
показати весь коментар
03.05.2020 20:20 Відповісти
Может у него была wedkarska karta, там не написано что не было, ее цена не такая уж большая, сам когда там жил хотел сделать.
показати весь коментар
03.05.2020 22:10 Відповісти
не такая большая? 480 зл. на год. Как бы дороговато.
показати весь коментар
03.05.2020 22:48 Відповісти
я 3000 зарабатывал минимум, так что это не много
показати весь коментар
03.05.2020 23:09 Відповісти
сколько стоит снять квартиру в месяц? А одеться, поесть? Сколько с 3000 остается?
показати весь коментар
04.05.2020 00:21 Відповісти
Я жил с другом и мы платили 1300 злотых за 2-х комнатную, в эту сумму включены уже и коммунальные. То есть с 3000 после оплаты жилья оставалось 2350. Если даже каждый мес покупать одежду что не так, то джинсы стоят нормальные от 70-120 зл. футболки я брал по 50 зл, но можно и дешевле. Куртка зимня 150 зл, польское производство, куртка прикольная. Еда дешевая, молоко в теско стоило 1,99 ,3.2% жирности, масло 6-7зл пачка, мясо свинина 10 зл лопатка за кг в теско стоило, курица филе от 12-16 за кг,каши 2-3зл пачка 4-ре пакетика. Хлеб тостовый 2зл. Короче мне хватало на все,я ездил летом в Гданьск,Сопот и Гдыню(они рядом) отдыхал в Закопаном,ездил с коллегами полякам вТатры.
показати весь коментар
04.05.2020 01:42 Відповісти
Судя по ценам, это было давно. Молоко по 1.99 - можешь забыть. 1300 зл. за 2к - это даже не фантастика. В городе от 100 тыс. жителей больше 2 тысяч. Мясо по 10 зл. тоже давно уже нет. Особенно после того как злотый рухнул на 15% к Евро, все еще больше подорожало.
У меня одна коммуналка на 3-комн. (54 кв.) стоит 1000 в месяц. Так что 1300 с коммуналкой - даже 1-к таких нет.
показати весь коментар
04.05.2020 01:53 Відповісти
Я жил в Вадовице и до 2019 цена не менялась на жилье и коммунальные, дальше не знаю я ухал в мае 2019-го.
показати весь коментар
04.05.2020 02:42 Відповісти
Еще мне денег хватало на протеин креатин и т.д. и за спортзал я платил 70 зл 12 занятий в мес.
показати весь коментар
04.05.2020 01:47 Відповісти
это как надо нажраться, чтоб обоим упасть в озеро.
показати весь коментар
03.05.2020 19:33 Відповісти
а плавать их в детстве не учили?
показати весь коментар
03.05.2020 19:34 Відповісти
Українці заробляють не тільки грощі,а ще повагу у Європейців.
показати весь коментар
03.05.2020 19:34 Відповісти
шкода , але поляки не оцінять такого вчинку і намагатимуться швидше про нього забути ...
показати весь коментар
03.05.2020 19:54 Відповісти
Я в Польщі не був,але від тих людей які там працювали,я чув шо Поляки дуже добре ставляться до Українців,краще ніж самі Українці.
показати весь коментар
03.05.2020 20:04 Відповісти
Подтвержадаю, 3 года в Польше.
показати весь коментар
03.05.2020 20:22 Відповісти
а я вижу что ставляться как до 3-го сорта.
показати весь коментар
03.05.2020 22:48 Відповісти
Значит мы сталкиваемся с разным типом людей
показати весь коментар
04.05.2020 01:11 Відповісти
О, радий за вас, бо тоді вам пощастило не почути у свій бік щось із цього:
"Я тут єсть лідЕрем, а ти єсть звиклим працьовникєм"
"Як не можеш потрафіч, то може хцеш додому до України?"
"Не мув тутай до мнє альбо тераз поїдеш до України"
"Слішалем ви українці ********** брак робити"
"До тебе сумка прийшла. У бюро. Але бегом, бегом"
І найкоронніше: поляк-директор взяв телефон і почав знімати українців, що замішували бетон: "Українська бетономешалка - пом-пом, пом-пом-помпом"
показати весь коментар
03.05.2020 23:28 Відповісти
Вполне возможные варианты, все зависит от человека. Но по правде, точно такие же слова можна услышать от работодателя в Украине, а т и намного хуже. Если это не так по твоему, то напиши мне, как происходит общение в украинских фирмах.
показати весь коментар
04.05.2020 01:14 Відповісти
Будете сміятися, але поляки і один до одного ставляться добре, на відміну від українців
показати весь коментар
03.05.2020 20:45 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3180674/golytba_banderovtsy_svolochi_v_varshave_sudyat_pensionera_oskorblyavshego_ukraintsev_v_facebook_foto
показати весь коментар
03.05.2020 21:17 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3179248/polsha_do_sih_por_ne_vosstanovila_unichtojennuyu_vandalami_v_yanvare_plitu_na_mogile_voinov_upa_foto
показати весь коментар
03.05.2020 21:19 Відповісти
с 2016-2019 был там, люди там хорошие, за 3-ри года один раз только идиот попался и то его те же поляки на место поставили.
показати весь коментар
03.05.2020 22:12 Відповісти
Не пиши бред.
показати весь коментар
03.05.2020 20:22 Відповісти
В 23.00 рибалив? Певне сітку кинув, бо поплавка не видно.
показати весь коментар
03.05.2020 19:35 Відповісти
может электроудочкой баловался и эти двое не просто так тонули
показати весь коментар
03.05.2020 19:39 Відповісти
так без поплавка є риболовля з вудкою.
показати весь коментар
03.05.2020 19:39 Відповісти
Дура*ёк, )))) сразу видно, что слово "фидер" ноль для тебя. А эта хрень для чего? https://mtdata.ru/u16/photo9D22/20183535205-0/huge.jpeg
показати весь коментар
03.05.2020 21:49 Відповісти
раки ловив,сітку навряд чи,там не Україна,кримінал зразу
показати весь коментар
04.05.2020 10:27 Відповісти
Респект та повага!
показати весь коментар
03.05.2020 19:37 Відповісти
браконьерил, походу.. а тут поляки..
показати весь коментар
03.05.2020 19:38 Відповісти
і почав топити двох ага.
показати весь коментар
03.05.2020 19:40 Відповісти
а нах ему это. мог ваще не вписываться.
показати весь коментар
03.05.2020 19:42 Відповісти
он же ж не кацап чтоб ему было "нах" и "не вписываться"
показати весь коментар
03.05.2020 20:46 Відповісти
и пришлось спасать.

ну как и собственно экономику польши.
показати весь коментар
03.05.2020 19:41 Відповісти
Горілка до добра не доводить!
показати весь коментар
03.05.2020 19:46 Відповісти
Новина державного масштабу !!!
От в селі Задригайлівка пес насрав якраз напроти хати голови сільради. Все село три дні гуділо.
показати весь коментар
03.05.2020 19:48 Відповісти
Ти б на місці українця всрався як твій пес, рузге
показати весь коментар
03.05.2020 19:51 Відповісти
У Фрейда були інші пріоритети, а у тебе: гімно, всрався....
показати весь коментар
03.05.2020 19:55 Відповісти
Та не кажіть, куме, зараз таких вже не роблять. )))
показати весь коментар
03.05.2020 20:03 Відповісти
А якщо серйозно, то цензор перетворився на бульварну пресу. А колись був дуже хороший сайт.
показати весь коментар
03.05.2020 20:07 Відповісти
Красавчик. Кацапы на такое не способны. Они могут только бухать, лгать , стрелять по жилым кварталам и больницам и чужие территории красть.
показати весь коментар
03.05.2020 19:50 Відповісти
Хороший парень и в Украине такие нужны.
показати весь коментар
03.05.2020 19:52 Відповісти
Достойно людини.
показати весь коментар
03.05.2020 20:35 Відповісти
Не понял, откуда они в озеро упали? С моста, с лодки или может с Луны?
показати весь коментар
03.05.2020 20:40 Відповісти
На газете подскользнулись.
показати весь коментар
03.05.2020 21:01 Відповісти
Майже впевнений, що хлоп з Галичини. Тут люди ще допомагають один одному в критичних ситуаціях, але це вже не те, що було колись. Все зазнало жахливого впливу гнилої червоної чуми.
Відочнє же кто вудкі нє піє, тен єст вивротовцем, алє ту для для єднеґо з фацетув хиба троха сє злє сконьчило.
показати весь коментар
03.05.2020 21:16 Відповісти
они шо бревна плавать не могут
показати весь коментар
03.05.2020 23:15 Відповісти
 
 