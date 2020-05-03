УКР
Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно

За динамікою захворюваності на коронавірус Черкащина ще не вийшла на лінію плато, тому рішення влади обласного центру про скасування карантинних обмежень передчасне.

Таку думку висловила головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"Як головний державний санітарний лікар і як лікар-епідеміолог я вважаю, що скасування карантину та обмежувальних заходів наразі є недоречним. Бо ми ще не вийшли на лінію плато для того, щоб цим керуватись і від чогось відштовхуватися", - зазначила головний санітарний лікар Черкаської області.

Вона підкреслила, що потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Інакше Україна перетвориться на другий Китай.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"

"Я вважаю, що ми тримаємося на достатньому, задовільному рівні завдяки обмежувальним заходам, які було запроваджено своєчасно. Тому позицію міського голови Черкас я не підтримую як фахівець і як громадянин України. Вважаю, що це недоцільно та неправильно", - заявила Кравченко.

Водночас директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник зазначив, що зараз важливо не допустити різкого зростання захворюваності на COVID-2019 і втримати ті темпи, які є в Україні саме завдяки запровадженню карантину.

"Сьогодні лікарні справляються із ситуацією, та є лікарні першої допомоги, які не долучались до роботи. Але рівень захворювання може зростати в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати і яким потім буде потрібне перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, зокрема стабільний незначний приріст, вкрай важливо", - наголосив він.

За його словами, якщо зараз необачно скасувати карантин, то досягнення, які здобули завдяки обмежувальним заходам, можуть бути нівельовані.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився

"Тому я вважаю, що виходити з карантину потрібно, прислухаючись до фахівців-епідеміологів, які абсолютно чітко підкажуть, яким чином і як треба працювати в умовах такої небезпечної інфекції, як коронавірус", - резюмував Дудник.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував погрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

+24
Платите всем за сидение в карантине - будем карантинить сколько скажете. А карантин за наш счет - нам не по карману.
03.05.2020 23:23
мідіціна - самая точная наука. Послє богословія
03.05.2020 23:09
Тоді закривайте Епіцентр.
03.05.2020 23:19
https://censor.net/user/396410 Кому буде вигідно,тоді і підтвердять.
03.05.2020 23:50
при интенсивном тестировании можно сейчас найти в Украини и 100 000 позитивных. но что это дает. Мое мнения что тестирование это и есть фишка этой эпидемии. и началось оно делать в Европе как раз в месяца февраль, март, апрель когда и так идет волна гриппа и ОРВИ вот и люди с малейшими признаками простуды тестируются. Сейчас май по идее уже мало кого можно тестировать. Простуды пошли на убыль. Вот они и ищут позитивных среди священников, медиков, а 80 % всех лечиться вообще вдома.
03.05.2020 23:44
Бондаренко. Поддерживаю. Поддержка. Это как на льду в фиг-катании. Да ты себя поддержи в своём тройном тулупе, блин!
03.05.2020 23:24
Кравченко! Недостаточно глубоко!
03.05.2020 23:25
Сдается мне он блондинка. Позицию мэра поддерживаю, но не поддерживаю.
03.05.2020 23:30
Откуда и от кого.
03.05.2020 23:31
Что-то подозрительно многим тварям разонравилась их любимая ракопозиция
03.05.2020 23:32
Позицию мэра Черкасс Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно, - главный санврач области Кравченко - Цензор.НЕТ 2861
03.05.2020 23:32
нада запісать в свой молєскін!!!
Коронавірус - ето рилігія
В нєго мона вєріть, мона нє вєріть,
Но обряди надо соблюдать!
04.05.2020 00:03
Та заколєбали своїм Бондарєнком ! Мер-гєрой навіть зассав підписати ту обрізану постанову про зняття карантинних обмежень,-заступник підписував (і причина є-він у відпустці !).
Може причина в тому,що в цього юлебобєра ,радником-Давид Саакашвілі ?
Ось маловідоме звернення Бондаренка:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/
03.05.2020 23:34
интересно девки пляшут...
04.05.2020 00:01
Головне, що він прийняв рішення правильне! а хто він там в минулому хто за ним стоїть, якось пофіг. Головне закрити непотрібний дурантин! досить людей морити
показати весь коментар
04.05.2020 00:05
Здається ви не зрозуміли. Яке рішення ? Піти у відпустку і запиляти відосик як у Зєлєнского ?
Нє,ну відосик зачьотний і обійшовся разів у тищу дешевше,як у Зєлі (селфі-палку купив).
Він,крім заяв для піпла,не зробив НІ-ЧО-ГО ! Міні-Зєлєнський.
Кругом вигода:
-у відпустці,-значить нуль відповідальності
-при розслідуванні карних справ (а вони проти нього постійно відкриті) можна заявляти про політичне переслідування.
-до осінніх виборів придбає якусь кількість голосів лохів,як захисник інтересів простого народу. .
04.05.2020 00:29
Мери чотирьох обласних міст, Черкас, Івано-Франківська, Львова, Дніпра та місто Мукачево, яких думаю пдідтримують і інші мери в Україні, виступили проти узурпації влади під приводом Коронавірусу, і почали послаблювати карантинні обмеження, а мер Івано-Франківська Р. Марцінків, взагалі звинуватив у знищенні місцевого самоврядування.
показати весь коментар
04.05.2020 00:34
Я читаю стрічку новин.Тільки серед цих мерів, лише Філатов здійснив реальні кроки зі зняття обмежень,інші-лише підтримали флешмоб.
Так от я питаю:спершу були суперзаяви мерів-революціонерів,чи протести підприємців,рестораторів і фермерів після численних скандалів слуг урода ?
04.05.2020 00:53
Але пресують мера, а не заступника чи виконком.
показати весь коментар
04.05.2020 10:42
А в чому виявляється пресування ? У фейсбучних баталіях ? Чи у виклику в поліцію ? Так в повістці ясно написано:"в якості свідка",та й пред'явити мєнтам нічого-все законно.А якщо будуть найгірші розклади-спалах епідемії в Черкасах,ще й з смертельними випадками,-відповідатиме підписант-заступник.
З мєнтами по різних мутних справах,Бондаренко й так регулярно зустрічається.
З мєнтами по різних мутних справах,Бондаренко й так регулярно зустрічається.
04.05.2020 11:31
Она подчеркнула, что нужно постепенно выходить из карантина, как это делают цивилизованные страны. Иначе Украина превратится во второй Китай.

Буде бум народжуваності?

Буде бум народжуваності?
показати весь коментар
03.05.2020 23:37
Народжуваності - це ще нічого. буде бум виробництва товарів народного споживання. Та авто і тракторів, верстатів, потягів, літаків. Шо там ще в китаї?
04.05.2020 11:58
Граждане, шакалы, соблюдайте очередь, не конфликтуйте, все желудки будут набиты, сохраняйте спокойствие!!!
03.05.2020 23:37
Тем временем УП закрыла комментарии, молодцы! Хоть спокойно новости можно почитать.
показати весь коментар
03.05.2020 23:39
Они периодически их открывают.
А закрыли после того, как я им пересрал всю малину с обсуждением коллективного письма против Хржановского.
В первом же посте выдал, что в последний раз коллективные письма писали против Солженицына и врачей-отравителей.
Тут всех и заципыло.
03.05.2020 23:44
Хорошо бы не открывали, и Цензор закрыл, желающим поговорить-фейсбук с телеграмом в руки.
показати весь коментар
03.05.2020 23:47
На Цензор ходят как раз не за новостями, а за комментариями.
04.05.2020 00:47
а чим відрізняється форум цензору від фб чи телеграм? Чому там можно "поговоріть" а на цензорі ні?
04.05.2020 11:18
Аплодую! Круто!
03.05.2020 23:51
УП задристала. Слишком много негативных комментов о Зюзе.На всякий случай заткнули фонтан. Но кому такая Правда нужна?
04.05.2020 00:21
"Поэтому я считаю, что выходить из карантина нужно, прислушиваясь к специалистам эпидемиологам, которые абсолютно четко подскажут, каким образом и как надо работать в условиях такой опасной инфекции, как коронавирусная", - резюмировал Дудник.

А чому ці спеціалісти проплачені не кажуть,де людям брати гроші?

А чому ці спеціалісти проплачені не кажуть,де людям брати гроші?
03.05.2020 23:39
Потому, что люди выбрали "специалистов" по организации карантина...
показати весь коментар
03.05.2020 23:49
https://censor.net/user/278725 Щоб організовувати карантин,потрібно з економічної точки зору підходити.А не просто так.
03.05.2020 23:52
Чтобы организовать карантин - нужны мозги и знания, а при минус 300 миллиардов в бюджете и происходит то, что сейчас в Черкассах, благодаря верованиям в Голобородько...
показати весь коментар
03.05.2020 23:56 Відповісти
https://censor.net/user/278725 Ну якщо на чимстоту.То і при інших би було не набагато краще.Тому що грошей все одно майже не було.Німеччина кинула 750 мільярдів.Ми навіть при іншій владі би не змогли кинути і десяту частину.
03.05.2020 23:59 Відповісти
Если на чистоту, то не продаются защитные средства и продукты за границу, защищают врачей, "специалисты" не выдают данные на 100 тысяч населения, вводя в заблуждение...
показати весь коментар
04.05.2020 00:12 Відповісти
https://censor.net/user/278725 Та вже є ті засоби.А от де взяти 50 мільярдів доларів хоча би? Попередники також би їх не мали.Так що набагато кращої ситуації,би не було.
04.05.2020 00:15 Відповісти
Була би краща ситуація, бо для медиків знайшли би засоби захисту!
показати весь коментар
04.05.2020 00:18 Відповісти
Просранные 300 миллиардов, не считая упущенной выгоды, это по 7500 Гривен на человека, включая младенцев.
Мне пора спать.
04.05.2020 00:22 Відповісти
https://censor.net/user/278725 Де мітинги проти цього?
показати весь коментар
04.05.2020 00:45 Відповісти
Я 22 апреля сказал, что зебы не отличаются от лукашистов, а значит, что 73% будут молчать, чтобы не признавать, что их, лохов, развели...
04.05.2020 09:11 Відповісти
Хуже, чем при этой владе не было бы. Эта самая отстойная
показати весь коментар
04.05.2020 00:22 Відповісти
https://censor.net/user/452148 Це зрозуміло.Але було би не набагато краще.Олігархи би все одно гроші ж не повернули.
04.05.2020 00:46 Відповісти
Не рахуй тільки гроші. При Порошенку я жив в Україні.
показати весь коментар
04.05.2020 00:50 Відповісти
https://censor.net/user/452148 Вас зараз політично переслідують? Гроші надважливо.Це політологи з екранів,кажуть,що не дуже.Я сам голосував за попередників.Але в них були серйозні промахи.
показати весь коментар
04.05.2020 01:07 Відповісти
Какие промахи у Порошенко?
Два варианта - с точки зрения сохранения государства Украина и с точки зрения дешевой колбасы, я пойму.
04.05.2020 09:10 Відповісти
Промахи? Чувак, сорри, но ты наверное порохобот. За всю его каденцию там такого дерьма насобиралось, что в нормальной стране он бы уже сидел. Мальдивы, свинарчуки, проёбы в военных операциях (один парад на крещатике во время иловайской трагедии чего стоит) и многое многое другое. И не нужно меня зелёным обзывать - то же самое я могу и про зеленского сказать. Вся ваша беда, что вы вечно выбираете между сортами говна. А с "точки зрения сохранения государства", в своё время и жидяра коломойский тоже чем-то помог, но, если на каком-то этапе его интересы совпали с государственными, это вовсе не означает что он патриот Украины. Может пора поумнеть, или дальше дерьмо выбирать будете, а?
показати весь коментар
04.05.2020 09:40 Відповісти
Высрался? А теперь ответь на вопрос.
показати весь коментар
04.05.2020 09:46 Відповісти
порошенко, это не ты, случаем ?)))
04.05.2020 09:50 Відповісти
Ты русский язык понимаешь или ты - кацап?
показати весь коментар
04.05.2020 10:06 Відповісти
Когда дураку нечего сказать, он, от бессилия начинает обзывать оппонентов кацапами, ватниками, сепарами и т.д., в общем переходит к банальной ругани. Уныло. За сим, откланиваюсь.
04.05.2020 10:35 Відповісти
Степанова, який не працював медиком і не може вважатися лікарем!
показати весь коментар
03.05.2020 23:52 Відповісти
- Спєціалісти утверждают, шо наш народ стал жить лучче.
- А люді гаварят, шо нєт.
показати весь коментар
04.05.2020 00:11 Відповісти
Люди живуть добре і ми знаємо цих людей!
показати весь коментар
04.05.2020 00:17 Відповісти
Похоже, что наш маленький бонапарт начинает воевать с народом Украины - только что прочитал что в Черкассы введены подразделения Нацгвардии с боевой техникой. На Донбассе они воевать боятся (там ведь могут ранить или убить, хотя пРезидент уже сказал - какая разница!), а вот с мирняком - это запросто. Один такой уже пытался в 2013-2014 г.г. воевать с народом. И что вышло? Если те грабли нынешнего ничему не научили, в историю современной Украины он войдёт с резко негативной оценкой. Этого он хотел год назад? Если да, то - бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!
03.05.2020 23:41 Відповісти
https://www.facebook.com/CherkassyODA/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDU4e7xiCsJECDiN_Xuyxvb4cdrYUzvgP3NPhO9Sc_WfVRybGqm-oRKD64pjdLCr2xzQEUsTuCLPzcS&hc_ref=ARSDDVqpRGkEYX-2ojuxTx5XwcC0Lq9Z0je_lFG_5EDnS8LtpEd6rO6gVXTJomZG0fY&fref=nf&hc_location=group Черкаська обласна державна адміністрація Вподобати сторінку

https://www.facebook.com/CherkassyODA/photos/a.205620403233817/934546890341161/?type=3 1 год

На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.
Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань.

Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто.
Тому не поширюйте фейків!
03.05.2020 23:57 Відповісти
Ну, и зачем ты распостраняешь фейки ода?
показати весь коментар
04.05.2020 07:26 Відповісти
"Как главный государственный санитарный врач и ....бла...бла...бла.....бла", - отметила главный санитарный врач Черкасской области.
ВВот это умора))) а есть у нас не главные и не государственные???)))))
03.05.2020 23:43 Відповісти
По областям надо смотреть. В Черновицкой и Киеве рано еще отменять: там самый разгар, а вот Луганская и Донецкая - можно.
Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко - Цензор.НЕТ 9736
03.05.2020 23:47 Відповісти
Да там в некоторых областях мурыжат людей на самоизоляции уже несколько недель и не решаются выписать.
А реально, почти все инфекционные отделения пустуют.
03.05.2020 23:53 Відповісти
да. Эти тэсты нужно засовывать врачам в одно место. Интересно, кто вообще эти люди что идут тестироваться и потом 80 % с них лечиться дома всеравно. 8000 человек вдома лечаться! это же по рассказам супер пупер страшная зараза! они дома карл!
показати весь коментар
04.05.2020 00:00 Відповісти
У нас в Києві ніякого розгару, перегару, гару, ару... нема. Багато чого вже працює, тому ви запізнилися.
04.05.2020 00:03 Відповісти
А Віталя ж казав що карантин тепер майже не довічно )))
показати весь коментар
04.05.2020 11:13 Відповісти
Який ти дідька "спеціаліст"? Дай Боже,щоб в тебе лікувалися одні депутати.
03.05.2020 23:48 Відповісти
Я вже сьогодні деяким пропонував Степанова як хірурга, який жодного дня не працював лікарем.
показати весь коментар
04.05.2020 00:04 Відповісти
«Много техники, набитой бойцами Нацгвардии»: В Черкассах назревает что-то серьезное
Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Черкассах на фоне разразившегося скандала с ослаблением карантина, третьего мая на улицах начали один за другим появляться военные грузовики, набитые бойцами Национальной гвардии Украины. Об этом более детально рассказал советник мэра Черкасс Станислав Коломиец на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он, в частности, отметил, что допрос городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок. «По всей видимости, испугались массовой акции», - отметил Коломиец.
Также в своем посте он озвучил: «Буквально вечером на улицах Черкасс появилась военная техника Национальной гвардии Украины, полностью забитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют». Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!».
04.05.2020 00:04 Відповісти
https://censor.net/user/143274 І що ви хотіли цим сказати? Національна гвардія і існує для того,щоб населення розганяти.Причому населення,ще й це оплачує.Національна гвардія ж не буде воювати з московитами.Я взагалі не знаю,для чого вона Україні.В нас є поліція,сбу,різні корди.А тут ще одним плати гроші.
показати весь коментар
04.05.2020 00:10 Відповісти
для чого...щоб бюджет пиляти.
04.05.2020 13:16 Відповісти
И ...? Эпицентр закрываем или нет ? Или "не поддерживаем позицию" , что закон один для всех ?
показати весь коментар
04.05.2020 00:12 Відповісти
Эпицентр не закрываем, открываем все остальное
04.05.2020 00:25 Відповісти
мы еще не вышли на линию плато
-----------------------------
а шо главний санітарний врач імєйєт сказать за "епіцентр"? Закрить, навєрнойє, пока на лінію плато йєстьчьо нє вишлі
показати весь коментар
04.05.2020 00:39 Відповісти
Ето лінія плато, -
Говоріл мнє конь в пальто, -
А больним, как пішет ВОЗ,
Нужно конскій жрать навоз,
Будєт всьо тогда отлічно
І в сємьє, і в жизні лічной.

Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко - Цензор.НЕТ 6618
04.05.2020 01:01 Відповісти
то ти йєщьо і кампазітор!
04.05.2020 01:03 Відповісти
А я такий! )))
Во, написав був якось нєтлєнку про Цензор, виклав тут, але вона незбагненним чином чьой-то рєзко зникла з поля зору, а мені довелося на три дні спєшно мінять хвамилію.

Юзер на Цензорі злобно клєвєщєт,
В каждому слові - ужасниє вєщі,
Явно імєя коварну мету,
Він викладає картінку не ту,
Но модератор на помощь спєшит,
І удаляє злокознєнний shit.
04.05.2020 01:12 Відповісти
04.05.2020 01:50 Відповісти
https://censor.net/user/37733 Епіцент це одна з головних святинь України.
показати весь коментар
04.05.2020 01:08 Відповісти
04.05.2020 01:48 Відповісти
А що кравченко ще надіється жити та работати в Черкасах?Тікай поки народ не судив тебе народним судом.
04.05.2020 00:46 Відповісти
После мерзоты Тищенко хер кого загоните по норам и по хатам .
После герегинского "Эпицента" !!!

P.S. Когда Маргарет Тетчер объявила войну Аргентине , то в первой экскадрилии на Фолькленды полетел её сын - офицер-пилот . Тогда и вся страна мобилизовалась .
А так когда Тищенко рестарует Кличнко и Макдональдз получает лицензию , а к примеру мой друг детства уже второй месяц считает убытки от своего общепита и залазит в долги -- хер вам а не карантин , ёпсель !!!
показати весь коментар
04.05.2020 01:38 Відповісти
Зеуйлу никаких советов не будет?
04.05.2020 01:45 Відповісти
ТАК ОН СЕПАР НАВЕРНОЕ !!!
показати весь коментар
04.05.2020 02:21 Відповісти
ШО?!! АЖ У ВУХАХ ПОЗАКЛАДАЛО!!!
04.05.2020 03:45 Відповісти
Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно - Цензор.НЕТ 8089
показати весь коментар
04.05.2020 12:47 Відповісти
всё верно санврач сказала.
04.05.2020 04:42 Відповісти
Анунахи подтвердили?
показати весь коментар
04.05.2020 05:12 Відповісти
Анунахи подтвердили?
04.05.2020 05:43 Відповісти
Еще бы ей быть против карантина! Отменить карантин для врачей - это отменить себе неслабые премии. Госклеркам карантин очень нравится: работать не надо, а зарплата капает. Слугам народа тоже нормально: хозяева под ногами не путаются, не мешают служить. Крупным барыгам хорошо: можно на халяву прикупить что-нибудь от разорившихся бизнесов. Так что если карантину не сопротивляться, то он будет длиться вечно.
показати весь коментар
04.05.2020 05:22 Відповісти
По уму Зеленський зараз набрав би 100% рейтинг якби Тищенко і Бондаренко сиділи б в одній камері. А в сусідній Гереги з тим козлом що продавав маски сотнями тонн...Щоб заборонили імпорт овочів та фруктів які в достатній кількості вирощують в Україні. Та заморозили ціни в мережевих маркетах. Якщо дуже хочеться посадити Порошенка то в одній капері з Коломойським, Медведчуком Новіцким та Ахметовим. Цікаво хто там паханом був би.
04.05.2020 11:10 Відповісти
Она подхалимка! Какое плато? Если в Италии плато наступило когда 1000 заражалось каждый день и 1000 выздоравливало, то мы будем ждать плато, когда по 10 человек будет заболевать и 10 выздоравливать ? Наша эпидемия прошла в то самое время, когда она была в Китае под видом воспаления лёгких. А сейчас это уже ошибки инструментов и тестирования.
показати весь коментар
04.05.2020 08:55 Відповісти
потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Для цього треба щоб влада була цивілізована
показати весь коментар
04.05.2020 09:32 Відповісти
Очевидно, что мер Черкас политиканствует, играет на приобретение политического капитала. Украина так и не вышла с политической турбулентности - перед выборная трансформировалось в послевыборную и жадный до власти политикум использует любой повод для набора собственного политического веса. Вот и страхи и потери от карантина используются по полной программе... Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и потерь, с одной стороны, и минимизация всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, с другой. Возможно, нам не следует перенимать опыт Лукашенко, хорошо описанный в публикации ЗН "Эпидемия без карантина: что происходит в Беларуси?" https://zn.ua/international/epidemiya-bez-karantina-chto-proishodit-v-belarusi-352520_.html и https://echo.msk.ru/blog/aillar/2636511-echo/
04.05.2020 09:55 Відповісти
зниження не спостерігається, а пом"якшення карантину навіть влада призначила на 12 травня. То чим мер Черкасс відрізняється від влади?? Лише датою?? І що вирішують 5 днів?
показати весь коментар
04.05.2020 11:09 Відповісти
Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, ------- если ты такой большой спец, то почему мы пришли к такой большой и глупой жопе, вход в которую есть, а вот выхода ни кто не видит. А Меру надо и бизнеса сохранить и глупое распоряжение выполнить, а это вещи не совместимые. И вообще я не вижу неформальных лидеров которые с уверенностью говорят и берут на себя ответственность за сказаное. Один пустой долбобрёх да и только, а что делать и где выход из той самой жопы в которую завели политики и барыги, все молчат.
04.05.2020 10:15 Відповісти
блін, ну от відсутня логіка. Кількість нових інфікованих не знижується, а влада все одно зібралась з 11 пом"якшувати карантин. І вже навіть пом"якшує. Нічого не зрозуміло, на які дані спираються ті, хто зібрався з 11 пом"якшувати при стабільних 500 осіб нових інфікованих? То чому не з 4 травня чи з 6 ?
показати весь коментар
04.05.2020 11:06 Відповісти
Шановний їм нічого іншого робити не зостається Віртуальні страшилки діють недовго Навіть до натуральної небезпеки людина звикає, особливо якщо вони не стосуються її особисто.Якщо людина чує з дня в день про якихось заражених чи померлих, але не бачить їх, а гроші на життя закінчуються, а сам уклад життя валиться , і це зримо, це зараз , а вірус десь і колись то людині пофіг стає якийсь далекий та неясно існуючий чи не існуючий вірус вона починає все більше вірити власним очам і головне власному шлунку. Тут владі, треба чи не треба, корисно це чи ні, потрібно знімати заборони бо люди зметуть владу разом з заборонами.
04.05.2020 11:31 Відповісти
А позицію Кирила і Онуфрія, які відкрили московські храми і водили людей у "Ходах" підтримуєш? Чиїх немає в Черкасах? Де твоя, дохторьонок позиція?
показати весь коментар
04.05.2020 11:58 Відповісти
Та холуяка вона принципіальна. Такі будь-якій владі дупу лизали і будуть лизати.
04.05.2020 12:42 Відповісти
Доктора сделали книксен министру... которій приехал в город, но не наш'л нужнім встретиться с мєром... с Советом..А , может, он бы их убедил ? Или боялся, что корона с головы упадёт ? А как же тогда забота о народе ?
показати весь коментар
04.05.2020 15:02 Відповісти
