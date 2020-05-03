Житель Одещини вирішив відзначити День праці та 1 травня вивісив червоний прапор, розпочато провадження, - поліція

Поліцейські Роздільнянського відділу поліції в Одеській області розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління НПУ, 1 травня 52-річний житель одного із сіл Роздільнянського району на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою.

Чоловік пояснив, що таким чином намагався відзначити Міжнародний день праці.

Прапор поліцейські у правопорушника вилучили, а відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Подібні дії, згідно з чинним законодавством, караються обмеженням волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін із конфіскацією майна або без такого.

