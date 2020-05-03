Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно
За динамікою захворюваності на коронавірус Черкащина ще не вийшла на лінію плато, тому рішення влади обласного центру про скасування карантинних обмежень передчасне.
Таку думку висловила головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
"Як головний державний санітарний лікар і як лікар-епідеміолог я вважаю, що скасування карантину та обмежувальних заходів наразі є недоречним. Бо ми ще не вийшли на лінію плато для того, щоб цим керуватись і від чогось відштовхуватися", - зазначила головний санітарний лікар Черкаської області.
Вона підкреслила, що потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Інакше Україна перетвориться на другий Китай.
"Я вважаю, що ми тримаємося на достатньому, задовільному рівні завдяки обмежувальним заходам, які було запроваджено своєчасно. Тому позицію міського голови Черкас я не підтримую як фахівець і як громадянин України. Вважаю, що це недоцільно та неправильно", - заявила Кравченко.
Водночас директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник зазначив, що зараз важливо не допустити різкого зростання захворюваності на COVID-2019 і втримати ті темпи, які є в Україні саме завдяки запровадженню карантину.
"Сьогодні лікарні справляються із ситуацією, та є лікарні першої допомоги, які не долучались до роботи. Але рівень захворювання може зростати в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати і яким потім буде потрібне перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, зокрема стабільний незначний приріст, вкрай важливо", - наголосив він.
За його словами, якщо зараз необачно скасувати карантин, то досягнення, які здобули завдяки обмежувальним заходам, можуть бути нівельовані.
"Тому я вважаю, що виходити з карантину потрібно, прислухаючись до фахівців-епідеміологів, які абсолютно чітко підкажуть, яким чином і як треба працювати в умовах такої небезпечної інфекції, як коронавірус", - резюмував Дудник.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Коронавірус - ето рилігія
В нєго мона вєріть, мона нє вєріть,
Но обряди надо соблюдать!
Може причина в тому,що в цього юлебобєра ,радником-Давид Саакашвілі ?
Ось маловідоме звернення Бондаренка:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/
Нє,ну відосик зачьотний і обійшовся разів у тищу дешевше,як у Зєлі (селфі-палку купив).
Він,крім заяв для піпла,не зробив НІ-ЧО-ГО ! Міні-Зєлєнський.
Кругом вигода:
-у відпустці,-значить нуль відповідальності
-при розслідуванні карних справ (а вони проти нього постійно відкриті) можна заявляти про політичне переслідування.
-до осінніх виборів придбає якусь кількість голосів лохів,як захисник інтересів простого народу. .
Так от я питаю:спершу були суперзаяви мерів-революціонерів,чи протести підприємців,рестораторів і фермерів після численних скандалів слуг урода ?
З мєнтами по різних мутних справах,Бондаренко й так регулярно зустрічається.
Буде бум народжуваності?
А закрыли после того, как я им пересрал всю малину с обсуждением коллективного письма против Хржановского.
В первом же посте выдал, что в последний раз коллективные письма писали против Солженицына и врачей-отравителей.
Тут всех и заципыло.
А чому ці спеціалісти проплачені не кажуть,де людям брати гроші?
Мне пора спать.
Два варианта - с точки зрения сохранения государства Украина и с точки зрения дешевой колбасы, я пойму.
- А люді гаварят, шо нєт.
- Но вєдь оні же нє спєціалісти.
https://www.facebook.com/CherkassyODA/photos/a.205620403233817/934546890341161/?type=3 1 год
На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.
Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань.
Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто.
Тому не поширюйте фейків!
ВВот это умора))) а есть у нас не главные и не государственные???)))))
А реально, почти все инфекционные отделения пустуют.
Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Черкассах на фоне разразившегося скандала с ослаблением карантина, третьего мая на улицах начали один за другим появляться военные грузовики, набитые бойцами Национальной гвардии Украины. Об этом более детально рассказал советник мэра Черкасс Станислав Коломиец на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он, в частности, отметил, что допрос городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок. «По всей видимости, испугались массовой акции», - отметил Коломиец.
Также в своем посте он озвучил: «Буквально вечером на улицах Черкасс появилась военная техника Национальной гвардии Украины, полностью забитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют». Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!».
-----------------------------
а шо главний санітарний врач імєйєт сказать за "епіцентр"? Закрить, навєрнойє, пока на лінію плато йєстьчьо нє вишлі
Говоріл мнє конь в пальто, -
А больним, как пішет ВОЗ,
Нужно конскій жрать навоз,
Будєт всьо тогда отлічно
І в сємьє, і в жизні лічной.
Во, написав був якось нєтлєнку про Цензор, виклав тут, але вона незбагненним чином чьой-то рєзко зникла з поля зору, а мені довелося на три дні спєшно мінять хвамилію.
Юзер на Цензорі злобно клєвєщєт,
В каждому слові - ужасниє вєщі,
Явно імєя коварну мету,
Він викладає картінку не ту,
Но модератор на помощь спєшит,
І удаляє злокознєнний shit.
После герегинского "Эпицента" !!!
P.S. Когда Маргарет Тетчер объявила войну Аргентине , то в первой экскадрилии на Фолькленды полетел её сын - офицер-пилот . Тогда и вся страна мобилизовалась .
А так когда Тищенко рестарует Кличнко и Макдональдз получает лицензию , а к примеру мой друг детства уже второй месяц считает убытки от своего общепита и залазит в долги -- хер вам а не карантин , ёпсель !!!