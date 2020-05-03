Колишній глава ОП Богдан: Почалася президентська виборча кампанія, Портнов вирвався вперед

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував пост ексглави АП Андрія Портнова.

"Та у нас тут справжня президентська виборча кампанія в розпалі. Портнов вирвався вперед. Хлопці, ви куди? Восени, сказано ж, восени", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Богдана у фейсбуці.

Зазначимо, що Портнов дорікає Володимиру Зеленському в тому, що той "втратив час", аби завдяки монобільшості об'єднати "країну, яка розкололася вже стосовно десятка питань", і лише "сильніше розколов усіх". "Тепер, коли президент протиставив себе тим, хто його обрав, його соціологічний шлях визначено. Схоже, президентські вибори можуть відбутися раніше конституційних термінів", - резюмує Портнов.

