Мати українки, яка перебуває на лайнері у водах Німеччини, два тижні не може домогтися від МЗС інформації про евакуацію, тому звернулася до Зеленського

Громадяни України на борту круїзного лайнера Mein Schiff, що перебуває у водах Німеччини, просять евакуювати їх на Батьківщину.

Про це заявила у фейсбуці мати однієї з українок Олена Мазур, передає Цензор.НЕТ.

Вона звернулася до президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням допомогти евакуювати українців із лайнера Mein Schiff, який перебуває в німецькому порту Куксхафен.

"Невже без прямого втручання президента неможлива робота відомств щодо повернення своїх же громадян? Просимо об'єднатися виконавчу владу України і представників морських компаній, а також ITF в Україні. Поверніть наших дітей і рідних додому", - звернулася Мазур.

Читайте також: За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців із чотирьох країн світу

Жінка повідомила, що з корабля евакуюють громадян Італії, Німеччини тощо, а питання щодо громадян України не вирішується другий тиждень.

"Розумію всі труднощі світової кризи, але хочу володіти ситуацією і не розводити паніку, а чітко розуміти, що відбувається", - підкреслила Мазур.

Наразі громадян України переводять із лайнера на лайнер, хоча багато хто з них працює понад шість місяців (термін, визначений для таких умов праці), "а зараз вони мають залишатися ще на невизначений термін і без подальшої інформації про маршрут місця перебування".

Читайте також: Із Франції евакуювали ще 146 українців, - посольство

Нагадаємо, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine, додали в міністерстві.

Читайте також: "Ми за свій кошт намагаємося повернутися. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ

як би тобі це сказати, щоб ти не відчув себе дурепою...
Пеця вже рік, як не президент...
03.05.2020 20:11 Відповісти
Клоун уже одной обещал помочь....да ка кто быстро забыл.
03.05.2020 20:04 Відповісти
К Ермаку надо было обратится. Зеля занят- видосики пишет.
03.05.2020 20:03 Відповісти
Я вам ничего не должен ! (С).
03.05.2020 20:00 Відповісти
ЖРИТЕ !!!!
03.05.2020 20:01 Відповісти
не, вы жрите
03.05.2020 20:11 Відповісти
Тебя кацап забыли спросить
03.05.2020 20:13 Відповісти
Тьі как челобитную сцарю подаешь?
03.05.2020 20:16 Відповісти
кацап - ты путиносос и петясос?
03.05.2020 20:27 Відповісти
Шмаркля - Хатіко ! Це вам не унітази для Епіцентра зустрічать ...
03.05.2020 20:42 Відповісти
завтра у черговому відеозвернені пообещает за ней "Мрію" отправить
04.05.2020 00:46 Відповісти
А так и есть ,как эти мажоры во время эпидемии очутились на круизном лайнере, нахрен посвлать прямым текстом, ваще быдло обнаглело.
03.05.2020 20:07 Відповісти
А если это обслуживающий персонал то ничего страшного,зарплата им идет.
03.05.2020 20:09 Відповісти
Ну ты кроссаффчег! А если украинец работает на судне, матросом, старпомом, капитаном, и его контракт закончился уже два месяца назад, а отработал он уже на тот момент пол года, его судно не обслуживается из за карантина и на судне тупо закончилась еда, и что бы свалить нужно как то добраться до берега, а потом до аэропорта, а потом узнать что самолёты не летают и не известно когда начнут. Думаешь я придумал ситуацию?
03.05.2020 20:18 Відповісти
Точно, знов помираючі від голоду на самоізоляції пенсіонери, на цей раз моряки. Як ви задовбали своїми нісенітницями уже. Чого президент має займатися такими проблемами, цим має перейматися роботодавець і самі моряки,їх ж не дердава туди послала ? Ось мені тоже треба в Україну туди і назад, певно напишу Зеленському хай борт N°1 висилає терміново.
03.05.2020 20:31 Відповісти
Ты бы заткнул свой фонтан, эта история из реальной жизни.
03.05.2020 21:03 Відповісти
И вопрос: а нахера тогда президент, если не в его задачах забота о своих гражданах? То, что он не обязан каждую собачку из Китая эвакуировать - это факт, но то что он обязан создать приемлемые, системные условия и разработанный механизм для эвакуации своих граждан это его прямая обязанность. А видосики писать все умеют.
03.05.2020 21:14 Відповісти
Так вот именно, кроме видосиков, он ни на что неспособен, он на побегушках у авокяна и бени, неужели тебе никак не доходит?
03.05.2020 22:39 Відповісти
Есть президент, а есть преЗедент. То, что второй занимает место первого, не снимает с него обязанностей заботы о гражданах Украины. Неужели тебе это никак не доходит?
04.05.2020 09:54 Відповісти
Он в переліку є Дюсельдорф і Франкфурт, не можна їх звідти забрати?
03.05.2020 20:01 Відповісти
К Ермаку надо было обратится. Зеля занят- видосики пишет.
03.05.2020 20:03 Відповісти
Он ей юмореску покажет. Успокоит. 36,6 месяцев до эвакуации!
03.05.2020 20:03 Відповісти
Клоун уже одной обещал помочь....да ка кто быстро забыл.
03.05.2020 20:04 Відповісти
Евакуації нема, залишилась тільки еякуляція. )))
03.05.2020 20:06 Відповісти
Афигеть, статья про чорти-что.
Мамка не может связаться с дочкой, которая официально работает и получает при этом зарплату.
03.05.2020 20:08 Відповісти
Та доця мамку еще прибьет за этот кипеш. Работодатель, TUI Cruises подразделение крупнейшего мирового туроператора TUI, собрал все сменные экипажи со своих судов на этом. Должны были пройти карантин и собраться "попутными группами" перед отправкой домой самолетами TUI. Людей собирали по всему миру. Все еще на контракте. При поголовном тестировании почти 3000 человек у одного подтвердили вирус. Судно вместо карантина в море остается в порту, не смотря на дополнительные очень не маленькие расходы, для возможности быстро реагировать если что. И тут мамця с кипешом. Интересно, доця сможет еще найти работу в этой сфере в какой ни будь приличной кампании? Или на клубнику поедет?
03.05.2020 23:39 Відповісти
тю дурна!
вона шо, не знала що МЗС зайнятий внутрішніми справами?
03.05.2020 20:09 Відповісти
Пеця Памаги!!!
03.05.2020 20:09 Відповісти
як би тобі це сказати, щоб ти не відчув себе дурепою...
Пеця вже рік, як не президент...
03.05.2020 20:11 Відповісти
Оно как животное, только гораздо тупее.
03.05.2020 20:15 Відповісти
оно будет кудахтать про Петю ещё долго, у него нет другого выхода..у его ЗЕкловунов то никаких побед нет.
03.05.2020 20:18 Відповісти
Ты за или против Потроха?
03.05.2020 20:28 Відповісти
У Макса діарея.
03.05.2020 20:11 Відповісти
03.05.2020 20:28 Відповісти
Петро тільки знедоленим допомагає, які пережили його потужні реформи. )
03.05.2020 20:16 Відповісти
ти взяв ім'я свого лікаря?
03.05.2020 20:17 Відповісти
Ні, дурників приманюю. Перший будеш. Далеко не відходь, потім шукай вас.
03.05.2020 20:26 Відповісти
уті-путі, мамкін Фрейд
ги
03.05.2020 20:27 Відповісти
Тебе еще подучиться хамству надо. Мало стараешься! Но не расстраивайся - будешь ты еще троллем 70 лвл (но не более).
03.05.2020 20:29 Відповісти
научі, о, великий гуру!
03.05.2020 20:31 Відповісти
С борта круизного лайнера на Родину...Добровольно? Немедленно? Мдя....
03.05.2020 20:11 Відповісти
.. это ж что у человека в жизни случилось, что он такое пишет.. страшно стало как то.. и грустно...
03.05.2020 20:30 Відповісти
если дама с собачкой - пообещает помочь лично!
03.05.2020 20:12 Відповісти
и обманет... зе.ло не любит собак той породы (она красивее чем зе.ло...фотогиничнее ))))))
03.05.2020 20:14 Відповісти
ну и впридачу, он поклонник породистых карманных собаков ))
03.05.2020 20:22 Відповісти
или наоборот... кто там карманный...еще подумать надо-ть ? ))))
03.05.2020 20:30 Відповісти
Тим більше, що ця тема для піару втратила актуальнісь, вся увага на комерційні рейси для "Епіцентра".
03.05.2020 21:11 Відповісти
Дадагая ридакция, коль у вас кризис и вы "лопатите" Лицокнигу, то подкину вам тему для статьи:
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины, сообщает Укринформ.©
03.05.2020 20:13 Відповісти
Лучше бы обратилась в Центральную прачечную. Быстрее помогут. Не по-зебильному...
03.05.2020 20:13 Відповісти
Или в спортлото.
03.05.2020 20:23 Відповісти
Пілять! Фактично вже більше 2-х місяців оголошеної пандемії. БІЛЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ! Більше двох місяців по цілому світу ПРИПИНЕНО авіа, залізничне чи водне сполучення. Більше двох місяців лавиною йде інформація про тисячі і тисячі хворих і померлих... І тут, ба-бах, проблема, що якась ***** застряла на круїзному лайнері? А в її мамусі істерика, бо доця десь там застряла? І що то проблема державної ваги. що сам найвеличніший лідер ********** має її вирішувати? Слухайте, Иліта, а ви вже що, дійсно охриніли?!
03.05.2020 20:17 Відповісти
А что она делает на лайнере???
03.05.2020 20:44 Відповісти
работает
03.05.2020 21:14 Відповісти
Ну так пусть работает дальше.или пусть работодатель организует возвращение домой
03.05.2020 21:20 Відповісти
Так организовал бы...если б самолеты летали. А так придется сидеть до восстановления авиасообщения, судя по всему. На велике из Германии (с чемоданом) как-то не комильфо...
03.05.2020 21:39 Відповісти
Ну не знаю у меня друзья сами добрались что с германии что с польши дороговато но все же было бы желание а так все хотят на шару
04.05.2020 08:04 Відповісти
Мати українки, яка перебуває на лайнері у водах Німеччини, два тижні не може домогтися від МЗС інформації про евакуацію, тому звернулася до Зеленського - Цензор.НЕТ 6417
03.05.2020 20:47 Відповісти
Не факт, що їм на тому лайнері буде гірше чим тут, дома.
03.05.2020 21:07 Відповісти
Пусть к авакову и лавренюку обращается , они сейчас главные за поборы с моряков !!!!
03.05.2020 21:09 Відповісти
Поехала она туда самостоятельно? Пусть таким же путём и возвращается. У Президента явно проблем больше нет. Надо всех безмозглых домой вернуть.
03.05.2020 21:17 Відповісти
А чи знає ця прохальщіца, що назад в Європу тепер на роботу дурничкою не відпустять?
03.05.2020 21:17 Відповісти
Дочка на лайнері працює чи відпочиває ? Якщо працює то ким і за скільки ? Якщо відпочиває то теж з ким і за скільки ? А мама знає телефон, вайбер, емейл, ФБ, скайп дочки ? А дочка часом не з собачкою ?
У нас прості дядьки заробітчани з Німеччини, Франції своїм ходом добираються. Залізобетонний варіант через Бєларусь, а звідти пішки через КПП, а там буси, БлаБла Кар І вся пісня.
Які ж ці багачі жадібні і хитрожопі - ***** міліонерша накосила в Москві мільйони і виїхати не може, виродки що по 2кг долярів за добу на Балі просирали посеред карантину.
03.05.2020 21:44 Відповісти
Сравнивать чуть смешно конечно. Не более пол-года работать в море---порадовало! А ведь когда то наши пас-лайнеры по 10-13 месяцев без захода в Союз ганяли по всем морям и океанам? И ничего. Правда 80% экипажа молодёжь была до 25 лет запросто. И среди ком-состава редко старше 50 лет были. Усреднённо зарплата за месяц пусть на 1980г была 150-160р и в среднем 35 долларов! И всё! Чуть потом премии давали бонами(чеки Внешторгбанка).
03.05.2020 21:45 Відповісти
В 1980 официальный курс баксика к рублю был
0,6395
04.05.2020 10:19 Відповісти
у дамы истерика...
03.05.2020 22:34 Відповісти
Петра Олексійовича електорат. "Многостаночниця" волає з лайнера
03.05.2020 23:10 Відповісти
депутата с кипра полтора месяца забрать не могли, а тут такие мелочи
04.05.2020 00:49 Відповісти
Пусть мамаша говорит за себя и за свою дочку! Тут никого не насилуют, ни над кем не издеваются, никого ничего принудительно делать не заставляют! Так что пусть нанимаем себе вертолёт и эвакуирует себя сама, потому что лично списаться компания никому не запрещает. Но видимо бабосики имеют место быть. Так что мамочке валерианы, а дочке не распространять информацию ложную за всех. Все круто, спасибо компании
04.05.2020 14:52 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом. Я нахожусь сейчас на Mein Schiff 5, нас хорошо кормят, для нас открыт бассейн, СПА, спортивный зал, спортивные площадки, сауна, каждый день различные ивенты, живая музыка, DJ, и прочее. К этому ко всему нам платят зарплату. Не полную, но все же! Кстати, забыла добавить, живем мы в кабинах для пассажиров, с балконом и прекрасным видом на море. Мой контракт заканчивается через месяц, и я не хочу домой, мне и здесь прекрасно, благодаря компании.😊
05.05.2020 15:13 Відповісти
 
 