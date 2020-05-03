Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що уряд Китаю зробив все можливе, "щоб світ не дізнався вчасно" про коронавірус, який спричинив пандемію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В інтерв’ю на каналі ABC Помпео сказав, що комуністична партія Китаю провела "класичну кампанію з дезінформації", придушивши голоси медпрацівників та відсторонивши журналістів для того, щоб обмежити розповсюдження інформації про коронавірус. Він додав, що ці дії створили величезну загрозу та зашкодили сотням тисяч людей у всьому світі. Він додав, що уряд США має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї справи.
Крім того, держсекретар США заявив, що є "багато доказів", що вірус походить із лабораторії в Ухані.
Адміністрація Трампа звинувачує Китай у зволіканні із реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю вказують на те, що лікарі, які попереджали про спалах коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив із країни журналістів низки провідних американських видань, зокрема The New YorkTimes, The Washington Post та The Wall Street Journal.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
К єтому времени уже умерло 1300 человек (их внесли в табличку только на прошлой неделе).
И никто не подумал, почему они так выглядят.
Тепер ЛаптєРєйх на 7-му місці за загальною кількістю інфікованих Ковідом, а за виявленими новими випадками, - переможно вирвався в світові лідери, - на 1-му місці.
Але єсть і нєкоториє нєдоработки, - смертність трохи подкачала, - всього 1 280 ************ отбросілі копита. Но ми вєрім в таланти Вольдеморта Вольдемортовічя. Так діржать!
Йой людоньки коли цей карантин скінчитсі?Продовжуют і продовжуют.Всім хто в шпиталь попав приписуют короновірус.Ади мій сусід напивсі віспавсі під дощем на ціменті,простудивсі попав в шпиталь до району, зробили тест,показав, ківід 19.А ше три тести відправили на область.Два тижні хлоп лижев в лікарни ізольований,температура на третий день пройшла.Дохторі приходили в скафандрах.Жінка принесла на велигдень їсти свіченого,то яйці продезінфікували ,вімочили в хлорці і передали.А кубасу заставили їсти з кульком.В селі за той чєс,вся родина відрікласі від него,а хату обходили десятов дорогов,його,первий брат дістав інфаркт,бо пив разом з ним перед тим,а кум хотів накласти на себе рукі бо перед тим віспавсі з його жінков. Два тижні пройшли,а аналізи з області не прийшли.То віписали хлопа з лікарні,з записом Ковід 19.А ше через тиждень прийшли аналізи з області Тест був негативний.Районні дохторі вирішили відстояти честь лікарні,гроші на бородьбу з інфекцієв прийшли,а слабих нема.То постановили, ше раз взєти аналізи.
Сусід садив на городі барабулі,файно віглядав ,поправивсі в шпитали,як не як, два тижні пив лиш медецинский спірт.Загортая собі рівці,аж тут надлітая нагла поміч з мигалками звідти люди в скафандрах і кажут шо моют шестий раз взєти у сусіда аналізи.Бідному хлопови здали нерви ,то зачев тікати,дохторі були затєті то зто наздогнали його, за п'єть кілометрів від села,сарака впав і вломив ногу,знов забрали в шпиталь,наклали гіпс,і знов ізолювали,і такі доказали шо в него Ковід 19.
А недавно на девіносто восьмім році,вмерла баба Марцінка.Тіло взєли на ростин і написали короновірус.Похорон був кіжкий,ксьондз правив в масці,то не було ніц нічо зрозуміло шо співая.А духовики мусіли дути в труби в роспіраторах,то повітрі деколи проривалосі не спереду, а ззаду.Тепер курва хто вмре,то пишут Ковід девітнаціть .Наш голова сільради відчитавсі перед громадов, шо купив на медпунт апарат для вентеляції легень.А віявилосі шо то ковальський міх з колгоспної кузні,а гроші то пішли.Курва тепер ні пчєхнути,ні пернути.Рукі від рукавиц віпріли,рийку від маски обсипало,горло від хлоркі пече.Коли цему кінец буде?
... А якщо Трамп виграє другий термін? Будь-яка нація може один раз помилитися, один раз обрати поганого лідера. Але якщо американці знову оберуть Трампа, це надішле чітке повідомлення: Ми більше не є серйозною нацією. Ми такі ж невігласи, як і наш бездумний, нарцисичний, неосвічений президент. Не дивуйтеся, якщо решта світу теж це врахує. - Енн Еплбаум https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/time-americans-are-doing-nothing/611056/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-03/pompeo-says-enormous-evidence-links-virus-to-wuhan-laboratory Pompeo Says 'Enormous Evidence' Connects Virus to Wuhan Lab
"I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan," Pompeo said on ABC
HUAVEI является компанией, сотрудничающей с правительством Китая, то есть частью разведки Китая.
В Америке она не будет допущена к созданию систем связи ни в коем случае.
https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Tartar Older https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg 2 дні тому
"В Вашей теории о взрыве в "Вектре" и распространении ковид-19 есть такая не малая дыра . Дело в том, как мы уже знаем, этот вирус очень легко распространяется и если бы именно он рванул, то очагом как раз стала б не Москва, а именно Новосиб. Но что-то как-то не стал и больших жертв не было.. 7
https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg
https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Татьяна Карелина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg.986uTZiYf2h9876uIgZnYf 2 дні тому
Живем рядом с Вектором (с балкона видно корпуса), зимой вся больница была под завязку( грипп с осложнением на лёгкие). Много знакомых болело с 39 и кашлем. https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w
https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Team Kaorin https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgxbRQ_T6FttiNkpYPZ4AaABAg 1 місяць тому (змінено)
Обратите внимание на размах осенней "пневмонии." От Новосибирска до Ростова-на-Дону. Нехило воспалились лёгкие. В.Соловей возможно что-то знал ещё осенью, когда призывал закупать продукты и говорил о введении элементов ЧС без её объявления. А его странное - Путину ничто не угрожает?.. Вакцину сделали? Почему он не заболел а главврач Коммунарки - да? Китайский Ухань для отвода глаз? Очень гибридно. Только погибли десятки тысяч людей по всей планете. Это уже не МН-17. Не могу в это зверство поверить. Из твиттера @shepel2602 Госпитали? Нет. Массовое тестирование? Нет. Мобилизация мед.персонала? Нет. Обеспечение средствами защиты? Нет. Помощь оставшимся без средств к существованию? Нет. Помощь бизнесу? Нет. Спасибо власти за заботу. Из российских комментариев к видео о российском происхождении короновируса. https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть 33 минуты.
Для смазки.
и теперь такой типа: "Мы чё - мы ж ничё ..."
https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g вадим банников https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgyALVUKKazn9vxGvWF4AaABAg 1 місяць тому
свердловск.1979 год.испытания штамма сибирской язвы,на своём народе.д/ф "сепсис 002"
https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Оксана Плюшкина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugw1yLQFVHcUpLol07d4AaABAg 2 дні тому
Знакомые в Челябинске в ноябре декабре 19г очень сильно болели, воспаление легких- вся семья, 5 человек в бльнице, чуть выжили!!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w MR. PEIN https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugxnq6_-VDKNle57G9F4AaABAg 3 дні тому
В декабре 2019 года в краснодарском крае в Армавире школы закрывали на карантин от "гриппа" все мои близкие и знакомые поголовно переболели. Так что я думаю это на правду больше похожа, чем нам щас втирают по ящику.