Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед

Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував пост ексглави АП Андрія Портнова.

"Та у нас тут справжня президентська виборча кампанія в розпалі. Портнов вирвався вперед. Хлопці, ви куди? Восени, сказано ж, восени", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Богдана у фейсбуці.

Зазначимо, що Портнов дорікає Володимиру Зеленському в тому, що той "втратив час", аби завдяки монобільшості об'єднати "країну, яка розкололася вже стосовно десятка питань", і лише "сильніше розколов усіх". "Тепер, коли президент протиставив себе тим, хто його обрав, його соціологічний шлях визначено. Схоже, президентські вибори можуть відбутися раніше конституційних термінів", - резюмує Портнов.

Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед 01

вибори (6749) Зеленський Володимир (25545) Портнов Андрій (364) Богдан Андрій (425)
+86
что значит "осенью"?
вазелиновые запланировали уход бедосика на осень?
показати весь коментар
03.05.2020 20:16 Відповісти
+77
Это Беня запланировал, время поджимает.
показати весь коментар
03.05.2020 20:19 Відповісти
+71
не вышел блицкриг у Портянки по возвращению Украины в стойло Рашки, вот оно и фырчит, бесится и выдумывает бесноватые планы. Чем бы еще заняться - ни семьи, ни жены , ни детей рядом, Порошенко не посажен, коррупционеры не посажены, Саака пролетел, Панама дело его не закрыла, суд идет...
показати весь коментар
03.05.2020 20:26 Відповісти
Портніха цілковитим українофобським негативом прикриває російського шпигуна Зєлю.
Зєлю геть. Дострокові. Портніху під шконку.
показати весь коментар
03.05.2020 23:47 Відповісти
Сейчас тебя,болтающийся в ополонке,в порохоботы запишут,такие же как ты слабоумные.
показати весь коментар
04.05.2020 00:18 Відповісти
Портянку и Дубинского из страны не выпускать когда все начнётся.
показати весь коментар
04.05.2020 00:36 Відповісти
и сразу нужно думать, по примеру Моссада, как отловить в Мордоре кровосисю, януковича, захарченко, бондаренко, царёва, олейника и прочую лабуду. если не получается, отправить их целиком, для отбывания наказания в Украину, можно отправить только какую-то часть
показати весь коментар
04.05.2020 12:52 Відповісти
Да, Портного надо попридержать, а то в прошлый раз оно шустро здриснуло вместе с Яныком за поребрик
показати весь коментар
04.05.2020 00:47 Відповісти
Богдана с Портновым в одну камеру гнить! на ***** клейма негде сиавить!
показати весь коментар
04.05.2020 01:20 Відповісти
Одной камеры на всех не хватит, придется рыть котлован
показати весь коментар
04.05.2020 01:32 Відповісти
Какая всёже короткая память у народа здесь пишушего. После 2014 года, в Украине только Порошенко, во время войны , был самым успешным бизнесменом , и в несколько раз увеличил своё благосостояние! Вот по этому его и скинули! За безудержную жадность на крови!
показати весь коментар
04.05.2020 01:56 Відповісти
А список форбс говорит совсем другое.
показати весь коментар
04.05.2020 02:47 Відповісти
Эту пестню о Порошенко мы уже слыхали.Но некоторые в нее даже поверили.
Столько денег как вложил Порошенко в армию, ни один бизнесюк не вложил. И сейчас Петро вкладывает кучу денег, помогая Украине бороться с короной. Расскажите, кто больше потратил на армию и кто больше тратит сейчас?
Хорошо расеюшка владеет искусством пропаганды, хорошо накладывает штампы на неугодных.
Порошенку вот приклеили какую-то несусветную жадность.Но в реальной жизни все не так.
Что-то к остальным, кто не Порошенко, что-то никаким клеем не клеится щедрость.
Не слыхали, не видали. Кто там у нас щедрый -Зюзя? Колома? Ахмет?
Чем помогли армии? Сколько своих денюжек вложили в помощь медикам?
показати весь коментар
04.05.2020 02:47 Відповісти
этот "петро" своего охранника министром обороны сделал допустиы Илловайск, Дебальцево и фактическую сдачу Мартуполя, устоявшего только за счет Азова？или может это то порося, дружки которого синарчуки грабили укроборонпром？
показати весь коментар
04.05.2020 16:17 Відповісти
Киздеть - то не надоело??? Я о "супердоходах" Порошенко.....
Вы его счета лично вели?? Смени методичку ,зебил.....
Очень жаль,что в Украине нельзя подать на клеветников в суд!
показати весь коментар
04.05.2020 05:34 Відповісти
Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед - Цензор.НЕТ 31
показати весь коментар
04.05.2020 02:08 Відповісти
Не.... Ну если оппорыги голоса на 6м году войны находят... Брехло конч-е Шарий... То не удивлюсь если эта ссаная подстилка яныка у оппорыгов, Шария и зелени себе проходной бал наберёт.
показати весь коментар
04.05.2020 02:32 Відповісти
Портнов это чисто предатель, агент влияния кремля, работает на Рашку! По нему уже давно статья 111. плачет, Гос. измена, да и за коррупцию есть его за что посадить, за времена яныка на схемах мутил. Была бы у нас патриотическая украинская власть и СБУ, прокуратура,суды, то загремел бы на нары уже давно....а так страной правят криминальный олигархат и ватные малороссы, не украинцы.
крысе кремлевской Портнову снова придется бежать или в тюрьму сядет на долго. Когда власть поменяется.
показати весь коментар
04.05.2020 02:41 Відповісти
Портнова давно пора убить...
показати весь коментар
04.05.2020 04:20 Відповісти
Ага, а чё же эта рожа портновская храбрится советами сейчас и из-за бугра?
Где эго храбрость и решительность была в 2014 году? Сбежала ?
показати весь коментар
04.05.2020 07:40 Відповісти
Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед - Цензор.НЕТ 8191
показати весь коментар
04.05.2020 08:44 Відповісти
Невже Зе розносить по лікарнях допомогу від Європейської солідарності, очолюваної "крававим баригай"?
показати весь коментар
04.05.2020 15:29 Відповісти
Так приємно, коли Зеленський роздає гуманітарку від Європейської солідарності. Все, як у казці Пушкіна: у морської цариці-золота рибка на посилках.
показати весь коментар
04.05.2020 17:39 Відповісти
Портнов шота долго избегает клетчатого одеяла. Однако совершенно ясно, что Моника здесь не при чем
показати весь коментар
04.05.2020 08:48 Відповісти
ЗЕбобики намородерили и сдулись?
показати весь коментар
04.05.2020 08:52 Відповісти
Портнов не Андрій, він Андрей. З фейсбуку видно ж. Короче - два Андрея
показати весь коментар
04.05.2020 09:24 Відповісти
После того, как "Моника убила Эрику"(С) проблемка назрела в ОП (бывшем и нынешнем), "маленькая" такая проблемка: карантин рано или поздно закончится, и маску медицинскую "бубочке" придется снять, а актера подобрали не совсем годного на роль "бубочки", что-то там с нижней частью лица не соответствует. так что "бубочку" придется менять (Не может же он после карантина маску носить? Скажут, совсем с глузду съехал).

Оттого и вброс, который прошел успешно.
Во-первых, никто не возражает против президентских (!) выборов осенью.

Во-вторых, Портнов в роли соискателя на должность президента воспринимается как должное.

И то, и другое - это опупей, граждане.
Но, собственно говоря, после 73%, чему удивляться????
показати весь коментар
04.05.2020 09:32 Відповісти
Та нормально. Розтягнуть електоральну вату по різних смітниках - хто піде до шарія, хто залишиться при бойкові, хто при зеленському, а хто піде до портнова. Богдан обурюється тому, що портнов в цю вату нього відтягує.
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Ну да, "народ" явно хочет назад януковоча. Не удивлюсь, если в Ростов скоро отправится делегация "луччих людей" и там, падши ниц, будет слезно умолять его вернуться "царствовати и всем владети".
показати весь коментар
04.05.2020 11:02 Відповісти
вы хотите сказать, что после того как у зеленского инопланетяне высосали мозг, от него осталась одна телесная оболочка, в которой сидит инопланетянин? или всё-таки, сейчас нами правит двойник, похожий на зеленского, а настоящего зеленского уже давно убили русские?
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
скукотища
показати весь коментар
04.05.2020 09:32 Відповісти
Два дебіла- єта сіла...
показати весь коментар
04.05.2020 09:37 Відповісти
цю гниду портнова хтось колись розчавить?
показати весь коментар
04.05.2020 09:48 Відповісти
Ну, почекайте інопланетян чи змія Горинича. Дід Мороз до нового року ніяк невстигне точно.
показати весь коментар
04.05.2020 10:50 Відповісти
Портнов это образец аморальности и беспринципности, кристалл "русского мира".
показати весь коментар
04.05.2020 09:54 Відповісти
Судя по фотке, этот Богдан не просыхает. Уж поверьте алкашу со стажем.
показати весь коментар
04.05.2020 10:13 Відповісти
Богдан ОЧЕНЬ сильный глава офиса,жалко что экс.
Зеленский еще пожалеет,что снял его, он бы этих реваншиских шушер давно бы раздавил.
показати весь коментар
04.05.2020 10:22 Відповісти
Та ви шо!? От так би взяв і роздавив? А хто б йому гроші на давивку дав?
показати весь коментар
04.05.2020 10:47 Відповісти
Серьезно? Этот удмурд, с ордынским мышлением управленца сильный глава ОП?
Благодаря таким товарищам, хотя Зе оказался и сам такой же, он все и просрал, как и Барыга. Одной дорогой идут. Один правда себе на уме был, т.к. все в карман тянул, а этот просто дурак.
показати весь коментар
04.05.2020 10:58 Відповісти
А хто цього портнова з нафталіну воскресив? Націоналісти? Добровільці? Правий Сектор? Добробатівці? Окрема претензія до Порошенка. За те, що лише пальчиком пригрозив. А не роздавив, як клопа. А міг.
показати весь коментар
04.05.2020 10:32 Відповісти
Президентом будет Ю.Бойко, порохоботы пролетают 100%...если только Порошенко не вернется в Партию Регионов или вступит в ОПЗЖ.... там он ещё не был ))
показати весь коментар
04.05.2020 10:41 Відповісти
В бойка є серйозний конкурент - самий вялікій скрєпаносєц мєдвєдчук. А ще лізе всяка шелупонь відгризаючи електорат - шарії, та портнови. Купа безнадійних залишиться при клоунах.
показати весь коментар
04.05.2020 10:54 Відповісти
В.Медведчук будет головою ВР, будет принимать законы о запрете всяких там "свобод" и прочих "нацистских" партеек, о восстановлении компартии, о смене вектора на Россию и "таёжный союз" и порохоботы сознательно это делают, как настоящая пятая колонна России, замаскированная под патриотов Украины.
показати весь коментар
04.05.2020 11:04 Відповісти
У тебя, дядя, в голове мусор какой-то. Прикинься умным - помолчи.
показати весь коментар
04.05.2020 11:54 Відповісти
соблюдай маскировку..
показати весь коментар
04.05.2020 13:23 Відповісти
Ваньок, за тобой два бульдозера и бригада дорожных рабочих нужна - твою тупость разгребать. Неподъемная задача для обкраденного зеленой шмарклей государства. Ты б хоть застеснялся слабоумие разбрызгивать.
показати весь коментар
04.05.2020 19:57 Відповісти
русофилы очень скоро вымрут. Вы видели почем баррель?
показати весь коментар
04.05.2020 20:08 Відповісти
Ще один політичний оборзєватель вангує про вибори. Він і сам став відомим чисто випадково.
показати весь коментар
04.05.2020 10:45 Відповісти
Бойко - чмо. Нахера нам подельники Яныка?
показати весь коментар
04.05.2020 10:47 Відповісти
А це, вже як накажуть членам ЦВК.
показати весь коментар
04.05.2020 10:51 Відповісти
Осень, так осень.
показати весь коментар
04.05.2020 10:49 Відповісти
Портнов?!

Этот "богдан" - большой оптимист...
К призеденту Киве готовься!
показати весь коментар
04.05.2020 10:50 Відповісти
Богдан не щирий у своїх опусах.
ВІн був і ще є частиною тієї команди політтехнологів, які змінили курс України у русі до Европейського союзу і НАТО.
Зелена пліснява, яка заполонила гілки влади України зупинили розвиток України (вірус тут ні до чого, вірус дав можливість виправдовуватись).
Зараз ця ж команда політтехнологів втілює другий етап програми............ під гаслом "треба триматись разом і тільки у СРСР україна буде розвиватись".
Під цю програму знову шукають виконавців. Якщо для зеленої плісняви шукали нові обличчя (блазнів, перукарів, домогосоподарок.....) то зараз відверто прибічників "руськава міру" і з гаслом вони топменеджери просовують у владу. Насиченість у владі їх ще слабка, все ж УКРАЇНА не параша люди розумніші, їм Є РІЗНИЦЯ хто буде по освітленим асфальтованим вулицям українських міст на танках їздити.
А це і є третій етап політтехнології тієї команди що привела блазнів до влади.

Люди будьте уважні!!!!!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 10:52 Відповісти
С самого начала было понятно что это зелёное недоразумение не досидит до конца, та он и сам понимал что будет, когда перед выборами заявлял что идет на 1 срок...
показати весь коментар
04.05.2020 10:52 Відповісти
Ну що, підставляє брателла? Так ти ж, Богдане сам витіг цього портнова з нафталіну. Сам знаєш, яке воно. Для вашого брата, партнера не кинути, себе не поважати. Для чого витягував? Для геморою? Тобі Бєні та Зєлі мало?
показати весь коментар
04.05.2020 10:57 Відповісти
Больше никогда не пойду на этот дебилизм под названием выборы. Буду ждать когда АТО проведут наконец в ВР, вот тогда и поучавствую.
показати весь коментар
04.05.2020 11:41 Відповісти
Выборы становятся дебилизмом, когда большинство участвующих - дебилы. А так -это демократическая процедура смены власти.
показати весь коментар
04.05.2020 11:58 Відповісти
Не участь у виборах 40% виборців, позиція "на чужі руки" і призвела до ситуації у якій опинилась на даний час Україна. На це й була розрахована політтехнологія зеплісняви,
і зараз вони дотримуються цієї ж тактики.
Жити в Україні нам, нашим дітям і онукам і від нас залежить чи залишиться їм земля, чи будуть вони вільні користуватись безвізом, навчатись у провідних університетах, створювати свій бізнес, чи будуть жити у ординському ярмі і горбатитись на жидомоскаля.
показати весь коментар
04.05.2020 12:02 Відповісти
колобок с песьими глазками перепил боярки какие выборы и что такое портнов..презик порох будет веками..
показати весь коментар
04.05.2020 12:37 Відповісти
Не ценили мы демократические свободы, воспользовались ими вместо туалетной бумаги и превратили страну в шапито. Ну, ничего в ближайшее время эти свободы у нас отберут.
показати весь коментар
04.05.2020 16:13 Відповісти
По-моему это очередное подтверждение, что стадо подготавливают к тому, чтоб оно проголосовало если не за Медведчука то за откровенно его человека.
показати весь коментар
04.05.2020 17:26 Відповісти
Такого человека потеряли, а мог-бы еще воровать и воровать
показати весь коментар
04.05.2020 18:23 Відповісти
