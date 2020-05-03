Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що уряд Китаю зробив все можливе, "щоб світ не дізнався вчасно" про коронавірус, який спричинив пандемію.

В інтерв’ю на каналі ABC Помпео сказав, що комуністична партія Китаю провела "класичну кампанію з дезінформації", придушивши голоси медпрацівників та відсторонивши журналістів для того, щоб обмежити розповсюдження інформації про коронавірус. Він додав, що ці дії створили величезну загрозу та зашкодили сотням тисяч людей у всьому світі. Він додав, що уряд США має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї справи.

Крім того, держсекретар США заявив, що є "багато доказів", що вірус походить із лабораторії в Ухані.

Адміністрація Трампа звинувачує Китай у зволіканні із реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю вказують на те, що лікарі, які попереджали про спалах коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив із країни журналістів низки провідних американських видань, зокрема The New YorkTimes, The Washington Post та The Wall Street Journal.