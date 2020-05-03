Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

До 12 лютого Китай давав неправдиві цифри щодо хворих на коронавірус.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.

"Коли почалася пандемія, я зробив аналіз. У середині січня, коли почалися перші обговорення, доступу до китайської базі даних у мене не було. Тому я міг користуватися тільки тим, що публікується відкрито. Ми сформували групу з кількох досвідчених епідеміологів. Зокрема була фахівець з Ізраїлю, яка переводила китайські статті, які нас цікавили. Ми дуже ретельно спостерігали за ростом епідемії, яка до початку лютого, за повідомленнями, досягла близько 5 тисяч осіб. Далі за всіма повідомленнями, які ми перевіряли, почалося зниження. На підставі цих даних ми побудували модель, за якою спалах вже почав своє обмеження. Ми навіть думали, що він не пошириться за межі Уханю. Адже найголовніше - це кількість джерел вірусу в популяції. Важливо, яка популяція, її вікова структура.

Ну а 12 лютого відбулося те, що відбулося: китайські товариші нам видали додатково 15 тисяч випадків порівняно з 11 лютого, коли була лише тисяча. Вони взяли і збільшили кількість у понад 10 разів", - розповів Фаворов.

На його думку, нинішня офіційна статистика Китаю щодо хворих на COVID-19 неправдива: "Цікаве повідомлення було в німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка, ймовірно, має в Ухані своїх кореспондентів. У місті є 7 моргів, і під час спалаху вони не видавали урни з прахом. А тепер видають по 500 на день. Вже 10 днів видають, черги не закінчуються. Сім моргів. Порахуйте, скільки у них померлих. Так легко вимальовується цифра збільшення у 20 разів.

Весь світ розгніваний на Китай, і президент Трамп не соромиться це показувати. Адже всі країни діяли на підставі тієї первинної статистики. Я не один такий. Я впевнений, що у Трампа десять епідеміологів таких, як я. Якщо хтось колись проведе розслідування щодо цієї пандемії, то зробить висновок про неправильні рішення у багатьох країнах через маніпуляцію цифрами в Китаї".

Фаворов вважає, що якби Китай не приховував правдиві цифри, то пандемію могли б зупинити:

"Наприклад, Росія дуже рано закрила кордон із Китаєм. Це свідчить про те, що вони набагато краще знали, скільки там насправді випадків. Але інші країни не припинили вчасно авіасполучення. Навіть Ухань було закрито геть не відразу. І якби знали, що у них не тисяча осередків, а 10 тисяч, то жоден літак у Китай або з Китаю вже не літав би. А якби вдалося припинити вихід вірусу з Китаю на самому початку, то пандемії ми змогли б запобігти. Це і є пояснення причин цієї величезної епідемії. Упродовж декількох днів це розлетілося усім світом".

Повне інтерв'ю з Михайлом Фаворовим читайте тут.