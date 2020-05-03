Другий етап медреформи не передбачає фінансування НСЗУ для санаторіїв: колективи трьох установ у Рівненській області - місяць без зарплат

Три комунальні санаторії на Рівненщині не підписали угоди з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Там це робити і не планували. Влада області розглядає варіант оптимізації або реорганізації.

Про це повідомив під час брифінгу в ОДА начальник управління охорони здоров'я області Олег Вівсянник, пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Ольги Татаренко для "Суспільного".

"Ми вирішуємо питання щодо реорганізації, об’єднання, або здійснення інших методів щодо визначення фінансування та роботи з ними. На неодноразові звернення до НСЗУ отримано відповідь, що НСЗУ не планує утримувати санаторні заклади і рекомендує передати їх у підпорядкування, у нашому випадку - Департаменту соцзахисту. Питання не вичерпано і не до кінця вирішено", - заявив Олег Вівсянник.

Можливість фінансування санаторіїв вивчають у профільному управлінні разом з ОДА та депутатськими комісіями.

У Костопільському протитуберкульозному санаторії 42 працівники уже місяць без зарплати. З 1 квітня ущільнились, 11 пенсіонерів "попросили". Зараз у закладі 31 пацієнт, а в докарантинні часи працювали з перевантаженням, розповіла головна лікарка Алла Матвійчук і додала, що харчування поки що відбувається за рахунок зроблених раніше запасів.

"1 квітня ми звернулися до облради з клопотанням, щоб взяли нас на фінансування обласної ради. На наступну медичну комісію винесуть два питання: про фінансування нас з обласного бюджету або приєднання до обласного фтизіопульмонологічного медичного центру. А далі нас чекатиме така ж доля, як і більшість закладів, - скорочення. Реформа і НСЗУ не розглядають надалі реабілітацію хворих, які перехворіли на туберкульоз. Як і того, що хворі в підтримуючих фазах мають лікуватись санаторно", - коментує головлікарка.

Дитячий санаторій "Козинський", як і протитуберкульозний "Новостав", із квітня не фінансується і є у переліку місць для обсервації. 54 працівники козинського санаторію - без зарплат, зазначає керівник, а половина з них - у планових відпустках, але без "відпускних".

"Ситуація така не тільки у нас, це проблеми всіх закладів України. НСЗУ, можливо, не вигідно фінансувати державний заклад, що не може заробляти", – розповів головний лікар обласного дитячого багатопрофільного санаторію "Козинський" Олег Муляр.

Наслідки в разі закриття таких закладів можуть бути відчутні через 10-15 років, прогнозує головний лікар обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав" Олег Кравець. У ньому працює 105 осіб, багато хто зараз - у чергових відпустках, деякі - за свій рахунок.

За словами Олега Кравця, вберегти базу закладу від занепаду могло б приєднання до Клеванського госпіталю ветеранів, що потребує розширення. Остаточне рішення – за обласною радою, яка є розпорядником комунального майна.