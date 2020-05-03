Епідемія в Україні навряд чи матиме важкий характер, як от в Італії. Припустімо, що буде німецький варіант, - епідеміолог Фаворов
Україна встигла вжити необхідних заходів для протидії поширенню COVID-19.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.
"Спалах в Україні піднімався дуже повільно, і це дуже добре. У разі слабкого наростання адекватних заходів встигають вживати. В Італії нічого не встигли зробити, бо епідемія зійшла, як снігова лавина.
За тими даними, які є щодо України, мене все влаштовує. В Україні карантин ще триватиме певний час. Але я не думаю, що епідемія матиме важкий характер, як от в Італії та Іспанії. Припустімо, що буде німецький варіант. Тобто, люди перехворіють, але оскільки заходи збалансовані і вже є достатньо тестів і підготовлених приміщень, то все відбудеться без надриву.
Притому Україні дуже пощастило. У вас є офіс CDC (Центр контролю та профілактики захворювань США). Там є експерти-епідеміологи, яких більше ніде в колишньому СРСР немає. Один із них - мій учень, дуже грамотний і ґрунтовно підготовлений фахівець, він входить до урядової комісії", - зазначив він.
Фаворов вважає, що протиепідемічні заходи в Україні запроваджено в адекватному обсязі:
"Вони дадуть можливість уберегти чутливі групи. Скажіть цій людині, яка проти карантину: "Зараз ваша мама, не дай Бог, захворіє, її, можливо, в лікарню відвезуть, і там, можливо, навіть буде місце". Бо в Італії що було? Коли люди викликали швидку допомогу, то на іншому кінці запитували, скільки років хворому. Якщо 70 і більше, то говорили не везти до лікарні, бо однаково в коридорі лежатиме. То ті, хто проти карантину, хочуть, щоб у лікарнях не було місць?"
А их и так нету: рыг тодуров все отдал мацковским попам. А зельц покрывает, по приказу ермака.
І про Італію (70 і вище).Середня тривалість життя: Італія-82.7,Україна-72.3
Пан Фаворов вже може прогнозувати різке зниження смертності наступного року (особливо в Італії).
Решаем задачку для второго класса.
Вчера проведено 4000 тестов и получено 250 положительных результатов.
Сегодня провели 9000 тестов и получили 500 положительных результатов.
В задачке спрашивается, на сколько вырос процент положительных тестов сегодня.
Считать надо процент заболевших на текущий день относительно общего числа заболевших, чтобы понять, мы вышли на это грёбанное плато или нет.
По Вашей задачке: на сегодня (условно) имеется небольшой спад по отношению ко вчера. Но общее количество заболевших растёт. Вас радует текущий спад, а меня огорчает абсолютный рост. Вас раздражают цифры? Тогда Вам к гуманитариям.
Я умываю руки.
В Єгипті є плато Гіза.
У нас єто "плато" можете бьіть очень долгим, даже для адептов "коллективного иммунитета"
уровне.
1. Если изо дня в день количество заболевших за каждый день остаётся на одном уровне, например, вчера 500 и сегодня 500 и завтра 500 и послезавтра и т. д. МОЗ считает, что это и есть "плато". При этом общее количество заболевших растёт (500+500+500 и т. д.).
Считать, что это - "плато" - абсурдно с точки зрения здравого смысла.
2. Если количество вновь заболевших снижается и достигает нуля, то есть не растёт и стремится к нулю, - это и есть "плато" с другой точки зрения, которую можно назвать здравым смыслом. При этом общее количество заболевших не растёт, а позже снижается за счёт выздоровевших и умерших.
Помню ещё : - Вова , вчися , але май якусь роботу в руках - завжди виживеш . Тоді я цих слів не розумів , але запам"ятав , а тепер згадав коли маю роботу що мене годує на період карантину і не тільки . )
Директор Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Людмила Кравченко вважає недоцільною передчасну зупинку карантинних обмежень.
"Основне завдання на сьогодні попередити поширення інфекції і забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області", - цитує її прес-служба Черкаської ОДА.
За її словами, щодня лабораторний центр отримує для дослідження більше 500 зразків біоматеріалів від контактних осіб, хворих з підозрою на коронавірус. 1 травня надійшло 1000 зразків.
"Сьогодні в області 70 інфікованих медиків, з них 22% - в Черкасах. Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять з карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", - зазначила Кравченко. https://ua.interfax.com.ua/news/general/659672.html
Чорнобиль нагадати? Що парили з екранів "шпеціалізди"? І не з екранів, але під тягарем нерозголошення?
Благо, тоді мені відразу зателефонував лікар із Середньої Азії (він колись спільно з військовцями вивчав тему радіаційних опіків) і дав чіткі, по пунктах, рекомендації. Пізніше я зрозумів що той лікар володів суперсекретною інформацією навіть про ізотопний склад грунтів у незаражених областях, не кажучи вже про методики профілактики, які досі не з'явилися у відкритому доступі. То був справжній Фахівець і смілива людина. Українець.
Вы сделали только 130 000 тестов!
Сраное х.уйло на своей ********* сделало 4 100 000!!!
Тестируйте хотя бы тех, кто звонит и сообщает о температуре и кашле!!!
И изолируйте их!
Иначе не будет конца краю этой эпидемии.
Я о количестве тестов на сегодняшний день.
Не...вру... не нас рать....хочу чтоб на ********* сдохли все!!!
Эта фраза убила меня наповал!
Меры заключались в продаже масок ?......НЮ........НЮЮЮЮ