УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3285 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 562 73

Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео

Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що уряд Китаю зробив все можливе, "щоб світ не дізнався вчасно" про коронавірус, який спричинив пандемію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В інтерв’ю на каналі ABC Помпео сказав, що комуністична партія Китаю провела "класичну кампанію з дезінформації", придушивши голоси медпрацівників та відсторонивши журналістів для того, щоб обмежити розповсюдження інформації про коронавірус. Він додав, що ці дії створили величезну загрозу та зашкодили сотням тисяч людей у всьому світі. Він додав, що уряд США має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї справи.

Крім того, держсекретар США заявив, що є "багато доказів", що вірус походить із лабораторії в Ухані.

Читайте також: Спецслужби п'яти країн вважають, що Китай навмисно знищував відомості про спалах коронавірусу в Ухані, - The Daily Telegraph

Адміністрація Трампа звинувачує Китай у зволіканні із реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю вказують на те, що лікарі, які попереджали про спалах коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив із країни журналістів низки провідних американських видань, зокрема The New YorkTimes, The Washington Post та The Wall Street Journal.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4913) Помпео Майк (340) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
ничего удивительного китай это выкормыш союза.
показати весь коментар
03.05.2020 20:21 Відповісти
+8
_Это да, конечно, но! Вы, тормоза, *****, ни о чем не задумались, когда одинадцатимиллионный Ухань закрыли на карантин?! Ничего в черепушке между ушами не пошевелилось, не?!
Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6082
показати весь коментар
03.05.2020 20:18 Відповісти
+6
Іншими словами, розвідка США це лайно.
показати весь коментар
03.05.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іншими словами, розвідка США це лайно.
показати весь коментар
03.05.2020 20:13 Відповісти
а у них там всё гавно )))
показати весь коментар
03.05.2020 20:28 Відповісти
_Это да, конечно, но! Вы, тормоза, *****, ни о чем не задумались, когда одинадцатимиллионный Ухань закрыли на карантин?! Ничего в черепушке между ушами не пошевелилось, не?!
Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6082
показати весь коментар
03.05.2020 20:18 Відповісти
Начало эпидемии https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 8 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 , признался Китай о начале эпидемии - 31 декабря., начало карантина - 22 января.
К єтому времени уже умерло 1300 человек (их внесли в табличку только на прошлой неделе).
показати весь коментар
03.05.2020 20:27 Відповісти
и 5 миллионов уханьцев успели вырваться из Уханя. Выезжали семьями, на машинах. Человека, который отвечал в Ухане за эпидемобстановку, судили но не расстреляли, что как бы наводит на мысли.
показати весь коментар
03.05.2020 20:39 Відповісти
Да, но все это происходило внутри Китая. В январе зараженных еще не было ни в Европе, ни в штатах. Больных они пустили в свои страны сами. Так кто виноват?
показати весь коментар
03.05.2020 21:14 Відповісти
не владеешь инфой: первьій случай ковид как раз бьіл в 27 января в мюнхенской фирме Webasto после посещения ее китайской сотрудницей, которая бьіла внешне здоровой (без соплей и кашля)
показати весь коментар
03.05.2020 22:25 Відповісти
Само собой, что полной хронологии событий не помню. Но в 20-х числах января Китай объявил карантин, начал строить госпиталь на 1000 коек и строить стены на дорогах. А у нас еще почти весь февраль разгонялся бред по поводу того, что болеют только азиаты.
показати весь коментар
04.05.2020 00:58 Відповісти
В меторо в Нью Йорке еще в октябре прошлого года можно было увидеть китайцев в масках и резиновых перчатках.
И никто не подумал, почему они так выглядят.
показати весь коментар
03.05.2020 22:27 Відповісти
они уже давно так ходят в Китае, у них там вечно что-то и грязная атмосфера.
показати весь коментар
03.05.2020 22:36 Відповісти
И в Китае и в Японии в мегаполисах население одевает маски при первых признаках опасности. Будь то грипп, корона, или просто смог. У них это на уровне рефлексов уже наверное. Но контроль за распространением заразы потеря в марте-апреле. Это очень хорошо видно по графикам вашего ЦКЗ.
показати весь коментар
04.05.2020 01:02 Відповісти
первьіми позитивньіми в Италии бьіли 2е китайцев, им поставили диагноз 28 января.
показати весь коментар
03.05.2020 22:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c Китай или Россия? Где разработали коронавирус на самом деле. Взрыв в лаборатории. Утечка секретных материалов. Коронавирус или бактериологическое оружие. Странная вспышка пневмонии в России в прошлом году.
показати весь коментар
03.05.2020 22:42 Відповісти
Я это не смотрел. Мне не интересны теории разных заговоров. Пока что ни одна страна в мире не способна выпустить вирус. Я допускаю, что вирус мог случайно выйти из лаборатории, когда ученые работали с летучими мышами. Их геном уникальный - там есть что изучать: они не боятся бактерий и вирусов, они практически не болеют раком, они умирают от старости, а живут чуть ли не в десятки раз дольше, чем другие животные таких же размеров. Само собой ученых они очень интересуют. Но человечество изучило всего около 5% всех вирусов. СOVID19 значительно менее смертоносный, чем SARS и MERS. Так какой смысл с ним заморачиваться? Кроме того напомню, что пока еще ни одна страна в мире не может создать вирус.
показати весь коментар
04.05.2020 01:13 Відповісти
В США проживают около 7 млн китайцев(чайна тауны)..в Италии,Испании и Франции,около 3х млн!!!И они ведут постоянный бизнес с Китаем,ездят на праздники и к родичам!Например Каждую неделю в Китай из США(и амер.континента) вылетало и прилетало(в том числе и транзитные) аж 46( ) самолётов!!!!!Ну как тут проконтролировать и не пустить такую массу народу?!
показати весь коментар
04.05.2020 09:46 Відповісти
Ну Китай же свои города блокировал?
показати весь коментар
04.05.2020 22:57 Відповісти
8 декабря,1980г. был убит Джон Оно Леннон/"Автограф"./
показати весь коментар
03.05.2020 22:50 Відповісти
ничего удивительного китай это выкормыш союза.
показати весь коментар
03.05.2020 20:21 Відповісти
не совсем!!! к этому улусу в разное время приложили руки многие, в том числе и Штаты!!
показати весь коментар
03.05.2020 20:24 Відповісти
Китаем рулит Англия, вернее Сити. Англичане вообще самая влиятельная нация в мире, Америка так...простаки.
показати весь коментар
03.05.2020 20:41 Відповісти
если читать правильно, что написано выше, речь идёт о том, кто кормил жёлтых в разное время, а не рулил.
показати весь коментар
03.05.2020 20:44 Відповісти
их никто не кормил. они сами кормились всегда. Но они сейчас выживают за счет транснациональных корпораций, которые их основательно усилили. Заказы-то они от глобалистских структур получают. Современный Китай - детище глобализации.
показати весь коментар
03.05.2020 21:07 Відповісти
здесь вы сильно ошибаетесь.в китай при союзе продукты отправляли поездами и самолётами плюс ко всему советская идеология.а подъём у них пошёл в аккурат после развала нерушимого.
показати весь коментар
03.05.2020 22:05 Відповісти
СССР помогал Китаю при жизни Сталина. После смерти Сталина постоянная угроза нападения была. Остров Даманский и все такое. А новая экономическая политика в Китае началась в 1978 г. СССР тогда еще здравствовал.
показати весь коментар
03.05.2020 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l2UaE3qLZ0g Как Китай Помогал Моджахедам Против СССР?
показати весь коментар
03.05.2020 23:06 Відповісти
https://censor.net/user/310486 - предлагаю прекратить всякие торговые отношения с коммунистическим Китаем, выслать их дипломатов из Украине!!!
показати весь коментар
03.05.2020 20:30 Відповісти
шутка?
показати весь коментар
03.05.2020 20:33 Відповісти
ну а как по другому? он же коммунистический ))
показати весь коментар
03.05.2020 20:42 Відповісти
прекратить с этими бракоделами всякие торговые отношения было бы в идеале!
показати весь коментар
03.05.2020 22:01 Відповісти
Вообще-то у Китая 2 000 с хвостиком лет только писанной истории.
показати весь коментар
03.05.2020 20:32 Відповісти
ну 2 600 достаточно хорошо задокументированы. вроде как почти (?) без перерывов. но в эпоху гордых ютюберов каждый может записать ролик, что всё в этом мире фейк
показати весь коментар
03.05.2020 20:57 Відповісти
мне особенно интересен период, когда они отстреливали воробьёв, остальное время можно опустить.
показати весь коментар
03.05.2020 21:16 Відповісти
согласен это история войн.
показати весь коментар
03.05.2020 22:07 Відповісти
"Как в Амернке живут,как бараны воду пьют-учат вшколе,учат а школе,учат в школе.Как китайцев разбомбить,жопой танк остановить-учат в школе,учат в школе,учат а школе/Лебединский/.
показати весь коментар
03.05.2020 22:34 Відповісти
Китайці якісь терплячі,хоч їх і дофіга.Он корейці послали Штати,і нема питань.
показати весь коментар
03.05.2020 22:54 Відповісти
Очєрєдная побєда *****, - Скрєпостан таки потужно ввірвався в G7.
Тепер ЛаптєРєйх на 7-му місці за загальною кількістю інфікованих Ковідом, а за виявленими новими випадками, - переможно вирвався в світові лідери, - на 1-му місці.
Але єсть і нєкоториє нєдоработки, - смертність трохи подкачала, - всього 1 280 ************ отбросілі копита. Но ми вєрім в таланти Вольдеморта Вольдемортовічя. Так діржать!

Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6983
показати весь коментар
03.05.2020 20:24 Відповісти
надеюсь китайцы успеют сбросить трежерис до того, как их аннулируют
показати весь коментар
03.05.2020 20:28 Відповісти
Никто ничего не будет покупать из рук китайцев в этом случае. Побоятся.
показати весь коментар
03.05.2020 22:25 Відповісти
походу, вечер перестает быть томным
показати весь коментар
03.05.2020 20:34 Відповісти
Это правда. Врачей заставляли молчать. Сейчас в лабораторию Уханьскую не пускают. Что-то они там намутили...
показати весь коментар
03.05.2020 20:43 Відповісти
КРИК ДУШІ
Йой людоньки коли цей карантин скінчитсі?Продовжуют і продовжуют.Всім хто в шпиталь попав приписуют короновірус.Ади мій сусід напивсі віспавсі під дощем на ціменті,простудивсі попав в шпиталь до району, зробили тест,показав, ківід 19.А ше три тести відправили на область.Два тижні хлоп лижев в лікарни ізольований,температура на третий день пройшла.Дохторі приходили в скафандрах.Жінка принесла на велигдень їсти свіченого,то яйці продезінфікували ,вімочили в хлорці і передали.А кубасу заставили їсти з кульком.В селі за той чєс,вся родина відрікласі від него,а хату обходили десятов дорогов,його,первий брат дістав інфаркт,бо пив разом з ним перед тим,а кум хотів накласти на себе рукі бо перед тим віспавсі з його жінков. Два тижні пройшли,а аналізи з області не прийшли.То віписали хлопа з лікарні,з записом Ковід 19.А ше через тиждень прийшли аналізи з області Тест був негативний.Районні дохторі вирішили відстояти честь лікарні,гроші на бородьбу з інфекцієв прийшли,а слабих нема.То постановили, ше раз взєти аналізи.
Сусід садив на городі барабулі,файно віглядав ,поправивсі в шпитали,як не як, два тижні пив лиш медецинский спірт.Загортая собі рівці,аж тут надлітая нагла поміч з мигалками звідти люди в скафандрах і кажут шо моют шестий раз взєти у сусіда аналізи.Бідному хлопови здали нерви ,то зачев тікати,дохторі були затєті то зто наздогнали його, за п'єть кілометрів від села,сарака впав і вломив ногу,знов забрали в шпиталь,наклали гіпс,і знов ізолювали,і такі доказали шо в него Ковід 19.
А недавно на девіносто восьмім році,вмерла баба Марцінка.Тіло взєли на ростин і написали короновірус.Похорон був кіжкий,ксьондз правив в масці,то не було ніц нічо зрозуміло шо співая.А духовики мусіли дути в труби в роспіраторах,то повітрі деколи проривалосі не спереду, а ззаду.Тепер курва хто вмре,то пишут Ковід девітнаціть .Наш голова сільради відчитавсі перед громадов, шо купив на медпунт апарат для вентеляції легень.А віявилосі шо то ковальський міх з колгоспної кузні,а гроші то пішли.Курва тепер ні пчєхнути,ні пернути.Рукі від рукавиц віпріли,рийку від маски обсипало,горло від хлоркі пече.Коли цему кінец буде?
показати весь коментар
03.05.2020 20:43 Відповісти
Судячи з власних останніх заяв, чиновники адміністрації Трампа досі не розуміють значення хаосу, який вони створили замість американської зовнішньої політики. Помпео останніми днями витрачав час, намагаючись зорганізувати санкції проти Ірану, ніби Росія та Китай чи навіть європейські союзники все ще готові йти під його керівництвом. У Філіпа Рікера, помічника держсекретаря ЄС (а точніше виконувача обов'язків державного секретаря в Європі, оскільки адміністрація Трампа знаходиться в постійному хаосі), https://www.lefigaro.fr/international/philip-reeker-face-a-la-chine-nous-allons-nous-unir-20200426 нещодавно французькі журналісти с https://www.lefigaro.fr/international/philip-reeker-face-a-la-chine-nous-allons-nous-unir-20200426 питали , чи може коронавірусна криза поправити кепський стан трансатлантичних відносин. Його помпезна відповідь зробила його схожим на члена радянської номенклатури наприкінці 1980-х років: "Я не згоден з умовою вашого питання", - сказав Рікер, перш ніж стверджував, що трансатлантична взаємодія, і особливо франко-американська співпраця, є "чудовою". Так, це чудово - аж надзвичайно непомітно.

... А якщо Трамп виграє другий термін? Будь-яка нація може один раз помилитися, один раз обрати поганого лідера. Але якщо американці знову оберуть Трампа, це надішле чітке повідомлення: Ми більше не є серйозною нацією. Ми такі ж невігласи, як і наш бездумний, нарцисичний, неосвічений президент. Не дивуйтеся, якщо решта світу теж це врахує. - Енн Еплбаум https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/time-americans-are-doing-nothing/611056/
показати весь коментар
03.05.2020 20:47 Відповісти
Писанина очередной активистки-левачки. Я бы постеснялся подобное в принципе переводить на украинский, как и "труды" Ленина с Гитлером.
показати весь коментар
04.05.2020 04:56 Відповісти
Кому цікаво
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-03/pompeo-says-enormous-evidence-links-virus-to-wuhan-laboratory Pompeo Says 'Enormous Evidence' Connects Virus to Wuhan Lab
показати весь коментар
03.05.2020 21:01 Відповісти
"Можу сказати, що є багато доказів того, що усе це пішло з тієї лабораторії в Ухані", - сказав Помпео на ABC

"I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan," Pompeo said on ABC
показати весь коментар
03.05.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCCPqbE3wYO2JhVXMApahHOg Нуся Хрекова https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=UgwmXRDU2zuQRbsjQTt4AaABAg 2 дні тому Действительно в октябре-ноябре 2019 переболели очень многие. Сами лежали в инфекционном отделении, диагноз пневмония. Были случаи со смертельным исходом. Течение болезни очень схожи с нынешним короновирусом. Температура поднималась до 39 и выше, кашель, слабость, очень сильное потение, отсутствие всякого вкуса. Потом попадалась информация о вспышке пневмонии в Ставрополе, это декабрь 2019. Главврач инфекционного отделения мне сказал, что вирус очень агрессивный и самим его дома не остановить, нужно капаться. Антибиотики внутривенно. Кашель после выписки оставался.
показати весь коментар
03.05.2020 23:17 Відповісти
Запад пугает слишком быстро развивающийся Китай. Самый яркий пример санкции против Huawei под абсурдным предлогом.
показати весь коментар
03.05.2020 21:04 Відповісти
Предлог не абсурдный.
HUAVEI является компанией, сотрудничающей с правительством Китая, то есть частью разведки Китая.
В Америке она не будет допущена к созданию систем связи ни в коем случае.
показати весь коментар
03.05.2020 22:24 Відповісти
Можно было просто не пускать в США, у не устраивать балаган с санкциями и арестами менеджеров. Видна эмоциональная подоплека. Американцы поняли что не смогут конкурировать с ними.
показати весь коментар
04.05.2020 08:53 Відповісти
через определенное время мир еще и не это узнает
показати весь коментар
03.05.2020 21:05 Відповісти
Интересно а какая бы страна начала об этом трубить на весь мир?
показати весь коментар
03.05.2020 21:15 Відповісти
Раша - источник короновируса. На цензоре толпы фсбшных тролей под разными флагами отводят внимание от раши и перекладывают ответственность на Китай. " Ещё весной 2019 года была вспышка, очень тяжело протекающего ОРВИ, помню что заболели даже очень стойкие, здоровые коллеги, которые никогда не уходили на больничный лист. Может быть мы уже все прошлом году переболели короновирусом. Иначе откуда у многих россиян в крови определяются антитела? Если бы провести всеобщий тест на антитела к Короновирусу, картина стала бы ясна." " У моей подруги родной брат умер в ноябре 2019, 36 лет. В Мурманске. При вскрытии показало сильное поражение лёгких. И там в Мурманске была волна пневмонии которую врачи усердно умалчивали". " А я думала что в России уже никто не вспомнит про этот взрыв и последствия после него. Проще весь мир обвинить, чем в своем глазу бревно увидеть." https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Tartar Older https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg 2 дні тому

"В Вашей теории о взрыве в "Вектре" и распространении ковид-19 есть такая не малая дыра . Дело в том, как мы уже знаем, этот вирус очень легко распространяется и если бы именно он рванул, то очагом как раз стала б не Москва, а именно Новосиб. Но что-то как-то не стал и больших жертв не было.. 7

https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Татьяна Карелина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg.986uTZiYf2h9876uIgZnYf 2 дні тому

Живем рядом с Вектором (с балкона видно корпуса), зимой вся больница была под завязку( грипп с осложнением на лёгкие). Много знакомых болело с 39 и кашлем. https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Team Kaorin https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgxbRQ_T6FttiNkpYPZ4AaABAg 1 місяць тому (змінено)

Обратите внимание на размах осенней "пневмонии." От Новосибирска до Ростова-на-Дону. Нехило воспалились лёгкие. В.Соловей возможно что-то знал ещё осенью, когда призывал закупать продукты и говорил о введении элементов ЧС без её объявления. А его странное - Путину ничто не угрожает?.. Вакцину сделали? Почему он не заболел а главврач Коммунарки - да? Китайский Ухань для отвода глаз? Очень гибридно. Только погибли десятки тысяч людей по всей планете. Это уже не МН-17. Не могу в это зверство поверить. Из твиттера @shepel2602 Госпитали? Нет. Массовое тестирование? Нет. Мобилизация мед.персонала? Нет. Обеспечение средствами защиты? Нет. Помощь оставшимся без средств к существованию? Нет. Помощь бизнесу? Нет. Спасибо власти за заботу. Из российских комментариев к видео о российском происхождении короновируса. https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть 33 минуты.
показати весь коментар
03.05.2020 23:06 Відповісти
Одним словом корона-вирус давно бродит по планете только он был не у таких масштабах и так разрекламирован.Так ,,сгорел,, мой друг лет пять назад и знакомый в позапрошлом году.Медики тогда сказали что это осложнение гриппа которое вызвало пневмонию.Смотрел статистику в 14 или 15-том году от такого ,,гриппа,, в Украине умерло больше людей чем сейчас при официальном корона-вирусе и все молчали.Грипп так грипп.
показати весь коментар
04.05.2020 06:08 Відповісти
Тоже самое они делали в 2002м году, когда была вспышка SARS.
показати весь коментар
03.05.2020 21:45 Відповісти
Тоже самое они делали в 2002м году, когда была вспышка SARS.
показати весь коментар
03.05.2020 21:45 Відповісти
А Новосибирский "ВЕКТОР" замяли,ДА? Перевели стрелки на Ухань, а у кацапов кажется уже и вакцина готова( ещё в январе заявили), вплотную видать с коронавирусом они занимались.
показати весь коментар
03.05.2020 21:59 Відповісти
США щедро смажут, а потом вставят !!!
показати весь коментар
03.05.2020 22:22 Відповісти
На то у Америки и Силиконовая Долина.
Для смазки.
показати весь коментар
03.05.2020 23:04 Відповісти
В Московских школах осенью 2019 зафиксирована среди школьников пневмония. Свалили на наёмный клининговый персонал из ср.азии.
показати весь коментар
03.05.2020 22:45 Відповісти
Московия -это и есть ср.азия.
показати весь коментар
03.05.2020 23:03 Відповісти
Китай застопорил экономику целого мира, нажился на никому не нужных до того масках,
и теперь такой типа: "Мы чё - мы ж ничё ..."
показати весь коментар
03.05.2020 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 8727

https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g вадим банников https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgyALVUKKazn9vxGvWF4AaABAg 1 місяць тому

свердловск.1979 год.испытания штамма сибирской язвы,на своём народе.д/ф "сепсис 002"
показати весь коментар
03.05.2020 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 6982

https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Оксана Плюшкина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugw1yLQFVHcUpLol07d4AaABAg 2 дні тому

Знакомые в Челябинске в ноябре декабре 19г очень сильно болели, воспаление легких- вся семья, 5 человек в бльнице, чуть выжили!!!!!
показати весь коментар
03.05.2020 23:13 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 2119

https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w MR. PEIN https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugxnq6_-VDKNle57G9F4AaABAg 3 дні тому

В декабре 2019 года в краснодарском крае в Армавире школы закрывали на карантин от "гриппа" все мои близкие и знакомые поголовно переболели. Так что я думаю это на правду больше похожа, чем нам щас втирают по ящику.
показати весь коментар
03.05.2020 23:14 Відповісти
https://lenta.ua/gosdep-ssha-zayavil-o-dokazatelstvah-sozdaniya-koronavirusa-v-kitae-48438/
показати весь коментар
03.05.2020 23:42 Відповісти
Плакат к Поспел только подтверждает, что вы, американцы со своим Трампом, лохи конченые. Все в облаках читаете, а теперь ещё и всралися. Ваш клоун Трамп кричал, что все это ерунда и вирус тоже, а теперь по уши в дерьме и ищите виновных .
показати весь коментар
04.05.2020 00:35 Відповісти
Правильно, китайцы будут наказаны штатами, пришло время возвращать коммунистический долг за экономику построенную на капиталистические бабки.
показати весь коментар
04.05.2020 00:40 Відповісти
Вооотт... поэтому самые хитрые страны такие как Италия, Франция даже те, кто в ДТП погиб пишут что от короновируса.. потому что когда это закончится, будут требовать от Китая многомиллиардные компенсации
показати весь коментар
04.05.2020 08:45 Відповісти
 
 