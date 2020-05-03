Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно

За динамікою захворюваності на коронавірус Черкащина ще не вийшла на лінію плато, тому рішення влади обласного центру про скасування карантинних обмежень передчасне.

Таку думку висловила головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"Як головний державний санітарний лікар і як лікар-епідеміолог я вважаю, що скасування карантину та обмежувальних заходів наразі є недоречним. Бо ми ще не вийшли на лінію плато для того, щоб цим керуватись і від чогось відштовхуватися", - зазначила головний санітарний лікар Черкаської області.

Вона підкреслила, що потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Інакше Україна перетвориться на другий Китай.

"Я вважаю, що ми тримаємося на достатньому, задовільному рівні завдяки обмежувальним заходам, які було запроваджено своєчасно. Тому позицію міського голови Черкас я не підтримую як фахівець і як громадянин України. Вважаю, що це недоцільно та неправильно", - заявила Кравченко.

Водночас директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник зазначив, що зараз важливо не допустити різкого зростання захворюваності на COVID-2019 і втримати ті темпи, які є в Україні саме завдяки запровадженню карантину.

"Сьогодні лікарні справляються із ситуацією, та є лікарні першої допомоги, які не долучались до роботи. Але рівень захворювання може зростати в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати і яким потім буде потрібне перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, зокрема стабільний незначний приріст, вкрай важливо", - наголосив він.

За його словами, якщо зараз необачно скасувати карантин, то досягнення, які здобули завдяки обмежувальним заходам, можуть бути нівельовані.

"Тому я вважаю, що виходити з карантину потрібно, прислухаючись до фахівців-епідеміологів, які абсолютно чітко підкажуть, яким чином і як треба працювати в умовах такої небезпечної інфекції, як коронавірус", - резюмував Дудник.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.