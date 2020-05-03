УКР
Епідемія в Україні навряд чи матиме важкий характер, як от в Італії. Припустімо, що буде німецький варіант, - епідеміолог Фаворов

Епідемія в Україні навряд чи матиме важкий характер, як от в Італії. Припустімо, що буде німецький варіант, - епідеміолог Фаворов

Україна встигла вжити необхідних заходів для протидії поширенню COVID-19.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.

"Спалах в Україні піднімався дуже повільно, і це дуже добре. У разі слабкого наростання адекватних заходів встигають вживати. В Італії нічого не встигли зробити, бо епідемія зійшла, як снігова лавина.

За тими даними, які є щодо України, мене все влаштовує. В Україні карантин ще триватиме певний час. Але я не думаю, що епідемія матиме важкий характер, як от в Італії та Іспанії. Припустімо, що буде німецький варіант. Тобто, люди перехворіють, але оскільки заходи збалансовані і вже є достатньо тестів і підготовлених приміщень, то все відбудеться без надриву.

Притому Україні дуже пощастило. У вас є офіс CDC (Центр контролю та профілактики захворювань США). Там є експерти-епідеміологи, яких більше ніде в колишньому СРСР немає. Один із них - мій учень, дуже грамотний і ґрунтовно підготовлений фахівець, він входить до урядової комісії", - зазначив він.

Фаворов вважає, що протиепідемічні заходи в Україні запроваджено в адекватному обсязі:

"Вони дадуть можливість уберегти чутливі групи. Скажіть цій людині, яка проти карантину: "Зараз ваша мама, не дай Бог, захворіє, її, можливо, в лікарню відвезуть, і там, можливо, навіть буде місце". Бо в Італії що було? Коли люди викликали швидку допомогу, то на іншому кінці запитували, скільки років хворому. Якщо 70 і більше, то говорили не везти до лікарні, бо однаково в коридорі лежатиме. То ті, хто проти карантину, хочуть, щоб у лікарнях не було місць?"

