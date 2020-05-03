Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував пост ексглави АП Андрія Портнова.
"Та у нас тут справжня президентська виборча кампанія в розпалі. Портнов вирвався вперед. Хлопці, ви куди? Восени, сказано ж, восени", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Богдана у фейсбуці.
Зазначимо, що Портнов дорікає Володимиру Зеленському в тому, що той "втратив час", аби завдяки монобільшості об'єднати "країну, яка розкололася вже стосовно десятка питань", і лише "сильніше розколов усіх". "Тепер, коли президент протиставив себе тим, хто його обрав, його соціологічний шлях визначено. Схоже, президентські вибори можуть відбутися раніше конституційних термінів", - резюмує Портнов.
Зєлю геть. Дострокові. Портніху під шконку.
Столько денег как вложил Порошенко в армию, ни один бизнесюк не вложил. И сейчас Петро вкладывает кучу денег, помогая Украине бороться с короной. Расскажите, кто больше потратил на армию и кто больше тратит сейчас?
Хорошо расеюшка владеет искусством пропаганды, хорошо накладывает штампы на неугодных.
Порошенку вот приклеили какую-то несусветную жадность.Но в реальной жизни все не так.
Что-то к остальным, кто не Порошенко, что-то никаким клеем не клеится щедрость.
Не слыхали, не видали. Кто там у нас щедрый -Зюзя? Колома? Ахмет?
Чем помогли армии? Сколько своих денюжек вложили в помощь медикам?
Вы его счета лично вели?? Смени методичку ,зебил.....
Очень жаль,что в Украине нельзя подать на клеветников в суд!
крысе кремлевской Портнову снова придется бежать или в тюрьму сядет на долго. Когда власть поменяется.
Где эго храбрость и решительность была в 2014 году? Сбежала ?
Оттого и вброс, который прошел успешно.
Во-первых, никто не возражает против президентских (!) выборов осенью.
Во-вторых, Портнов в роли соискателя на должность президента воспринимается как должное.
И то, и другое - это опупей, граждане.
Но, собственно говоря, после 73%, чему удивляться????
Зеленский еще пожалеет,что снял его, он бы этих реваншиских шушер давно бы раздавил.
Благодаря таким товарищам, хотя Зе оказался и сам такой же, он все и просрал, как и Барыга. Одной дорогой идут. Один правда себе на уме был, т.к. все в карман тянул, а этот просто дурак.
Этот "богдан" - большой оптимист...
К призеденту Киве готовься!
ВІн був і ще є частиною тієї команди політтехнологів, які змінили курс України у русі до Европейського союзу і НАТО.
Зелена пліснява, яка заполонила гілки влади України зупинили розвиток України (вірус тут ні до чого, вірус дав можливість виправдовуватись).
Зараз ця ж команда політтехнологів втілює другий етап програми............ під гаслом "треба триматись разом і тільки у СРСР україна буде розвиватись".
Під цю програму знову шукають виконавців. Якщо для зеленої плісняви шукали нові обличчя (блазнів, перукарів, домогосоподарок.....) то зараз відверто прибічників "руськава міру" і з гаслом вони топменеджери просовують у владу. Насиченість у владі їх ще слабка, все ж УКРАЇНА не параша люди розумніші, їм Є РІЗНИЦЯ хто буде по освітленим асфальтованим вулицям українських міст на танках їздити.
А це і є третій етап політтехнології тієї команди що привела блазнів до влади.
Люди будьте уважні!!!!!!!!
і зараз вони дотримуються цієї ж тактики.
Жити в Україні нам, нашим дітям і онукам і від нас залежить чи залишиться їм земля, чи будуть вони вільні користуватись безвізом, навчатись у провідних університетах, створювати свій бізнес, чи будуть жити у ординському ярмі і горбатитись на жидомоскаля.