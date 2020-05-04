УКР
Перші тести на коронавірус давали 20% помилкових результатів, тому не були показниками правильної статистики, - епідеміолог Фаворов

Тести на коронавірус дають по 10% помилково негативних і помилково позитивних показників, і лише зараз їх почали коригувати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки українська статистика щодо хворих на COVID-19 відображає реальну картину, виходячи з того, що на початку пандемії в Україні проводили дуже мало тестувань, він сказав:

"Я вважаю, що цифри в Україні дуже пристойні. Значною мірою я будую моделі для інших країн, використовуючи українські дані. Не кажіть мені нічого про тести. Тести - це людський винахід, і вони працюють у величезній масі під час обстеження тисяч людей. Помилково позитивних і помилково негативних показників тестів - по 10%. Тобто, кожна десята людина, у якої тест позитивний, насправді не має вірусу. І кожен десятий, у якого тест негативний, є носієм вірусу.

Тести були зроблені поспіхом, їх тільки зараз почали коригувати і покращувати. Адже раніше навіть не було сироваток, на яких ці тести можна було перевірити. Я від початку спалаху на трьох сироватках перевірив новий тест, який ми розробили в ТуркЛабе, і я щасливий, що зміг це зробити. Окрім того, я перевіряю їх не в США, а в Узбекистані. У Туреччині є виробництво, яке випускає якісні тести на ВІЛ, гепатит тощо. До речі, ми їх зараз намагаємося просунути в Україні. Якість тесту дуже важлива. А ось у тестів на COVID, які були спочатку, якість дуже низька".

Читайте також: Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

За його словами, єпідемія має ще і комерційну складову.

"Одні ці тести чого варті. Словаки мільйони непридатних китайських тестів мало не викинули в Дунай. Так запропонував президент країни, коли виявилося, що тести не працюють. Іспанія мільйон тестів відправила назад до Китаю. Вона купила ці тести за солідні гроші, 7 доларів за тест. Але відправили їх назад у Китай, бо ті не працювали. Тому заспокойтеся щодо тестів. Головне - епідеміологія. Тести ефективні у разі масового тестування. Тобто вони потрібні для епідеміологічної поведінки", - зазначив Фаворов.

Повне інтерв'ю з Михайлом Фаворовим читайте тут.

карантин (18172) тестування (462) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Испания миллион тестов отправила обратно в Китай. Она купила эти тесты за хорошие деньги, 7 долларов за тест. Но отправили их обратно в Китай, потому что те не работали.
************
А ці тести потім прилетіли на крилах "Мрії" в Україну. А Зеленський з помпою їх зустрічав.
Може таке бути? Цілком.
04.05.2020 00:08
Нам не довели, що ці тести мають європейський сертифікат!
04.05.2020 00:14
Дааа, навели шороху китайцы. Долго ждали подходящего времени. Дождались. Надеюсь, по китайской экономике будет нанесён адекватный удар, пусть возвращаются в 50-е годы.
03.05.2020 23:51
что ты им предъявишь? с дурантином обосрались исключительно по собственной инициативе. хоть и с подачи ВООЗ.
03.05.2020 23:53
Мы-Украина, ничего им не сделаем, а вот если США и Европа закроет свои заводы с технологиями, то ворам желтолицым придётся опять на рисовые поля вертаться.
03.05.2020 23:56
показати весь коментар
у меня тоже, сомнения, главный подозреваемый уже под санкциями.

04.05.2020 00:05
04.05.2020 00:05
Пєтя?
04.05.2020 00:15
Таки я был прав - этот клоун весь вечер на манеже. И впаривает "что надо". Правда, довольно тупо. Впрочем, расчёт на тупых для дурантинщиков - это самое то.
03.05.2020 23:52
Я читал американского рентгенолога который говорил что у тестов точность 70%, а главный показатель это результат КТ.
03.05.2020 23:59
Проблема не столько в самих тестах, сколько в том, что их делается недостаточно
04.05.2020 00:14
Зачекайте, ще настане час і ми дізнаємось, що саме тестами з Китаю і заражали людей по всьому світу.
04.05.2020 00:17
А ще Пєця винуватий, що не попередив бубочку, якого всі обманюють😩😰
04.05.2020 00:23
Ну заразить ими, наверное, проблематично, а грязные подсунуть, как Британии, или искать РНК дохлого вируса - вполне.
04.05.2020 07:02
Вся заворуха в Італії почалася в двох регіонах:Венето і Ломбардія.На самих початках ці два регіони ділили між собою порівну статистику інфікованих і померлих.І десь в кінці березнія Венето почало пропадати з чорного переліку.Ясно,що болячка поширювалась,захопивши інші регіони півночі Італії.Але при всьому свому розповсюдженні,80% нових інфікованих і всіх смертей пропадало на Ломбардію.Вона і зараз залишається найбільш ураженою і пізніше всіх буде виходити з карантину.В чому секрет Венето,яке вилізло з мордобою з відносно мінімальними втратами?У Венето зробили рекордну кількість тестів.Коли Ломбардія взяла собі політику:тестуєм тільки тих,хто має симптоми.А Венето заявило,що буде тестувати всіх підряд.Так як мед.система Італії не була готова до такого масового напливу інфікованих,то кількість тестів,зроблених за добу на всю державу було тільки 5тис.Для Венето це було замало,головний в регіоні кричав тоді»робіть щось,люди помирають,а їхні результати тестів приходять через два дні!»З того всього,Венето купило собі лабораторію за 250тис.євро,яка спроможна робити 9тис.тестів в добу.І давай:найшли симптомного-зробили тести всьому селу.Кого виявили позитивним-закривали на глухий карантин.І так тестуючи,ізолюючи інфікованих від здорових,Венето зупинило розповсюдження вірусу.
04.05.2020 00:57
Не поймёшь вас, Ивановых, жена говорит - хорошо, муж говорит - нехорошо.
04.05.2020 06:00
Зеленский не пустил вирус в Украину, хотя на его месте должен был быть Порошенко.
04.05.2020 07:44
 
 