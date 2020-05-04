Перші тести на коронавірус давали 20% помилкових результатів, тому не були показниками правильної статистики, - епідеміолог Фаворов

Тести на коронавірус дають по 10% помилково негативних і помилково позитивних показників, і лише зараз їх почали коригувати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав епідеміолог Михайло Фаворов.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки українська статистика щодо хворих на COVID-19 відображає реальну картину, виходячи з того, що на початку пандемії в Україні проводили дуже мало тестувань, він сказав:

"Я вважаю, що цифри в Україні дуже пристойні. Значною мірою я будую моделі для інших країн, використовуючи українські дані. Не кажіть мені нічого про тести. Тести - це людський винахід, і вони працюють у величезній масі під час обстеження тисяч людей. Помилково позитивних і помилково негативних показників тестів - по 10%. Тобто, кожна десята людина, у якої тест позитивний, насправді не має вірусу. І кожен десятий, у якого тест негативний, є носієм вірусу.

Тести були зроблені поспіхом, їх тільки зараз почали коригувати і покращувати. Адже раніше навіть не було сироваток, на яких ці тести можна було перевірити. Я від початку спалаху на трьох сироватках перевірив новий тест, який ми розробили в ТуркЛабе, і я щасливий, що зміг це зробити. Окрім того, я перевіряю їх не в США, а в Узбекистані. У Туреччині є виробництво, яке випускає якісні тести на ВІЛ, гепатит тощо. До речі, ми їх зараз намагаємося просунути в Україні. Якість тесту дуже важлива. А ось у тестів на COVID, які були спочатку, якість дуже низька".

За його словами, єпідемія має ще і комерційну складову.

"Одні ці тести чого варті. Словаки мільйони непридатних китайських тестів мало не викинули в Дунай. Так запропонував президент країни, коли виявилося, що тести не працюють. Іспанія мільйон тестів відправила назад до Китаю. Вона купила ці тести за солідні гроші, 7 доларів за тест. Але відправили їх назад у Китай, бо ті не працювали. Тому заспокойтеся щодо тестів. Головне - епідеміологія. Тести ефективні у разі масового тестування. Тобто вони потрібні для епідеміологічної поведінки", - зазначив Фаворов.

