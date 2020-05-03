УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3285 відвідувачів онлайн
Новини
9 637 119

Житель Одещини вирішив відзначити День праці та 1 травня вивісив червоний прапор, розпочато провадження, - поліція

Житель Одещини вирішив відзначити День праці та 1 травня вивісив червоний прапор, розпочато провадження, - поліція

Поліцейські Роздільнянського відділу поліції в Одеській області розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління НПУ, 1 травня 52-річний житель одного із сіл Роздільнянського району на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою.

Чоловік пояснив, що таким чином намагався відзначити Міжнародний день праці.

Прапор поліцейські у правопорушника вилучили, а відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Подібні дії, згідно з чинним законодавством, караються обмеженням волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін із конфіскацією майна або без такого.

Дивіться також: Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеська область (3492) Нацполіція (15506)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
судя по хате, то это совкодрочер!!! у людей сараи лучше выглядят!!
показати весь коментар
03.05.2020 20:37 Відповісти
+28
Чемодан вокзал кацапия-- флаг нужно было в дупло ему затусовать
показати весь коментар
03.05.2020 20:42 Відповісти
+28
Житель Одещини вирішив відзначити День праці і 1 травня вивісив червоний прапор, розпочато провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 9676
показати весь коментар
03.05.2020 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На фоне капиталистического фашизма свирепствующего в Украине или ценностей, как его еще называют, неудивительно, что украинцы вывешивают красные флаги и рвут украинские, как например в Запорожье.
Пока не поздно, украинской власти нужно задуматься, что творит, пока Украину окончательно не развалила.
показати весь коментар
03.05.2020 22:13 Відповісти
На самом деле все гораздо проще. Есть люди, которым действительно жилось лучше, богаче и стабильнее в СССР чем сейчас в послемайдановской воюющей карантинной Украине, вот они и ностальгируют об ушедших временах. Лично я (говорю за себя) ностальгирую по времнам Януковича, когда доллар был по 8, а цена поездки в метро 50 копеек, не было войны и можно было спокойно ездить и отдыхать в Крым, да и заграницу тоже, зарплата позволяла накопить. Лично я считаю, что тогда страна жила лучше и стабильнее чем сейчас чисто в экономическом и социальном плане. Я могу ошибаться, опять же каждый судит лично по себе и своей семье.
показати весь коментар
03.05.2020 22:30 Відповісти
Україна вже 26 років живе на позичених грошах, які тупо проїдаються і розкрадаються. Але ж вічно так бути не може.
показати весь коментар
03.05.2020 22:36 Відповісти
сосіалізьм у нас був с нєчєлавєчєскім ліцом, да і капіталізьм какой-то карікатурний - со звєріним оскалом
показати весь коментар
03.05.2020 22:45 Відповісти
Коли ж ми уже запануєм у своїй сторонці?
показати весь коментар
03.05.2020 22:47 Відповісти
Ой, не бреши, дебілко! Яке-таке «ситне» життя?! Де!? От поясни де і що це таке в твому розумінні! «Заводі оаботалі»?
показати весь коментар
03.05.2020 22:45 Відповісти
Хтось заробляв менше, хтось більше але що можна було придбати на рублі?! Гівно совдепівське? Стати в чергу на жигулі? Поїхати в Крим?
показати весь коментар
03.05.2020 22:47 Відповісти
І чому ви в і різко повернулись з Ізраїлю? Щось пішло не так?))))
показати весь коментар
03.05.2020 22:48 Відповісти
филипок, когда должок с времён яныка вернёшь, вот тогда и поговорим, а то потратить кредит на красивую вечеринку и потом год отрабатывать?! Ну, это как то руцки, по идиотски, но - признаю, да шиковали вы, но не долго и не за свой счёт. Или как там говриться - понтами бросались, ведь не зря ***** дал вам кредит, но увы, тот янык и их спёр драпанул от вас.
показати весь коментар
03.05.2020 23:40 Відповісти
Я сомневаюсь, что дом собственный. Скорее всего, это дом респрессированной или погибшей от голода семьи.
показати весь коментар
03.05.2020 22:47 Відповісти
Нет, отнятые у крестьян дома, в которые в 1934 году заселяли кацапню выглядели получше. Хотя кацапам и года хватит, чтобы все засрать.
показати весь коментар
04.05.2020 07:20 Відповісти
Блин, это не фото того дома, это иллюстрация. Хорош гадать!
показати весь коментар
04.05.2020 09:01 Відповісти
Руки прочь от Кумача...гайдамаки, ещё придут Красные Отряды
показати весь коментар
04.05.2020 04:50 Відповісти
Зря его прессуют. Конечно, порядок есть порядок, но красный флаг над таким унылым говёным колхозом смотрится уж очень органично.
показати весь коментар
04.05.2020 04:54 Відповісти
С одной стороны смешно.... Завтра радиоволны гонять метлой начнут
показати весь коментар
04.05.2020 05:53 Відповісти
Да ще багато в нас нащадків нкведистів,ну а тупих ще більше. Ну дайте мені відповідь--яке свято праці він відзначає. Смисл "свята " першого травня давно втратив свою актуальність. Це просто окремим громадянам додатковий повід погуляти, попити, посміятись. Ну в общим любителі 95 кварталу і "какая разніца".
показати весь коментар
04.05.2020 08:19 Відповісти
Эй, совкодрочеры - красный флаг запрещено, но можно красно-черный!
показати весь коментар
04.05.2020 08:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 