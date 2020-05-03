Мати українки, яка перебуває на лайнері у водах Німеччини, два тижні не може домогтися від МЗС інформації про евакуацію, тому звернулася до Зеленського

Громадяни України на борту круїзного лайнера Mein Schiff, що перебуває у водах Німеччини, просять евакуювати їх на Батьківщину.

Про це заявила у фейсбуці мати однієї з українок Олена Мазур, передає Цензор.НЕТ.

Вона звернулася до президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням допомогти евакуювати українців із лайнера Mein Schiff, який перебуває в німецькому порту Куксхафен.

"Невже без прямого втручання президента неможлива робота відомств щодо повернення своїх же громадян? Просимо об'єднатися виконавчу владу України і представників морських компаній, а також ITF в Україні. Поверніть наших дітей і рідних додому", - звернулася Мазур.

Жінка повідомила, що з корабля евакуюють громадян Італії, Німеччини тощо, а питання щодо громадян України не вирішується другий тиждень.

"Розумію всі труднощі світової кризи, але хочу володіти ситуацією і не розводити паніку, а чітко розуміти, що відбувається", - підкреслила Мазур.

Наразі громадян України переводять із лайнера на лайнер, хоча багато хто з них працює понад шість місяців (термін, визначений для таких умов праці), "а зараз вони мають залишатися ще на невизначений термін і без подальшої інформації про маршрут місця перебування".

Нагадаємо, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine, додали в міністерстві.

