Громадянин України врятував 20-річного поляка, який упав в озеро в польському Остшешуві

В озеро в Остшешуві впало двоє чоловіків, одного з них врятував українець, який рибалив біля озера. Другого чоловіка не вдалося врятувати.

Громадянин України врятував 20-річного поляка, який тонув в озері в Остшешуві (Великопольське воєводство), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. Іншого 19-річного чоловіка, який теж тонув, не вдалося врятувати.

У суботу о 23:00 поліція і пожежна служба отримали повідомлення про те, що в озері в Остшешуві тонуть люди. "Спочатку до нас доходили суперечливі дані щодо кількості людей, - каже представник поліції в Остшешуві сержант Адам Ющак. - Згодом вдалося з'ясувати, що в озеро впало двоє чоловіків, але одного врятував українець, який рибалив неподалік. Другий чоловік зник із поля зору".

Рятувальники, які працювали на місці, знайшли в озері тіло 19-річного чоловіка. Відомо також, що врятований 20-річний чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Його затримала поліція.

