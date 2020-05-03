УКР
Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

До 12 лютого Китай давав неправдиві цифри щодо хворих на коронавірус.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.

"Коли почалася пандемія, я зробив аналіз. У середині січня, коли почалися перші обговорення, доступу до китайської базі даних у мене не було. Тому я міг користуватися тільки тим, що публікується відкрито. Ми сформували групу з кількох досвідчених епідеміологів. Зокрема була фахівець з Ізраїлю, яка переводила китайські статті, які нас цікавили. Ми дуже ретельно спостерігали за ростом епідемії, яка до початку лютого, за повідомленнями, досягла близько 5 тисяч осіб. Далі за всіма повідомленнями, які ми перевіряли, почалося зниження. На підставі цих даних ми побудували модель, за якою спалах вже почав своє обмеження. Ми навіть думали, що він не пошириться за межі  Уханю. Адже найголовніше - це кількість джерел вірусу в популяції. Важливо, яка популяція, її вікова структура.

Ну а 12 лютого відбулося те, що відбулося: китайські товариші нам видали додатково 15 тисяч випадків порівняно з 11 лютого, коли була лише тисяча. Вони взяли і збільшили кількість у понад 10 разів", - розповів Фаворов.

На його думку, нинішня офіційна статистика Китаю щодо хворих на COVID-19 неправдива: "Цікаве повідомлення було в німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка, ймовірно, має в Ухані своїх кореспондентів. У місті є 7 моргів, і під час спалаху вони не видавали урни з прахом. А тепер видають по 500 на день. Вже 10 днів видають, черги не закінчуються. Сім моргів. Порахуйте, скільки у них померлих. Так легко вимальовується цифра збільшення у 20 разів.

Весь світ розгніваний на Китай, і президент Трамп не соромиться це показувати. Адже всі країни діяли на підставі тієї первинної статистики. Я не один такий. Я впевнений, що у Трампа десять епідеміологів таких, як я. Якщо хтось колись проведе розслідування щодо цієї пандемії, то зробить висновок про неправильні рішення у багатьох країнах через маніпуляцію цифрами в Китаї".

Читайте також: Епідемія в Україні навряд чи матиме важкий характер, як от в Італії. Припустімо, що буде німецький варіант, - епідеміолог Фаворов

Фаворов вважає, що якби Китай не приховував правдиві цифри, то пандемію могли б зупинити:

"Наприклад, Росія дуже рано закрила кордон із Китаєм. Це свідчить про те, що вони набагато краще знали, скільки там насправді випадків. Але інші країни не припинили вчасно авіасполучення. Навіть Ухань було закрито геть не відразу. І якби знали, що у них не тисяча осередків, а 10 тисяч, то жоден літак у Китай або з Китаю вже не літав би. А якби вдалося припинити вихід вірусу з Китаю на самому початку, то пандемії ми змогли б запобігти. Це і є пояснення причин цієї величезної епідемії. Упродовж декількох днів це розлетілося усім світом".

Повне інтерв'ю з Михайлом Фаворовим читайте тут.

03.05.2020 22:55
03.05.2020 22:59
03.05.2020 23:02
звідки взяли цього клоуна?
03.05.2020 22:53
Сегодня это клоун, заслуженный деятель искусств от банды матёрых вакцинаторов, весь вечер на манеже.
03.05.2020 22:53
ви якось видозміняйте пости між мурзілками, а то зовсім "не палите" троль-бригаду
04.05.2020 00:30
паранойя - это плохо. но разгружает мозги: наклеил на неудобную информацию ярлычок и проклятые сомнения прочь - строем под звуки барабанов идём в коронавирусный концлагерь...
не видно что ли, что паренёк тупой пропагандон, которому очень не хочется, чтоб народ развешал членов его банды на каштанах (или какие там в Нью-Йорке деревья популярны)? а народ будет оЧЧень злой, когда поймёт, что его поимели.
04.05.2020 05:31
Що за банда?
показати весь коментар
фармако-прививочная мафия. назовём их пока так. подробности будут позже... тебе действительно ничего не кажется странным в этой истории? да?
показати весь коментар
"фармако-прививочная мафия"
А рептилоїди тут замішані? да? да?
показати весь коментар
Новости нужно было внимательно смотреть и не заниматься повальным пофигизмом!
показати весь коментар
03.05.2020 22:54
03.05.2020 23:09
Був би Петя при владі, вірусу взагалі б не було.
показати весь коментар
03.05.2020 22:55
03.05.2020 22:55
Международный суд и выплата Китаем репараций всем пострадавшим странам. А в случае отказа выплты - санкции и блокировка экспорта китайских товаров.
показати весь коментар
03.05.2020 22:55
03.05.2020 22:59
03.05.2020 23:02
Мордор должен еще и Украине репарации,за Донбасс и Крым.Только там платить ни кто не будет,а скоро-уже нечем.
показати весь коментар
04.05.2020 14:00
03.05.2020 22:56
неужели они эти эксперты такие нвивные, что верили китайским цифрам? а простые обыватели то не сомневались, что цифры занижались китайцами.
показати весь коментар
03.05.2020 22:56
тут миллионы заболели, смертность подключенных к ИВЛ доказанная в возрастных группах "от 60 лет" - 80%, а толпы дебилов или не верят в пандемию, или уже хотят на рынках торговать.

И вот представьте, некий президент/глава правительства: мне тут эпидемиеологи нашептали, что будет песец, дава срочно всё закроем, патамушта поболеют все, старики дохнуть начнут десятками тысяч, но официальная статистика из очага эпидемии - брехливая, я верю журналистам и своим эпидемиеологам, которые туда не ездили даже.

Ну как как картина?

Да хоть на своего бацьку лукаша посмотри - этот дебил САМ заставлял всю страну без масок на субботники ходить, а теперь у него "плохие" врачи виноваты. За что и сядут. А сдохнешь (или твои родители) - ТЫ.
04.05.2020 09:25
Доверчивые , как дети. Китайцам поверили.
показати весь коментар
03.05.2020 22:57
Те, що китайці брешуть стосовно кількості хворих говорили з самого початку багато хто.
показати весь коментар
03.05.2020 23:00
и есть некая цель у китайцев. поживем, увидим.
показати весь коментар
Китайська логіка зрозуміла, бо вони хотіли приховати для зменшення економічних втрат. А потім не змогли втримати ситуацію.
показати весь коментар
03.05.2020 23:05
не согласен. логика другая. испугать и выгнать всех. всех это инвесторов, собственников производств. положить фондовый рынок, и вуаля. китай главнее всех.
показати весь коментар
Такої логіки не могло бути, бо такий спосіб є авантюрою. З моєї роботи, роботи дочки ...багато співробітничають та заробляють на Китаї. Вони все продумують та десять разів прораховують.
показати весь коментар
я не про али и джум. это отстой. я про апл, моторолу, автомобильное производство, ну много всякого.
показати весь коментар
цель у них коммунизьм, импырилисты - враги, кормчий рулит
показати весь коментар
Была. рашка, похоже, пообещала им нашу землю. Интересно, китайские "врачи" уже из Киева уехали?
показати весь коментар
04.05.2020 06:53
Китайцы давали правильную статистику. Китайская марля нарасхват, бледнолицие в ступоре. Древнейшая империя, вот оно как, Фарфоров. 😎
показати весь коментар
Камуняки всюди однакові.
показати весь коментар
Не з нашим щяст'ям...
показати весь коментар
А можно было не впускать сотни тысяч народа их зон распространения. Или хотя бы создать условия для изоляции этих людей. Но этого сделано не было. Вместо этого есть расписки, на которые многие просто ложили болт. Вот и вся логика скомороха, который это все и организовал.
показати весь коментар
Не то, что не впускать, а не устраивать панику с закрытием границ, закрыть только сухопутные.
Большинство спокойно продолжало бы сидеть на месте, а при прилете - мерять температуру, одевать маску и отправлять на самоизоляцию.
показати весь коментар
03.05.2020 23:07
Як шкода, що ті, хто можуть керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами.
показати весь коментар
Я бы сказал так: как жаль, что лицедеи, которые рождены кривляться и строить рожи, управляют страной.
показати весь коментар
А коли булочник керував країною, тебе це не дивувало чомусь. )))
показати весь коментар
Це хто?
показати весь коментар
Його вже забули.
показати весь коментар
Что-ты путаешь. До гнусавого был Порох, не булочник. Клоуны и циркачи так заморочили голову, что уже подзабыл, что было, кто и когда.
показати весь коментар
https://ukranews.com/news/700079-koronavirus-rasprostranilsya-iz-laboratorii-v-uhane-pompeo У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео
Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 65
показати весь коментар
Это один из тех, кто несет ответственность за кошмар который творится в США. Конечно он будет оправдывать собственную некомпетентность и искать виноватых. Ученый дядя, который приводит в качестве доказательства свое правоты желтые статьи про мильен урн с прахом.
показати весь коментар
миллион, миллион, миллион с прахом урн
из окна, из окна, из окна видишь ты...
показати весь коментар
Хижий в тебе приход.
показати весь коментар
Аналитег упоротый
показати весь коментар
я с самого начала писал здесь, что тавалисам нельзя доверять
показати весь коментар
"мы даже думали"-****@е клоуны,вы даже думали?ну,как так?люди,поумнейте!
показати весь коментар
А ЕСЛИ Б РОССИЯ ЧЕРЕЗ США ДА НЕ ЗАРАЗИЛА !!!???)))
показати весь коментар
Тут не тільки в Китаю морда в пуху , а і в Франції, і США які фінансували в Ухані створення штучного модифікованого коронавірусу . Коли вчені США, ті у яких немає жадоби до пожати, попереджали про небезпеку таких дослідів, коли медіа берхали і брешуть про панголііінів і летючих мишей які є абсолютно не причетні до цього штучного вірусу, коли компанії США мріяли про мільярди бабла для вакцинації. Коли уряди наплювали на попередження і не створили протиепідемічних служб, все це вимагає розслідування в ООН для того щоб Китай, США і Франція заплатили всьому світу за їх біологічну зброю. Для тих у кого ще є мізки подивітся оці відео. на ЮТ, https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A, та https://www.youtube.com/watch?v=PcvBdYRrrQA
показати весь коментар
