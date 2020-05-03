УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
7 128 115

Другий етап медреформи не передбачає фінансування НСЗУ для санаторіїв: колективи трьох установ у Рівненській області - місяць без зарплат

Другий етап медреформи не передбачає фінансування НСЗУ для санаторіїв: колективи трьох установ у Рівненській області - місяць без зарплат

Три комунальні санаторії на Рівненщині не підписали угоди з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Там це робити і не планували. Влада області розглядає варіант оптимізації або реорганізації.

Про це повідомив під час брифінгу в ОДА начальник управління охорони здоров'я області Олег Вівсянник, пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Ольги Татаренко для "Суспільного".

"Ми вирішуємо питання щодо реорганізації, об’єднання, або здійснення інших методів щодо визначення фінансування та роботи з ними. На неодноразові звернення до НСЗУ отримано відповідь, що НСЗУ не планує утримувати санаторні заклади і рекомендує передати їх у підпорядкування, у нашому випадку - Департаменту соцзахисту. Питання не вичерпано і не до кінця вирішено", - заявив Олег Вівсянник.

Можливість фінансування санаторіїв вивчають у профільному управлінні разом з ОДА та депутатськими комісіями.

Читайте також: МОЗ розробило механізми реформування медицини, почнемо впровадження наступного тижя, - Степанов

У Костопільському протитуберкульозному санаторії 42 працівники уже місяць без зарплати. З 1 квітня ущільнились, 11 пенсіонерів "попросили". Зараз у закладі 31 пацієнт, а в докарантинні часи працювали з перевантаженням, розповіла головна лікарка Алла Матвійчук і додала, що харчування поки що відбувається за рахунок зроблених раніше запасів.

"1 квітня ми звернулися до облради з клопотанням, щоб взяли нас на фінансування обласної ради. На наступну медичну комісію винесуть два питання: про фінансування нас з обласного бюджету або приєднання до обласного фтизіопульмонологічного медичного центру. А далі нас чекатиме така ж доля, як і більшість закладів, - скорочення. Реформа і НСЗУ не розглядають надалі реабілітацію хворих, які перехворіли на туберкульоз. Як і того, що хворі в підтримуючих фазах мають лікуватись санаторно", - коментує головлікарка.

Дитячий санаторій "Козинський", як і протитуберкульозний "Новостав", із квітня не фінансується і є у переліку місць для обсервації. 54 працівники козинського санаторію - без зарплат, зазначає керівник, а половина з них - у планових відпустках, але без "відпускних".

"Ситуація така не тільки у нас, це проблеми всіх закладів України. НСЗУ, можливо, не вигідно фінансувати державний заклад, що не може заробляти", – розповів головний лікар обласного дитячого багатопрофільного санаторію "Козинський" Олег Муляр.

Дивіться також: Протитуберкульозні заклади недофінансовані на 80%, - Степанов. ВIДЕО

Наслідки в разі закриття таких закладів можуть бути відчутні через 10-15 років, прогнозує головний лікар обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав" Олег Кравець. У ньому працює 105 осіб, багато хто зараз - у чергових відпустках, деякі - за свій рахунок.

За словами Олега Кравця, вберегти базу закладу від занепаду могло б приєднання до Клеванського госпіталю ветеранів, що потребує розширення. Остаточне рішення – за обласною радою, яка є розпорядником комунального майна.

Автор: 

медицина (2165) санаторій (61) реформи (3232) Рівненська область (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
все просто. эти клуши санаторные вначале проголосовали за вазелина а потом год ждали что он отменит реформу. но реформа правильная и ее не отменили. вместо того чтобы или перепрофилироваться или организовать платный отдых в санатории - ждали у моря погоды. а тут еще бедосик финансирование урезал серьезно. так что сами кузнецы своего счастья

бесплатного в этом мире нет НИЧЕГО
показати весь коментар
03.05.2020 22:58 Відповісти
+8
Влада свідомо знищує медицину та соціальну інфраструктуру. Якщо санаторії збиралися б зберегти, то їх мали передати Міністерству соцполітики заздалегідь. Якщо цього не зробили, то персонал просто виганяють, а санаторії готують під приватизацію.
показати весь коментар
03.05.2020 23:11 Відповісти
+7
Если не предусматривалось это на 2 этапе, то финансирование должно было остаться в прежних объемах. Куда бабки дели, барыги? Забыли в бюджет заложить на этот год? Или просто финансировать нечем?
показати весь коментар
03.05.2020 22:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и при прошлой не хватало! в том то и проблема что власти меняются а денег все нет и нет!!
показати весь коментар
04.05.2020 08:15 Відповісти
при прошлой электростанции не останавливали из-за нехватки денег
показати весь коментар
04.05.2020 15:35 Відповісти
Нам не нужні санаторії!
Дайош крєматорії!
Подальше од больніц опасних!
Больше крєматорієв, - хароших і разних!
показати весь коментар
03.05.2020 23:02 Відповісти
Влада свідомо знищує медицину та соціальну інфраструктуру. Якщо санаторії збиралися б зберегти, то їх мали передати Міністерству соцполітики заздалегідь. Якщо цього не зробили, то персонал просто виганяють, а санаторії готують під приватизацію.
показати весь коментар
03.05.2020 23:11 Відповісти
их передают на баланс областных органов самоуправления. правда вазелиновые при этом забрали львиную долю денег с регионов.
показати весь коментар
03.05.2020 23:15 Відповісти
Це перемога Зетермоса...
показати весь коментар
03.05.2020 23:31 Відповісти
Финансирование урезали по реформе Супрун, но реформа Супрун хорошая, потому что правильная, а Зеленский плохой, потому что не отменил правильную реформу Супрун. Как-то так.
показати весь коментар
04.05.2020 00:13 Відповісти
Здрисни, кацап.
показати весь коментар
04.05.2020 01:17 Відповісти
Ты на мокрую руку не пробовал писать , фсбшная шляпа? А то на сухую не получается у тебя 🐓🐓🐓
показати весь коментар
04.05.2020 08:19 Відповісти
А нафига они нужны санатории??? Если кто-то хочет поехать, отдохнуть, то пусть за бабки... Медицина - это лечение, а не фуфломицины!
показати весь коментар
04.05.2020 01:43 Відповісти
В таком случае путевки в санатории покупать не в МОЗ а у самих санаториев а санатории пусть ведут деятельность как предприниматели и отчисляют всего 17% налога.На что МОЗ никогда на это не пойдет так как всего 17% отчисляло санаториям да и то если в бюджете были деньги на эту цель.
показати весь коментар
04.05.2020 07:10 Відповісти
На раше так и делают - покупают путевки в украинские санатории у самих санаториев. Хотите убедиться - посмотрите кто торговал путевками в санатории на Бердянской косе до войны.
показати весь коментар
04.05.2020 07:33 Відповісти
А за кого они голосовали год назад можно спросить у них?
показати весь коментар
04.05.2020 08:46 Відповісти
О сколько нам открытий чудных готовит девочка Супрун...
показати весь коментар
04.05.2020 08:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 